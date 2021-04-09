Принц, который запомнится эксцентричными шутками

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Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной

9 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
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Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

США нашли новый способ остановить газовую трубу России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Санкции не помогли США остановить строительство «Северного потока – 2». Стройка продолжается, и в этом году газопровод будет достроен. Поэтому США разворачивают новый план борьбы. Главная роль в нем отведена специально созданной должности – спецпосланнику США. Судя по всему, его задача – убедить европейцев самим остановить стройку. Как он это сделает? Подробности...
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Сколько мест в парламенте получат новые единороссы

Избиратели больше не хотят видеть своими кандидатами спортсменов или представителей шоу-бизнеса Александр Рюмин/ТАСС
На осенних выборах наиболее упорная борьба развернется в округах, уверены эксперты. Если по партийным спискам предсказуемо выиграет «Единая Россия», то на местном уровне, где соревнуются личности, у оппозиции есть все шансы отжать у единороссов десятки мандатов. Впрочем, 180-190 мест из 225 возможных правящая партия, скорее всего, себе завоюет. И поможет ей в этом поколение «новых единороссов». Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Запад начал грязную игру против российской вакцины

Авторитет российской вакцины пытаются подорвать Александр Река/ТАСС
Поставленная в Словакию российская вакцина «Спутник V» не соответствует тем свойствам, которые были для нее заявлены ранее. Столь громкое заявление сделано не где-нибудь, а в Словакии, где не так давно из-за «Спутника V» случился целый правительственный кризис. Судя по всему, перед нами начало кампании дезинформации против прорывного российского препарата. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Принц, который запомнится эксцентричными шутками

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Принц Филипп – воистину последний принц старой эпохи, времен, когда королева Виктория воспринималась современницей, а XIX столетие – совсем недавней историей. Но Филипп вовсе не был живым памятником минувшим дням. Напротив - он оказался одним из тех, кто многое сделал для трансформации британской монархии в ХХ веке. Подробности...

Слабость Зеленского ведет к новому конфликту

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Чем слабее позиции президента Владимира Зеленского внутри Украины, тем менее предсказуемой становится политика соседа России. Эта зависимость ярче всего проявляется прямо сейчас, когда сгущаются тучи над Донбассом, а вместе с ним – над Украиной и всей Европой. Подробности...

Вакцинация в Европе перетекла в скандал

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русской вакцине доверяют только на территории бывшей ГДР – потому что их с детства кололи советскими вакцинами от полиомиелита, туберкулеза и ничего не случилось. Западные немцы смотрят на них, как на давно чипированных русскими. Западные очень верят местной прессе. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
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Китай «отжимает» у России союзника

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Старейший кинотеатр Москвы открылся после семи лет реконструкции

После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

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Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
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Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
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  • Мясо птицы

  • Рыба

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной
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    Принц, который запомнится эксцентричными шутками

    Михаил Диунов
    кандидат исторических наук, публицист
    		9 апреля 2021, 17:35

    9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет в Виндзорском дворце скончался принц-консорт Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский. Это был не просто супруг королевы Великобритании, и не только один из патриархов европейских королевских династий. Принц Филипп – воистину последний принц старой эпохи, времен, когда королева Виктория воспринималась современницей, а XIX столетие – совсем недавней историей.

    Но Филипп вовсе не был живым памятником минувшим дням. Напротив - он оказался одним из тех, кто многое сделал для трансформации британской монархии в ХХ веке. Мир запомнит его как человека с отменным чувством юмора, знатока искусства, любителя науки и отличного спортсмена – настоящий образец английского джентльмена.

    Филипп родился довольно далеко от Великобритании – в Греции. Его отец – принц Андрей Греческий происходил из датской династии Шлезвиг-Голштейнов, ближайших родственников русского императорского дома Романовых. Бабушка Филиппа – не кто иная, как русская великая княжна Ольга Константиновна, королева эллинов и прародительница греческой королевской семьи. Благодаря династическим хитросплетениям принц Филипп при определенных, хотя и довольно невероятных обстоятельствах, мог бы претендовать на русскую корону, но в результате стал супругом королевы Англии.

    Этому предшествовала грустная история, связанная с греко-турецкой войной 1919-1922 года, в которой отец Филиппа оказался в числе генералов, командовавших греческой армией в закончившемся поражением генеральном сражении при реке Сакарье. Случилась революция, король Константин I был свергнут, а принца Андрея сделали козлом отпущения за проигранную войну и отправили в изгнание. Филиппу в это время было всего два года. После скитаний по Европе брак его родителей фактически распался и в 1928 году маленький греческий принц оказался в одиночестве, на попечении Маунтбеттенов – родни в Лондоне.

    В Великобритании Филипп получил типичное для английского аристократа образование. Сначала учился в частной школе Чим в Суррее, затем в 1933 году его отправили в Германию, в элитарный интернат Салемского замка. Жизнь в Германии в период после прихода к власти Гитлера была постоянным поводом для обвинений принца Филиппа в симпатиях к нацизму. Впрочем, уже в 1935 году Филипп вернулся в Англию, закончил обучение и поступил в королевский военно-морской колледж в Дартмуте, который закончил лучшим в своем курсе по успеваемости.

    Фото: Steve Parsons/PA Images/Reuters

    Во время обучения он познакомился в принцессой Лилибет, как тогда в семье короля Георга VI звали будущую Елизавету II и, подождав завершения Второй Мировой войны, сделал ей предложение. Не влюбиться в Филиппа было просто невозможно. Красавец блондин, атлетического телосложения в блестящей форме морского офицера – как говорили великосветские сплетники, он разбил немало женских сердец, среди которых оказалось и сердце принцессы Елизаветы.

