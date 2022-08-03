Украина временно заменила Гагарина на Гавдиду

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3 августа, среда  |  Последнее обновление — 23:20  |  vz.ru
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Когда юань займет место доллара и евро в России

Юань завоевывает российский финансовый рынок Zuma/ТАСС
После введения санкций Запада против России доллар и евро стали, по сути, токсичными валютами. Однако вскоре на рынке стали появляться новые финансовые продукты с другой дружественной валютой – китайской. Станет ли юань альтернативой традиционным западным валютам для хранения сбережений, путешествий и спекулятивных инвестиций? Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Как Бакатин разрушил КГБ СССР

Бакатин стал случайным человеком на посту главы КГБ СССР Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Является ли предателем Родины последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин и достоин ли он быть похороненным на престижном Троекуровском кладбище? Ведь Бакатин передал американцам ряд наших секретов и по сути разрушил КГБ. Возможно, дискуссия эта не совсем корректна, однако сам факт ее возникновения весьма показателен. Кем был этот человек и как он попал на должность руководителя одной из мощнейших спецслужб мира, не имея для этого никаких данных и опыта? Подробности...
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Болгарский злодей хочет «отмыться» за счет России

Гебрев – злодей вполне джеймс-бондовского типа REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
Известный торговец оружием Емельян Гебрев обвинил ГРУ в уничтожении своего хранилища, взорвавшегося в последний день июля. Ранее разведке Минобороны РФ уже приписывали диверсии против бизнеса Гебрева и даже покушение на его отравление «Новичком», но сам он это отрицал. А теперь поменял свою точку зрения, но это не означает, что с ней нужно спорить, и вот почему. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Провокация Пелоси была только началом

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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    Украина временно заменила Гагарина на Гавдиду

    Когда Пушкина меняют на Квитку Цысик, не нужно других доказательств, что украинская нация враг для самой себя
    		   3 августа 2022, 22:55
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Министерство культуры Украины запустило кампанию по массовому переименованию улиц. Первыми с них исчезнут имена Пушкина, Гагарина, Маяковского, Мичурина и других великих русских. В Тернополе улицу, названную в честь первого космонавта, уже «перекрестили» в честь Ивана Гавдиды. Как ни парадоксально, это тот редкий случай, когда инициативу украинского Минкульта можно поприветствовать.

    Пока ВС РФ с союзниками из ДНР ведут операцию по зачистке линии Пески – Авдеевка, откуда по Донецку с 2014 года бьет артиллерия, министерство культуры Украины тоже не сидит сложа руки и формулирует первоочередные задачи. Главная из первоочередных – окончательное избавление от русского империалистического наследия в топонимике.

    «Декоммунизацию» провели еще при Петре Порошенко, теперь копают глубже – во времена Российской империи, заодно ровняя с землей общее с русскими наследие, созданное уже в XX веке. В первую очередь Минкульт советует избавиться от наиболее распространенных названий улиц и площадей Украины, данных в честь деятелей русской истории и культуры. 

    Это улицы Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Максима Горького, Юрия Гагарина, Ивана Мичурина, Александра Суворова, Валерия Чкалова и других замечательных людей.

    Некоторым городам Украины подсказка не потребовалась: переименования уже идут и в столице, и в регионах, хотя отдельные случаи рядом с линией фронта кажутся, скорее, исключением. Видимо, местные администрации боятся, что население их за такие приоритеты на вилы поднимет.

    Не так в далекой от зоны боевых действий Галиции. Там продолжается праздник души и сердца, поскольку руководство Украины наконец-то приняло галицийскую, то есть наиболее радикальную, платформу по дерусификации Украины. Галичане и прежде жили с мыслями, будто «хранят посконное украинство» и «подают пример другим регионам». Теперь с этим в полной мере согласны и в Киеве.

    По тем переименованиям, которые уже произошли, грань между русским и украинским видна настолько наглядно, что дополнительных комментариев не требует.

    Дело даже не в том, что на место исторических фигур с мировой известностью приходят разнообразные селюки-неудачники, отмеченные в основном службой на Третий рейх.

    Дело именно в том, что фамилии этих выдающихся украинцев почти никому ничего не скажут.

    Так, в Тернополе улица Михаила Ломоносова стала улицей Квитки Цисык, а улица Юрия Гагарина – улицей Ивана Гавдиды.

