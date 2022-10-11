Украинская культура как доказательство нашей правоты

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11 октября, вторник  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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Почему рухнули акции Газпрома

Желающие заработать на Газпроме обвалили его стоимость Валентин Егоршин/ТАСС
Акции важнейшего игрока на российском фондовом рынке – Газпрома – обваливались более чем на 20% в понедельник. Российский рынок акций следом тоже улетел вниз. Все это объясняется тем, что Газпром готовится выплатить рекордные в своей истории дивиденды. И желающих успеть вбежать в последний вагон и стать акционером компании, естественно, прибавилось. Удастся ли Газпрому вернуться к прежней стоимости после такого обвала?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Как российские войска обманывают ПВО Украины

ПВО Украины работает против российских ракет – но не может справиться с ними Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Утром 11 октября Россия продолжила нанесение ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. А накануне российские Вооруженные силы выпустили по целям на Украине более ста дальнобойных ракет – такого не было очень давно. Что означают эти удары с военной точки зрения, какой эффект они будут иметь и почему ПВО Украины не смогла с ними справиться?  Подробности...
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Россия лишает украинскую энергетику главного преимущества

Над украинской энергетикой сгущаются тучи Keystone Press Agency/Global Look Press
Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный украинской энергосистеме массовыми ракетными ударами российских войск. Оказалось, что эти удары вовсе не направлены на то, чтобы вогнать Украину в XVIII век и полностью лишить ее электричества. Их количество и цели выверены ювелирно совсем для другой задачи. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Украинская культура как доказательство нашей правоты

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нынешние украинские националисты и русофобы смешны и отвратительны в своей злобе и ненависти. Их русофобский миф будет опрокинут, пропагандистский пафос неминуемо окажется смыт временем, а музыка продолжит звучать, преодолевая любые запреты и границы. Подробности...

Космос снова стал надеждой на будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За войной всегда следует мир, и нам всем дальше жить на этой планете – и кто-то уже сейчас должен закладывать основы этого мира. И люди, которые вместе поднимаются за пределы земной атмосферы, делают именно это. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Свой выбор Украина сделала сама

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Им не жалко не только Россию и россиян (это само собой разумеется), но и собственную страну и свой народ. Так что превращение Украины в территорию бойни – не просто устраивающий Зеленского, а прямо-таки необходимый ему вариант развития событий. Подробности...
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Лукашенко включился в спецоперацию

Возмездие за Крымский мост. Главное

Грузия и Казахстан. Когда рванет?

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

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    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
    Андрей Полонский

    Украинская культура как доказательство нашей правоты

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		11 октября 2022, 17:00

    На Украине запретили российскую музыку. Пока только музыку граждан РФ после 1991 года. Но могут ведь пойти и дальше. Скрябина, Мусоргского там, романсы. Но с романсами понятно. Они на русском языке, он и так под запретом. Но вот с академической музыкой как быть? Там ведь слов нет, если оно не опера. Как чиновники станут определять? Мусоргский, например, или Бородин – очевидно русская музыка. Они оперы сочиняли с русским либретто. А вот Стравинский? Какой страны он композитор?

    Нет, украинским чиновникам не позавидуешь. Классифицировать начнут – ногу сломят, уши свернут. А как что не так у них определится – ревнители проходу не дадут. Всю репутацию испортят, ещё и места лишат. Времена-то неспокойные…

    С советским или, скажем, антисоветским наследием советского времени у них ещё сложнее задача выйдет. Возьмём, к примеру, Софию Ротару, украинскую патриотку. Она же множество песен спела советских композиторов на языке оккупантов. Что ж теперь делать-то? Или, например, Юз Алешковский, жил в США, песенки на русском матерном языке сочинял неформатные. Кое-кто из русских шансонье их поёт. Никак не поставить в украинском эфире.

    О Высоцком мы уже и не говорим. С Высоцким и так всё ясно. То, что на Украине ещё в конце прошлого века его песни звучали почти из каждого окна, теперь следует забыть. Это колониальное наследие. Но вот интересно, как же обойтись с Галичем? Александр Галич, пропевший в 68-м: «Граждане, Отечество в опасности, Наши танки на чужой земле», казалось бы, идеально подходит для нынешних украинцев, даже для их пропаганды. Ан нет. Русская музыка, русская поэзия, русская культура, как ни крути. Подпадает под запрет. С нашими современниками, понятное дело, разобраться проще. Но ведь тоже не совсем легко получится. Взять хотя бы старшее поколение, авангардистов. Софья Губайдуллина, Эдисон Денисов, да и сам Шнитке. Понятно, что гопники националисты их слушать не будут. Но в театре, в консерватории?

    Получается чистый абсурд. Даже в нынешней русской популярной музыке есть для украинцев политически близкие темы, озвученные сверхпопулярными музыкантами. Несчастные Гребенщиков, Макаревич и прочие… На сей раз они пролетели. У нас они иноагенты, а в Киеве оказались под запретом. Вот что значит играть на дудочке врага. Враг не отблагодарит. У врага своя злоба. С другой стороны линии фронта плевать на «людей с хорошими лицами»…

    Национальная ненависть и отторжение слепы. В этом их главная глупость. Было искушение написать «беда», прямо с языка слетало, но любая ненависть, в сущности, беда. А национальная – невероятная глупость. И эта глупость лучше всего характеризует состояние киевских властей и их оголтелых единомышленников в антирусском пафосе и остервенении. Они, отрицая, на фоне нынешней трагедии, наше общее прошлое (и настоящее, – как бы кому ни хотелось), демонстрируют прежде всего редкую узость своего кругозора, патологическую неспособность понять широкие и большие вещи, которые неминуемо откроются, как только схлынет пена вражды.

    И здесь нам ни в коем случае нельзя уподобляться украинцам. Мы не воюем с украинским языком, с украинской поэзией и прозой, с украинским кино и театром. И тем более с украинской музыкой. Мы не воюем с украинским народом. Только с оболваненными оголтелой националистической пропагандой марионетками, служащими интересам коллективного Запада, подлинного оккупанта Украины.

    России вообще чужда ненависть к украинскому. Тем более малоросское, украинское русский человек естественно понимает как своё, другой образ «своего», близкий и неотторжимый. В том-то и дело, что культура живёт значительно дольше нынешних поколений. И не нынешним людям, – а тем более, не государственным чиновникам, ослеплённым ненавистью, – в конечном счёте, решать судьбу общности и отторжения, встречи и расставания, родовых и семейных историй, пространства и исторического времени. Находившаяся больше полтысячелетия под польско-австрийской властью и потому изолированная от России Западенщина не решит судьбу большой Украины, нашей Малороссии и Новороссии.

    В приятии украинского языка, украинской литературы и культуры и состоит главное доказательство, что мы не участвуем в региональном конфликте за интересы властных группировок. Напротив, ведем экзистенциальную войну за смыслы и символы корневой исторической судьбы.

    И эти смыслы, символы открываются нам вместе с украинцами, а не в отчуждении от них. С теми украинцами, у которых открылись глаза на события последних восьми лет. Или откроются завтра.

    Поэтому ничего украинского нам запрещать не нужно. И тем более, в ответ на озверение противника, не будем взращивать национальную ненависть. Напротив, точно так же, как и в СССР, у нас в театрах будут спектакли по пьесам украинских драматургов, в консерваториях – музыка украинских композиторов.

    Но есть один нюанс – мы не станем делить русское и украинское. Не станем, потому что это невозможно. Выходцы с малороссийского юга настолько же плотно вплетены в нашу северную великоросскую историю, как и русские люди – в историю Николаева и Одессы, Херсона и Екатеринослава, Киева и Чернигова. Они принимали самое активное участие и в жизни Церкви (в середине 18 века не было в Российской империи ни одного епископа – великоросса), и в государственном строительстве (от Разумовского и Безбородко до Хрущева и Брежнева), в военном деле, науке и культуре (от Гоголя до Вернадского, от маршала Тимошенко до ученого Патона).

    В музыке – то же самое. Даже Пётр Ильич Чайковский – и тот имел украинские корни. Род его происходил от запорожских казаков Чаек, обосновавшихся на Полтавщине. На Полтавщину Чайковский одно время приезжал чуть ли не каждый год, написал несколько романсов на стихи Тараса Шевченко, оперу «Кузнец Вакула» и др. Как это всё разделить?

    Нынешние украинские националисты и русофобы смешны и отвратительны в своей злобе и ненависти. Их русофобский миф будет опрокинут, пропагандистский пафос неминуемо окажется смыт временем, а музыка продолжит звучать, преодолевая любые запреты и границы. Её универсальный язык торжествовал и станет дальше торжествовать над любыми запретами и рескриптами карающих органов.

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