    Но пока шла война, Филипп храбро сражался на море, неоднократно продемонстрировав таланты флотского командира и находчивость. Прошел весь путь от младшего офицера, до капитана эсминца, служил в Индийском океане, на Средиземном море, в Тихом океане. Он встретил победу, войдя в Токийский залив на своем миноносце, вместе с другими кораблями союзников.

    Свадьба Филиппа и Елизаветы состоялась 20 ноября 1947 года. Перед бракосочетанием принц, до этого подписывавшийся как Филипп Греческий, отказался от своих греческих и датских титулов, а также прав на престол и принял английскую фамилию Маунтбеттен, в честь своей матери. Король Георг VI немедленно дал ему титул герцога Эдинбургского – ведь не годится наследнице выходить за безвестного моряка… Впрочем, стоит отметить, что Маунтбеттены были не слишком-то англичанами. На самом деле – это немецкая династия Баттенбергов, происходящая из Гессена, но обосновавшаяся в Великобритании, где ее представители занимали высокие посты на военной и гражданской службе.

    В 1917 году Баттенберги, вслед за королевским домом Саксен-Кобург-Гота, ставших династией Виндзоров, отказались от немецких титулов и немецкой фамилии, в мгновение ока обратившись в Маунтбеттенов, просто переведя ее на английский язык. Так Филипп Шлезвиг-Голштейн-Глюксбург стал британским подданным Маунтбеттеном. Что интересно, по рождению Филипп был крещен в православной вере и, переехав в Англию, официально исповедание не менял, просто начав ходить в англиканскую церковь и сделав вид, что ничего особенного не произошло. Так что последние 74 года супругом Британской королевы был православный принц.

    В 1952 году скончался Георг VI и на трон Британской империи взошла королева Елизавета II. Филипп тут же продемонстрировал свой характер – он отказался принять титул принца-консорта, как именовали нецарствующих мужей правящей королевы в Великобритании и в результате сменил титул герцога на принца лишь в 1957 году, но «консортом» (то есть принцем-супругом) так и не стал.

    Другим поводом для беспокойства стал семейный скандал, связанный с вопросом, как же будет называться новая династия. Ведь дети Елизаветы и Филиппа должны были получить фамилию мужа. Тщеславный граф Маунтбеттен Бирманский предлагал дать династии название Маунтбеттен, Филипп настаивал на пожалованном ему титуле герцога Эдинбургского. Вмешалось правительство, предложения Маунтбеттенов было сочтено непатриотичным, и за королевской династией сохранили имя Виндзоров. Филипп был вынужден отступить, но долго еще в раздражении называл себя безвольной амебой, единственным человеком, который не может передать свою фамилию детям.

    Получив высокий официальный статус, принц Филипп энергично взялся за дела королевской семьи, видя свою главную задачу в укреплении престижа династии. Он совершил множество путешествий, объехав не по одному разу все страны Британской империи, а затем Британского Содружества наций.

    Филипп, импровизируя, произносил множество речей, отличаясь редкостным ораторским искусством, в отличие от Елизаветы, которая терпеть не может выступать публично и большую часть своих выступлений читает по бумажке. Хотя любовь к красному слову не раз подводила принца, острые, а порой язвительные высказывания которого охотно подхватывала пресса. Тем более что часто, общаясь «не на публику», Филипп позволял себе весьма резкие шутки.

    Но даже самые эксцентричные заявления не смогли разрушить популярность Филиппа в народе, а возможно даже добавляли ему очков в нашем политкорректном мире, где публичные политики боятся произнести слово, чтобы не обидеть какое-нибудь очередное меньшинство. Давайте вспомним самые знаменитые шутки принца, ведь, думаю, он хотел остаться в памяти именно таким – веселым и жизнерадостным человеком.

    Когда Филипп посетил выставку искусства древних эфиопов, он заметил: «Что-нибудь подобное могла бы притащить моя дочь со школьного урока по рисованию». В 1967 году, к 50-летию революции 1917 года, его спросили, не желает ли он посетить с официальным визитом СССР, он ответил: «Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи». Комментируя современную музыку, принц сказал: «Очень сложно понять, как можно достичь такой невероятной популярности, исполняя самые отвратительные, как мне кажется, песни».

    Но особенную «славу» принесли Филиппу его иронические высказывания о самых разных народах мира. Выступая на собрании, посвященном защите живой природы в 1986 году, он мимоходом отметил: «Китайцы с удовольствием съедят что угодно, если у этого есть четыре ножки (кроме стула), или оно летает на двух крыльях (кроме самолета), или оно плавает (кроме подводной лодки)». А когда очутился с официальным визитом в Китае, непринуждённо сказал группе британских студентов: «Скорее возвращайтесь домой, а то окосеете».

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    Несмотря на консерватизм своих политических взглядов, принц Филипп завоевал в Великобритании репутацию революционера, а один из английских социологов метко назвал его «официальным иконоборцем». Биограф Виндзоров писал о герцоге Эдинбургском: «Принц Филипп обладает способностью быть единым в двух лицах: в общественной, публичной жизни он остается в тени королевы; в частной, в личной жизни он утверждает себя в качестве главы семьи. Роль, требующая мгновенного перехода от одного образа к другому, стоит только переступить порог!»

    Филипп Греческий, Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, принц Британии – он всегда на первое место ставил прямоту, искренность и долг. Он говорил, что люди готовы вам простить все, «если только надлежащим образом делать то, что они вправе ожидать от вас». Его характер сформировала Вторая Мировая война, и Филипп до конца жизни оставался настоящим воином, последним принцем нашей эпохи.


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