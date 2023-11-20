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    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    11 комментариев
    20 ноября 2023, 13:10

    В Кремле анонсировали выступление Путина на онлайн-саммите G20 22 ноября

    Песков: Путин выступит на онлайн-саммите G20 22 ноября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует выступить на виртуальном саммите Группы двадцати (G20) 22 ноября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин в ходе выступления затронет нынешнюю ситуацию, которая, по словам Пескова, «весьма и весьма неспокойная», передает ТАСС.

    «Конечно, будет изложена позиция РФ, которая достаточно хорошо известна, она последовательная, сбалансированная», – добавил представитель Кремля.

    17 ноября 2023, 19:28
    Путин дал совет эмоционально высказывавшимся об СВО артистам
    Путин дал совет эмоционально высказывавшимся об СВО артистам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, говоря о звездах, эмоционально высказывавшихся о российской спецоперации на Украине, посоветовал артистам предварительно анализировать свои слова.

    «Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», – сказал российский лидер на международном культурном форуме в Петербурге, комментируя возвращение в Россию артистов, допустивших эмоциональные оценки по теме СВО, передает ТАСС.

    «Я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит. И, конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу – а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее, — то это одна история», – сказал президент.

    «Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации, – это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать: это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной. Или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», – подчеркнул глава государства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что россияне смогут принять соотечественников, которые после отъезда «разинули рот» и стали «ругать свою Родину».

    Коментарии (56)
    17 ноября 2023, 19:36
    Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться

    Путин пообещал, что БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться

    Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция может оставить соответствующую заявку в БРИКС, если хочет вступить в объединение, она будет рассмотрена, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», – ответил президент России внуку первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьеру де Голлю на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение БРИКС свидетельствует об установлении нового мирового порядка.

    Коментарии (16)
    17 ноября 2023, 19:56
    Путин заявил, что не допускал мысли о конфликте с Украиной до 2014 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках культурного форума в Петербурге признался, что не думал о конфликте с Украиной до 2014 года.

    «Многим, так же, как и мне, мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что если бы кто-то до 2014 года сказал ему о том, что конфликт России и Украины возможен, он бы не поверил. «Я бы сказал: вы что, с ума сошли», – сказал он.

    Ранее Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом.

    Коментарии (44)
    17 ноября 2023, 17:46
    Путин назвал причину напряженности в мире

    Путин назвал претензию отдельных сил на исключительность причиной напряженности в мире

    Путин назвал причину напряженности в мире
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Одной из причин нынешней напряженности в мире является претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность, заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Среди главных причин нынешней напряженности в мире – именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к другим обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным», – приводит ТАСС слова Путина.

    Международный культурный форум в Петербурге проходит с 16 по 18 ноября. В нем принимают участие 73 страны, 56 официальных делегаций и более 30 министров культуры. Мероприятие организовано правительством России, министерством культуры и правительством Санкт-Петербурга.

    Коментарии (10)
    17 ноября 2023, 19:20
    Путин назвал ерундой предложения выйти из ООН

    Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО и назвал ерундой предложения выйти из ООН

    Путин назвал ерундой предложения выйти из ООН
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимости в выходе России из ЮНЕСКО нет, а предложения по выходу страны из ООН являются ерундой, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Я думаю, что нет такой необходимости, зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия – основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будет оттуда выходить?» – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин пошутил, что Россия не собирается закрывать «окно в Европу», хотя «когда дует», можно и «прикрыть», чтобы не простудиться.

    Коментарии (7)
    17 ноября 2023, 22:59
    Кремль решил не раскрывать список встречавшихся с Путиным бизнесменов

    Песков назвал отсутствие открытого списка встречавшихся с Путиным бизнесменов сознательным решением Кремля

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле «сознательно не стали давать список участников» встречи президента России Владимира Путина с крупным бизнесом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что такое решение принято «по понятным причинам». «Чтобы и им было комфортно», – сказал он, отвечая на вопрос об участниках встречи. В Кремле отметили, что встречу планировали «в закрытом режиме». «Чтобы состоялся содержательный разговор, чтобы они спокойно все могли поговорить», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин в среду провел встречу с представителями крупного российского бизнеса. Песков назвал прошедший разговор обстоятельным.

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    17 ноября 2023, 18:03
    Путин: Политика «отмены» России по сути своей антикультурная и расистская
    Путин: Политика «отмены» России по сути своей антикультурная и расистская
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Продвигаемая Западом политика «культурной отмены» России – расистская и антикультурная в самой своей сути, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Подлинное искусство, как кость в горле, мешает тем, кто занимается фальсификацией истории. Мешает стравливать людей. Нашу культуру вообще последнее время пытаются отменять. Я говорю именно «пытаются», потому что по определению, мы понимаем, это невозможно», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    «Но тем не менее «отменяют» культуру, в основе которой – подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность. Политика «отмены» России сама по себе, по сути своей, антикультурная, неоколониальная, расистская по своей сути», – добавил президент.

