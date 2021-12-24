У кого украдена новая военная символика Украины

Взгляд
24 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 22:09  |  vz.ru
Разделы

Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
Перейти в раздел…

На пост посла России в Минске есть идеальный кандидат

У Грызлова для переговоров с Лукашенко есть два уникальных качества Сергей Бобылев/Михаил Метцель/ТАСС
Новым послом РФ в Белоруссии может стать Борис Грызлов, причем источники утверждают, что назначение должно состояться до Нового года. Ранее Грызлов возглавлял МВД и занимал пост спикера Госдумы, но идеальным кандидатом на роль посланника Москвы в Минске при президенте Лукашенко его делают другие обстоятельства. Подробности...
Перейти в раздел…

Как материнство влияет на геополитику

Считается, что высокий уровень жизни будущих мам во многих случаях мешает росту рождаемости Кирилл Брага/РИА Новости
Почему Россия перестала рожать – такой вопрос был задан Владимиру Путину на прошедшей в четверг большой пресс-конференции. Дело не только в уровне жизни: пример западных стран показывает, что даже европейцы с высоким уровнем доходов не спешат обзаводиться детьми. Насколько рост благосостояния семей позволит повысить рождаемость в России и как это отразится на геополитике? Подробности...
Перейти в раздел…

Индонезия стыдится реальных причин отказа от российских Су-35

Су-35 с большим трудом завоевывает мировой рынок оружия Евгений Одиноков/РИА Новости
«Для крупнейшей мусульманской страны и лидера региона это выглядит очень постыдно». Такими словами военные эксперты комментируют досадную неудачу России на международном рынке оружия – Индонезия отказалась от давнего контракта по покупке истребителей Су-35. Как Джакарта официально объясняет свое решение и каковы его реальные причины?  Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Китаю очень хотят испортить Олимпиаду

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Олимпийские игры, как явление, давно пережили свое время – и по злой иронии судьбы именно на долю Китая выпало перевернуть одну из последних страниц их истории. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Каким будет Ку-клукс-клан будущего

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Полтора века назад, 24 декабря 1865 года, в Америке основали Ку-клукс-клан – расистскую законспирированную организацию, грозу негров и прогрессистов Севера. Сегодня Соединенные Штаты вновь лихорадит по расовым и социальным вопросам. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Надо, наконец, выключить режим выживания

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Еще никогда в истории России власть не обращалась со своими гражданами столь мягко и деликатно, как сейчас – даже в ситуациях, когда эти самые граждане бывают явно неправы. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев
Перейти в раздел…

Восстание индейцев в Чили

Новый посол России в Белоруссии

Главные угрозы для экономики в 2022 году

Перейти в раздел…

В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
Подробности...

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
Подробности...

В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы хотите, чтобы все христиане мира праздновали Рождество в один день?
  • Да

  • Нет

  • Мне все равно
Вас пугает возможный запрет США на поставки смартфонов в Россию?
  • Да

  • Нет
Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?
  • Да, безусловно

  • Да, но сумма вклада должна быть ограничена

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Качиньский усмотрел в желании Германии федерализировать ЕС признаки «Четвертого рейха»
    Путин: Кто не дает работать проекту «Северный поток – 2», поступает глупо Экс-офицер СБУ описал возможный сценарий провокации с химоружием в Донбассе Эксперт: Для защиты Калининграда Москва должна ввести санкции против Литвы Суд Великого Устюга зарегистрировал иск юриста к Деду Морозу
    На Украине предъявили обвинение главе Минтранса РФ за авиасообщение с Крымом В генпрокуратуре Украины назвали сумму залога при аресте Порошенко Facebook оштрафовали на 2 млрд рублей В томском тире обнаружили тела двух мужчин
    МИД направил ноту протеста Украине в связи с терактом возле консульства во Львове Рейтинг доверия к Путину вырос почти до 67% Патриарх Варфоломей заразился коронавирусом Запашный: Год тигра будет очень сильно отличаться от всех остальных

    новейшее оружие


    Путин заявил о залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»

    конфликт в университете


    Детский омбудсмен: Для 9-летней студентки МГУ нужен индивидуальный учебный план

    «карикатурно и оскорбительно»


