    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    14 декабря 2025, 15:40

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России

    Политолог Рар: Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине. Из-за этого Брюссель не сумел вовремя переосмыслить собственную роль на современной международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом.

    «Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – завершил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.


    14 декабря 2025, 10:19
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена возможности помогать отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ, рассказал офицер разведки ВС России.

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, передает РИА «Новости». По словам офицера разведки ВС России, украинская группировка, находящаяся в Славянске, лишена возможности оказать поддержку отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ.

    Источник агентства заявил: «Группировка противника в Славянске не может оказать помощь своим отступающим недобиткам ВСУ (малым разрозненным группам противника) из Северска из-за огневого контроля трассы Славянск – Северск». Офицер уточнил, что попытки движения по этому отрезку дороги сразу пресекаются силами российской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, работающих на данном участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    13 декабря 2025, 17:07
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим намерен расформировать иностранные легионы, при этом иностранцы продолжат службу в штурмовых частях, сообщают британские СМИ со ссылкой на украинский генштаб.

    Военные, включая иностранцев, продолжат службу в штурмовых войсках, при этом такое решение вызвало недовольство среди легионеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.

    В публикации отмечается, что штурмовиков часто комплектуют за счет уголовников – людей с судимостями, и новые подразделения фактически станут «штрафбатом».

    При этом такое решение генштаба ВСУ может привести к сокращению или прекращению потока иностранных наемников на Украину, указывается в материале.

    Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что ВСУ могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий.

    14 декабря 2025, 13:50
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    13 декабря 2025, 17:03
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник, 15 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет в Берлине Владимира Зеленского и европейских лидеров, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, от которой Вашингтон требует принять предлагаемый мирный план, однако господству США в Европе давно пришел конец, считает Мерц.

    Мерц заявил в своем выступлении в субботу, что Европа должна подготовиться к фундаментальному сдвигу в своих отношениях с США.

    «Десятилетия Pax Americana (пер. с лат. «Американский мир», период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в странах Запада после Второй мировой войны – прим. ВЗГЛЯД) в Европе, в том числе и в Германии, в значительной степени закончились. Он больше не существует в том виде, в каком мы его знали. И ностальгия этого не изменит», – приводит Reuters слова Мерца на партийном съезде в Мюнхене.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что американцы сейчас очень агрессивно преследуют собственные интересы.

    «И это может означать только одно: что мы тоже должны теперь преследовать свои собственные интересы», – сделал вывод Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило  официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    13 декабря 2025, 17:03
    ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение подразделениям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Подразделения российской группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение частям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил Балицкий в Telegram-канале.

    По его словам, продвижение российских войск продолжается, и ВС России уверенно продвигаются вглубь позиций противника.

    По его словам, бойцы «Днепра» поразили подразделения механизированной, береговой обороны и территориальной обороны ВСУ в районе Разумовки. В то же время силы «Востока» нанесли удары по личному составу и технике механизированной бригады, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны на подступах к Гуляйполю и Терноватому.

    Также Балицкий сообщил, что российские части действуют методично и планомерно освобождают территорию региона.

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о том, что российские военнослужащие продолжают вести уличные бои в Гуляйполе.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение города Лиман в Харьковской области.

    14 декабря 2025, 04:12
    Пушков оценил заявление Мерца о конце доминирования США в Европе
    Пушков оценил заявление Мерца о конце доминирования США в Европе
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление Фридриха Мерца на партийном съезде в Мюнхене с заявлением об окончании эпохи Pax Americana для Европы ознаменовало признание значительных геополитических изменений и ослабление американской роли в европейских делах, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

    «Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС Фридрих Мерц заявил на партийном съезде в Мюнхене, что эпоха Pax Americana – «мира по-американски» – для Европы закончилась. Это серьезное признание крупного геополитического сдвига, в который еще не все верят, но который надвигался достаточно давно», – написал он.