    Квитка (Кейси) Цисык – американская певица. Жила в Нью-Йорке, умерла в Нью-Йорке, более всего известна рекламными джинглами и оригинальным исполнением песни You Light Up My Life, получившей в 1977 году премию «Оскар». То есть награждена была не сама Цысик, а поэт с композитором – за саундрек к одноименному фильму, который больше вообще ничем не примечателен, только песней. Зато в числе трех альбомов Квитки-Кейси, записанных за всю жизнь, есть альбом с украинскими народными песнями, произведенный совместными усилиями эмигрантской семьи.

    Куда уж до них до всех Ломоносову, основоположнику физической химии.

    Впрочем, первый человек в космосе – Юрий Гагарин, в сопричастности к подвигу которого украинцы больше не нуждаются, проиграл в схватке еще более неравной. Если про Кейси Цысик в Википедии написаны статьи на 15 языках, включая русский, то про Ивана Гавдиду только одна – на украинском.

    Из нее следует, что Гавдида был «крестным отцом» общественной организации Молодежный националистический конгресс и руководителем фракции «Нашей Украины» Виктора Ющенко в Тернопольском облсовете.

    В 2003-м кто-то проломил ему голову в Киеве. Полиция считает, что сам себе проломил. Соратники уверены, что это сделали враги украинской нации.

    Впрочем, когда Гагарина меняют на Гавдиду, трудно отделаться от мысли, что украинская нация – главный враг самому себе.

    На этот путь нация встала как раз при Викторе Ющенко, административными стараниями которого создавалась новая историография. Такую, где украинцы – древнейший народ, не имеющий никакого отношения к русским, а военные преступники Второй мировой – оболганные герои борьбы за независимость Украины.    

    Про «героев борьбы» разговор особый. Сейчас речь о том, что процесс отдаления украинской истории от русской был разнонаправленным.

    С одной стороны, Украина присваивала себе исключительное право на деятелей далекого прошлого вроде Ярослава Мудрого или Владимира Красна Солнышка, хотя слова «Украина» в тот век вообще не существовало, а разделение русского и украинского языков произошло через столетия после их смерти.

    С деятелями XX века почти то же самое: примечательный человек мог считать себя русским или даже русским националистом, но если ему, такому примечательному, выпало родиться на территории современной Украины, хочешь не хочешь – запишут в украинцы

    С другой стороны, Украина одновременно отказывалась от огромного пласта истории, которую русские считали общей. После Переяславской рады и добровольного перехода малоросского казачества под власть русского царя Россия создавала империю, побеждала Наполеона, переживала золотой век культуры. История «свидомой» Украины в это время – борьба интеллигенции за национальный дух методом собирания фольклора.     

    То есть у кого-то эпоха великих побед и географических открытий, а у кого-то все сводится к побасенкам и прибауткам, мол, а чем еще украинцы могли заниматься под пятой москаля-поработителя.

    Таковы современные школьные учебники по истории Украины. По ним – глубоко провинциальной сельской нации, политические фигуры которой все как один – неудачники (часто – кровавые неудачники, но для школьников это не уточняют).  

    Стоит признать, нынешней Украине такая историография подходит. Это страна Ивана Гавдиды, а не Юрия Гагарина. И не наша забота ее к высотам Гагарина тянуть.

    Когда Украина присваивает себе русское – это может быть проблемой. Когда она, наоборот, оформляется как страна Гавдиды – это ее собственное движение к деградации, которое можно только поддерживать.

    Гагарин и Пушкин еще вернутся. Линия радела между русским и украинским пройдет не там, где сейчас переименовывают улицы, а там, где по итогам спецоперации остановится русская армия. За этой линией будет настоящая Украина, где запрещено все русское, а образцы высокой культуры поставляет ксенофобское село, где столетиями хранили образцы национальной росписи по нужнику.

    Это может быть Украина относительно «незалежная», это может быть Украина под польским протекторатом, главное, что эта Украина все равно будет. По крайней мере, ничто не говорит в пользу того, что спецоперация подразумевает долговременный контроль ВС РФ не только за лояльными русскими землями, но и за заведомо нелояльными украинскими вроде Галиции. Для этого нужны значительные человеческие ресурсы, признаков подготовки которых не видно.

    Огрызок Украины с неясными пока границами будет яростно антироссийским образованием. Следовательно, он должен быть образованием бедным, беззубым, провинциальным, дремучим и деградирующим.

    Должен быть страной Ивана Гавдиды и ни в коем случае не страной Юрия Гагарина. Это его приговор.

    Но у тех украинцев (в основном Востока и Юга), кто от русской культуры и истории отрекаться не планировал, уникальный выбор все еще есть – жить в государстве Гавдиды или же в государстве Гагарина. 
     
     
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