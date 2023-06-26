Эксперт: Святыни Киево-Печерской лавры могут быть проданы для финансирования ВСУ

Эксперт Мельников сравнил передачу святынь Киево-Печерской лавры Западу с распродажей большевиками христианских ценностей

Религиозные святыни Киево-Печерской лавры могут стать экспонатами музеев и частных коллекций на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников, комментируя ситуацию с вывозом ценностей Киево-Печерской лавры в Европу.

«Невольно возникают параллели с продажей большевиками религиозных ценностей за рубеж в 1920-е годы. Велика вероятность, что передача православных святынь, в числе которых памятники истории, культуры, литературы, драгоценности и мощи святых, не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии», – говорит Мельников.



Так, по его словам, украинский режим обесценивает историческое достояние и народные святыни – это очередной пункт в долговременной стратегии по «размыванию культурных основ украинского народа».

Он отмечает, что превращение почитаемых святынь в музейные экспонаты и предметы личных коллекций, а по сути – дискредитация религии – является печальной тенденцией в западных странах. Для этого работают огромные медийные ресурсы, по всему миру проводятся пропагандистские акции, а верующие, мирно выступающие за традиционные ценности и свою религиозную идентичность, подвергаются дискриминации и репрессиям.

«Самые актуальные и яркие примеры – происходящее на Украине вокруг общин УПЦ и борьба американских христиан с абортами и насаждением гендерной идеологии в школах. Это особенно видно на контрасте с ситуацией в России, где происходит восстановление исторической справедливости, государство уже несколько лет говорит о значимости традиционных ценностей и способствует возрождению и возвращению святынь», – подчеркивает глава РАРС.

Собеседник надеется, что власти Украины все же не пойдут на этот «циничный шаг», ведь шанс на иной исход все еще есть. Так он обращает внимание на то, что министр культуры Украины Александр Ткаченко поспешил заявить, что ни одна сакральная ценность не покинет монастырь, передает РИА «Новости». «Судя по последним заявлениям украинских политиков, репутационные риски для них слишком велики, поэтому процесс может быть остановлен», – считает Мельников.

Он отмечает, что в данном случае очень многое будет зависеть от реакции общественности. «Надеюсь, что здравые общественные силы на Украине не дадут властям совершить такое преступление против истории и народа. РАРС будет следить за развитием ситуации», – заключил глава РАРС.

Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Позже в ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в вывозе реликвий.