    Пушков отметил, что Европа сталкивается с новым этапом международных отношений, в которых Соединенные Штаты более не готовы нести прежние обязательства по обеспечению коллективной безопасности и поддержке НАТО.

    Начало этих изменений связано с первым избранием Дональда Трампа, который с первых дней американского президентства подчеркивал свое недовольство европейскими партнерами, полагающимися на защиту США.

    Мерц напомнил о резком контрасте между позициями Трампа и Байдена: Трамп настаивал на изменениях в отношениях с Европой, а Байден пытался восстановить прежний курс, однако безуспешно – разрыв углублялся.

    По словам Мерца, трещины в отношениях между США и Европой проходят сразу по нескольким направлениям. К ним относятся политическое лидерство на Западе, разногласия по фундаментальным ценностям, а также разный взгляд на природу и задачи Европейского союза и подходы к мировым конфликтам, включая кризис на Украине.

    Он подчеркнул, что Трамп, придерживаясь традиционалистских взглядов, не доверяет либеральному европейскому истеблишменту и предпочел бы видеть у власти в Евросоюзе консервативные силы.

    «В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры Pax Americana для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – резюмирует Пушков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Канцлер Германии Мерц на партийном съезде объявил об окончании эпохи Pax Americana для Европы и необходимости следовать собственным, европейским, интересам.

    13 декабря 2025, 21:08
    NYT: Зеленский в переданном плане США отверг пункт о выводе войск из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск с Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО, сообщает The New York Times.

    Источники The New York Times сообщили, что Украина отказалась вывести свои войска из Донбасса и отвергла требование США не вступать в НАТО в ответе на мирный план президента Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru».

    Источники американской газеты сообщают, что украинский мирный план отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет.

    В переданном варианте плана Украина настаивает на сохранении контроля над восточными территориями, которые должна была уступить согласно изначальной формулировке. Кроме того, Киев убрал из соглашения требование Вашингтона отказаться от вступления в НАТО.

    Ранее было опубликовано обновленное предложение по мирному урегулированию от Дональда Трампа, где основные положения касались ухода ВСУ из Донбасса, отказа НАТО принимать Украину, проведения выборов на Украине и использования российских замороженных активов.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности проведения голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Помощник президента Юрий Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    14 декабря 2025, 13:32
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, одержав победу на Украине, Россия может не остановиться на достигнутом.

    Как пишет Politico, Мерц заявил: «Как и Судетская область не была достаточна для Гитлера в 1938 году, так и Путину не хватит только Украины». По словам политика, если Украина падет, российский лидер не остановится.

    В ближайшие выходные в Берлине немецкие, британские и французские официальные лица обсудят предложения по завершению конфликта на Украине. Также ожидается встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Подготовка ведется к саммиту с участием Мерца, лидера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. Саммит намечен на понедельник и посвящен обсуждению путей прекращения «агрессии России против Украины».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров и отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    14 декабря 2025, 13:57
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Юрий Ушаков выразил абсолютную уверенность в невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО, отметив принципиальную позицию России.

    Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «ничего из этого у него не получится», комментируя мечты Владимира Зеленского о возвращении Крыма и вступлении Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Вести». По словам Ушакова, в отношении Крыма «это железобетонно, миллион процентов, что не получится». Он также добавил: «А насчет НАТО – я думаю – тоже миллион процентов, что не получится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по ситуации на Украине. Он также заявил, что гибель отдыхающих на пляже в Крыму является убийством.

    14 декабря 2025, 12:40
    Российские войска освободили Варваровку в Запорожской области
    Российские войска освободили Варваровку в Запорожской области
    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка к северу от Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что группировка «Север» нанесла удары по егерской бригаде ВСУ и подразделениям теробороны в районах Алексеевки и Рыжевки в Сумской области.

    На Харьковском направлении были поражены подразделения тяжелой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии. Потери украинских сил в этих районах превысили 240 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, пять автомобилей и два склада с материальными средствами.

    Группировка войск «Запад» продолжает вести уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу Оскола. В районах Купянска-Узлового, Подолов, Благодатовки и на территории Донецкой народной республики был нанесен ущерб живой силе и технике ВСУ. Потери противника достигли 220 военнослужащих, уничтожены две бронированные машины, 14 автомобилей, американская гаубица М198, пусковая установка Heron из Хорватии и три склада боеприпасов.

    В Донецкой народной республике подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, поразив живую силу и технику пяти механизированных бригад ВСУ. Общие потери украинской стороны составили до 150 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 13 автомобилей.

    На территории Димитрова и окрестных населенных пунктов группировка «Центр» продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике нескольких механизированных, егерских, аэромобильных, десантно-штурмовых бригад, полка беспилотных систем, бригады нацгвардии, а также бригады спецназначения «Азов» (признана террористической и экстремистской и запрещена в России). Потери противника, по информации Минобороны, достигли 495 военнослужащих, уничтожены бронеавтомобиль «Казак», пикап и орудие полевой артиллерии.

    Авиация, артиллерия и беспилотники Вооруженных сил России нанесли удары по складам с горючим и местам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах. Противовоздушная оборона сбила четыре управляемые авиабомбы и 290 беспилотников. С начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, свыше 102 тыс. беспилотников, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 531 танк и другие боевые машины, а также более 49 тыс. единиц специальной военной авто- и техники.

    Накануне Минобороны сообщили, что украинские военные в последние сутки потеряли свыше 1,3 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также десятки единиц бронетехники и складов.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики.

    14 декабря 2025, 15:24
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразит резкие возражения в случае появления в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы положений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы пока их не видели (новых документов – ред.). Но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам», – отметил Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что Россия имеет претензии ко многим пунктам, если они появятся в новых предложениях.

    Накануне Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск из Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.

    Напомним, Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    14 декабря 2025, 09:13
    Импорт российского мороженого в США достиг рекорда за три года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года, следует из данных американской статслужбы.

    США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимального значения с 2022 года, передает РИА «Новости». По данным американской статистической службы, в сентябре объем поставок российского мороженого составил 167 тыс. долларов. Эта сумма почти вдвое превышает показатели августа и в три раза больше результата сентября 2024 года.

    В январе–сентябре текущего года США импортировали российского мороженого уже на 605,4 тыс. долларов, что на треть выше, чем за аналогичный прошлогодний период. Однако, несмотря на рост за последний год, объемы ввоза такого десерта остаются заметно ниже рекордных значений последних лет.

    В 2022 году экспорт российского мороженого в США достигал 8,4 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вышла в лидеры по экспорту морепродуктов в Южную Корею. Ким Чен Ын ввел запрет на использование слов «гамбургер», «караоке» и «мороженое». Участникам ВЭФ-2025 предложили мороженое с символикой тигра.

    14 декабря 2025, 12:40
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии разгорелся скандал из-за попыток депутатов партии АдГ неоднократно запрашивать у правительства сведения о военных маршрутах поставок вооружений для Украины, пишет The New York Tomes.

    Депутаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) всё чаще требуют от властей раскрытия секретной информации, связанной с национальной безопасностью, пишет The New York Times. Один из депутатов настаивал на обнародовании маршрутов доставки военной помощи на Украину, другой – выяснял, не передавала ли Германия Киеву системы дальнего радиуса действия, способные поражать цели в России. Ещё один интересовался, использует ли немецкая армия дроны для патрулирования восточной границы.

    По данным издания, за последние пять лет АдГ направила более 7 тыс. таких запросов. Оппоненты партии считают, что публикация подобных сведений может быть полезна для российского военного планирования. В то же время представители АдГ отрицают связи с Россией и заявляют, что действия обусловлены функциями оппозиции и желанием улучшить вопросы внутренней и внешней безопасности Германии.

