Украина стала Меккой для нацистов всего мира

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3 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Угольные короли ответят за смерть шахтеров

К гибели людей на «Листвяжной» привело следование принципу: чем больше угля, тем выше премия Пресс-служба правительства
Кемеровской области/ТАСС
Датчики метана на «Листвяжной» были сломаны, факты загазованности шахты систематически скрывались. Об этом стало известно на совещании у президента с разбором причин катастрофы, в которой погиб 51 человек. Владимир Путин потребовал создать шахтерам такие условия, чтобы им не приходилось больше рисковать жизнью ради заработка. Как с финансовой точки зрения должна быть выстроена такая система? Подробности...
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Как соратники Ельцина уничтожили КГБ

От КГБ СССР осталась только символика Малышев Николай/ТАСС
Ровно тридцать лет назад ушла в небытие организация, наводившая страх на половину планеты – Комитет государственной безопасности СССР. Почему столь могущественная структура оказалась бессильной против пришедших в 1991 году к власти политиков и как выглядел хаос, наступивший в стране в результате этой реформы? Подробности...
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Как стали легендой советские подлодки проекта 613

С-189 - лодка-музей в Санкт-Петербурге Руслан Шамуков/ТАСС
Ровно семьдесят лет назад, 2 декабря 1951 года, в состав Военно-морского флота СССР вошла самая первая подводная лодка проекта 613. Какое отношение к созданию этого корабля имели немецкие инженеры и какую важнейшую для СССР задачу смогли решить сотни этих подлодок, построенных во времена холодной войны? Подробности...
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Украину готовят к реваншу Порошенко

Рейтинг партии Порошенко с момента последних выборов вырос более чем в два раза Zuma/ТАСС
Согласно соцопросам, партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко стала самой популярной политической силой на Украине, обогнав «Слугу народа» президента Зеленского и оставив далеко позади пророссийскую оппозицию. Скорее всего, в этом велика заслуга американцев. Означает ли это, что скоро Порошенко возьмет реванш над Зеленским и вернет себе власть? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Украина стала Меккой для нацистов всего мира

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Ультраправые по-прежнему остаются особой опричной кастой, неприкосновенной для украинских законов, а Зеленский заигрывает с этой зигующей публикой, пытаясь заработать ее симпатии. Подробности...

Люди стали хуже понимать юмор

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Вообще-то потеря чувства юмора – признак отмирания тонких структур головного мозга и упрощения сознания. Можно было бы списать на ковид, но началось раньше. Подробности...
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Как России принудить НАТО к миру

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если сейчас Запад отвергнет российскую инициативу «с порога», предстоящие переговоры неизбежны, они займут долгие годы и будут перемежаться моментами колоссальной военной напряженности. Подробности...
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Клоун ли Борис Джонсон?

Британская империя опять сократилась

Обсуждение: 5 комментариев

Украина требует репараций от Германии

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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Андрей Манчук

    Украина стала Меккой для нацистов всего мира

    Андрей Манчук
    политолог
    		3 декабря 2021, 09:12

    1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной раде с очередным сеансом патриотической демагогии. А затем наградил званием «Герой Украины» молодого националиста Дмитрия Коцюбайло – под бурные овации собравшихся депутатов.

    Украинского президента совершенно не смутили ультраправые взгляды этого комбатанта, который воевал в военизированном подразделении запрещенной в России организации «Правый сектор*» и прославился на весь мир в апреле, когда про него написали в репортаже New York Times.

    «Добровольческое подразделение ультранационалистического «Правого сектора» Украины держит домашнего волка в клетке возле офиса командира. Командир Дмитрий Коцюбайло – его боевой псевдоним Да Винчи – шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей», – рассказывал в своей статье журналист Антон Трояновский.

    Западная публика обсуждала образ экзотического дикаря, который защищает европейские цивилизационные ценности на далеком восточноевропейском фронтире. И находила его шутку вполне политкорректной и остроумной. Однако отношение к украинским «героям» претерпело с тех пор серьезные изменения. Потому что другое влиятельное американское издание BuzzFeed News опубликовало статью о группе американских нацистов, которые воевали в Донбассе в подразделении «Правого сектора», отметившись убийствами и пытками местных жителей.   

    Как оказалось, Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США уже несколько лет расследуют деятельность семерых американцев, вменяя им в вину военные преступления, совершенные в составе украинских националистических «добробатов». Расследование является тайным, однако в распоряжении журналистов оказались копии переписки между американским Минюстом и украинским генпрокурором, которые пролили свет на эту историю.

    Фото: president.gov.ua

    Ее центральной фигурой является Крейг Лэнг, который воевал в «Правом секторе» с 2015 года. Этот яростный сторонник белого превосходства активно привлекал в Донбасс своих американских побратимов с такими же нацистскими взглядами и сформировал из них особое тактическое подразделение «Плутон», названное в честь божества загробного мира.

    Лэнг похищал граждан Украины, которые казались ему подозрительными сообщниками сепаратистов, приводил их в расположение «Правого сектора» и пытал, после чего убивал и закапывал в поле. Некоторые бывшие боевики дали против него свидетельские показания ФБР, а заодно снабдили следствие видеозаписями и фотографиями, которые сделали сами участники преступлений. Они специально снимали на них мучения своих жертв – для получения садистского удовольствия или просто ради забавы.

    В одном из описанных BuzzFeed News случаев американец топил в воде украинскую женщину, а другой нацист – родом из европейской демократической Австрии – делал ей уколы адреналина, чтобы несчастная продолжала оставаться в сознании. Прочитав про эти кошмары, можно по-другому взглянуть на веселые шутки про кости русскоязычных детей, которыми якобы кормил своего волка новоиспеченный «Герой Украины».

    Впрочем, Крейг Лэнг оказался в поле зрения правосудия потому, что он начал убивать своих сограждан-американцев. Привыкнув к абсолютной безнаказанности в Донбассе, он вернулся в США и застрелил с целью грабежа пожилую семейную пару. И ему помогал в этом другой американский «ветеран» из «Правого сектора». Как утверждал убийца, эти деньги были нужны для поездки в Венесуэлу – чтобы участвовать в свержении «коммунистического диктатора» Николаса Мадуро. Но в итоге Лэнгу пришлось спасаться от американских правоохранителей на территории Украины, которая до сих пор не выдала этого террориста американскому Минюсту и ФБР.

    Националистическая общественность грудью становится на защиту своего соратника – ведь если он будет осужден американским судом за военные преступления, это станет опасным прецедентом для других выходцев из «Правого сектора», у которых полно собственных скелетов в шкафу. Однако результаты этого скандала уже достаточно велики. Дело американских нацистов приоткрыло для западной публики информацию о творящихся в Донбассе кошмарах, в которых замешаны боевики-националисты. А это подтачивает основы украинской патриотической пропаганды. Ведь она восемь лет рассказывает о высоких моральных побуждениях и кристально чистом облике «героев АТО». А любая критика в адрес ультраправых отбрасывается под видом «лживых измышлений Москвы».

    Впрочем, ситуация на Украине не меняется от этого ни на йоту – о чем свидетельствует торжественное награждение Коцюбайло. И никто не удивится, если украинский президент зарезервировал еще одно звание героя для Крейга Лэнга – чтобы спасти его от американской тюрьмы. Нацисты по-прежнему остаются особой опричной кастой, неприкосновенной для украинских законов, а Зеленский заигрывает с этой зигующей публикой, пытаясь заработать ее симпатии. Хотя ультраправые отвечают на это презрительными насмешками – и вновь попытались сбросить его с трона под предводительством Порошенко.

    Эти волки слишком привыкли к человечине – и не всегда поддаются политической дрессировке.

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    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ


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