    В Киеве возмутились образом вороватых и жадных украинцев в сериале Netflix

    Видео

    интеграция с Белоруссией


    На пост посла России в Минске есть идеальный кандидат

    реванш мапуче


    Страну Пиночета уничтожают индейцы

    экспорт вооружений


    Индонезия стыдится реальных причин отказа от российских Су-35

    вопросы Путину


    Как материнство влияет на геополитику

    энергетический кризис


    Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

    сбережение народа


    Ирина Алкснис: Надо, наконец, выключить режим выживания

    расовые вопросы


    Тимур Шерзад: Каким будет Ку-клукс-клан будущего

    последняя страница истории


    Тимофей Бордачёв: Китаю очень хотят испортить Олимпиаду

    на ваш взгляд


    Вы хотите, чтобы все христиане мира праздновали Рождество в один день?

    У кого украдена новая военная символика Украины

    Украинские награды очень похожи на иностранные - например, немецкие
    		   24 декабря 2021, 21:30
    Фото: armyinform.com.ua
    Текст: Михаил Диунов, историк

    На Украине с большой помпой представили масштабную реформу военных наград. Мероприятие имело пропагандистский характер и сопровождалось ритуальными проклятиями в адрес России. Но самое забавное в том, что в стремлении воссоздать украинские традиции киевские художники на самом деле украли геральдические решения - и не только у ближайших соседей.

    В то время, как Россия мирно живет и ни о чём не подозревает, Украина, оказывается, уже который год, напрягая все силы, воюет с несметными ордами «москалей». Заявления об этом стали главным мотивом и сквозной темой прошедшей на Украине презентации новой системы военных наград.

    Художник А. Руденко, рисовавший награды, прямо заявляет о целях реформы: «Не выгляди, как твой враг. Ты должен не походить на него, хотя бы для того, чтобы не открыть огонь по своим же! Победная стратегия – когда мы должны быть как можно дальше от врага во всем - в языке, культуре, внешнем виде армии и ее символах».

    Награды как раз касаются темы «войны». Ведь своих «героев», которым «слава», надо чем-то награждать. И главное, как принципиально сказал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный: «На восьмом году войны у нас не должно быть ни одной общей черты с нашим врагом». Впрочем, герой старого кинофильма сказал об этом куда лучше: «Так ненавижу, что даже кушать не могу». Национальная военная идентичность, частицей которой являются награды, - еще один шаг на пути создания Украины, враждебной России и русским, полагают киевские власти.

    Но что же представляет собой эта новая система украинских наград? Глядя на красиво нарисованные планшеты, вспоминается старая советская книга «Под чужими знамёнами», посвященная преступлениям украинских националистов. Тогда она казалась типичной советской пропагандой. Но теперь, глядя на то, что творится на Украине в наши дни, стоит признать, что и советская пропаганда порой говорила чистую правду.

    Украинский национализм – это действительно постоянная попытка любой ценой сделать какую-нибудь гадость русским, используя для этого любую внешнюю силу. Хоть австрийцев или поляков в XIX веке, хоть немцев в ХХ столетии, хоть американцев в наши дни. Украинский национализм, даже обзаведясь собственным государством, продолжает выступать «под чужими знамёнами». Во-первых, потому что своих знамён у него так и не появилось, а во-вторых, в силу сформировавшейся за десятилетия привычки.

    Один из создателей новой наградной системы Василий Павлов открыто заявляет о преемственности Украины в том числе режиму гетмана Скоропадского, сотрудничавшего с германской армией в годы Первой мировой войны и являвшегося их ставленником, удерживавшего власть лишь за счет немецких штыков. «Отказаться от Скоропадского мы не можем, потому что это человек, создавший вольное казачество. Он ...заложил основы регулярной украинской армии, украинского военного образования», - сообщает Павлов.

    Еще более трепетное отношение у него к УПА*, ответственной за организацию Волынской резни, геноцида поляков на Западной Украине, а также уничтожившей более 100 тысяч человек мирного населения. Русских и украинцев, не согласных с их идеями. Символика УПА в немалой степени стала основой для новых украинских наград.

