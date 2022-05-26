Как импортозаместить западное кино

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26 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Западным либералам пришлось принять российскую спецоперацию

Авторитет Киссинджера позволяет надеяться, что его предложение будет воспринято Западом всерьез EPA/TASS
«Украина должна отдать свою территорию России ради окончания войны». Так западная пресса интерпретирует поистине сенсационное заявление патриарха американской внешней политики, сделанное им на форуме в Давосе. Что именно посоветовал западным элитам бывший госсекретарь США Генри Киссинджер – и когда они смогут принять его точку зрения? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Как импортозаместить западное кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Возникают вопросы: каковы были принципы планирования киноиндустрии, на которую никто с некоторых пор денег не жалел? Закладывалось ли априорное лидирующее положение в прокате за иностранными фильмами? Подробности...

Получит ли Польша Западную Украину

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Предоставив полякам права, равные правам граждан Украины, ЗЕкоманда отказывается от части суверенитета. Уже привычно, что «Нэзалэжна» находится под патронатом США, стала сателлитом Великобритании, а теперь движется к тому, чтобы стать полуколонией Польши. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Из Москвы напрочь пропала агрессия

Антон Размахнин
Антон Размахнин, журналист
С ролью не плавильного, а правильного котла Москва справляется лучше большинства мировых мегаполисов. А может быть, и вообще лучше всех. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Самый пророссийский народ Евросоюза

Запорожье тоже выбрало Россию

Чем Россия накажет Финляндию

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Как импортозаместить западное кино

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		26 мая 2022, 12:10

    Когда-то давным-давно, в далекой-далекой галактике, а точнее, в 90-е в Москве самыми мощными «дистрибуторами» нового кино были откровенно пиратские фирмы, и мы помним их названия. Я даже не буду их приводить, потому что некоторые из них потом стали вполне респектабельными кинофирмами. И во время этого вселенского шабаша свободы я пошел работать в совершенно новую компанию, которая сделала невозможное: не будучи государственной, по-честному купила права на первый легальный пакет фильмов – как сейчас помню, там был «Мортал Комбат» и «Маска» с Джимом Кэрри. И после этого мы путем переписки с пиратами долго их: а) уговаривали не выпускать наши фильмы, б) объяснять, что за легальным кино – будущее. Потому что мы хотели быть цивилизованными, приличными людьми. Ну и, конечно, из-за того, что начался процесс давления на Россию, чтобы она что-то сделала с пиратством под угрозой санкций со стороны США.

    А дальше мы уже видели, как получилось. Американские студии десятилетиями выгребали деньги из русских карманов под местные разговоры о том, что надо снимать отечественное кино. Потом нашим киноделам дали еще немного денег, и ситуация изменилась, но не сильно. Во-первых, потому, что телевизионные сериалы вошли в моду и стали более прибыльными, чем кино для проката в кинотеатрах. Во-вторых, потому, что само «большое» кино разделилось по аудитории – возник феномен фестивального кино, снятого на государственные деньги. Его особенность – оно полностью соответствует всем требованиям западных фестивалей, где давным-давно ничего хорошего про Россию говорить не стоит, если хочешь победить. Отсюда – феномен господина Звягинцева с его «Левиафаном», на который бывший российский продюсер, а ныне украинский активист А. Роднянский из 220 миллионов получил 40% денег от государства.

    Как арт-кино – вопросов нет. Но это совсем не то кино, которое в России приносит деньги кинотеатрам. Потому что публика ходит на блокбастеры, которые используют всю техническую мощь современного кинотеатра – от прекрасных больших экранов до новейших аудиосистем, – чтобы крышу сносило от «Венома–2» с «Человеком-пауком». Вот на что вы пойдете с детьми в субботу? На «Левиафана» или на «Холопа»? Я выбираю «Холопа» – хотя бы потому, что он откровенно веселей.

    Кстати, из вышедших до пандемии картин именно отечественный «Холоп» и оказался в лидерах со сборами 3.071.629.330 рублей. Несмотря на то, что местная критика его всячески старалась обнулить. Это те самые люди, которые облизывали «Левиафана». И, кстати, какая неожиданность – именно эти критики вдруг в феврале оказались совсем не русскими критиками, а простыми, очень мирными жителями Латвии, Израиля и Франции. Совпадение, наверное.

    И еще странное совпадение: наиболее кассовые отечественные фильмы стабильно вызывают у критиков идиосинкразию – «Т-34», «Движение вверх», «Последний богатырь: корень зла» и так далее. Кстати, последний – это анимация. Вдруг люди стали ходить на анимированные отечественные фильмы в кинотеатры. В постпандемийную эпоху в топ-10 по сборам попали лишь два российских проекта, и оба анимационные: «Последний богатырь: Корень зла» и «Конек-горбунок».

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Я все это рассказываю только потому, что пришла новость о закрытии пятидесяти кинотеатров «Киномакс». Почему? Потому что голливудские производители-дистрибуторы взбеленились по поводу спецоперации и заявили, что фильмов больше сюда поставлять не будут. То есть поступили примерно как наши критики (в расширенном значении слова). Это все можно называть как угодно, но я считаю, что это один из актов психологического давления на русскую аудиторию – нервная дестабилизация и все такое. То есть по сути – часть гибридной войны.

    Но проблема даже не в этом – вопрос в том, чем заполнять кинопрокат. Не случайно стали выводить на экраны старые фильмы. Но этого мало. И тогда встает вопрос: на что тратились гигантские деньги для создания отечественного кино, если единственный настоящий блокбастер, который смотрят и дети, и скептичные подростки, и их родители, – «Майор Гром», это независимый продакшен от Арама Ашотыча?

    Возникают вопросы: каковы были принципы планирования киноиндустрии, на которую никто с некоторых пор денег не жалел? Закладывалось ли априорное лидирующее положение в прокате за иностранными фильмами? Даже в крохотных (с кинематографической точки зрения) Нидерландах давным-давно есть квота на американское кино – не больше трети в кинотеатрах. Вот это похоже на планирование. А в России, похоже, все отдавалось на откуп украинским продюсерам – Роднянский тут не один такой борзый. Самим лень? Или укропродюсеры знали правильный подход? В одесском стиле?

    Единственное, что более-менее успокаивает, – это феномен регионального кино. Причем речь идет даже не про Питер, а про Якутию, Бурятию и даже Кабардино-Балкарию – «Агент Мамбо», «Черный снег», «Понаехали» и прочие фильмы. Правда, феномен классического американского кино заключался в том, что его понимали независимо от территории. Сейчас этот феномен тоже сдувается – благодаря партийным установкам на продвижение ЛГБТ, BLM и прочей повесточки. Возможно, это шанс для национальных киноиндустрий в странах, где «повесточка» не приживается.

    Но мы сейчас наблюдаем процесс, противоположный развитию своего кино: уже прорабатываются проекты – как же все-таки нам заплатить добрым западникам хотя бы в обход SWIFT, чтобы они таки взяли наши деньги и прислали нам очередного «Человека-Паука–8». Это похоже на самый простой вариант, который не приведет к импортозамещению. Хотя, конечно, удивительно – мы в 21 веке говорим про «импортозамещение» в стране, где кино всегда было искусством номер один и мощной индустрией. Вот теперь стало стыдновато. Но не так, как этим «критикам».

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