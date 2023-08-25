Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

24 августа патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Синода сообщил, что Русская православная церковь обсудит вопрос о канонизации великого полководца Александра Суворова. Инициатива канонизации исходит от Министерства обороны РФ. Ранее с предложением канонизировать Суворова обращалось также общество «Царьград». Ныне же дело передано в Синодальную комиссию по канонизации. И с высокой долей вероятности обсуждение канонизации станет предметом самых ожесточенных споров.

Но почему? Ведь Суворов является одним из самых почитаемых в России полководцев. Его слава победителя турок, поляков и французов была велика при жизни и стала еще большей после смерти. В Российской империи в его честь был назван один из полков «11-й гренадерский Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова» и построен музей (очень редкая честь в старые времена), в Советском Союзе именем Суворова назвали боевой орден и военно-учебные заведения, в Российской Федерации были приняты орден Суворова и медаль его имени. О Суворове пишут во всех книгах по военной истории и военном искусстве, его портреты висят в каждом историческом классе любой школы России.

Из воспоминаний современников хорошо известно, что Суворов был убежденным православным. Он усердно молился, посещал храмы, соблюдал посты, жертвовал деньги церкви. Его обращения к солдатам наполнены христианскими декларациями вроде такой: «Умирай за дом Богородицы, за Матушку [императрицу], за Пресветлейший дом [правящую династию]. Церковь Бога молит. Кто остался жив, тому честь и слава!» Суворов в преклонных летах неоднократно заявлял о своем желании стать монахом. Достаточно ли этого для канонизации?

Вообще среди людей военных есть немало тех, кто удостоился прославления святым. Князь Владимир – креститель Руси был канонизирован во второй половине XIII века. Князь Александр Невский, защитивший Русь от набегов шведов и немцев, договорившийся о мире с Батыем, был канонизирован в 1547 году. Среди святых русской православной церкви вообще немало князей-полководцев: Дмитрий Донской, первый победитель Орды, Довмонт Псковский, победитель немцев. Совсем недавно святым признали адмирала Федора Ушакова, который вел праведную жизнь и отличался большой набожностью.

Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. Поместный Собор Русской Православной церкви, посвященный Тысячелетию крещения Руси, так сформулировал основания для канонизации:

· Святость людей, послуживших земному пришествию Христа и его проповеди, так святыми считаются пророки, апостолы и отцы церкви.

· Мученическая смерть за исповедуемую веру, так канонизируются мученики и исповедники.

· Чудеса, совершаемые святым при жизни, или при обращении к его останкам. Это условие канонизации возможное (служит аргументом в пользу кандидата), но не обязательное.

· Церковное служение, за это канонизируют различных деятелей православной церкви от князей церкви, до простых монахов.

· Особые заслуги перед церковью и православным народом – это главное основание канонизации правителей: князей и императоров.

· Добродетельная, праведная и святая жизнь.

К каким из приведенных аргументов можно обратиться в пользу Суворова? Очевидно, что он не является пророком или отцом церкви. Он не является мучеником за веру и не может быть признан страстотерпцем, то есть претерпевшим страдания не за исповедание веры, однако же оставаясь искренним христианином. Он не причастен к церковному служению, хотя если бы исполнил свой замысел стать монахом, мог бы быть канонизирован именно в этом качестве. Наконец, Суворов не является правителем и потому не может быть канонизирован как «благоверный князь», хотя именно этот вариант по незнанию предлагается никоторыми сторонниками канонизации.

Действительно, Суворов имел титул князя, но это был выслуженный им за заслуги перед Россией и всей Европой титул. Он не был правящим князем и потому должен канонизироваться на ином основании, или же будет нарушена старинная церковная традиция, идущая еще из Византии, согласно которой лик «благоверных» всегда связан с достоинством монарха. Затруднительно будет признание святость в качестве чудотворца, ведь для нее нужны многочисленные свидетельства чудес совершаемые святым. Очевидно, что при жизни Суворова таких чудес мы не найдем (если не считать чудом его многочисленные победы над врагами). Остается возможность обнаружить такие чудеса при молитвенном обращении к его имени.

