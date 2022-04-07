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7 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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Россия запускает в производство замену «Боингам» и «Аэрбасам» Александр Юрьев/ТАСС
Россия назвала самолеты, на которых россияне будут летать после того, как ресурс иностранных «Боингов» и «Аэрбасов» будет исчерпан. Кроме «Сухого Суперджет-100» это будут дальнемагистральные Ту-214 и Ил-96. Почему выбраны именно эти самолеты, сможет ли Россия их производить, и почему до сих пор они были неинтересны российским авиакомпаниям? Подробности...
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Калининград от блокады защищает ядерный кулак России

Москва пригрозила при необходимости «вскрыть блокаду» Калининграда советскими методами Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Украина требует от Польши и стран Балтии полностью закрыть границу с Россией. Если они сделают это, то Калининградская область окажется в сухопутной блокаде. В Вильнюсе и Риге уже всерьез высказались о возможности перекрытия границ. Какие меры в данном случае предпримет Москва, чтобы снять блокаду НАТО со своего региона?  Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Сторонникам России в Прибалтике готовят особый вид наказания

Протесты русских жителей Латвии могут привести даже к лишению гражданства REUTERS/Ints Kalnins
«За пост в соцсети можно будет лишиться гражданства». Нет, это вовсе не очередные обвинения Запада в адрес России – именно так эксперты воспринимают планы, которые прямо сейчас реализуются в Латвии. Наказывать таким образом планируется за поддержку спецоперации на Украине, и коснется это не только десятков тысяч русского населения, но и, скорее всего, знаменитого российского миллиардера. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
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Украинство – сплав нацизма и манипуляции

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Олег Рой, писатель
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    Как большевики отдали Украине исконно русские земли

    Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным
    		   7 апреля 2022, 14:36
    Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
    Текст: Михаил Диунов

    Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло?

    Административно-территориальное устройство Российской империи дает четкое понимание того, на какие исторически сложившиеся регионы делилась наша страна. Особенно ярко это иллюстрирует ситуацию с современными границами Украины.

    По большей части чисто русское

    К Малороссии (ее также называли Левобережной Украиной) относили три губернии – Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую. Это были регионы, которые несколько столетий находились в составе России и были с ней неразрывно связаны. Вторая часть Украины входила в Западный край. Это были земли, ранее являвшиеся частью Польши и вошедшие в состав России после разделов польского государства в конце XVIII века. 

    Собственно украинские регионы входили в состав Правобережной Украины, или Юго-Западного края: Киевская, Волынская и Подольская губернии. Причина выделения Правобережной Украины в отдельную группу губерний проста – эти земли куда дольше находились под властью поляков, и там была очень влиятельна польская шляхта, составлявшая значительную часть землевладельцев. Более западные регионы современной Украины тогда находились уже на территории Австро-Венгерской империи и вошли в состав СССР только в 1939 году. 

    Остальные области нынешней Украины входили в число чисто русских губерний империи. Это была территория, которая неформально называлась Новороссия. В ее составе имелось три губернии: Херсонская, Екатеринославская и Таврическая.

    Данные земли до конца XVIII века были или «Диким полем» – незаселенными степями, простиравшимися вдоль северного побережья Черного моря, или входили в состав Крымского ханства, как Таврическая губерния, образованная на его территории после присоединения Крыма к России. В любом случае в Новороссии преобладало русское население, хотя этнографы XIX – начала ХХ веков и пытались выделить из него малороссов на основании использования в быту деревенских диалектов южнорусского типа.

    Таким образом, к моменту начала революции 1917 года и Гражданской войны собственно Украиной можно было считать шесть малорусских губерний. Более-менее значимое национальное украинское движение существовало лишь на землях Правобережной Украины, да и то, например, Киев был полностью русским городом.

    Но в 1917 году картина мира резко изменилась. В Киеве была созвана Центральная Рада, которая не представляла решительно никого, кроме националистических группировок, так как формировалась из делегатов от общественных организаций, не проходивших через процедуру выборов. Рада немедленно выбрала направление своей деятельности – независимость Украины, о чем было заявлено с самого начала ее деятельности. Большевики, пытавшиеся установить в Киеве советскую власть, были разгромлены с помощью верных Раде военных частей, успешно «украинизированных» к осени 1917 года.

