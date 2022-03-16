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Минфин США: Начала работать спецгруппа по охоте за активами «российских элит»
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США и их союзники дали формальный старт работе многосторонней межведомственной группы, которая будет заниматься поисками и арестом активов, юридическим преследованием «российских элит», сообщило американское Министерство финансов.
В работе новой структуры, созданной в рамках санкционного давления на Россию из-за событий на Украине, принимают участие США, Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания, делегирующие представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что формальный старт работы группы, получившей название REPO по англоязычной аббревиатуре словосочетания «российские элиты, подставные лица и олигархи», был дан на виртуальной встрече стран-участниц, включая министра финансов США Джанет Йеллен и министра юстиции Меррика Гарланда.
«Наши санкции, торговые ограничения и иные меры уже создали значительные издержки для России, ее руководства и тех, кто способствует неспровоцированному вторжению Путина на Украину. Многосторонняя группа повысит эти издержки еще больше, активизировав скоординированные усилия, направленные на заморозку и захват активов этих лиц в юрисдикциях по всему миру, закрывая «безопасные гавани» для их доходов, нажитых неправедным путем», – заявила Йеллен.
Ранее американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России блокировало пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга.
В Госдуме ответили на слова Псаки о «полностью сокрушенной» экономике России
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«Заявления США о гибели российской экономики – блеф, ставший частью гибридной войны Запада против России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с союзниками «полностью сокрушили» экономику России.
«Это уже стало традицией. Несколько раз в год, начиная с Барака Обамы и его слов о «разорванной в клочья экономике», видные американские чиновники на словах «рушат» экономику России. Также были заявления о «санкциях из ада», – напомнил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
По его словам, такие заявления являются частью гибридной войны Запада против России. «Слова Псаки в первую очередь рассчитаны на внутреннего американского «потребителя», который выражает недовольство ростом цен на топливо. Представитель Белого дома как бы указывает американцам, что потери России в этом противостоянии куда серьезнее», – отметил депутат.
При этом санкционная война США против России затронет множество стран. «Это мировая война, где будет очень много тяжело раненных», – предупредил парламентарий. Кроме того, такие заявления американской стороны направлены и на поддержку ВСУ, нацбатов и западных наемников, воюющих сейчас на Украине против Вооруженных сил России. «США как бы говорят украинцам: мы с вами сражаемся против России на всех фронтах, в том числе – экономических и политических. Но им это вряд ли поможет», – сказал Морозов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться».
Также стоит напомнить, что президент США Джозеф Байден пытается убедить своих сограждан в том, что Россия наложила на Соединенные Штаты «Путинский налог». Таким образом он пытается оправдаться за грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо.
Кроме того, в связи с событиями на Украине США вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
Санкции вводятся против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, а также заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян.
Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях»
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Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
Псаки заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Ее попросили прокомментировать, какими именно будут последствия для Пекина, если он начнет помогать Москве в обход американских рестрикций. Псаки отказалась «вдаваться в конкретные подробности», но заявила, что «последствия» будут «значительными». США намерены внимательно следить за шагами Китая в отношении России.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться». Вашингтон «пытается предпринять шаги, чтобы ее снизить и смягчить эффект». Так, отметила Псаки, «стоимость нефти немного снизилась». Власти США продолжат «рассматривать ряд шагов», включая «взаимодействие с крупными производителями нефти» и «ряд мер внутри страны».
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Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
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Политолог сказал об позиции Китая в отношении России
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«Китай и США договорились способствовать скорейшему прекращению боевых действий на Украине, потому что они бьют по интересам обеих стран», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Маслов. Ранее советник президента США Салливан провел встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КП Китая Цзечи.
«Китай отправил на встречу с помощником президента США Джейком Салливаном не министра иностранных дел, а жесткого переговорщика – главу канцелярии комиссии ЦК КПК Ян Цзечи. Это говорит о политическом, а не дипломатическом характере переговоров. Цзечи – один из самых влиятельных людей в Китае. И, кстати, к России относится позитивно», – сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
По его словам, в беседе Цзечи заявил, что КНР и США не смогут решать нынешние геополитические вопросы без выполнения ряда требований Пекина. «Судя по всему, Цзечи потребовал отмены тарифных ограничений для китайских товаров, доступ на американский рынок китайских технологий, восстановления торгово-экономического баланса, а также прекращение давления на Китай и попыток стимулировать военный конфликт вокруг Тайваня», – сказал эксперт.