    (фото: «Стальной крест»)

    (фото: «Стальной крест»)

    Но отойдём от наших дней и обратимся к истории. Украина как государство появилось лишь в 1918 году, после распада Российской империи, где с XVII века малороссы считались (и были в реальности) частью единого имперского русского народа. Конечно же, малороссы не были ни в коей мере угнетены правительством Санкт-Петербурга и получали все блага от нахождения в составе великой державы. До этого малорусские области и Галиция столетиями находились под властью литовских князей и польских королей.

    А если взглянуть в совсем глубокую древность, то земли нынешней Украины были частью огромной Древней Руси. Ни о какой Украине речи в те времена не шло, а обитатели этих земель еще в XIX веке считали и называли себя русскими.

    С таким прошлым сложно ожидать, что у самостийной Украины вдруг появятся какие-то военные традиции. Этого, как мы видим, и не происходит. Вся символика наград ВСУ без стеснения заимствована у немцев, поляков и немного у англичан. Вот, например, как вы думаете, называется одна из высших военных наград Украины? «Стальной крест». Даже человек, далёкий от военной истории, заметит тут желание подражать немцам с их знаменитым «Железным крестом».

    Чтобы никто не догадался, в центральном медальоне «Стального креста» находится польский герб князей Острожских. Вот тут у украинских пропагандистов, конечно, вышла очередная промашка. Сам герб польский, а княжеский род - русский. Из Рюриковичей. А один из князей Острожских – Константин Константинович в своё время прославился тем, что весьма кроваво подавлял украинское казацкое восстание Наливайко. Неудобно вышло, особенно учитывая тот факт, что мифология казачества сейчас является одной из основ, на которых стоит украинский национальный миф. Но в итоге получилось весело: крест немецкий, герб польский, князь русский, а награда почему-то украинская.

    Среди еще не утвержденных проектов (а принятые сейчас награды были впервые представлены общественности ещё в 2016 году) имеется, к примеру, медаль «За безупречную службу». Она была утверждена ещё президентом Украины Л. Кучмой, но теперь, видимо, устарела. Новый дизайн награды представляет ромбовидный медальон, в центре которого (сюрприз!) находится изображение латного доспеха польских крылатых гусар. Да, да тех самых, что в XVII веке с удовольствием гоняли вольных запорожских казаков по украинским степям, желая нанизать их на пику.

    Ну а на проекте медали «За участие в международных миротворческих операциях» имеются планки с названиями стран, куда могут быть отправлены контингенты ВСУ. То, что это традиционно для медалей Великобритании, где таким образом отмечали кампании или отдельные сражения, создателей украинской наградной системы не смущает.

    (фото: «Серебрянный крест»)

    (фото: «Серебрянный крест»)

    Не обошлось и без анекдотических ошибок. На еще одном проекте «Кресте Ивана Богуна», предназначенном для награждения служащих в сухопутных войсках, изображен очередной польский герб. Да, действительно, есть предположения что казачий полковник Богун был причислен к польской шляхте, но ему был присвоен герб «Ястржембец». А на кресте почему-то изображен совсем другой польский герб «Побог». Небрежно работают специалисты по украинской военной геральдике.

    Но вернемся к уже принятым наградам. Если судить по их числу, Украина не просто ведет войну, эта война давно превзошла по масштабу Вторую мировую, а храбрые козаки давно уже взяли штурмом Москву и Петербург, и теперь лишь ждут заслуженных наград. Количество наград просто невероятное. Два креста – «Золотой» и «Серебряный», причем каждым можно награждать повторно. Чтобы не сделать ошибки – такие награждения отмечаются накладной четырёхугольной прусской звездочкой на колодке. То есть опять без заимствований чужих традиций обойтись не смогли.

    Утвердили еще «Крест храбрых», «Комбатантский крест», «Крест войсковая честь» и три особые медали. Ну а «Крест заслуг», для награждения высшего командования, даже вызвал недовольство некоторых украинских комментаторов. Все дело в том, что первоначально он должен был быть учрежден для награждения высокопоставленных военных чинов «за дело защиты суверенитета», но в регламент внезапно прокралась возможность назначения этой наградой еще и военных чиновников. А что – чиновники не люди что ли? Они тоже хотят украсить себя красивыми побрякушками.

    Перед нами очередной украинский анекдот в режиме реального времени. Хотели создать пафосную наградную систему «не как у врага» - а получились награды банановой республики без реального прошлого.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •