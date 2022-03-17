Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции - и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года.

27 февраля 1917 года в Петрограде, столице Российской империи начались беспорядки. Солдаты запасных частей не хотели идти на фронт и поэтому выступили против своих командиров. Одновременного по городу распространились слухи о нехватке продовольствия, хотя его было достаточно и на складах, и в других регионах страны.

Толпа солдат и простых горожан собралась перед Таврическим дворцом, где заседали депутаты Государственной Думы. Вскоре думцы сформировали Временное правительство. В России началась революция. 2 марта под давлением военных и думцев отрекся император Николай II. Старая власть пала.

Известия о происходящем в столице достигли Киева и взбудоражили тамошнюю общественность. Никто не понимал, как жить дальше. Хотя Киев являлся почти полностью русским городом, одним из центров русского национализма, за годы войны там произошли серьезные перемены. В столицу Малороссии приехало немало селян, в том числе беженцев из самых «украинских» областей, вроде Волыни. Эти плохо образованные люди легко попадались в сети украинской пропаганды, которая говорила им простые, но понятные слова – все ваши беды, в том числе связанные с войной – происходят от проклятых москалей. Надо лишь избавиться от их власти, и мы заживем так, как не жили никогда раньше.

Пропаганде способствовало то, что в Киеве оказалось немало украинских националистов: М. Грушевский, Д. Дорошенко, В. Винниченко и другие. Старые русские власти работали по инерции. Они были парализованы революцией и отречением царя.

В то же самое время украинские националисты действовали быстро и решительно. Они сразу же взяли на вооружение тактику русских революционеров и начали создавать параллельные структуры власти. Расчет делался на то, что двоевластие в Малороссии приведет к кризису, а там власть, глядишь, сама упадет в руки националистов. Пропаганде украинства помогало и то, что в Российской империи строго соблюдались свободы, в том числе свобода слова, так что еще до 1917 года пропагандистские работы Грушевского неоднократно издавались и приобрели определенную популярность.

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Для начала было решено сформировать Центральную Раду. Ее первое собрание состоялось 17 марта 1917 года, ровно 105 лет назад. Что характерно, история этого органа началась со лжи. Чтобы обеспечить поддержку властей Рада была объявлена общественной организацией, которая должна заниматься задачами национально-культурного развития украинцев, что в свете идущих революционных перемен выглядело своевременно и прогрессивно. Тогда в Киеве создавалось немало подобных организаций – объединялись евреи, поляки, позднее состоялся съезд эллинов (греков) и т.д. На самом же деле Центральная Рада изначально была создана в качестве революционной организации, своеобразного предпарламента. Который в итоге должен был провозгласить независимость Украины.

Казалось бы, для подобных действий нужна хоть какая то видимость законности. Но Центральная Рада была по сути клубом националистов, который объявил себя защитником интересов украинского народа. Если в русской столице были хоть какие-то выборы в Петроградский Совет, то в Киеве никаких выборов не проводили. Собрались «уважаемые люди», объявили, что они теперь – Рада и все. Как говорится: посмотрите на эти честные лица!

Заявив претензии на власть, Рада занялась двумя важнейшими делами: во-первых, она стала организационным комитетом по созыву Всеукраинского конгресса, а во-вторых, поддержала так называемую «украинизацию армии».

В дни революции, как известно, винтовка рождает власть. Поэтому националисты уделяли созданию украинских военных частей особое внимание. Все это, разумеется, стало возможным лишь на фоне того, как действующие власти, формально подчинявшиеся Временному правительству, все больше теряли контроль над ситуацией. Генерал П. Скоропадский, волей судеб оказавшийся при немецкой оккупации главой «Украинской державы», писал, что украинская идея вылезла наружу и захватила массы только после того, как ослабла имперская власть.

До февраля 1917 года на человека, попытавшегося заговорить об украинской самостоятельности или украинской армии, посмотрели бы как на сумасшедшего. Кстати, великий князь Александр Михайлович, человек весьма осведомленный и оказавшийся свидетелем происходившего на Украине, в своих мемуарах прямо возлагает ответственность за случившееся на Германскую империю, открыто поддержавшую самостийников.

Уже 6 марта группа военных чиновников-украинцев, входившая в тайную организацию «Братство самостийников», собрала совещание представителей Киевского гарнизона. Созванное под предлогом стабилизации обстановки в городе и войсках (опять обман) совещание присвоило себе полномочия военного органа власти и начало формирование украинского добровольческого полка из хорошо мотивированных к борьбе с москалями националистов.

