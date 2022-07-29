Зеленский объявил себя наследником вымышленного государства

«В Ираке не говорят, что нынешний президент Бархам Салех – правопреемник Навуходоносора. Также натяжкой было бы утверждать, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси имеет какое-то отношение к Тутанхамону. Зеленский занимается манипуляциями», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский историк Владимир Скачко, комментируя речь президента Зеленского, объявившего Украину единственной законной наследницей Киевской Руси.

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с утверждением, что его республика – единственная законная наследница Киевской Руси. Украина – не колония, не автономия, не провинция, а неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, заявил Зеленский в видеообращении, позируя на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра. Выступление было приурочено ко Дню украинской государственности, который отмечался в четверг.

По мнению Зеленского, Украина также – единственная наследница «достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха».

Как напоминает ТАСС, День государственности отмечался впервые. Год назад такой праздник учредил Зеленский, назначив его на День крещения Руси, точнее, на День крещения Киевской Руси – Украины, как его именуют в республике.

О том, что в утверждениях украинского лидера соответствует действительности, а где он лукавит, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает украинский историк и публицист Владимир Скачко, живущий теперь в Москве.

ВЗГЛЯД: Владимир Сергеевич, Зеленский говорит, что Украина – единственная законная наследница Киевской Руси. Стало быть, России и Белоруссии он отказывает в праве быть законными наследницами?

Владимир Скачко: Конечно, отказывает. Но и Украина – не законная наследница Киевской Руси. Дело в том, что государства Киевская Русь никогда не существовало. Была Древняя Русь, куда входили восточнославянские племена, которые потом стали основой для великорусского, белорусского и малорусского народов. А название Киевская Русь появилось в начале XIX века исключительно для обозначения периода, когда главным городом Древней Руси был Киев.

Претензии Зеленского так же смешны, как преемственность Италии к Римской империи, Греции – к Древней Элладе, а Армении – к государству Урарту. Существовали древние государства, которые сыграли свою роль в истории и почили в бозе. На их основе и на их территории возникли другие государственные объединения.

Владимир Скачко

Государство Древняя Русь погибло под мечами монголо-татарского нашествия. Государственные образования, которые возникли на его руинах, являются первоосновой нынешней Украины.

Государство как таковое под названием Украина возникло в апреле 1917 года, когда группа «лузеров» собралась в Киеве, провозгласила себя Центральной радой и заговорила о некой Украинской Народной Республике (УНР), автономии в составе Российской республики, управляемой Временным правительством. Временное правительство собиралось действовать лишь до созыва Учредительного собрания, которое должно было определить: быть ли России монархией, республикой или еще чем-нибудь. Вот тогда в июле 1917 года в Киев прибыла делегация Временного правительства, которая и определила, что в состав УНР войдут семь-девять губерний.

ВЗГЛЯД: Но ведь были еще запорожские казаки, которые тоже пытались создать свою республику?

В. С.: Это была Протоукраина – образование, которое существовало с 1648 по 1654 год, попытка создать украинское независимое государство под названием Гетманат. Руководил этим движением Богдан Хмельницкий, который в 1654 году подписал соглашение о вхождении в Московское царство на правах автономии с широкими полномочиями. А дальше –

вплоть до 1917 года – Украина находилась в составе Российской империи, собственными усилиями, продажностью своих элит с каждым годом теряя основы своей автономии

и становясь полноценным подельником славы и поражений империи. А теперь на Украине отбрасывают огромный пласт истории, которым можно и нужно гордиться.

Если брать чисто юридическую сторону этого вопроса, то в законе о правопреемственности черным по белому написано, что современная Украина возникла 24 августа 1991 года как правопреемница Украинской Советской Социалистической Республики. Правда, через год эмигранты внесли сумятицу, передав Киеву свои печатки и прочую дребедень так называемой УНР, которая с 1920 по 1991 год существовала исключительно в изгнании. Тогда власти стали говорить, что по духу являются правопреемниками УНР, а по закону – УССР.

ВЗГЛЯД: Древняя Русь была централизованным государством? Киев полностью контролировал жизнь провинций вроде Новгорода и Владимира?

В. С.: Они были составными частями государства, причем имели значительную автономию. В Новгороде, Пскове, Владимире, Чернигове правили свои удельные князья, которых связывали отношения вассал – сюзерен на договорной основе. Они признавали, что у них есть Великий престол в Киеве, но они оставались собственниками уделов. А Новгородом вообще руководило вече, а князя приглашали исключительно как военачальника во главе дружины. Это была протореспублика в окружении протомонархии.

ВЗГЛЯД: Судя по обращению, Зеленский и себя лично считает наследником древних правителей – Аскольда и Дира, пришедших на Русь вместе с Рюриком. Или наследником вещего Олега, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха...

В. С.: Это абсолютно некорректно. Это правители Киевского, Новгородского, Псковского и прочих престолов времен Древней Руси. Владимир Мономах, Ярослав Мудрый и Владимир Великий не имеют никакого отношения к Украине вообще.

Кроме того, именно Рюриковичи создали то государство, правопреемником которого стала нынешняя Россия. Именно одна из ветвей Рюриковичей создала Московское княжество, развила его до Московского государства – Московии, потом превратила в Московскую Русь. Затем эта территория стала Россией, Российской империей, а дальше Советский Союз и современная Российская Федерация.

Но Рюриковичи, которые закончились в 1598 году, уходили корнями в Древнюю Русь. На Украине нет ни одного более или менее заметного деятеля, который не то что корнями, а валялся бы рядом с Рюриковичами. Если Зеленский Рюрикович, то я тогда Гедиминович или чингизид. Слова Зеленского – это натягивание совы на глобус, исключительно обман украинского народа.

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В Ираке же не говорят, что нынешний президент Бархам Салех – правопреемник Ашшурбанипала или Навуходоносора. Там существовали Шумер, Аккад и прочие царства, но Ирак просто находится на той же территории. Точно так же было бы натяжкой утверждать, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси имеет какое-то отношение к Тутанхамону.

Зеленский занимается манипуляциями, чистым обманом во спасение. Украина действительно «имени Владимира Ильича Ленина» – создана его усилиями, по его неуемному желанию отомстить Российской империи и окончательно похоронить великорусский державный шовинизм, который он ненавидел.

ВЗГЛЯД: А как Зеленский высказывался на темы Киевской Руси в те времена, когда он работал комиком?

В. С.: До президентства Зеленский высказывался в устоявшейся канве, доставшейся в наследство от советской исторической мысли: Древняя Русь – колыбель трех братских народов и ссорить их друг с другом глупо и недальновидно. А сейчас он переобулся в воздухе, что говорит о его несамостоятельности как государственного деятеля.

Зеленский превратился в неоколониального администратора, который повторяет всякую историческую чушь – не для того, чтобы сделать жизнь своего народа комфортнее, а для того, чтобы использовать государство исключительно как инструмент в чужих руках.

Все претензии на наследие Киевской или Древней Руси – это попытки примазаться к былой славе. Это искусственное углубление собственной истории для поднятия общего духа и патриотизма ныне существующего украинского народа и не более того.

При этом Зеленский, когда придает псевдоисторичность образованию под названием Украина, думает, что заодно оскорбляет Россию. Что ж, оскорблять Россию – это единственное, что остается Зеленскому в том положении, в котором он оказался. И окажется еще больше по мере успеха специальной военной операции.

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