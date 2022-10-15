Социологи спросили у граждан Украины, кого они считают наиболее выдающимися соотечественниками. Результаты местами - предсказуемые, местами - поразительные. Следи политиков лидируют двое - действующий президент Владимир Зеленский и его антипод - гетман Богдан Хмельницкий, объединивший Россию и Украину.

Опрос Группы социологических исследований «Рейтинг» интересен еще и тем, что совсем недавно похожее по сути и аналогичное по методике исследование проводил среди россиян ВЦИОМ. Тогда гражданам РФ методом свободного выбора предложили назвать троих «известных деятелей» прошлого, которых они считают «символами России». На Украине социологи предложили назвать трех «наиболее выдающихся украинцев». Теперь можно сравнить результаты.

В обоих случаях лидерами оказались национальные поэты - Александр Пушкин и Тарас Шевченко. Свой национальный поэт есть у каждого народа, но в нашем случае это еще и наиболее безопасный внутри страны ответ, равносильный отказу говорить о политике.

Но при этом Пушкин лидирует с 21%, а Шевченко с 63,9%. Вряд ли это показывает степень погруженности народа в литературу. Скорее, уровень невротизации общества: фамилии многих государственных деятелей могут стать поводом для конфликта, которых украинцы теперь пытаются избегать.

На втором месте в списке наиболее выдающихся преидент Владимир Зеленский. Тот самый, которого до февраля презрительно называли «Зелей».

Отличие опроса ВЦИОМ в том, что современники шли в нем в другой группе ответов, то есть Владимир Путин не соревновался с Екатериной II. Лидером в российском случае тоже стал президент, но стоит обратить внимание на разницу в формулировках: «символ современной России» и «наиболее выдающийся украинец» в истории вообще.

Прежде считалось, что целевой электорат Зеленского - это ориентированная на Запад молодежь с модернистским взглядом на жизнь, без шор слева и справа. Если молодежь в качестве наиболее выдающегося соотечественника называет действующего главу государства, это государство либо диктатура с культом личности, либо небогато в плане исторического наследия.

В принципе, для Украины справедливо и то, и другое.

На эту тему

В списке наиболее выдающихся украинцев есть люди, которых в России относят к деятелям русской истории, поскольку сами себя они называли русскими, а слова «Украина» в их век вообще не существовало. Это, например, Владимир Великий (2,6%, тринадцатое место) и Ярослав Мудрый (2,5%, четырнадцатое).

На одном уровне с ними боксер-златоуст и мэр Киева Виталий Кличко (2.2%, семнадцатое место). И все они лишь ненамного опережают Тараса Бульбу: 1,5% респондентов назвали наиболее выдающимся украинцем персонажа художественной литературы - то ли от безграмотности, то ли с издевкой.

На третьем месте единого украинского перечня народных героев тоже поэт, точнее поэтесса - Леся Украинка с 19,6%. Таким образом, из государственных лидеров прошлого у соседей лидирует гетман Богдан Хмельницкий. Россияне отдали эту роль Петру I, он в опросе ВЦИОМ на второй позиции.

Таким образом, большинство украинцев высказывают предпочтение тому гетману, который воссоединил украинские земли с Россией, а не тому, который предал Москву ради союза с Европой. Антипод Петра I - Иван Мазепа только на восьмом месте, у него всего 8,8% против 17,3% у Хмельницкого.

На пятой строчке Степан Бандера с 12,8%. Рейтинг лидера украинских националистов, популярного в основном в Галиции, заметно вырос, если сравнивать с более ранними опросами. Возможно, украинцы так себя переосознают - через заурядного лидера ультраправой партии прошлого, возможно, все дело в том, что ряд регионов юго-востока Украины теперь стали Россией и доля «западенцев» в стране выросла.

В любом случае, до сих пор непонятно, чего такого выдающегося совершил Степан Бандера, если не считать террора против властей и населения Польши. Так же, как Мазепа и Роман Шухевич (1,7%, двадцать первое место), он объективно входит в категорию исторических неудачников. Их культ перверсивная особенность независимой Украины.

Что-то подсказывает, что в эту же группу в будущем попадет и Владимир Зеленский, только его рейтинг значительно уменьшится. То, что на фоне военного конфликта общество сплачивается вокруг главы государства - явление распространенное и даже естественное.

Но неизбежно придет и понимание того, что альтернативой разрушительному конфликту была мирная и единая от Ужгорода до Луганска страна, где Донбасс просто имеет автономию, как Уэльс в Британии или Квебек в Канаде.

Для этого нужно было немногое: выполнить подписанные украинским же руководством Минские соглашения, а не угрожать Москве воссозданием атомной бомбы.

Из других примечательных результатов исследования можно выделить наличие в украинском списке авиаконструктора Игоря Сикорского (1,2%, двадцать шестое место). Будущий эмигрант был русским монархистом, сотрудничавшим с «Союзом русского народа», так что в украинцы его тоже записали посмертно и буквально против воли. Он - еще один пример посягательства Украины на русскую историю.

В то же время, в украинском перечне отсутствует Сергей Королев, с которым украинское государственное мифотворчество поступает, как с Сикорским. Видимо, убедить собственное население в том, что «отец советской космонавтики» именно украинец, так и не удалось.

В исследовании ВЦИОМ Королев набрал 4% и занял пятнадцатое место.

Из ныне живущих украинцев самые высокие позиции, помимо президента, у главкома ВСУ Валерия Залужного (7,7%, десятое место). В списке «символов современной России» за главой государства тоже следует военный - министр обороны Сергей Шойгу (7%).

Венчает украинский топ-30 гетман Павел Скоропадский - очередной политик-неудачник, но скорее великодержавного, чем самостийного характера, больше Хмельницкий, нежели Мазепа.

В сухом остатке получается, что наиболее выдающиеся украинцы по версии самих украинцев - это поэты, как везде, действующий президент, как в автократиях, и политик, чье основополагающее решение - отказ от независимости в пользу воссоединения с Россией.

Таков идеологический итог тридцати лет независимости. Прочие определит спецоперация.