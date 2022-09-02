Как возродить великое советское кино

«Теперь все надо делать по-другому» – вы эту фразу слышите и читаете по сто раз в день. Причем касаемо всего – от авиационных двигателей до киноиндустрии. Как может выглядеть это «по-другому»?

Я вот тут смотрю, что происходит в киноиндустрии. Ну отменили премьеру фильма с Хаматовой. Бывшая русская актриса слишком много наговорила про бывшую страну пребывания. Это – пример отрицания в рамках концепта «по-другому». А что-то конструктивное, что-то более системное, есть? Ну вот тут питерцы решили освободиться от либерально-украинского диктата роднянских-долиных и затеяли строительство киноцентра рядом с Новой Голландией. Называют его арт-кластером «КиноТВ». И даже начали стройку в историческом доме Карнкенгагена. И для меня лично это – проект надежды.

В чем смысл? Для начала – это будет не «зальчик, где мы будем показывать Тарковского», нет. Это, по замыслу – лекционное, образовательное, просветительское пространство, которое должно обеспечить взаимную связь между творцами, аудиторией и кинопрессой. Ну с той кинопрессой, которая не убежала за границу с первыми звуками боевого горна. Это такой шажок к «другому». Потому что именно в культуре и, в частности, в кино надо менять примерно всё. Питерские наследники революции вдруг выявили то, о чем молчали долгое время – все уже старательно позабыли, что у нас было великое кино, а индустрия вдруг оказалась в классической ловушке культурного колониализма.

Это выглядит так: кругом санкции-фиганции, люди с просветленными лицами квохчут, что ужас – ушел «Уорнер» со всеми своими братьями, что теперь никаких семейных посещений кино из франшизы «Марвела» по субботам, как страшно жить. А местное кино к этому времени превратилось или в погоню за тем же «Марвелом» (на низеньком бюджете) или в артхаус для заграничных фестивалей с идеологическим душком. А что делается для зрителя? Вообще непонятно.

Проблема, которая заставляет ломать голову всех – от директора окраинного кинотеатра до членов правительства РФ: буквально за какие-то считанные дни мы попали в ситуацию, когда трудно десятилетнему ребенку объяснить, почему «Спайдермена» в субботу не будет. Это всё равно, что вместо разговоров, бесед и воспитания годами совать ему в руки смартфон, чтобы сидел и не отсвечивал, а потом этот смартфон забрать. Ребенок уже просто не понимает, о чем ему говорить с родителями, и плачет.

Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения: например, «разрешить пиратский прокат», а может даже возродить видеосалоны.

А как же русское кино? Оно же бывшее великое советское?

Дело в том, что «как раньше» точно уже не будет. Фарш не провернешь назад. Даже если показывать лучшее, что было в советско-русском кино 24/7 на халяву на каждом углу. Мало того, что доблестные кинематографисты и их информационная обслуга уничтожили традиции и ремесленные навыки этого самого кино в погоне за человеком-пауком – жирком комфорта и примитива заплыли сами мозги аудитории. И теперь уже не десятилетку ломает от отсутствия в кино блокбастера, а его родителей.

Вы же знаете сценариста Юрия Арабова? Вот Юрий Николаевич говорит: «Не только наши кинематографисты, но и наша молодежь, как и, к сожалению, в 20-е годы, в России крайне безграмотны. Это исторический виток: тогда революция смела страну, вчера революция в России в начале 90-х тоже смела старый уклад. И при таких переменах всегда рушится образование».

Сценарист и поэт рисует крупными мазками и понятно, что не дело кинематографа менять систему образования – самому бы выжить. Но суть схвачена верно.

Есть вариант путешествия киноиндустрии обратно в народ – через прямую коммуникацию, встречи, образовательные и популяризационные программы, лекции – что угодно, лишь бы сбросить с себя отвратительный морок совершенно антинародной группки «критиков», для которых Россия – это просто корм.

Видный артист Дмитрий Певцов на тему тоже высказался: «Российский авторский кинематограф нуждается в продвижении и популяризации. До сих пор эти фильмы были видны только на фестивалях, больше нигде и никому не были банально нужны. При засилье иностранной продукции в прокате никому не интересны российские авторские фильмы». Но что поделать, если «авторское кино» на 90 процентов просто пытается объяснить своей аудитории, что она убожество и ошибка цивилизации и продвигает тупо задачи и методички чужой политической партии?

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Каждая новая инициатива в поддержку традиций российской киноиндустрии – шаг в сторону надежды.

А потом из Bentley вдруг вылезает какая-нибудь, прости господи, Пугачева, или лезет на сцену в Москве Валера Меладзе, который рассказал нам всем про свои проукраинские, а значит, антироссийские принципы – и надежда становится призрачней. Так глядишь – и нашим кино опять будет рулить деньгами и наглостью Роднянский. Тогда зачем мы все это затевали?