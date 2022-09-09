Смерть последнего настоящего монарха Европы коснется многих

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9 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России

Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно ни было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Освобожденные территории вынуждены отвечать на киевский террор

Автомобиль военного коменданта Бердянска был взорван в самом центре города t.me/glava_brd
С разницей в сутки на освобожденных территориях произошло два теракта – был взорван штаб пророссийского движения в Мелитополе, а чуть ранее совершено нападение на военного коменданта Бердянска. Диверсии и атаки на пророссийских активистов и чиновников новой власти происходят не в первый раз. Какие меры нужно принять для защиты новых руководителей в регионе? Подробности...
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Как сорвать накачивание Украины оружием

Поставки западного оружия на Украину не прекращаются REUTERS/Valentyn Ogirenko
Западные военные и политики потирают руки – с их слов, поставки вооружений на Украину оказывают влияние на ход боевых действий. На встрече министров обороны стран-членов НАТО принято решение не только продолжать, но даже увеличивать эти поставки. Насколько в реальности эффективно западное оружие и чем на все это может ответить Россия? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...
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ЕС превратит борьбу с энергетическим доминированием России в остросюжетный сериал

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
У европейского страха есть имя, фамилия и отчество. 7 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин пообещал в случае введения предельных цен «ничего не поставлять». Подробности...

Британию начало серьезно штормить

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Насчет шторма новая премьер-министр Великобритании абсолютно права: ее страну уже штормит так, что большой вопрос – выплывет ли Великобритания из него прежней. Подробности...
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С «зерновой сделкой» пора кончать

Внучка бандеровца во главе НАТО

Изюм – вторая линия контрнаступления ВСУ

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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Как сорвать накачивание Украины оружием

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    Почему Запад не смог обрушить экономику России

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    Смерть последнего настоящего монарха Европы коснется многих

    О Елизавете II не писали гадостей даже в советской печати
    		   9 сентября 2022, 19:55
    Фото: Alastair Grant/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Москвичи несут цветы к посольству Великобритании в память о Ее Величестве Елизавете II. Они делают это, хотя умершая на 97-м году жизни королева была формальным главой одного из наиболее враждебных к России государств. Это прощание с высоким стилем. Те, кто не понимают его сейчас, поймут позже. На отдалении величие эпохи Елизаветы II станет понятно многим.

    Елизавета II, еще накануне бодрая, почувствовала себя плохо после аудиенции с Лиз Трасс. Это был последний чек-пойнт преемницы Бориса Джонсона перед тем, как официально стать новым премьер-министром Ее Величества.

    Если верить в предзнаменования (а монархи в них обычно верили), картина выходит мрачная не только для королевской семьи, но и для британской государственности.

    В юности Трасс агитировала за упразднение монархии, перейдя в партию поддержки трона по соображениям карьеры. А теперь совмещает в себе набор качеств, идеальный для того, чтобы добить национальную экономику

    Без королевы распродажа империи ускорится, а рынки просели уже сейчас – на миллиарды. Страна лишилась объединяющего символа, который, несмотря на любые претензии к дому Виндзоров, работал на совесть.

    Личный рейтинг Елизаветы II составлял 76% (у Трасс, для сравнения, втрое меньше). Причем в последние годы рос, как будто британцы заранее стали ностальгировать по временам Ее Величества, гораздо более спокойным и сытым, чем те, что ждут их впереди.

    Даже большинство членов сепаратистской Шотландской национальной партии выступали за то, чтобы Елизавета II оставалась их королевой и в том случае, если референдум о независимости приведет к успеху. 

    Королева была хранителем британского эталона и одним из факторов, которые удерживали государство от развала. А потому – последним «настоящим» монархом Европы, по-прежнему играющим значимую роль.

    Если бы главы правящего дома лишились испанцы или шведы, это мало бы кто ощутил: есть символы, а есть Символы. Елизавета II из вторых. Ее соразмерные по статусу «коллеги» – не датчанка Маргрете II и не бельгиец Филипп, а папа Римский.

    Из этого также следует, что смерть в замке Балморал сугубо британская печаль – и лишь в последнюю очередь русская. Для нас это чужая история, чужая сказка, трагедия в чужой семье. Чтобы ценить британские традиции и британский высокий стиль, нужно быть британцем. Даже англосаксом быть недостаточно – американцы веками высмеивают чопорный церемониал бывшей метрополии. Выходит когда как, но часто – и смешно, и справедливо.

    Вблизи и в удалении от гроба монархини (согласно традиции – свинцового) будет сказано много возвышенного, хвалебного – и в той же степени справедливого, что и злое иностранное ехидство. Но все то значительное и благотворное, что было сделано Елизаветой II, было сделано ей для своей семьи, пусть даже границы оной проходят не по дому Виндзоров, а по всей нации или даже по всему Британскому Содружеству.

    Россия им всем не друг, причем это выбор не России, а самой Британии, осознанно распалившей былую вражду ради потуг на новое владычество. Для нас мрачный символизм заключается еще и в том, что в знак траура по усопшей будет бить колокол на Круглой башне Виндзорского замка – так называемый балаклавский колокол, некогда вывезенный британскими военными из Крыма после проигрыша России в войне 1853-1856 годов. Он звонит только по случаю смерти монарха.