Когда бездействие властей, удивительно похожее на то, что творилось на Украине в 2014 году, продемонстрировало, что «теперь можно все», процесс формирования вооруженных отрядов принял характер лавины.

Центральные военные власти России были поставлены перед фактом и смирились с неизбежным. «Украинизация армии» была объявлена полезной, способствующей укреплению фронта. Хотя на самом деле украинские полки совсем не собирались воевать с немцами – они создавались для захвата власти.

6 апреля был спешно созван Всеукраинский конгресс – чрезвычайно интересное мероприятие. Естественно, провести даже фиктивные выборы менее чем за месяц было невозможно, поэтому на съезд собрались представители общественных организаций, выбравшие сами себя. Отметим, что по решению украинского националиста Грушевского, составлявшего регламент выборов делегатов конгресса, туда мог заявиться абсолютно любой человек, даже если он представлял лишь сам себя. Ему требовалось лишь объявить себя сознательным украинцем. А кого он там представлял и представлял ли вообще – неважно. Так из махинаций украинских националистов родилась великая ложь, которая была призвана сокрушить Российскую империю, оторвав от нее Украину.

Собравшись в Киеве, восемьсот делегатов конгресса немедленно объявили себя полномочными представителями украинского народа. Они выбрали новый состав Центральной Рады, которая теперь, получается, была как бы узаконена. Получилось смешно – совершенно нелегитимный Всеукраинский конгресс – плод политического мошенничества выбрал Раду со всей серьезностью, претендующую на власть. Председателем нового «как бы парламента», что не удивительно, стал уже отличившийся Михайло Грушевский.

Едва только приняв основные документы, Рада совершила то, что в юриспруденции квалифицируется как попытка государственного переворота. Депутаты объявили себя единственной законной властью на территории Украины и провозгласили Украинскую автономию. После этого Рада отправила своих «послов» в Петроград, к Временному правительству. В российской столице, где еще не окончательно потеряли представления о законности, над послами откровенно посмеялись, предложили вернуться в Киев и сообщить, что вопрос украинских свобод если и будет обсуждаться, то не с представителями клубов любителей народной песни, или любителями-филателистами.

Но чтобы доказать народу Украины свою полезность, Раде надо было срочно предпринять какое–то действие с большим общественным резонансом,

иначе получалось неудобно: вроде властью себя провозгласили, а сделать ничего не могут. Тогда «депутаты» Рады поручили социалисту Владимиру Винниченко написать «Первый Универсал Центральной Рады» – декларацию свободы, которая должна была лечь в основу будущего законодательства самостийной Украины.

Документ был написан и оглашен 23 июня на Втором Всеукраинском военном съезде. Мероприятие это было весьма интересное и для украинских самостийников очень важное. Созывать военные съезды начали по решению «Украинского военного клуба имени гетмана Полуботка», националистической организации, созданной весной 1917 года и не представлявшей никого, кроме узкого кружка ее учредителей. Но благодаря слабости центральной власти военные съезды начали набирать все большую силу и претендовать на управление всеми военными частями, сформированными на территории Украины. Стоит отметить что именно на военных съездах в число украинских лидеров выдвинулся Симон Петлюра. Как писал великий князь Александр Михайлович: «Воодушевленные своим первым успехом, банды немецких агентов, провокаторов и украинских сепаратистов удвоили свои усилия».

«Первый Универсал» - очень характерный документ своей эпохи.

Начинается он с демагогического утверждения: «Народ Украинский! Народ крестьян, рабочих, трудящихся! Волей своей ты поставил нас, Украинскую Центральную Раду, на страже прав и вольностей Украинской Земли», – при том, что никакой «воли народа», выраженной на всеобщих равных выборах, как мы знаем, не было. Программная часть текста объявляла с нескрываемым цинизмом: «Выборные люди со всей Земли Украинской … выбрали из своей среды нас, Украинскую Центральную Раду, и приказали нам быть во главе нашего народа, стоять за его права и создавать новый порядок свободной автономной Украины».

Процесс отделения Украины от России был начат. Его подкрепляли вооруженные отряды националистов и самопровозглашенная Центральная Рада. Оставалось лишь дождаться удобного момента, чтобы декларации стали политической реальностью.

И этот момент вскоре наступил. Несмотря на то, что на действительно свободных выборах, прошедших на Украине в конце июля 1917 года, сторонники независимости полностью провались, не получив ни одного мандата в органах местного самоуправления, власть оказалась в руках крикливого и хорошо вооруженного украинского националистического меньшинства. После того, как Временное правительство было свергнуто большевиками, Центральная Рада провозгласила государственную независимость Украины. Но новорожденное государство оказалось изначально построено на лжи - и поэтому было обречено.