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    28 ноября 2023, 14:20

    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле?

    Последний премьер Ее Величества Елизаветы II Борис Джонсон теперь никто. Он даже не депутат Палаты общин – его изгнали оттуда через назначение королевским стюардом (есть в чопорной Британии и такая традиция). Он – обозреватель бульварной газеты The Daily Mail, которую англоязычная «Википедия» не признает надежным источником.

    Джонсон не бедствует. Пользуясь своими связями, занимается лоббизмом. Готовится стать телеведущим. Рекламирует средства для похудения. Но с точки зрения политики он никто.

    Однако интервью лидера пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины Давида Арахамии вернуло Джонсона на первые полосы мировых СМИ. Шутка ли: речь о человеке, из-за которого правительство Украины подписалось на длительную войну с Россией. Эта затея стоила Европе сотни миллиардов евро, а сколько будет стоить самой Украине, пока еще не совсем ясно. Но очень дорого.  

    А виноват Джонсон, который позвонил Владимиру Зеленскому в Киев и сказал: «Давайте просто будем воевать». Навоевали в итоге гораздо меньше, чем рассчитывали, а перспективы и вовсе мрачные, поэтому и понадобился «козел отпущения». Борис Джонсон – почти идеальный кандидат.

    Проблема лишь в том, что Арахамия недоговаривает. И недоговаривает в главном.

    О самих переговорах, о промежуточных итогах, о срыве мирной инициативы из-за навязчивого желания «наказать Россию» он наверняка говорит правду, поскольку пространства для вранья у него попросту нет. Подробности этих переговоров – секрет Полишинеля как минимум с начала 2023 года, и Арахамия далеко не первый, кто их разглашает.

    До него это сделали экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, президент Белоруссии Александр Лукашенко, бывший шеф российского бюро в американском совбезе Фиона Хилл, бывший канцлер Германии Герхард Шредер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Все они выступили посредниками в организации российско-украинских встреч в Белоруссии и Турции, кроме Орбана, который опирался в своем рассказе на данные разведки, и Хилл, которую привлекли как одного из лучших в США специалистов по России (раньше их звали «кремленологами»).

    Арахамия также является непосредственным свидетелем происходившего как участник переговоров с украинской стороны. Но его нынешние заявления ничего не добавляют к картине, известной из более ранних показаний. В том числе и в той части, где на арену выходит Джонсон.

    Об особо активной роли Великобритании в деле разжигания конфликта на Украине сказано уже много. И Джонсона не раз упоминали в числе основных конфидентов Зеленского, после общения с которыми все попытки договориться с Россией закончились. Президента Украины надоумили решиться на программу-максимум – вернуть Донбасс и Крым силой, вступить в НАТО, стребовать с РФ репарации. Но для этого нужен был военный разгром России, техническое и финансовое обеспечение которого брал на себя Запад.

    Зеленскому, как человеку, прежде известному благодаря КВН и низкопробным комедиям, план показался реалистичным. Наверняка он казался реалистичным и Джонсону, который в военных стратегиях мало что понимает, но является типичным британцем в том, что касается презрительного, брезгливого, цивилизаторского отношения к России как к отсталой державе и воплощению чистого зла тирании. Данный образ Джонсон пестовал внутри себя и выносил на широкую публику долгие годы, так что мог искренне схватиться за меч как особо отмороженный англичанин.

    Не далее как год назад он лично этим хвастался. Так что охарактеризовать признания Арахамии как «донос» на британского премьера было бы затруднительно.

    Мотивы Джонсона тоже известны и крайне скучны. Во-первых, был личный – отвести внимание от «патигейта». Скандал из-за участия в вечеринках, проходивших в период карантина, в итоге все равно стоил ему и кресла премьера, и даже депутатского кресла, то есть затея провалилась. Но идея перевести внимание на Украину – это уже не домыслы, а признание близкого к Джонсону политтехнолога Доминика Каммингса, который рассказал прессе о попытках шефа спасти свою карьеру.