Представитель КНР также потребовал от США прекращения любой поддержки протестной деятельности в Гонконге и открытой проверки американских биолабораторий по всему миру, уверен аналитик.
Эксперт напомнил, что на кону стоят огромные цифры: торговый оборот США и Китая за 2021 год составил 750 млрд долларов, а Китая с Россией – 146 млрд долларов. «Китай не хочет разрыва торговых и технологических отношений с США. Но и США зависят от китайских поставок, ни одна страна не может заменить Китай», – указал он.
При это китайские интересы прочно связаны в том числе и с Россией, поэтому не стоит ожидать, что Пекин будет ими поступаться. «Китай намерен продвигать свой киберюань, и Россия здесь очень подходящий клиент, хоть США и не хотят, чтобы Китай вышел из долларовой сферы. При этом Китай сейчас занимает выжидательную позицию, пока не стабилизируется рубль, и можно будет возобновить переговоры о поставках товаров в Россию», – отметил Маслов.
Напомним, на встрече в Риме глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, что странам необходимо создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. «Следует активно содействовать продвижению общих, универсальных и устойчивых взглядов в сфере безопасности», – указал представитель КНР.
Цзечи призвал «содействовать началу соответствующими сторонами равноправного диалога для поиска и выстраивания сбалансированного, эффективного, устойчивого механизма безопасности в Европе для отстаивания европейского и глобального мира на базе принципа неделимости безопасности». Китай призвал международное сообщество оказывать содействие переговорам России и Украины для скорейшего урегулирования ситуации.
При этом США призвали не считать переговоры с Китаем реакцией на ситуацию вокруг Украины. США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». Власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Кроме того, неназванный высокопоставленный представитель Белого дома сообщила, что Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
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«Координация» России и Китая вызвала беспокойство у США
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Высокопоставленный представитель Белого дома рассказала о переговорах помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ян Цзечи в Риме.
Чиновница сообщила, что делегации «затронули спектр вопросов, представляющих интерес для США и международного сообщества». Переговоры продолжались порядка семи часов и «охватили весь спектр вопросов американо-китайских отношений». Указывается, что «состоялся продолжительный разговор о России и Украине». Салливан изложил мнение Вашингтона о рисках, которые США видят в перспективе в связи со специальной операцией России на Украине. В детали чиновница вдаваться не стала, передает ТАСС.
США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». По ее словам, переговоров как таковых по каким-то конкретным вопросам между американской и китайской делегациями в Риме не было, состоялся «откровенный и прямой обменом взглядами».
Она отказалась отвечать на вопросы относительно утверждений по поводу того, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь в связи с операцией на Украине. Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
Делегация США также заявила должностным лицам Китая о том, что Вашингтон рассчитывает на взаимодействие с Пекином в вопросах, касающихся КНДР. Также Вашингтон заверил, что США проводят политику «одного Китая», но при этом считают, что Пекин несет ответственность за провокационные действия в Тайваньском проливе.
Напомним, власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что Москва не запрашивала у Пекина помощь для ведения специальной военной операции на Украине. Соответствующая версия была приведена ранее в публикации газеты «Файнэншл таймс».
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также заявил, что сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией.
США похвастались «некоторым эффектом» санкций против России
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман утверждает, что «колоссальное давление», которое оказывается на Россию, дало «некоторый эффект».
По словам замглавы Госдепа, «давление» на Москву и военная помощь Украине привели к тому, что наблюдаются «некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры». При этом Шерман заявила, что российские власти якобы хотят «уничтожить Украину». Она подчеркнула необходимость помогать украинцам всеми способами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, прежде Госдеп утверждал, что Москва устраивает «иллюзию дипломатии – проходит через дипломатические процедуры, иногда театрально, иногда на высоком уровне», но «вкладывает свои ресурсы, свои усилия не в механизм дипломатии, а в механизм войны».
В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. По его словам, на сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача украинской делегации на переговорах с Россией заключается в том, чтобы добиться его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.
Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации России Леонид Слуцкий заявил, что сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе.
Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и Псаки
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Персональные санкции введены против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, а также ряда высших должностных лиц США, в том числе пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщили в МИД России.
«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В санкционный список попали: Джозеф Байден, Энтони Блинкен – госсекретарь США, Ллойд Остин – министр обороны США, Марк Милли – председатель Объединенного комитета начальников штабов; Джейкоб Салливан – помощник президента США по национальной безопасности; Уильям Бернс – директор ЦРУ; Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден – сын президента США; Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
В МИД пояснили, что данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
До этого американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России. Также Байден призвал к отказу от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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Американским наемникам предложили 2 тыс. долларов в день за участие в «тайных операциях» на Украине
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Компания в Соединенных Штатах разместила объявление о поиске военных с боевым опытом работы за рубежом и оплатой от 1 до 2 тыс. долларов в день.
Описание вакансии было опубликовано на сайте silentprofessionals.org. «Специалисты требуются немедленно», место работы – Украина. Среди задач значится «тайные операции по эвакуации людей», пишет РИА «Новости».
Кроме прочего, среди требований к кандидатам: пять лет опыта военной службы или работы в частной военной компании, как минимум один год – боевой опыт в операциях за рубежом. Также необходимы хорошая физическая подготовка, умение ориентироваться на местности, знание советских образцов оружия, опыт в разведке и контрразведке.
Ранее стало известно, что три наемника из Британии могли быть ликвидированы при ударе по полигону Яворовский рядом со Львовом на западе Украины.
Как заявил генерал-майор Игорь Конашенков, что армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Кроме того, американские СМИ сообщили, что во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики.
Американский военный аналитик: США и Британия тренировали украинских нацистов
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Американские, британские и канадские военные обучали неонацистов на Украине, которые впоследствии фактически захватили власть в республике, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Риттер заявил в интервью журналисту Джорджу Галлоуэю, что иностранные подразделения посещали Украину для создания на западе страны националистических отрядов. Впоследствии эти люди свергли легитимного президента и начали проводить насильственную политику, передает РИА «Новости».
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Их влияние стало настолько серьезным, что неонацисты даже угрожали экс-главе государства Петру Порошенко, который был готов признать особый статус Донбасса в 2015 году. Схожая участь постигла действующего президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский позиционировал себя как президент, который принесет мир. Он приезжал на линию разграничения, общался с батальоном «Азов», говорил им сложить оружие, а они просто выгнали его оттуда, сказав «замолчи, а не то получишь», – рассказал Риттер.
Экс-разведчик подчеркнул, что нацбатальоны не расформировали путем арестов или ликвидации их участников: они стали частью украинских войск, и теперь их представители «повсюду».
«Самое постыдное в этом всем то, что британские, американские и канадские солдаты ездили на Украину, чтобы тренировать эти неонацистские формирования, первым из которых был «Азов». Мы тренировали нацистов», – подытожил он.
По данным электронной энциклопедии «Википедия», Уильям Скотт Риттер-младший – американский военный аналитик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991–1998). После он стал критиком внешней политики США на Ближнем Востоке. Перед вторжением в Ирак в марте 2003 года Риттер заявил, что Ирак не обладает значительным потенциалом оружия массового поражения (ОМП), став, согласно The New York Times, «самым громким и заслуживающим доверия скептиком утверждения администрации Буша о том, что Хусейн прячет оружие массового уничтожения».
Ранее были опубликованы доказательства подготовки Киевом нападения в Донбассе.
США ввели санкции против представителей оборонного сектора России
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В связи с событиями на Украине против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России вводятся санкции, сообщил госдепартамент США.
Санкции вводятся против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, а также заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян, передает ТАСС.
США утверждают, что на Украине «вторжение России привело к многочисленным человеческим страданиям и жертвам, включая гибель ни в чем не повинных мирных жителей и детей». Госдеп «продолжает возлагать тяжелые последствия за это на руководство российского оборонного сектора».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Тем временем президент США Джозеф Байден пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.
В США выросла не только стоимость бензина. За несколько месяцев до начала российской спецоперации сообщалось о беспрецедентном за последние 30 лет росте цен в США. Причиной этому стали серьезные инфраструктурные проблемы в Соединенных Штатах, общий рост цен на энергоносители, одержимость демократов «зеленой энергетикой», а также отсутствие гибкости в макроэкономической политике администрации Байдена.