    Дикое поле

    Независимость Украины была провозглашена 7 ноября 1917 года. Третий универсал Рады описывал границы новой державы с истинно революционным размахом. В нее планировали включить даже части Курской, Холмской и Воронежской губерний. Да-да, на основании все того же использования крестьянским населением южнорусского диалекта. Смотрели тогда на это очень просто: «гэкаешь» – значит украинец!

    Естественно, претендовала Рада и на всю Новороссию. Но даже в угаре «национального возрождения» Рада не решилась назвать «исконно украинской территорией» Крым. Его оставили русским. На деле контроль новых властей в Киеве распространялся лишь на те же шесть украинских губерний. Новороссия же в ходе революционных перипетий оказалась поделена между «белыми» на юге и «красными» на востоке.

    Восток оказался под контролем «красных». Там были созданы Украинская и Донецко-Криворожская советские республики. Правобережная и Левобережная Украина контролировались сначала Радой, а затем туда по условиям Брестского мира вошли немецкие войска, которые продвинулись дальше и захватили территории, контролируемые большевиками.

    В 1919 году с Кубани и Дона в Новороссию пришли «белые». На территории Крыма, значительной части Херсонской и Екатеринославской губерний утвердились Вооруженные силы Юга России под командованием генерала А. Деникина. Под немецкой оккупацией режим на Украине поменялся – там установилась власть русского генерала П. Скоропадского, получившего титул гетмана.

    После поражения Германии в Первой мировой войне немецкие части эвакуировались, и Украина стала полем противоборства в Гражданской войне. На эту территорию претендовали власти ВСЮР, большевистская Украинская Советская республика и националисты из Украинской Директории во главе с сначала В. Винниченко, а затем С. Петлюры.

    «Первостепенное значение для России»

    Удивительно, но в рождении Донецкой республики ведущую роль сыграли совсем не большевики (которые лишь воспользовались удачным случаем, чтобы поставить новое государственное образование под свой контроль), а самые что ни есть «буржуи». О необходимости выделения Донецка в отдельную административную единицу иного говорили еще до революции.

    Главными сторонниками этого являлись местные промышленники. Им в ведении дел очень мешало то, что мощнейший промышленный район оказывается в подчинении двух губерний – Харьковской и Екатеринославской, а также Области Войска Донского, представлявшего вообще отдельную административную единицу, пользующуюся значительной автономией и наделявшую привилегиями на ведение хозяйства преимущественно казаков.

    Когда Центральная Рада в Киеве летом 1917 года начала заявлять претензии на Донбасс, местный Совет съезда горнопромышленников Юга России прямо обратился к Временному правительству с просьбой сохранить контроль над Донбассом со стороны России. Местных жителей очень пугала возможность оказаться под властью агрессивно настроенных украинских националистов.

    Председатель Совета горнопромышленников Н. фон Дитмар в августе 1917 года писал в Петроград: «Весь этот район как в промышленном отношении, так и в географическом и бытовом представляется совершенно отличным от Киевского. Весь этот район имеет свое совершенно самостоятельное первостепенное значение для России, живет самостоятельною жизнью, и административное подчинение Харьковского района Киевскому району решительно ничем не вызывается, а наоборот, как совершенно не отвечающее жизни, такое искусственное подчинение только осложнит и затруднит всю жизнь района, тем более что это подчинение диктуется вопросами не целесообразности и государственными требованиями, а исключительно национальными притязаниями руководителей украинского движения».

    Параллельно свои органы власти – советы – создавали большевики. Они полностью следовали рекомендациям капиталистов, и 1-й Съезд советов Донецко-Криворожского региона, прошедший в апреле – мае 1917 года, объединил советы не по старому административному делению России, а по новому – промышленно-территориальному принципу. В сентябре большевик Ф. Сергеев (известный под псевдонимом Артем) заявил, что «мы порвали с Временным правительством и приступили к образованию своей власти, к организации которой будет привлечен весь Донецкий бассейн».

    Третий Универсал Рады, объявлявший о независимости Украины, заставил ускорить государственное строительство, и 12 февраля 1918 года была провозглашена независимость Донбасса. Причем Донецко-Криворожская республика была автономным образованием Российской республики, а принадлежность Донбасса Украине не признавалась ни капиталистами, ни большевиками. Кстати, в состав республики вошла Луганская область, где идея русского Донбасса пользовалась огромной популярностью и поддерживалась местными большевиками во главе с К. Ворошиловым.

    Далее последовала немецкая оккупация республики, которую большевики официально признали. А когда в ходе Гражданской войны «красные» одержали победу над «белыми» и украинскими националистами Петлюры, восстанавливать Донецкую республику не стали. Но почему? Долгое время этот вопрос оставался открытым. Но сохранились архивные документы, подробно рассказывающие о той политической борьбе, что шла в большевистском руководстве.

    Личное влияние Ленина

    В. Ленин вообще относился к интересам России крайне пренебрежительно. Он был готов пожертвовать ими ради любой тактической выгоды, считая Россию чем-то вроде разменной монеты, которой стоит расплачиваться за разжигание пожара мировой революции. Поэтому еще в начале 1918 года, когда только образовывалась Донецко-Криворожская республика, он выступил решительно против этого шага, предлагая пожертвовать интересами Донбасса ради сохранения хороших отношений с Советской Украиной, провозглашенной в Харькове в противовес националистам из Киева.

    Ленин писал тогда С. Орджоникидзе (чрезвычайному комиссару Украины): «Совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны. Межлаук [В. Межлаук – большевик, член правительства Донецкой республики] был в Питере, и он согласился признать Донецкий бассейн автономной частью Украины; Артем также согласен с этим. Поэтому упорство нескольких товарищей из Донецкого бассейна походит на ничем не объяснимый и вредный каприз, совершенно недопустимый в нашей партийной среде. Втолкуйте все это, тов. Серго, крымско-донецким товарищам…»

    То есть, по мнению Ленина, национальные чувства дозволялись украинским большевикам, которые требовали включения Донбасса в Советскую Украину, но ни в коей мере не дозволялись русским. По настоянию Ленина пленум ЦК РКП(б) 15 марта 1918 года постановил: «На съезде [Советов Украины] необходимо создать одно правительство для всей Украины. Всем партработникам вменяется в обязанность работать совместно по образованию единого фронта обороны. Донецкий бассейн рассматривается как часть Украины».

    Казалось бы, вопрос был решен окончательно. Но в марте 1919 года на съезде РКП(б) Донецкая делегация вновь подняла вопрос подчинения этой области. Глава Донецкого ревкома Владимир Антонов-Саратовский обратился к Ленину: «Владимир Ильич, за кем должна числиться Донецкая губерния? Она составлена из русской, украинской и казачьей земли. Как ее считать, по матушке – Украине или по батюшке – Российскому Совнаркому?» Тогда Ленин спросил у делегатов съезда: «Как считаете, товарищи?» Красин (глава чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии) закричал: «Конечно, по батюшке!» Это было поддержано большинством, и Ленин не стал публично выступать против демократически принятого решения.

    Однако на следующий день Антонова-Саратовского вызвали к вождю. «Мы с вами дали маху», – как-то виновато встретил меня Ильич, – «приехали украинцы, Раковский (глава Совнаркома Украины), Петровский (глава украинского ВЦИКа). Кричат, что мы у них украли последних рабочих, и остались они с одними мужиками», – вспоминал он.

    «Давайте перерешим, чего их обижать», – закончил Ленин. К этому моменту уже было готово решение Совета рабоче-крестьянской обороны о ликвидации Донецкой республики.

    На бумаге имелась резолюция Ленина: «Поручить товарищу Сталину через Бюро ЦК провести уничтожение Кривдонбасса». Ну а в мае 1919-го Оргбюро ЦК РКП(б) приняло постановление о «сепаратистских тенденциях на Украине» и «стремлении харьковских большевиков к образованию Донецко-Криворожской республики». Это было уже очень серьезно. Донбасс не только ликвидировали, но и сторонников его автономии в составе России теперь можно было считать контрреволюционерами со всеми вытекающими из этого выводами.

    Так Ленин отдал Донбасс Украине. Потом по его инициативе был отвергнут проект включения Украины как автономии в состав России, рассматривавшийся в 1922 году и пользовавшийся большой поддержкой в партии большевиков. Началась политика «украинизации», насильственное подавление русского языка и насаждение украинской мовы, вытеснение русских из органов управления Новороссии и прочие меры по созданию национальной советской республики.

    Эта пагубная, антирусская политика Ленина сыграла свою роль 70 лет спустя, когда распался созданный им СССР. Украина в итоге взяла курс на строительство государства, в котором все более и более широко распространялась откровенно нацистская идеология. Именно эту проблему и приходится сегодня решать России.


     
     
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