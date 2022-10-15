Украинцы восхищены начальством, поэтами и неудачниками

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15 октября, суббота  |  Последнее обновление — 15:17  |  vz.ru
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Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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Украина переходит на экзотические способы отопления

Дрова – последняя надежда жителей Украины на отопление AP/TASS
Свечи, спальники, буржуйки, палатки для установки прямо в квартире и многие другие хитрые приспособления. Все это прямо сейчас в режиме нон-стоп скупают миллионы украинских граждан, опасаясь тяжелейшей зимы, а также отсутствия центрального отопления и электричества. Среди способов обогрева есть в том числе весьма экзотические. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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НАТО находится на украинской развилке

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Альянс пытается понять, как ему выходить из украинской ситуации. Выходить если уж не с победой (которая с каждым днем становится все менее вероятной), то хотя бы без потери лица. Подробности...

Запад проецирует на Россию свои грехи

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Эти люди – они все мерят по себе. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Европу может спасти альянс Италии, Франции и Германии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Надежду на самостоятельность Европы дают два фактора: растущий риск ядерной войны и приближающаяся самая холодная в истории ЕС зима. Подробности...
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Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Украинцы восхищены начальством, поэтами и неудачниками

    Все выдающиеся украинцы носили усы (кроме женщин)
    		   15 октября 2022, 14:40
    Фото: Национальная библиотека Польши,
    Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/
    Global Look Press, общественное достояние
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Социологи спросили у граждан Украины, кого они считают наиболее выдающимися соотечественниками. Результаты местами - предсказуемые, местами - поразительные. Следи политиков лидируют двое - действующий президент Владимир Зеленский и его антипод - гетман Богдан Хмельницкий, объединивший Россию и Украину.

    Опрос Группы социологических исследований «Рейтинг» интересен еще и тем, что совсем недавно похожее по сути и аналогичное по методике исследование проводил среди россиян ВЦИОМ. Тогда гражданам РФ методом свободного выбора предложили назвать троих «известных деятелей» прошлого, которых они считают «символами России». На Украине социологи предложили назвать трех «наиболее выдающихся украинцев». Теперь можно сравнить результаты. 

    В обоих случаях лидерами оказались национальные поэты - Александр Пушкин и Тарас Шевченко. Свой национальный поэт есть у каждого народа, но в нашем случае это еще и наиболее безопасный внутри страны ответ, равносильный отказу говорить о политике.

    Но при этом Пушкин лидирует с 21%, а Шевченко с 63,9%. Вряд ли это показывает степень погруженности народа в литературу. Скорее, уровень невротизации общества: фамилии многих государственных деятелей могут стать поводом для конфликта, которых украинцы теперь пытаются избегать.  

    На втором месте в списке наиболее выдающихся преидент Владимир Зеленский. Тот самый, которого до февраля презрительно называли «Зелей».

    Отличие опроса ВЦИОМ в том, что современники шли в нем в другой группе ответов, то есть Владимир Путин не соревновался с Екатериной II. Лидером в российском случае тоже стал президент, но стоит обратить внимание на разницу в формулировках: «символ современной России» и «наиболее выдающийся украинец» в истории вообще.

    Прежде считалось, что целевой электорат Зеленского - это ориентированная на Запад молодежь с модернистским взглядом на жизнь, без шор слева и справа. Если молодежь в качестве наиболее выдающегося соотечественника называет действующего главу государства, это государство либо диктатура с культом личности, либо небогато в плане исторического наследия.

    В принципе, для Украины справедливо и то, и другое.

     В списке наиболее выдающихся украинцев есть люди, которых в России относят к деятелям русской истории, поскольку сами себя они называли русскими, а слова «Украина» в их век вообще не существовало. Это, например, Владимир Великий (2,6%, тринадцатое место) и Ярослав Мудрый (2,5%, четырнадцатое).

    На одном уровне с ними боксер-златоуст и мэр Киева Виталий Кличко (2.2%, семнадцатое место). И все они лишь ненамного опережают Тараса Бульбу: 1,5% респондентов назвали наиболее выдающимся украинцем персонажа художественной литературы - то ли от безграмотности, то ли с издевкой.

    На третьем месте единого украинского перечня народных героев тоже поэт, точнее поэтесса - Леся Украинка с 19,6%. Таким образом, из государственных лидеров прошлого у соседей лидирует гетман Богдан Хмельницкий. Россияне отдали эту роль Петру I, он в опросе ВЦИОМ на второй позиции. 

     

    Таким образом, большинство украинцев высказывают предпочтение тому гетману, который воссоединил украинские земли с Россией, а не тому, который предал Москву ради союза с Европой. Антипод Петра I - Иван Мазепа только на восьмом месте, у него всего 8,8% против 17,3% у Хмельницкого.

    На пятой строчке Степан Бандера с 12,8%. Рейтинг лидера украинских националистов, популярного в основном в Галиции, заметно вырос, если сравнивать с более ранними опросами. Возможно, украинцы так себя переосознают - через заурядного лидера ультраправой партии прошлого, возможно, все дело в том, что ряд регионов юго-востока Украины теперь стали Россией и доля «западенцев» в стране выросла.

    В любом случае, до сих пор непонятно, чего такого выдающегося совершил Степан Бандера, если не считать террора против властей и населения Польши. Так же, как Мазепа и Роман Шухевич (1,7%, двадцать первое место), он объективно входит в категорию исторических неудачников. Их культ перверсивная особенность независимой Украины.

    Что-то подсказывает, что в эту же группу в будущем попадет и Владимир Зеленский, только его рейтинг значительно уменьшится. То, что на фоне военного конфликта общество сплачивается вокруг главы государства - явление распространенное и даже естественное.

    Но неизбежно придет и понимание того, что альтернативой разрушительному конфликту была мирная и единая от Ужгорода до Луганска страна, где Донбасс просто имеет автономию, как Уэльс в Британии или Квебек в Канаде.

    Для этого нужно было немногое: выполнить подписанные украинским же руководством Минские соглашения, а не угрожать Москве воссозданием атомной бомбы.

    Из других примечательных результатов исследования можно выделить наличие в украинском списке авиаконструктора Игоря Сикорского (1,2%, двадцать шестое место). Будущий эмигрант был русским монархистом, сотрудничавшим с «Союзом русского народа», так что в украинцы его тоже записали посмертно и буквально против воли. Он - еще один пример посягательства Украины на русскую историю.

    В то же время, в украинском перечне отсутствует Сергей Королев, с которым украинское государственное мифотворчество поступает, как с Сикорским. Видимо, убедить собственное население в том, что «отец советской космонавтики» именно украинец, так и не удалось.

    В исследовании ВЦИОМ Королев набрал 4% и занял пятнадцатое место.

    Из ныне живущих украинцев самые высокие позиции, помимо президента, у главкома ВСУ Валерия Залужного (7,7%, десятое место). В списке «символов современной России» за главой государства тоже следует военный - министр обороны Сергей Шойгу (7%).

    Венчает украинский топ-30 гетман Павел Скоропадский - очередной политик-неудачник, но скорее великодержавного, чем самостийного характера, больше Хмельницкий, нежели Мазепа.

    В сухом остатке получается, что наиболее выдающиеся украинцы по версии самих украинцев - это поэты, как везде, действующий президент, как в автократиях, и политик, чье основополагающее решение - отказ от независимости в пользу воссоединения с Россией.

    Таков идеологический итог тридцати лет независимости. Прочие определит спецоперация. 
     
     
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