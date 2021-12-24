У кого украдена новая военная символика Украины

На Украине с большой помпой представили масштабную реформу военных наград. Мероприятие имело пропагандистский характер и сопровождалось ритуальными проклятиями в адрес России. Но самое забавное в том, что в стремлении воссоздать украинские традиции киевские художники на самом деле украли геральдические решения - и не только у ближайших соседей.

В то время, как Россия мирно живет и ни о чём не подозревает, Украина, оказывается, уже который год, напрягая все силы, воюет с несметными ордами «москалей». Заявления об этом стали главным мотивом и сквозной темой прошедшей на Украине презентации новой системы военных наград.

Художник А. Руденко, рисовавший награды, прямо заявляет о целях реформы: «Не выгляди, как твой враг. Ты должен не походить на него, хотя бы для того, чтобы не открыть огонь по своим же! Победная стратегия – когда мы должны быть как можно дальше от врага во всем - в языке, культуре, внешнем виде армии и ее символах».

Награды как раз касаются темы «войны». Ведь своих «героев», которым «слава», надо чем-то награждать. И главное, как принципиально сказал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный: «На восьмом году войны у нас не должно быть ни одной общей черты с нашим врагом». Впрочем, герой старого кинофильма сказал об этом куда лучше: «Так ненавижу, что даже кушать не могу». Национальная военная идентичность, частицей которой являются награды, - еще один шаг на пути создания Украины, враждебной России и русским, полагают киевские власти.

Но что же представляет собой эта новая система украинских наград? Глядя на красиво нарисованные планшеты, вспоминается старая советская книга «Под чужими знамёнами», посвященная преступлениям украинских националистов. Тогда она казалась типичной советской пропагандой. Но теперь, глядя на то, что творится на Украине в наши дни, стоит признать, что и советская пропаганда порой говорила чистую правду.

Украинский национализм – это действительно постоянная попытка любой ценой сделать какую-нибудь гадость русским, используя для этого любую внешнюю силу. Хоть австрийцев или поляков в XIX веке, хоть немцев в ХХ столетии, хоть американцев в наши дни. Украинский национализм, даже обзаведясь собственным государством, продолжает выступать «под чужими знамёнами». Во-первых, потому что своих знамён у него так и не появилось, а во-вторых, в силу сформировавшейся за десятилетия привычки.

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Один из создателей новой наградной системы Василий Павлов открыто заявляет о преемственности Украины в том числе режиму гетмана Скоропадского, сотрудничавшего с германской армией в годы Первой мировой войны и являвшегося их ставленником, удерживавшего власть лишь за счет немецких штыков. «Отказаться от Скоропадского мы не можем, потому что это человек, создавший вольное казачество. Он ...заложил основы регулярной украинской армии, украинского военного образования», - сообщает Павлов.

Еще более трепетное отношение у него к УПА*, ответственной за организацию Волынской резни, геноцида поляков на Западной Украине, а также уничтожившей более 100 тысяч человек мирного населения. Русских и украинцев, не согласных с их идеями. Символика УПА в немалой степени стала основой для новых украинских наград.

(фото: «Стальной крест»)

Но отойдём от наших дней и обратимся к истории. Украина как государство появилось лишь в 1918 году, после распада Российской империи, где с XVII века малороссы считались (и были в реальности) частью единого имперского русского народа. Конечно же, малороссы не были ни в коей мере угнетены правительством Санкт-Петербурга и получали все блага от нахождения в составе великой державы. До этого малорусские области и Галиция столетиями находились под властью литовских князей и польских королей.

А если взглянуть в совсем глубокую древность, то земли нынешней Украины были частью огромной Древней Руси. Ни о какой Украине речи в те времена не шло, а обитатели этих земель еще в XIX веке считали и называли себя русскими.

С таким прошлым сложно ожидать, что у самостийной Украины вдруг появятся какие-то военные традиции. Этого, как мы видим, и не происходит. Вся символика наград ВСУ без стеснения заимствована у немцев, поляков и немного у англичан. Вот, например, как вы думаете, называется одна из высших военных наград Украины? «Стальной крест». Даже человек, далёкий от военной истории, заметит тут желание подражать немцам с их знаменитым «Железным крестом».

Чтобы никто не догадался, в центральном медальоне «Стального креста» находится польский герб князей Острожских. Вот тут у украинских пропагандистов, конечно, вышла очередная промашка. Сам герб польский, а княжеский род - русский. Из Рюриковичей. А один из князей Острожских – Константин Константинович в своё время прославился тем, что весьма кроваво подавлял украинское казацкое восстание Наливайко. Неудобно вышло, особенно учитывая тот факт, что мифология казачества сейчас является одной из основ, на которых стоит украинский национальный миф. Но в итоге получилось весело: крест немецкий, герб польский, князь русский, а награда почему-то украинская.

Среди еще не утвержденных проектов (а принятые сейчас награды были впервые представлены общественности ещё в 2016 году) имеется, к примеру, медаль «За безупречную службу». Она была утверждена ещё президентом Украины Л. Кучмой, но теперь, видимо, устарела. Новый дизайн награды представляет ромбовидный медальон, в центре которого (сюрприз!) находится изображение латного доспеха польских крылатых гусар. Да, да тех самых, что в XVII веке с удовольствием гоняли вольных запорожских казаков по украинским степям, желая нанизать их на пику.

Ну а на проекте медали «За участие в международных миротворческих операциях» имеются планки с названиями стран, куда могут быть отправлены контингенты ВСУ. То, что это традиционно для медалей Великобритании, где таким образом отмечали кампании или отдельные сражения, создателей украинской наградной системы не смущает.

(фото: «Серебрянный крест»)

Не обошлось и без анекдотических ошибок. На еще одном проекте «Кресте Ивана Богуна», предназначенном для награждения служащих в сухопутных войсках, изображен очередной польский герб. Да, действительно, есть предположения что казачий полковник Богун был причислен к польской шляхте, но ему был присвоен герб «Ястржембец». А на кресте почему-то изображен совсем другой польский герб «Побог». Небрежно работают специалисты по украинской военной геральдике.

Но вернемся к уже принятым наградам. Если судить по их числу, Украина не просто ведет войну, эта война давно превзошла по масштабу Вторую мировую, а храбрые козаки давно уже взяли штурмом Москву и Петербург, и теперь лишь ждут заслуженных наград. Количество наград просто невероятное. Два креста – «Золотой» и «Серебряный», причем каждым можно награждать повторно. Чтобы не сделать ошибки – такие награждения отмечаются накладной четырёхугольной прусской звездочкой на колодке. То есть опять без заимствований чужих традиций обойтись не смогли.

Утвердили еще «Крест храбрых», «Комбатантский крест», «Крест войсковая честь» и три особые медали. Ну а «Крест заслуг», для награждения высшего командования, даже вызвал недовольство некоторых украинских комментаторов. Все дело в том, что первоначально он должен был быть учрежден для награждения высокопоставленных военных чинов «за дело защиты суверенитета», но в регламент внезапно прокралась возможность назначения этой наградой еще и военных чиновников. А что – чиновники не люди что ли? Они тоже хотят украсить себя красивыми побрякушками.

Перед нами очередной украинский анекдот в режиме реального времени. Хотели создать пафосную наградную систему «не как у врага» - а получились награды банановой республики без реального прошлого.