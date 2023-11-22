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Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине
Путин напомнил о том, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине
Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.
«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», – передает слова Путина РИА «Новости».
Глава государства добавил, что военные действия – трагедия и надо думать, как ее прекратить.
«Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия - это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом и, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», – сказал он.
Ранее Песков сообщил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире.