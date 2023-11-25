Эксперты объяснили, зачем Арахамия заговорил о переговорах с Россией

Tекст: Алёна Задорожная

Украина не может сейчас сесть за стол переговоров, поскольку у страны «очень плохая» переговорная позиция, заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Более того, он усомнился в том, что «украинское общество примет» предложение «просто заканчивать» конфликт. Якобы «если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют».

Арахамия также выразил сомнения в возможности проведения выборов на Украине в 2024 году. И по его словам, западные страны не принуждают Киев организовывать голосование. Политик утверждает, что в части выборов слишком много вопросов, на которые нет ответов. Например, как будут голосовать военные или граждане, находящиеся за границей.

Любопытно, но тут же лидер фракции «Слуга народа» утверждает, что вопросы, связанные с мирным урегулированием конфликта, должны решаться при помощи референдума. Он также настаивает на том, что боевые действия могли бы быть прекращены еще весной прошлого года.

По словам Арахамии, в ходе переговоров Россия требовала от Украины принять нейтральный статус. «Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное», – рассказал он.

Отвечая на вопрос, почему Киев отказался остановить конфликт, Арахамия ответил, что на это решение повлиял премьер Британии. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – утверждает политик.

Любопытно, но в октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), согласно которому Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как Украина лишила себя возможности вести диалог с Москвой. Вместе с тем, Россия всегда выступала за конструктивные переговоры с Украиной. Об этом президент Владимир Путин говорил неоднократно. В среду на саммите G20 он подтвердил эту позицию.

«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», – сказал он.

В экспертном сообществе отмечают, что идеи, озвученные Арахамией, во многом нереализуемы. Более того, он умышленно искажает некоторые аспекты переговоров в Стамбуле, пытаясь тем самым внушить аудитории ложную информацию.

«Любая попытка провести какие-либо опросы или референдумы на территории, которая контролируется Зеленским, заведомо обречена на провал. Уровень репрессий и контроля над населением настолько велик, что ни о каком свободном волеизъявлении и речи быть не может», – говорит политолог Лариса Шеслер.

«Но если такой референдум действительно захотят провести, он будет нацелен на подмену реальности. Это будет попыткой обмануть и западные страны, и Россию. Любопытно и то, что сейчас окончательно разрушено понятие коллективного Запада, поскольку американцы, немцы, французы и англичане на Украине преследуют совершенно разные цели. Единого курса, по сути, уже нет», – добавляет собеседница.

«Что касается «слабости переговорной позиции», о которой говорит Арахамия, то я бы обратила внимание на сам факт допущения каких-то переговоров. С одной стороны, Украина запретила себе вести диалог с Россией. С другой стороны, украинское законодательство является чем-то вроде сценариев «Квартала 95», которые легко корректируются», – иронично акцентирует спикер.

«То же самое касается конституции, где с 2019 года закреплен курс Украины на вступление в НАТО. Этот документ неоднократно менялся. Если потребуется отменить это положение – оно будет отменено и Рада проголосует как надо. Комично другое: Запад делает вид, будто бы переговоры нужны России», – уточняет эксперт.

«Я напомню, что Москва никогда не отказывалась от своих слов и до сих пор открыта для переговоров. Но они должны быть содержательными. А нам пытаются внушить, будто мы находимся в каком-то магазине, что это покупателю нужно купить кастрюли, а не продавцу их продать», – говорит политолог. «Россия пошла на эти переговоры в Стамбуле, чтобы минимизировать жертвы на поле боя. При этом

мы были непреклонны в вопросах территориальной целостности России, защиты прав русских на Украине и ряде других вопросов. Нейтралитет Украины, котором говорит Арахамия, не был единственным критерием, но он предпочитает умалчивать об этом»,

– подчеркнула Шеслер. «Интервью Арахамии во многом выглядит смешным. Среди прочего он говорит, что на территории Украины нельзя провести выборы, поскольку это сопряжено с рисками на фоне боевых действий. Но какой-то непонятный референдум он допускает. Логика совершенно извращенная», – добавляет политолог Владимир Корнилов.

«Кроме того, несмотря на то, что это не было секретом, важен факт признания вмешательства Бориса Джонсона в переговорную позицию Украины в Стамбуле. В контексте переговоров удивляет, насколько в Киеве забыли свои же слова того времени. Когда сейчас Арахамия в интервью требует, чтобы президент Путин показал парафированное соглашение, он почему-то делает вид, что сам не рассказывал на каждом шагу о положениях этого договора», – сыронизировал эксперт.

«Более того, допуская возможность каких-то переговоров, офис Зеленского лишний раз подчеркивает, что украинская конституция для них ничего не значит. Сначала они на законодательном уровне ликвидируют возможность диалога с Россией, а потом, в случае необходимости, просто перепишут документ, отзовут собственный запрет», – уверен собеседник.

«Напомню также, с чего начинался украинский «контрнаступ». Тогда Зеленский говорил, что Украине это необходимо для того, чтобы затем вести переговоры с позиции силы. Но сейчас ВСУ провалились на поле боя и Арахамия заговорил о «невыгодных позициях». Я совершенно уверен, что,

если бы в Стамбуле Киев не занимался тем, чем занимался, сейчас у Украины положение было бы куда лучше»,

– добавляет аналитик. «Арахамия лукавит и в части нейтрального статуса Украины. Когда речь шла о парафировании соглашения в Стамбуле, говорилось о целом комплексе мер, в том числе денацификация и демилитаризация страны, а также признание Крыма в составе РФ. А теперь от Украины потребуется гораздо больше», – убежден политолог.

«И что крайне важно – суть спецоперации не в территориях. Наш президент об этом говорил неоднократно – России нужно обеспечение собственной безопасности. И если бы в декабре 2021 года Украина и Запад прислушались к нашим законным пожеланиям по этому поводу, СВО бы не потребовалась», – заключил Корнилов.