    Глава государства отметил, что «с этой пресловутой «отменой», как и с антироссийскими так называемыми санкциями, у авторов этих идей с самого начала не заладилось».

    «Один из многих примеров тому – огромный интерес, скажем, к конкурсу Чайковского. Его онлайн-аудитория превысила 50 миллионов человек. В современном мире отменить такие вещи невозможно, просто невозможно. Странно, что люди, которые пытаются это делать, этого не понимают. Кстати говоря, из этих 50 миллионов человек большая половина – жители Европы, которые не хотят, чтобы кто-то за них решал, какую музыку слушать, что смотреть и что читать», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что одной из причин нынешней напряженности в мире является претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность.

    Коментарии (16)
    17 ноября 2023, 18:48
    Путин высказался о представителях сексуальных меньшинств в культуре

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ЛГБТ являются тоже частью общества и имеют право выигрывать в конкурсах в сфере культуры, главное, чтобы были не только они, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Эти темы и эти люди имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, это ни к чему», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что «равноправие должно быть везде, во всем».

    Ранее Путин назвал недопустимым разделение людей по «сортам».

    Коментарии (9)
    17 ноября 2023, 17:54
    Путин заявил о попытках фальсификации истории через искусство
    Путин заявил о попытках фальсификации истории через искусство
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В переломные моменты истории многие в мире пытаются исказить знания о прошлом, фабрикуя фальшивки в кино и литературе, однако подлинное искусство мешает этому, заявил президент России Владимир Путин на международном культурном форуме в Петербурге.

    По словам российского лидера, несмотря на доступность архивов, в настоящее время большинство черпает знания о прошлом из книг, кино, театра, живописи и музыки, и многие в мире пытаются исказить историю, внося фальшивки в искусство, передает ТАСС.

    «Тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких всегда было достаточно в переломные моменты истории, подлинное искусство … – оно мешает этим людям искажать прошлое в угоду нынешних своим идеологическим или, как мы часто видим, и гендерным конструкциям, мешает стравливать людей», – указал Путин. «Поэтому лжецы и фабрикуют фальшивки – и в кино, и в публицистике, и в литературе», – резюмировал он.

    В пятницу Путин прибыл на международный культурный форум в Петербурге.

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    18 ноября 2023, 15:05
    Песков: Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не без причины говорит о том, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале слова представителя Кремля о том, что Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада.

    «Все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Ранее Песков призвал сохранять в России максимальную собранность, так как Запад будет и дальше искать варианты давления на страну.

    Коментарии (9)
    17 ноября 2023, 19:04
    Путин пошутил про «окно в Европу, из которого дует»

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не собирается закрывать прорубленное Петром I «окно в Европу», заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Когда дует – думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода, понимаете», – пошутил Путин, напомнив о росте российской экономики, в отличие от Евросоюза, передает ТАСС.

    «Мы ничего не закрываем – у нас нет какого-то конфликта с европейским обществом, у нас с европейскими элитами сложные времена», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что продвигаемая Западом политика «культурной отмены» России – расистская и антикультурная в самой своей сути.

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    19 ноября 2023, 15:49
    Стало известно о планах Путина принять участие в онлайн-саммите G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в виртуальном саммите «Большой двадцатки» на следующей неделе.

    Российский лидер планирует принять участие в онлайн-саммите G20 22 ноября, организованном Индией, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что Путин и главы западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. Тема возможного выступления главы государства не сообщается.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не поехал на саммиты БРИКС и G20 в сентябре, потому что «дома дел достаточно» и чтобы «не создавать проблемы для друзей».

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    17 ноября 2023, 21:57
    Песков сообщил о планах Путина пообщаться с членами СПЧ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    Встреча состоится в декабре, а о ее дате будет сообщено дополнительно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле рассказали, что в 2023 году будет совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента.

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    17 ноября 2023, 23:55
    Эксперт: Позиции народа и деятелей культуры по главным для страны вопросам должны совпадать

    Политолог Асафов: Общество и деятели культуры должны думать в одной общегосударственной парадигме

    Эксперт: Позиции народа и деятелей культуры по главным для страны вопросам должны совпадать
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Люди, которые не чувствуют себя частью народа, не могут считаться и представителями его культуры. Но если они считают себя частью нашей цивилизации, что формируют культуру нашего народа – у них должна быть такая же позиция по главным вопросам, как и у их аудитории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя слова президента России Владимира Путина на Форуме объединенных культур об эмоциональных заявлениях на тему СВО некоторых деятелей искусства.

