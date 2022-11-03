Украина живет под чужими символами

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3 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из 300 тысяч россиян, призванных на службу, сейчас 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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Дружба Путина и Нетаньяху спасет отношения России и Израиля

9 мая 2018 года Путин и Нетаньяху вместе приняли участие в шествии «Бессмертный полк» kremlin.ru
Уже мало кто сомневается, что главой израильского правительства вновь станет Биньямин Нетаньяху. Известно, что этого политика связывают теплые отношения с Путиным, однако пока Нетаньяху был в оппозиции, многое изменилось в отношениях между Москвой и Тель-Авивом. Укрепился альянс России и Ирана, разгорелся украинский конфликт. Не возьмет ли Нетаньяху на себя роль посредника в этом конфликте? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Украина живет под чужими символами

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления. Подробности...

Запад хочет, чтобы России попросту не было

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нам придется всерьез продумать будущее России на много лет вперед. Если мы давно уже не строим коммунизм и больше не хотим быть обезьянами Запада, то без нового видения будущего нам не обойтись. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Российская политическая нация показала свои качества

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Российская политическая нация покоится на внутреннем основании, скрепляя прошлое и будущее страны и государства. Украинская же сформировалась на притяжении/отталкивании от внешних сил и видит лучшую гарантию «незалежности» в уходе на Запад. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Финны и шведы как мишень для России

Иран и саудиты: будет ли война?

Германия отрывает Казахстан от России

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Михаил Диунов

    Украина живет под чужими символами

    Михаил Диунов
    кандидат исторических наук, публицист
    		3 ноября 2022, 11:54

    Каждое государство имеет свои символы. Это герб, флаг и гимн. Часто такая символика оказывается закреплена в Конституции, что лишний раз подчеркивает важность государственных символов. Кроме них, есть и другие гербы и флаги – отдельных территорий и городов. Традиция эта идет со времен Средневековья, к ней все привыкли и вряд ли будут менять. Поэтому геральдика стала обыденностью даже для тех стран, где не было ни исторических гербов, ни рыцарей, на щитах которых они появились. Можно считать это актом культурной агрессии Запада, который навязал всему миру свои стандарты. Но акт этот уж очень красив и поэтому ни у кого не вызывает отторжения.

    Поэтому, когда в 1918 году появилась независимая Украина, сразу встал вопрос: какой у нового государства должна быть символика? Единственным документально подтверждаемым древним гербом, хоть как-то связанным с Украиной, является золотой лев на синем щите Галицко-Волынского княжества, правитель которого князь Даниил получил от папы римского титул «король Руси». И появление этого герба связано как раз с тем, что средневековая Галиция стала самостоятельным государством (или как минимум претендовала на это). А поскольку остальные части Украины (которую тогда никто не думал называть «Украиной», так как это была Русь – русская земля) находились в составе других государств, потребности в особом гербе не возникало. Зачем великому князю Московскому, великому князю Литовскому или королю Польскому герб «Украины»? Они и слова-то такого не знали.

    Поэтому первый особый украинский герб появился в 1772 году – после того, как Галиция оказывается в составе империи Габсбургов. А там обращали очень большое внимание на символы, отчего в австрийский герб немедленно добавили герб нового владения: Королевства Галиции и Лодомерии (Лодомерия – это Владимиро-Волынская Русь, произносимая на венгерский манер). Собственно, это и был первый официальный государственный герб того, что можно считать частью будущей Украины. Никакого «тризуба» там не было, вся эта мифология появилась позднее. Символом Галиции стали три золотых короны по синему полю, удивительно напоминающие греб Швеции.

    В 1656 году шведский король подписал с гетманом Богданом Хмельницким Раднотский договор, представлявший собой настоящую измену присяге, которую гетман вместе со своим войском принес русскому царю после Переяславской рады. Украина провозглашалась свободным государством под покровительством Швеции. В следующем году Хмельницкий внезапно умер, поэтому его предательство осталось без последствий, тем более что никто из казачьих старшин своего гетмана не поддержал и на службу к шведам не пошел. Позднее путь Хмельницкого попытался повторить Мазепа, перебежавший к королю Карлу XII, но вместо славы и свободы нашедший позор и поражение. Так что шведские цвета и три короны на украинской символике – это память о попытках гетманов опереться на шведскую помощь.

    Впрочем три шведских короны на гербе Галиции выглядели как-то совсем неудобно (в том числе по отношению к России, с которой Габсбурги тогда были в самом тесном союзе). В результате в 1804 году герб Галиции поменяли, добавили красный пояс на щите и черную галку, сидящую на поясе. Три короны остались, но явное сходство со шведским гербом пропало. В таком виде герб Королевства Галиции и Лодомерии просуществовал до распада Австро-Венгрии в 1918 году. Отметим – никакого трезубца там по-прежнему не было.

    Но когда же появился трезубец? Да еще и возводимый к русскому князю Владимиру Святому. Некий отдаленно похожий на него символ был на старинных русских монетах. Но вопреки утверждениям украинской пропаганды, это был совсем не трезубец, а стилизованное в скандинавском стиле (род Рюриковичей же был варяжским) изображение сокола – родовой знак самого Рюрика и его потомков. Лишь в 1917 году украинский историк Михайло Грушевский, который не был специалистом в геральдике, объявил соколиный орнамент Рюриковичей древним гербом Украины, истолковав его как трезубец. Версия Грушевского, что называется, «пошла в народ» и в итоге превратилась в герб Украинской народной республики. Тогда же ее окончательно канонизировали в национальной мифологии именно как «трезубец».

    Между тем у украинских земель были и другие гербы, причем их прошлое очень интересно. В конце XVI века, когда возникла Запорожская Сечь, у этого образования (которое, отметим, не было государством и больше всего напоминало современную частную военную компанию) очень быстро появляется собственная печать, необходимая для того, чтобы скреплять ею документацию войска. На печати изображался казак с саблей на поясе и ружьем на плече. Символ этот оказался столь популярен, что мы находим его и на печати гетмана Хмельницкого более чем полвека спустя, и на других печатях и знаменах запорожцев, вплоть до XVIII века. Появление такой печати легко объяснить – это типичная для многих земель, лишенных геральдической традиции, «наивная геральдика», идущая по самому простому пути: если мы казаки, то и на печати у нас должен быть казак.

    Обладала Запорожская Сечь и своим знаменем, именно боевым знаменем, а не государственным флагом – это, с точки зрения символики – совсем разные вещи. Знамя жаловал казакам польский король, на службе у которого они находились. Выглядело оно так: красное полотнище с серебряным орлом. Да-да, точная копия польского герба, чтобы казаки не забывали, кому они служат. Позднее знамя поменялось и к середине XVII века стало малиновым с белым или золотым прямым крестом с чуть расширенными концами. Но и тут не обошлось без польского влияния. Этот крест, который в наши дни украинские власти сделали эмблемой ВСУ, а также широко используют в военной форме и наградах, на самом деле тоже польский. Мы во множестве встречаем подобную символику на военных знаменах польских частей XVII–XVIII веков, а также на доспехах польских латных гусар.

    Хочется спросить, а в символике Украины вообще есть хоть что-то свое? То Швеция, то Польша, то Австрия…

    Тут внимательный читатель заметит: но ведь двуглавый орел на русском гербе – тоже заимствование, из Византии. В том-то и дело, что в России заимствование символики происходило иначе. Двуглавый орел появился на гербе русского государства при великом князе Иване III как знак династической преемственности дома Рюриковичей последней императорской династии Византии – дому Палеологов, с представительницей которого принцессой Софией Иван III вступил в брак. То есть это не «позаимствовали понравившийся герб», а «получили символ по наследству». Кроме того, орел, бывший знаком сначала Римской империи, затем Второго Рима – Византии, перешел к России, как к Третьему Риму. Москва – Третий Рим, это вошло в сознание русских. Но разве Киев – это второй Стокгольм или новая Варшава?

    На этот вопрос попытался ответить гетман Украинской державы, генерал Павел Скоропадский. И приказал считать гербом Украины того самого запорожского казака, о котором уже шла речь, с добавлением к нему трезубца. Но вот незадача, этот герб утвердили при немецкой оккупации Украины в 1918 году, когда власть гетмана держалась в самом буквальном смысле на немецких штыках. Немцы ушли, и гетманский герб немедленно престал существовать. Кстати, отметился гетман Скоропадский еще и тем, что в качестве военно-морского флага Украины принял точную копию флага немецких Кайзерлихмарине, только с заменой черного креста на синий, а германского флага в крыже на украинский.

    Ну а теперь, собственно, об украинском флаге. Всем известный «жовто-блакитный» флаг появился в 1848 году, когда галицийские русофилы подняли его во время европейской революции – Весны народов. Флаг этот воспринимался австрийскими властями как сепаратистский, и поэтому его использование не поощрялось. Был еще официальный флаг Королевства Галиция, красно-синий, но он популярностью в народе не пользовался.

    О том, что сине-желтый флаг украинские националисты не считали «своим», ясно говорит тот факт, что знамя боевого отряда националистов – Сечевых стрельцов, созданного в Австро-Венгрии, было синее со старым галицийским гербом – золотым львом. И только в 1917 году сине-желтое знамя приходит на Украину из Австрийской Галиции, после чего немедленно становится первым знаком сторонников самостийности, а затем и флагом независимой Украины. С расположением цветов тогда, что забавно, сильно путались, вплоть до 1918 года верхней была не синяя, а желтая полоса, и только потом флаг «перевернули».

    Примечательный факт: хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления. Последний конкурс прошел в 2020 году, а большого герба как не было, так и нет. Воистину, Украина – страна вездесущей анархии.

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