    Скандал достиг апогея после заявлений Георга Майера, министра внутренних дел земли Тюрингия, сочтя вопросы АдГ подозрительно схожими с российской позицией, хотя доказательства иностранного влияния он не представил. На фоне этого политического шума коллеги из других партий и журналисты начали анализировать тысячи парламентских запросов партии, а отдельные списки вопросов просочились в прессу. В итоге выяснилось, что во многих случаях обращения не приводили к огласке чувствительной информации, а часть вопросов касалась гражданских или малозначимых инцидентов.

    Руководители АдГ обвиняют оппонентов в политизации темы, называя подозрения «надуманными». Официальный представитель партии Беатрикс фон Шторх подчеркнула: «Наши вопросы направлены на то, чтобы выявить проблемы, критиковать правительство и предлагать собственные решения». Критики же по-прежнему считают, что близость АдГ к России ставит под дополнительное сомнение истинные мотивы партии и может повлиять на национальную безопасность Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции отменили встречу по урегулированию конфликта на Украине, которая должна была пройти в Париже. Будущие европейские лидеры переняли антироссийский курс у своих предшественников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Британию, Францию и Германию в саботаже переговорного процесса по Украине.

    14 декабря 2025, 12:19
    Bloomberg сообщил о европейских страхах из-за плана США по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники выразили опасения, что план США по демилитаризации Донбасса позволит Москве использовать гибридные методы и усилить влияние на востоке Украины, пишет Bloomberg.

    Европейские власти выражают растущее беспокойство по поводу возможных последствий мирного плана по Украине, который разрабатывают США, передает Bloomberg. Официальные лица опасаются, что предложенная демилитаризованная зона в Донбассе может дать России возможность скрытно наращивать силы на этих территориях и снова начать наступление. По данным источников, знакомых с ходом переговоров, США предлагают зону под особой администрацией, а Москва настаивает на полностью демилитаризированной территории.

    Главное опасение европейских собеседников состоит в том, что «демилитаризованная зона может стать прикрытием для тайных действий России, включая операции под ложным флагом, чтобы подорвать гарантии безопасности со стороны США и создать предлог для нового наступления». В случае отвода украинских войск Россия может воспользоваться ситуацией и усилить влияние в спорных регионах, считают эксперты.

    На переговорах Москва требует вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей, а Киев отказывается уступать какие-либо земли. Владимир Зеленский подтвердил, что США обсуждали создание в Донбассе «свободной экономической зоны» под особой администрацией, а Россия предпочитает идею демилитаризации. Президент Украины также предложил провести референдум по возможным территориальным компромиссам.

    По плану, поддержанному Россией, Украина может лишиться до 20% своей территории – Крым, Донецкая и Луганская области будут признаны де-факто российскими. Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях будет зафиксирована, но оставшиеся подконтрольные Киеву районы этих регионов Россия продолжит считать своими.

    Обсуждается, кто сможет гарантировать безопасность в демилитаризованной зоне. Среди вариантов – присутствие российской нацгвардии или полиции вместо армии, но Киев и европейские партнеры считают такое решение неприемлемым. По словам Зеленского, сейчас для Украины самый важный вопрос: «Если Россия вновь начнет войну, что сделают наши партнеры?».

    14 декабря 2025, 14:12
    Эксперт: Мерцу больно признавать конец «американского мира» в Европе

    Политолог Соколов: США разрушили до основания европейскую картину мира

    Эксперт: Мерцу больно признавать конец «американского мира» в Европе
    Tекст: Евгений Поздняков

    Политики Германии десятилетиями считали, что интересы ФРГ полностью повторяют курс трансатлантического единства. Теперь же эта точка зрения полностью теряет право на существование, поскольку США намеренно разделяют некогда общий Запад на Америку и Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana закончились.