Именно такой вариант предлагается сегодня. Не случайно председатель движения «Царьград» Константин Малофеев выступил с обращением к православным: «Важны факты чудес. Поэтому просьба ко всем нашим бойцам и их близким, которые молитвенно обращались к Александру Васильевичу и получили его чудесную помощь, сообщить об этих фактах в Синодальный отдел по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами». Однако канонизация на основе посмертных чудес всегда вызывала множество вопросов, в частности о том, насколько эти чудеса достоверны. И тут возникает обоснованное сомнение – стоит ли связывать светлое имя великого полководца с подозрениями о, так скажем, подлинности чудес.

Есть и такое основание для канонизации как юродство. То есть мнимое безумие «Христа ради». Суворов действительно вел крайне аскетичную жизнь, всегда довольствовался малым, имел множество странностей, которые можно трактовать как юродство. Полководец устраивал шокирующие общественное мнение эскапады, направленные против властей, кричал кукареку, изображая петуха перед своими солдатами, бегал голым по росе, говоря, что это чрезвычайно полезно для здоровья. Все это крайне эксцентрично, но вот именно юродивым он точно не был. Ведь юродство – это не только странные поступки. Это прежде всего публичная аскеза и отвержение всего мирского. То есть юродивый в принципе не может быть полководцем, командовать армиями, принимать от монархов чины и ордена.

Да и аскетизм Суворова был тоже весьма необычным. Да, действительно полководец отличался удивительной скромностью в быту. Он не носил роскошную одежду, ел самую простую пищу, охотно постился. Но при этом Суворов был чрезвычайно честолюбив. Он не отказывался от мирской славы. Был крайне чувствителен к чинам, орденам и иным наградам. Внимательно следил за другими генералами и очень радовался, когда обходил чинами и орденами тех, кто был старше его по выслуге лет. Это очень льстило честолюбию Суворова.





Получив за взятие Варшавы в 1794 году высший военный чин генерал-фельдмаршала, Суворов приказал поставить девять стульев и прыгал по ним, приговаривая: «Долгорукий позади, Салтыков позади, Каменский позади, мы впереди!» Эта эксцентричная выходка была связана с тем, что в тот момент перед Суворовым числилось ровно девять генералов с выслугой больше, чему у Суворова. По обычаю они должны были получить высокий чин раньше него, но особые заслуги полководца принесли ему долгожданный жезл фельдмаршала в обход старшинства. Это вызвало настоящий восторг у честолюбивого полководца.

Ну и не забудем, что ходивший дома в крестьянской одежде, не признававший фарфора и серебряных столовых приборов, Суворов приезжал к императорскому двору неизменно в роскошном мундире, украшенный всеми полученными им орденами. В то время как считалось хорошим тоном носить лишь одну чересплечную ленту высшего ордена, Суворов надевал две или даже три ленты, что мы можем видеть на его портретах, демонстрируя то, сколь много наград он имеет.

Так что остается лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы. Известно, что Ушаков был очень гуманным человеком и не признавал распространенных во флотах всего мира телесных наказаний. Суворов тоже пользовался неизменной любовью солдат, но одновременно регулярно изнурял из долгими маршами, что приводило к многочисленным небоевым потерям. За это полководца не раз критиковал современники. Да, это позволяло Суворову побеждать, но вот было ли примером истинно христианского поведения? Или известная история, как Суворов, будучи владельцем крепостных, устраивал принудительные свадьбы: выстраивая в две линии молодых крестьян и крестьянок и благословляя их на брак в случайном порядке, не считаясь с личными чувствами людей. Даже для того времени это считалось серьезным чудачеством.

Поэтому остается надеяться, что синодальная комиссия по канонизации очень ответственно подойдет к своей задаче и рассмотрит все «за» и «против». Тем более, что говорить о канонизации Суворова в то время, когда не канонизирован уже давно почитаемый в народе император Павел I, о чем в православной церкви шла речь еще до 1917 года, кажется несколько преждевременным.