Посол указал на игнорирование американским ТВ удара «Точкой-У» по Донецку
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Американские телеканалы не показали ни одного репортажа о варварской атаке украинских военных на Донецк, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором», – передает ТАСС со ссылкой на Newsweek слова Антонова.
«Ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США. Наглядный пример – блокировка трансляций российских государственных СМИ в YouTube», – добавил российский дипломат.
По словам Антонова, показательно, что «американские телеканалы не показали ни одного репортажа о варварской атаке украинских военных, которые выпустили 14 марта по жилому кварталу Донецка тактическую ракету «Точка-У» с кассетным боезарядом».
«В результате погибли более 20 мирных жителей, еще около 30 человек получили тяжелые ранения. Такое ощущение, что это никого не волнует», – отметил Антонов. При этом он подчеркнул, что западные СМИ «подняли вселенский крик о действиях Вооруженных сил России по ликвидации иностранных наемников, прибывших на украинскую территорию, чтобы убивать русских».
«В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов. Они размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми, чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди гражданского населения», – подчеркнул посол России, напомнив, что «российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры».
«Надеемся, что американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе», – указал Антонов. Он также подчеркнул, что «российские дипломаты скорбят о погибших». «Нет оправдания тем, кто направил ракету в центр Донецка», –– подчеркнул посол России.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.
В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
СМИ: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет
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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине американских высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение которого ожидается в среду, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе США.
Отмечается, что США изучают предоставление Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые могут применяться для точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники, передает РИА «Новости».
Телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, изучает способы доставки комплексов на Украину.
Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Американец превысил скорость на дороге и обвинил в этом Путина
Водитель легковой автомашины в американском штате Флорида объяснил превышение скоростного режима на дороге тем, что президент России Владимир Путин собрался «начать ядерную войну против всего мира».
Задержанный водитель изначально заявил шерифу, что только что получил машину и пытался отключить в ней спортивный режим, из-за которого якобы и превысил скорость, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.
После того, как этот аргумент не сработал, он решил прибегнуть к другому.
«Я только что узнал, что Владимир Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался скорее вернуться домой, чтобы разобраться в происходящем. Я в панике», – заявил автолюбитель.
Мужчина получил два штрафа за нарушение правил дорожного движения.
В Белом доме отреагировали на ответные санкции России
Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визиты и не имеют в стране счетов, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Отмечается, что никто из внесенных в список не планировал туристические поездки в Россию, а также не обладают банковскими счетами, к которым можно закрыть доступ, приводит слова Псаки РИА «Новости».
Псаки отметила, что страна продолжит продвигаться вперед.
Ранее сообщалось, что Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении США, опубликовав «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
В Кремле сочли действия Запада бандитизмом на государственном уровне
Действия Запада по отношению к российскому крупному бизнесу можно назвать только бандитизмом на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, то, что «коллективный Запад вытворяет» в отношении российских предпринимателей, «никак не назовешь (кроме) как бандитизмом на государственном уровне», передает ТАСС.
Он указал, что США оказывают давление на другие страны по ситуации вокруг Украины, и «подавляющее большинство стран сгибаются», но есть государства, поддерживающие Россию в данном вопросе, они «занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную, и заявляют открыто, что считают неприемлемым какой-либо давление на себя».
Ранее в Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе.
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Власти США призвали блогеров TikTok винить Путина в росте цен на бензин
Американская администрация попросила блогеров из TikTok обвинить российского президента Владимира Путина в росте цен на топливо в Соединенных Штатах, сообщают американские телеканалы.
Блогер Элли Цайлер, ранее не интересовавшаяся политикой, в одном из недавних клипов заявила, что в повышении цен на бензин в США виноват Путин, передает ТАСС со ссылкой на Fox Business.
До этого Washington Post заявляло, что Белый дом провел брифинг по ситуации на Украине для блогеров TikTok. «Его действиями, президента Путина, вызван рост цен на бензин», – заявляла в ходе брифинга представитель администрации Джен Псаки.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, что администрация Байдена пытается оправдать грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо в стране «Путинским налогом».