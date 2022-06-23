Параллельный импорт и Пушкинскую карту назвали основными мерами поддержки кинопроката

Для поддержания российского кинопроката необходимо расширить лимит на просмотр фильмов по Пушкинской карте, кроме того, стоит законодательно урегулировать вопрос параллельного импорта киноконтента, а также программных продуктов, используемых в киноиндустрии, считают эксперты.

«Приостановка показов фильмов в России голливудскими киностудиями и снижение посещаемости торговых центров привели к сокращению числа зрителей более чем на 50%. До марта этого года около 75-80% выручки кинопрокатчиков приходилось на западные фильмы, доля отечественного продукта колебалась в районе 20-25%», – заявил вице-спикер Государственной думы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков в ходе встречи в Госдуме по вопросам текущей ситуации в российском кинопрокате, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что «в текущей ситуации количество кинотеатров, терпящих убытки, может к сентябрю увеличиться вдвое. А их суммарные потери могут составить, по предварительным расчетам, около 11 млрд рублей. Если не поддержать кинотеатры сейчас, через два года кино просто негде будет показывать».

Одним из ключевых стало обсуждение задачи по привлечению аудитории в кинотеатры, а также возврат «ушедшего» зрителя. Даванков в качестве возможного и доступного инструмента предложил расширить лимит на просмотр фильмов по Пушкинской карте. Сейчас он ограничен суммой в 2000 рублей.

Елена Медяникова, владелец ростовской киносети «Чарли» также прокомментировала проблему использования Пушкинской карты в регионах, отметив, что далеко не везде это программа реализуется эффективно. Представительства Минкульта, по ее мнению, плохо справляются с информированием населения в части использования карты в кино. «Акцент делается на походы в театры и музеи, обходя кино. Более того, есть люди, которые думают, что Пушкинская карта – это программа Москвы. То есть мы видим недоработки на местах», – заявила Медяникова

Глава киносети «Облака» Роман Исаев предложил расширить круг пользователей Пушкинской карты на пожилых людей, которые также охотно готовы пойти в кино. «Мы все считаем, что аудитория с 14 до 21 года самая активная. А почему бы не сделать карту Толстого или Достоевского для людей от 60 лет и до бесконечности?» – предложил он.

Алексей Воронков, управляющий партнер сети «Синема 5», рассказал о достижениях отечественной киноотрасли, отметив при этом, что без поддержки государства кинотеатры в нынешней ситуации просто не выживут.

Сергей Пирожков, руководитель региональных кинотеатров «Победа» и «Радуга» считает, что первоочередной мерой поддержки должна стать прямая субсидия от государства. Он высказал также ряд предложений в части законодательного урегулирования вопроса параллельного импорта киноконтента, а также программных продуктов, используемых в киноиндустрии.

«Наши зрители хотят видеть самые лучшие релизы, и мы можем их обеспечить путем изменения правового поля по использованию зарубежного киноконтента. Важно освободить от уголовной ответственности поставку зарубежного контента», – заявил предприниматель.

Предложение вызвало дискуссию среди участников. Даванков, как модератор площадки, дал поручение отдельно проработать эту инициативу на площадке Государственной Думы при участии профильного комитета и экспертов.