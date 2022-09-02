Как возродить великое советское кино

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Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики ищут новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?  Подробности...
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Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
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Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
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МАГАТЭ дважды обидело Зеленского

Зеленский крайне недоволен результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС president.gov.ua
Миссия МАГАТЭ, вопреки попыткам ВСУ сорвать ее визит на Запорожскую АЭС, все же посетила станцию. Теперь Владимир Зеленский и его офис уверены в том, что делегаты международной организации сделают «неправильные» выводы. Чего опасается Зеленский и какие последствия может иметь постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ в Энергодаре? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Как возродить великое советское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения. Подробности...

Добить до конца самоуверенность ВСУ

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений. Подробности...
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Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Многие беженцы подвержены пропаганде нацистской и русофобской идеологии, которая продвигается на Украине, прежде всего, в школах, для воздействия на сознание подростков. Что происходит массово и довольно эффективно. Подробности...
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Польша предъявила счет за Гитлера

Смертники Зеленского: десант ВСУ на ЗАЭС

Сербов ведут к предательству России

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Как возродить великое советское кино

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		2 сентября 2022, 17:11

    «Теперь все надо делать по-другому» – вы эту фразу слышите и читаете по сто раз в день. Причем касаемо всего – от авиационных двигателей до киноиндустрии. Как может выглядеть это «по-другому»?

    Я вот тут смотрю, что происходит в киноиндустрии. Ну отменили премьеру фильма с Хаматовой. Бывшая русская актриса слишком много наговорила про бывшую страну пребывания. Это – пример отрицания в рамках концепта «по-другому». А что-то конструктивное, что-то более системное, есть? Ну вот тут питерцы решили освободиться от либерально-украинского диктата роднянских-долиных и затеяли строительство киноцентра рядом с Новой Голландией. Называют его арт-кластером «КиноТВ». И даже начали стройку в историческом доме Карнкенгагена. И для меня лично это – проект надежды.

    В чем смысл? Для начала – это будет не «зальчик, где мы будем показывать Тарковского», нет. Это, по замыслу – лекционное, образовательное, просветительское пространство, которое должно обеспечить взаимную связь между творцами, аудиторией и кинопрессой. Ну с той кинопрессой, которая не убежала за границу с первыми звуками боевого горна. Это такой шажок к «другому». Потому что именно в культуре и, в частности, в кино надо менять примерно всё. Питерские наследники революции вдруг выявили то, о чем молчали долгое время – все уже старательно позабыли, что у нас было великое кино, а индустрия вдруг оказалась в классической ловушке культурного колониализма.

    Это выглядит так: кругом санкции-фиганции, люди с просветленными лицами квохчут, что ужас – ушел «Уорнер» со всеми своими братьями, что теперь никаких семейных посещений кино из франшизы «Марвела» по субботам, как страшно жить. А местное кино к этому времени превратилось или в погоню за тем же «Марвелом» (на низеньком бюджете) или в артхаус для заграничных фестивалей с идеологическим душком. А что делается для зрителя? Вообще непонятно.

    Проблема, которая заставляет ломать голову всех – от директора окраинного кинотеатра до членов правительства РФ: буквально за какие-то считанные дни мы попали в ситуацию, когда трудно десятилетнему ребенку объяснить, почему «Спайдермена» в субботу не будет. Это всё равно, что вместо разговоров, бесед и воспитания годами совать ему в руки смартфон, чтобы сидел и не отсвечивал, а потом этот смартфон забрать. Ребенок уже просто не понимает, о чем ему говорить с родителями, и плачет. 

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения: например, «разрешить пиратский прокат», а может даже возродить видеосалоны.

    А как же русское кино? Оно же бывшее великое советское?

    Дело в том, что «как раньше» точно уже не будет. Фарш не провернешь назад. Даже если показывать лучшее, что было в советско-русском кино 24/7 на халяву на каждом углу. Мало того, что доблестные кинематографисты и их информационная обслуга уничтожили традиции и ремесленные навыки этого самого кино в погоне за человеком-пауком – жирком комфорта и примитива заплыли сами мозги аудитории. И теперь уже не десятилетку ломает от отсутствия в кино блокбастера, а его родителей.

    Вы же знаете сценариста Юрия Арабова? Вот Юрий Николаевич говорит: «Не только наши кинематографисты, но и наша молодежь, как и, к сожалению, в 20-е годы, в России крайне безграмотны. Это исторический виток: тогда революция смела страну, вчера революция в России в начале 90-х тоже смела старый уклад. И при таких переменах всегда рушится образование».  

    Сценарист и поэт рисует крупными мазками и понятно, что не дело кинематографа менять систему образования – самому бы выжить. Но суть схвачена верно.

    Есть вариант путешествия киноиндустрии обратно в народ – через прямую коммуникацию, встречи, образовательные и популяризационные программы, лекции – что угодно, лишь бы сбросить с себя отвратительный морок совершенно антинародной группки «критиков», для которых Россия – это просто корм.

    Видный артист Дмитрий Певцов на тему тоже высказался: «Российский авторский кинематограф нуждается в продвижении и популяризации. До сих пор эти фильмы были видны только на фестивалях, больше нигде и никому не были банально нужны. При засилье иностранной продукции в прокате никому не интересны российские авторские фильмы». Но что поделать, если «авторское кино» на 90 процентов просто пытается объяснить своей аудитории, что она убожество и ошибка цивилизации и продвигает тупо задачи и методички чужой политической партии?

    Каждая новая инициатива в поддержку традиций российской киноиндустрии – шаг в сторону надежды.

    А потом из Bentley вдруг вылезает какая-нибудь, прости господи, Пугачева, или лезет на сцену в Москве Валера Меладзе, который рассказал нам всем про свои проукраинские, а значит, антироссийские принципы – и надежда становится призрачней. Так глядишь – и нашим кино опять будет рулить деньгами и наглостью Роднянский. Тогда зачем мы все это затевали?

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