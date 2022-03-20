Спецоперация показала, кто тут настоящая элита

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Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
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Для России пришла пора отменять Польшу

Для Польши «больше нет красных линий в санкциях против России». России они тоже не нужны REUTERS/Kacper Pempel
Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что России стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой. Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Ржавые украинские мины несут угрозу для всей Европы

Так выглядят мины ЯРМ saper.isnet.ru
Пытаясь предотвратить возможный российский десант у берегов Одессы, Украина пошла на очередной безумный шаг с чисто военной точки зрения. Сотни мин были сброшены в Черное море, однако шторм сорвал многие из них с якорей. О каких именно минах идет речь - и какую опасность они теперь представляют как для кораблей российского ВМФ, так и для мирных судов всей Европы? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Спецоперация показала, кто тут настоящая элита

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
В результате того, что происходит, наше информационное поле станет чище, появятся новые лидеры общественного мнения, и страна наконец узнает – кто ее настоящая элита. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 10)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь явила нам первый публичный конфликт между властью и оппозицией в Киеве. Окружение Зеленского обвиняет Порошенко, Порошенко обвиняет Зеленского. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 9)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Офис Зеленского и командование ВСУ банально врут, пытаясь выдать виртуальное контрнаступление за перемогу, подбодрить своих сторонников и прикрыть провалы с эвакуацией населения. Подробности...
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Германия увидела истинное лицо Украины

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Козлов

    Спецоперация показала, кто тут настоящая элита

    Сергей Козлов
    ветеран спецназа
    		20 марта 2022, 12:46

    Не успели начаться боевые действия, как часть российской богемы оказалась на стороне врага. И часть ее поспешила покинуть страну для сохранения зарубежной недвижимости, средств на банковских счетах и, главное, права ими пользоваться дальше. Я специально не пишу слова элита, поскольку артисты к ней никогда не относились. Кто их причислил к элите и стал так называть, сказать не берусь. Поэтому и предательство лицедеев, всю жизнь живущих жизнью своих героев, а не собственной, объяснимо. 

    Кто-то возразит, что актеры советского театра и кино были весьма уважаемы в обществе. Любовь Орлова, Николай Крючков, Марина Ладынина, Василий Меркурьев, Борис Андреев, Марк Бернес и многие, многие другие. Это действительно так. И, кажется, я знаю – почему.

    В советское время снимали фильмы и ставили спектакли о героях войны и труда. О людях чести и отваги, готовых ради Родины на риск и самопожертвование. Действительно, об элите общества. Думаю, что на эти роли и подбирались типажи со схожим обликом и чертами характера. И актеры, проживая в кино жизнь своих героев, вживались в образ. Это не могло не оставить след в душе, характере, в поведении. Певцы пели патриотические песни, которые трогали до слез. Но даже и любовная лирика была чистой, возвышенной, что, безусловно, также отражалось на личности исполнителя.

    А какие образы и песни демонстрирует современный театр? Или что за песни поют с эстрады? Я даже затрудняюсь представить, какой образ по задумке должен быть создан певцом. Например, пресловутый Моргенштерн – он чтобы что? А в кино? Если и снимают про современных героев, то либо про бандитов, либо про ментов. Причем роли не предполагают глубокой работы над образом. Так, поверхностная чушь. Вживаясь в такой образ, у актера нет потребности прожить героическую жизнь в подсознании. Вот и видим, и получаем низкопробных клоунов, несущих пошлятину со сцены, экранов ТВ и тем более разных «ютьюбов». Но уже привыкших вкусно есть, сладко спать. Потому и собрались они срочно за бугор.

    Эти люди терпеть не могут Россию, ибо государство они боятся и ненавидят, а народ презирают. Я не ставлю задачу провести глубокий анализ кризиса в современном российском искусстве. Я лишь обозначаю проблему крупными мазками. Но в России всегда было столько предателей, сколько, и даже больше, настоящих героев. И на первый план операция на Украине вывела этих людей, рискующих и даже жертвующих своими жизнями во имя победы, во имя независимости нашей России.

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    Расчет ЗРК под командованием майора В. Алекса был окружен ДРГ противника и вынужден был, заняв оборону, отразить нападение превосходящих сил. Несмотря на сильный огонь стрелкового оружия, расчет сумел выполнить основную задачу и, находясь под огнем, уничтожил девять самолетов противника и пять беспилотников, включая «Байрактар». Расчет потерь не имел. В ходе операции по захвату украинского аэродрома российским десантниками гвардии лейтенант Андрей Клюшников со своим взводом под шквальным огнем противника восстановил поврежденный кабель связи со штабом. Получив ранение, он продолжил командовать взводом. Атака противника была отбита. К сожалению, и гвардии лейтенант получил тяжелое ранение.

    Экипаж взвода ТОС, которым командовал Александр Лебедев, попал под массированный огонь противника, но в бою смог уничтожить шесть единиц техники и более 20 солдат противника. В ходе инженерной разведки, которую вела инженерно-дорожная рота Антона Левина, была обнаружена засада противника. И рота приняла бой. Левин был ранен, но не вышел из боя. Его подразделению удалось сорвать замысел врага, и российская колонна потерь не имела.

    Высокое мастерство недавно продемонстрировали наши летчики. Пара Су-25 под командованием подполковника Литвинова при уничтожении опорного пункта нацистов подверглась атаке ПЗРК с земли. В сопло ведомого попала ракета, левый двигатель вышел из строя. Тут же с земли произвели повторный пуск, но подполковник Литвинов прикрыл ведомого и, зайдя ему в хвост, произвел отстрел тепловых ловушек. Ракета ушла в сторону. Далее он сопроводил поврежденный самолет на аэродром и обеспечил его успешную посадку, тем самым спас жизнь своего подчиненного товарища и машину. Герои и просто военные, профессионально делающие свою работу. Вот это настоящая элита!

    Элита – наши ученые, создающие новейшие научные разработки, обеспечивающие развитие и безопасность страны. Это врачи, которые, рискуя своим здоровьем, боролись с пандемией, это рабочие и инженеры. К счастью, такой элиты многократно больше продажной, но широко известной богемы. Просто эти люди, как истинные герои, скромны и не лезут на экраны ТВ. Такую несправедливость необходимо устранить. Ведь именно их надо показывать, о них надо рассказывать, чтобы весь народ России, и главное –молодежь, знал о них, гордился ими, чтобы дети наши брали с них пример.

    Надеюсь, что в результате того, что происходит, наше информационное поле станет чище, появятся новые лидеры общественного мнения, и страна наконец узнает – кто ее настоящая элита.

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