Tекст: Антон Антонов

«Так называемый мирный план предусматривает военную кастрацию Украины», – заявил Джонсон в колонке для Daily Mail.

Он считает, что «это полное предательство Украины», которое в случае принятия якобы превратит Украину в «орудие в руках Москвы». «Это полная капитуляция так называемых друзей Украины. Это Мюнхен», – говорится в статье Джонсона.

Джонсон отмечает, что «протесты западных стран» звучат недостаточно громко, хотя «украинцам предъявили ультиматум на этих позорных условиях». «Где их союзники? Где их друзья?» – заявил он.

Большую часть статьи Джонсон посвятил обсуждению ситуации в Великобритании с ее «кризисом идентичности», «замедленным экономическим крахом», ограничениями свободы слова. Джонсон заявил, что Москва якобы «восстанавливает Российскую империю», а вот «британцы стали настолько жалкими, что фактически раздают свою собственную суверенную территорию», имея в виду острова Чагос.

Основной же темой рассуждений Джонсона стали споры о политики Великобритании в области COVID-19. Эту тему он также увязал с Россией, заявив, что Москва могла бы «погрузить всю Великобританию в паралич, поддерживаемый государством, просто убедив их в необходимости принять меры предосторожности против нового вируса российского происхождения».

Тема COVID-19 является болезненной для Джонсона, так как скандал из-за участия в вечеринках, проходивших в период карантина, в итоге стоил ему и кресла премьера. Что касается переговоров по островам Чагос, то они продолжаются с 2024 года, когда Британия и Маврикий достигли принципиальной договоренности о передаче архипелага Маврикию.

Напомним, Британия в октябре возглавила рейтинг самых недружественных по отношению к России правительств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обсуждать мирное урегулирование на Украине в рамках предложенного американцами плана.