    Имелся и другой мотив – геополитический. У Джонсона есть вредное для политика и реально навредившее Европе, но чрезвычайно притягательное качество – он широко и красиво мыслит. Продвигаемый им Брекзит был авантюрой, но смелым жестом тоже был – поневоле таким залюбуешься.

    Борис хотел вернуть Британии былое величие, методами чего были и Брекзит, и противостояние Москве. Подразумевалось, что британцы организуют и возглавят собственный альянс внутри НАТО, затащив в него как минимум поляков, прибалтов, румын и украинцев за счет антироссийской основы.

    Лондон, конечно, не планировал бросить вызов Вашингтону – речь шла о роли главного цербера американцев в Европе и везде, где можно. Звучит как будто бы реалистично, но Джонсон просчитался – Британия не сдюжила.

    Не было бы смысла глумиться именно над ней, поскольку не сдюжил весь Запад, обеспечивавший «весенне-летнее контрнаступление ВСУ». Но Лондон не просто не сдюжил, а надорвался: Британия погрузилась в экономическую и политическую депрессию, вызванную перерасходом средств и сил.

    Так премьер-министр Ее Величества стал колумнистом желтушного СМИ. Ничто ему уже не поможет. Но и навредить позорнику будет трудно.

    Джонсон имеет все вводные, чтобы считаться антигероем, чья глупость дорого обошлась целому континенту. Однако думать, будто звонок лохматого англичанина в Киев реально решил сакраментальный вопрос войны и мира, может либо такой же англичанин, либо тот, кто мыслит в категориях XIX века.

    Морями давно правит не Британия. Даже Зеленский со своим комедийным прошлым не мог быть настолько глуп, чтобы опираться на обещание поддержки из Лондона.

    Поэтому определяющая роль в том, что парафированный проект мирного договора между Россией и Украиной был, по выражению Владимира Путина, «отправлен на свалку истории», принадлежит не Великобритании, а Соединенным Штатам Америки.

    Они для Киева главный спонсор, основной арсенал, первоочередной политический лоббист. Так было и в январе 2022 года, и в апреле. Так продолжается до сих пор.

    Именно Штаты получают от конфликта прямую экономическую выгоду и заинтересованы в его продолжении (в отличие от Европы, которой достались одни убытки). А США управляются отнюдь не Борисом Джонсоном, у которого для злодейского образа есть все – характер, имидж, мотив, но нет реальных возможностей совершать масштабные злодейства. Руки коротки.

    А вот у Джо Байдена, к сожалению, руки длинные. Его ключевое отличие от Джонсона в том, что себя как политика он пока что не похоронил, напротив, на полном серьезе планирует переизбраться президентом США на новый четырехлетний срок.

    Известие, что команда Байдена выступила главным разжигателем войны и спустила в черную дыру великие миллиарды долларов, дополнительно омрачает избирательную кампанию.

    Но ведь можно верить и тому, будто виноват лохматый англичанин. Тот самый Джонсон, которого терпеть не могут в Еврокомиссии, Париже и его собственной стране. На Украине он удачно подставился, и на него теперь можно многое списать.

    Откровения Арахамии только на первый взгляд похожи на чистую глупость – рассказ самоуверенного дурака о том, как из-за жадности загубили выгодную сделку. Это еще и попытка выгородить реального покровителя киевского режима, свалив вину на экзальтированного британца, уже вышвырнутого на свалку истории.

    Оттуда, со свалки этой, возврата нет, но и спроса тоже. Отделаться столь же легко президенту Зеленскому суждено едва ли.

    Главный виновник смерти российской мирной инициативы весной 2022 года – это даже не Байден, а он и только он. Кто раньше успеет спросить с него за это – украинцы или русские, покажет будущее. Кажется, совсем не столь далекое, как он предполагал.

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