    «Наше гражданское общество во всем его разнообразии так или иначе придерживается схожих позиций по важным для государства вопросам. Согласно нашей Конституции, российский народ – это источник власти. И люди культуры – такая же часть народа. Поэтому они разделяют убеждения в правильности тех векторов, которые направлены на построение совместного будущего, а не на его разрушение», – заявил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

    «Человека культуры слышно лучше, чем представителей других направлений общественной деятельности. К людям культуры больше прислушивается общество. И их обособленность во мнениях по отдельным политическим или другим темам не должна препятствовать главному – общему вектору в фундаментальных государственных вопросах. Мы одна страна, которая, несмотря на культурное, национальное, конфессиональное многообразие, живет и думает, скажем так, в одной общегосударственной парадигме», – пояснил спикер.

    «Поэтому люди, которые себя по каким-то причинам не чувствуют частью народа, не могут считаться и представителями его культуры. Но если они считают себя частью нашей цивилизации, если они считают, что формируют культуру нашего народа – у них должна быть такая же позиция по главным вопросам, как и у их аудитории, у их поклонников. Так считает большинство нашего общества. Любые социологические исследования это подтверждают», – заметил аналитик.

    «Иногда деятели культуры присваивают себе право морального авторитета, который пытается диктовать какую-то субъективную точку зрения, продиктованную либо личными, либо финансовыми соображениями. Таким деятелям искусства, видимо, хочется быть частью другой культуры, но не российской. И в такой позиции они сами себя исключают из нашего культурного поля, противопоставляя себя даже не столько власти, сколько своему же народу. Это очень наглядно видно, когда концерты, выставки, спектакли превращаются в мероприятия для политических деклараций», – напомнил собеседник.

    «Отмечу и другой тезис Путина о том, что стремление к справедливости становится движущей силой формирования нового многополярного миропорядка. Справедливость – это одна из духовно-нравственных ценностей нашей российской цивилизации. Это один из наших базисов, который был признан таковым в указе №809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Еще Достоевский называл справедливость характерной чертой нашего народа», – указал политолог.

    «Многополярный миропорядок поддерживает большинство населения планеты, потому что он основан на справедливости, уважении и сотрудничестве. И потому, как сказал сегодня наш президент, совершенно недопустимо делить людей по сортам. Собственно, политика России этот тезис и проводит в жизнь: мы готовы общаться со всеми, кто общается с нами. И мы не делаем каких-то выводов о партнерах, исходя из их экономических возможностей или каких-то других подобных факторов», – детализировал Асафов.

    «Кроме того, Путин в своей речи сравнил современных европейских политиков с поборниками нацистов. И привел в пример французских военачальников – коллаборанта Филиппа Петена и Шарля Де Голля, который во время Второй мировой войны стал символом французского сопротивления. Если вспомнить Пятую республику Де Голля, то, несмотря на давление со стороны и Великобритании, и США, он вел равную дискуссию с Советским Союзом и понимал значение суверенитета и взаимоуважения сторон. Сейчас же Запад выстраивает военно-политическую машину, которая основана на экспансионистской, захватнической модели», – резюмировал эксперт.

    В пятницу вечером президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур, сообщает пресс-служба Кремля. «Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие – это величайшее благо, а взаимодействие культур – одно из условий стабильного и мирного развития», – отметил он.

    Путин заявил, что за последние 10 лет расходы на культуру в стране увеличились в 20 раз. Он признался, что хотел бы, чтобы российская культура продолжала развиваться на своей базе, но также вбирала лучшее из мировой культуры. По словам президента, достижениями славянской культуры нужно гордиться, не бояться сотрудничать в этом направлении, но нельзя ничего «выпячивать» и вести себя агрессивно, сообщает РИА «Новости».

    Также глава государства предостерег от «вульгарной глобализации», указав, что «культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножила конфликтный потенциал». «Мы убеждены: будущее – за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур, за самым широким диалогом гуманитарных сообществ многополярного мира, который сегодня рождается», – подчеркнул он.

    Сейчас «замалчиваются целые пласты истории, искусства Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, как будто и не было ничего, а нашу культуру вообще последнее время пытаются отменять», напомнил Путин. «В сбережении самобытности народов, в равных правах и возможностях для всех государств залог успешного развития человечества. И Форум объединенных культур, его дискуссии и идеи призваны содействовать достижению этих целей», – добавил он.

    Президент также указал, на важность чувства единства с народом для деятелей культуры, комментируя действия тех из них, кто покинули Россию, пытаясь так проявить свою идеологическую позицию.

    «Смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу – а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее – то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации – это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать: это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной. Или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», – подчеркнул он.

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    17 ноября 2023, 18:40
    Путин рассказал, каким он видит многополярный мир

    Tекст: Вера Басилая

    Многополярный мир должен быть справедливым, богатства Запада основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабства, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    Путин ответил на соответствующий вопрос министра спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодвы о его видении многополярного мира.

    «Вы же сказали, что все идет к тому, чтобы повысить уровень справедливости. То богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве», – цитирует ТАСС президента.

    Ранее Путин заявил, что одной из причин нынешней напряженности в мире является претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную.

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