    «Формирование Фридриха Мерца как политика проходило во времена пика европейско-американских отношений. Тогда многим в ЕС действительно казалось, что правила игры, заложенные в 90-х годах, окажутся вечными. Крушение этой идеи трансатлантического единства переживается этим поколением очень тяжело», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «И Мерц в этом плане исключением не является. Уверен, что текущий упадок диалога Брюсселя и Вашингтона воспринимается им с большой болью, ведь речь идет не только о двустороннем диалоге с Америкой, но и о необходимости пересмотра целой картины мира, которая была крайне удобной для европейцев», – поясняет он.

    «Если раньше ЕС мог полностью положиться на Штаты в военном плане, то сегодня это невозможно. Гарантии безопасности со стороны США «разрыхляются», поэтому той же ФРГ приходится брать на себя больше ответственности, что подразумевает существенное увеличение расходов на содержание и модернизацию армии», – говорит собеседник.

    «Соответственно, речь Мерца также была призвана объяснить немцам необходимость «затягивания поясов» ради нужд Бундесвера. Параллельно для этой же цели используется и образ России как якобы наиболее вероятного агрессора. Но насколько успешным окажется милитаристский курс канцлера – большой вопрос», – акцентирует эксперт.

    «Все-таки полностью заменить США в сфере защиты Европы в кратчайшие сроки не получится – слишком велика была роль Штатов. Кстати, еще одним фактором, оказавшим влияние на речь Мерца, стала недавняя американская стратегия национальной безопасности, в которой Дональд Трамп достаточно подробно изложил свои взгляды на роль ЕС в мире», – продолжает он.

    «И этот шаг, конечно, меняет очень многое. Впервые личные воззрения действующего главы Белого дома перенесены в документальный вид, который будет обязывать Штаты считаться с заданной траекторией даже после возможной смены лидера. Это говорит о том, что текущий курс администрации США окажется как минимум среднесрочным», – уточняет собеседник.

    «А значит, Германии придется переосмыслить подходы и к внешней политике. Долгие годы ФРГ рассматривала трансатлантические интересы как свои собственные. Теперь же эта «идиллия» разрушена Штатами, которые вспомнили, что их цели могут расходиться с задачами Европы», – резюмировал Соколов.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы». Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.

    13 декабря 2025, 20:40
    Казачий атаман: Первыми из Северска побежали украинские командиры

    Казачий атаман Полуполтинных рассказал подробности операции по освобождению Северска

    Сосредоточить живую силу и вооружения на подступах к Северску мешали открытое пространство и угроза ударов украинских дронов. Однако в самом городе ВСУ оказали сопротивление российским войскам лишь до реки Бахмутка, затем среди украинцев началась паника, рассказал качачий атаман Владимир Полуполтинных.

    Город Северск являлся последним крупным форпостом на направлении наступления Южной группировки войск перед выходом к Краматорско-Славянской агломерации, заявил атаман Луганского казачьего округа Владимир Полуполтинных, экс-командир 6-й отдельной гвардейской казачьей Лисичанской мотострелковой бригады агентству ПИКА. За городом располагаются «незначительные населенные пункты», после которых открывается «прямой путь наступления на Славянск».

    Полуполтинных подчеркнул, что ключевая сложность при подготовке к освобождению Северска заключалась в необоходиости сосредоточить как можно больше личного состава, вооружений и боеприпасов для рывка на штурм города. «А перед городом Северск около десяти километров открытого поля, которое нужно преодолевать под вражескими дронами. Вот это было самое сложное», – пояснил атаман. Поэтому  накопление сил происходило в дни, когда над местностью стояли туманы. «И когда для наступления были силы собраны, пошел штурм города» – заявил собеседник.

    Сам город разделен рекой Бахмутка на две части. «В первой половине города украинские войска еще сопротивлялись», – рассказал казак – Но как только половину наши зачистили, дальше у них пошла паника – они начали сами убегать. Первыми, как всегда, у них бегут командиры. А рядовой состав на это смотрит и тоже начинает валить».

    Напомним, в минувший четверг президенту Владимиру Путину доложили, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных.

    Северск долгое время являлся проблемой для атакующих действий ВС РФ. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил значение преодоления «Северского выступа».