    Нынешнее британское правительство провозгласило своей целью еще одно военное поражение России – вплоть до возвращения все того же Крыма в состав Украины и полного обрушения российской экономики. Над этим денно и нощно обещает работать правительство Лиз Трасс.

    Смерть, которая сильно ослабляет твоего врага, трудна для почтения. Любая приличествующая случаю речь показалась бы лицемерием и нам, и британцам, если не брать в расчет понятной почти каждому боли от утраты близкого человека.

    Не случайно Владимир Путин направил соболезнования не на Даунинг-стрит, а сыну покойной королевы – принцу Чарльзу, с которым знаком лично. Новому королю Карлу III президент России пожелал «мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты».

    Это не политические, а человеческие слова. Они о смерти не главы официально недружественного (по сути – враждебного) государства, а о смерти матери.

    Вне этого контекста на язык просится что-то вроде «Дорогой Карл III, сражение под Херсоном, слава Богу, проиграно...» – и далее по тексту.

    Но вот парадокс, причем парадокс исторического масштаба. Даже советская власть и советская печать, как бы говорившие от имени советского народа, лично о Елизавете II и ее отце Георге VI гадостей не говорили и не писали. Антибританский жанр вида «наш ответ Чемберлену» относился к передовым, в нем работал даже Иосиф Сталин (например, написал для «Правды» ответ на фултонскую речь Черчилля, в которой сравнивал британского премьера с Гитлером). Однако короля и королевы возмущенные отповеди из Москвы никогда не касались.

    И вроде бы логично: верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии и формальный глава 15 государств от Австралии до Ямайки (по алфавиту) не имеет реальных полномочий и не определяет политику страны. Но в советском случае речь идет о правительстве рабочих и крестьян, которому сама Партия велела резать правду-матку прямо в лицо эксплуататорскому классу и бороться за  «без царя».

    Несмотря на это, публичное отношение СССР к британской монархии было отношением к почтенному пережитку прошлого с неожиданным акцентом на слове «почтенный». Возможно, в силу пункта № 1 (о полномочиях), но скорее потому, что Ее Величество отвечала СССР взаимностью и не участвовала в передовом уже для британского правительства жанре – антисоветской пропаганде.

    Она была Королевой. Той, что по определению выше всех, а потому корректна со всеми. Это тяжелый труд, это родовой долг, но именно в случае с Елизаветой – это еще и высокий стиль.

    Хрестоматийной стала история, когда Юрий Гагарин, не знавший британского этикета, съел на приеме у королевы дольку лимона из своей чашки с чаем. Королева немедленно поступила так же – с ходу реформировала чопорный этикет, чтобы первый человек в космосе не почувствовал себя неловко.

    Совсем другим был ее супруг – принц Филипп (обаятельный, впрочем, по-своему). На пике холодной войны его спросили, хотел ли бы он – кровный родственник Романовых, который при определенных обстоятельствах мог бы претендовать на русский трон – съездить в Россию. Принц ответил:

    «Очень бы хотел, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи».

    Но на публичное отношение правящей королевы к Компартии Советского Союза эта семейная трагедия никак не повлияла. Как и на отношения между ней и властями новой России или, если брать шире, с русским народом.

    Отношений между нами просто нет. Но если они вдруг появлялись по особому случаю, были неизменно корректны. А уважение – это то, чего Россия годами и безуспешно требовала от Запада. Елизавета II выражала его без предварительных условий (как, впрочем, и в случае с любой другой страной) и практически в одно лицо. Теперь ее лица будет не хватать многим.  

    Уже сейчас, на минимальном отдалении от ее послевоенной эпохи и на фоне новой глобальной бури, этот выдержанный и безупречный подход действительно начинаешь по-особенному ценить. Ценным кажется даже неполиткорректный юмор харизматичного принца Филиппа, если вспомнить про ушат помоев, который за этот юмор вылила на него и на Елизавету II невестка Меган Маркл. Внучок – принц Гарри – сидел рядом и поддакивал.

    Эти двое – то, что пусть не лично, но ценностно идет на смену для кого-то смешной, устаревшей и даже тягостной королевской традиции, которая тем не менее решала свою консолидирующую задачу и берегла сокровищницу империи.  

    Если Елизавета II использовала свои немногие полномочия, чтоб оградить владения Виндзоров от «зеленой революции», то непосредственный наследник – 73-летний король Карл III, еще будучи принцем Чарльзом, предлагал устроить «военную кампанию» против глобального потепления.

    Что будет при внуках – страшно представить. Возможно, вообще ничего не останется.

    Даже упоминание королевы (теперь – короля) из гимна уберут, заменив на что-то гендерно нейтральное.

    Тогда-то эпоха Ее Величества Елизаветы II, несмотря на совпадение с периодом имперского упадка, будет восприниматься величественной уже абсолютно всеми – как зрелище грандиозного рождественского бала, за которым с другой стороны морозного стекла наблюдают дети бедноты, многие из которых тайно мечтают быть принцами и принцессами.

    Лучше уж так, чем новые большевички а-ля Меган Маркл и Грета Тунберг. RIP.

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