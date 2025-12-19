Орбан назвал решение ЕС о кредите Украине шагом к войне в Европе

Tекст: Вера Басилая

Решение о предоставлении Украине крупного беспроцентного кредита вызвало у Венгрии опасения эскалации конфликта, сообщает «Интерфакс».

«Это плохое решение, которое приближает Европу к войне», – заявил Орбан. По его словам, возврат такого кредита невозможен, а ответственность за последствия ляжет на тех, кто его инициировал.

В беседе с журналистами Орбан выразил убежденность, что предоставление займа на выплату репараций могло бы привести к немедленному военному столкновению. Он подчеркнул, что передача крупной суммы одной из сторон конфликта рассматривается как прямое участие, что делает данный шаг опасным для всей Европы.

Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал обеспокоенность тем, что ряд западноевропейских стран, по его мнению, готовятся к долгосрочной вражде с Россией вне зависимости от возможностей мирного урегулирования. По его словам, большинство западноевропейских государств нацелены не на поиск мирного решения, а на поддержание напряженности, передает ТАСС.

Сийярто добавил, что, по мнению Будапешта, именно Брюссель и лидеры некоторых стран Западной и Северной Европы представляют наибольшую угрозу переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что эти страны не заинтересованы в мире и стремятся втянуть Европу в противостояние с Россией.

На ваш взгляд Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы? Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Евросоюз согласовал предоставление Киеву финансовой помощи на сумму 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета объединения. Будапешт, Прага и Братислава освобождены от этих обязательств.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна отказывается участвовать в финансировании дальнейшего конфликта на Украине.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что разблокировка российских активов возможна лишь по спецрешению саммита ЕС. Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что Евросоюз может использовать замороженные российские активы для поддержки Киева.

Кремль пообещал применить все возможные правовые механизмы в ответ на возможное изъятие активов России в ЕС.