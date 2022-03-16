Зачем Украина оттягивает свой нейтралитет

Взгляд
16 марта, среда  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
Разделы

Насколько серьезны угрозы США о морской блокаде России

У США осталось мало возможностей для экономической атаки на Россию Юрий Смитюк/ТАСС
США раскрыли карты и рассказали, какие еще санкционные удары они могут нанести по России. Это полное торговое эмбарго и блокировка доступа России к международным морским путям. Под этой угрозой могут скрываться разные сценарии. В худшем случае США сделают российскую нефть «токсичной» для всего мира и начнут охотиться за танкерами в международных водах. Продовольственный и энергетический кризис в мире – это еще лучший итог при таком сценарии. Подробности...
Перейти в раздел…

Как украинцы «покоряли» Херсонщину

Город-порт Херсон основала Екатерина II, а укрепляли Суворов и двоюродный дед Пушкина кадр из видео
Первым регионом Украины, полностью взятым под контроль российскими войсками, стала Херсонская область. Хотя абсолютное большинство херсонцев – люди русской культуры, сразу после смены власти население опасалось идти на контакт с военными РФ. В городе даже прошел мирный митинг против «русской оккупации». Почему в созданном Россией крае так сильны «заукраинские» настроения? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
Перейти в раздел…

Обороной Киева будет руководить личный фаворит Зеленского

Новым ответственным за оборону Киева стал Александр Павлюк (слева) Wikipedia
Президент Украины провел перестановки среди тех лиц, которые лично отвечают за ключевые военные направления текущего времени – фронт в Донбассе и предстоящую оборону Киева. Кто эти люди, чем они знамениты, каковы их полководческие заслуги – и что они могут противопоставить проведению российской операции на Украине?  Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Пора валить в деревню

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Цивилизация малых городов и деревень оказалась на поверку гораздо более устойчивой. И не только психологически. Но и экономически. Огромные пространства страны диктуют логику их освоения. А освоение, в свою очередь, формирует более безопасную, устойчивую и дружелюбную среду. Подробности...

Три ответа на вопросы о будущем России и Китая

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Является ли Китай в той же мере союзником России, как США и Европа являются ее врагами? Хочет ли сама Россия того, чтобы Китай оказался для нее тем, чем был последние несколько десятилетий Запад? Насколько планы развития Китая и России требуют от них сохранения близких отношений? Подробности...

Почему Украина затягивает переговоры

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучшее лекарство для Зеленского и его вельмож – это успехи русского оружия. Без этой «терапии» любые российско-украинские переговоры будут просто фикцией и уподобятся минскому процессу. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Новый вождь Туркменистана

Китай принуждают предать Россию

Обсуждение: 6 комментариев

Экономику немцев убьют назло русским

Перейти в раздел…

Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
Подробности...

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
  • С радостью

  • С безразличием

  • С огорчением
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин объявил об увеличении МРОТ, пенсий и соцвыплат
    Путин заявил о реальной угрозе создания Киевом ядерного оружия Путин рассказал об успешном ходе спецоперации на Украине Инвестор Nord Stream 2 опроверг сообщения о планах банкротства компании Минпромторг: Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет
    Путин: На территории Украины создавались компоненты биологического оружия В Дании выразили готовность к миротворческой миссии на Украине Лавров: Почти все страны Евросоюза, кроме Франции, уже легли под США В Бельгии приготовились к росту цен на хлеб из-за ситуации на Украине
    Путин сравнил травлю русских на Западе с антисемитскими погромами нацистов Зеленский попросил конгресс США предоставить Украине системы С-300 Рядом с Фукусимой произошло сильное землетрясение Умер актер Евгений Сытый

    «мифическая угроза»


    Путин обратился к гражданам западных государств

    «мягкость мовы»


    Лавров признался в любви к украинской культуре

    нейтральный статус


    Эксперт: Украина в будущем никогда не должна иметь свои вооруженные силы

    Видео

    полное торговое эмбарго


    Насколько серьезны угрозы США о морской блокаде России

    смена власти


    Как украинцы «покоряли» Херсонщину

    амбиции Токио


    Япония запросила нового мирового порядка

    военное преступление


    Как найти украинских ракетчиков – убийц мирных жителей ДНР

    самолеты в лизинге


    Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций

    успехи русского оружия


    Сергей Миркин: Почему Украина затягивает переговоры

    цели развития


    Тимофей Бордачёв: Три ответа на вопросы о будущем России и Китая

    устойчивая среда


    Борис Акимов: Пора валить в деревню

    на ваш взгляд


    После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы будете носить маску?

    Зачем Украина оттягивает свой нейтралитет

    Советник Зеленского Михаил Подоляк предпочитает в дипломатии нахрапистый стиль общения
    		   16 марта 2022, 19:00
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    В диалоге с Россией делегация Украины непрерывно меняет позицию. То предлагает австрийский или шведский вариант нейтралитета. То в окружении Зеленского требуют создания военного союза с Британией, которая должна предоставить ей защиту в случае конфликта. Но Киев знает, что Москва на такие условия не согласится. Так зачем офис Зеленского делает подобные заявления и с какой целью тянет время?

    Украинская сторона на переговорах с Россией предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию. Об этом сообщил в среду глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский.

    «Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины – обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии», – сказал российский переговорщик. Австрийская или шведская модель для Украины, по словам Мединского, обсуждается на уровне руководств Минобороны двух стран.  Вариант о создании на Украине по примеру Австрии или Швеции демилитаризованной страны с собственной армией обсуждается и может рассматриваться как компромисс, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    При этом Мединский напомнил, что нейтральный статус Украина получила изначально с приобретением независимости. «Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины», – пояснил глава российской делегации.

    Мединский также отметил, что ключевыми для России остаются вопросы о статусе Крыма и Донбасса, права русскоязычного населения и денацификация. Он также опроверг заявления из Киева об исключении последнего пункта из повестки переговоров. «Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения, в первую очередь, наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке», – сказал помощник президента России.

    Со своей стороны советник главы офиса Зеленского, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности. По его словам, Украине нужны абсолютные гарантии безопасности, действенные, а не протокольные или «будапештские» (имеется в виду Будапештский меморандум 1994 года).  «Это означает, что подписанты гарантий... принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объема оружия», – разъяснил Подоляк.

    Заявленное стремление Украины заручиться такой поддержкой «пула союзников» перечеркивает саму идею  нейтрального статуса республики,  и означает – Киев не отказывается от тесных контактов с НАТО, пусть не де-юре (через формальное вступление в альянс), но фактически. Это подразумевает и поставки вооружений и то, чего активнее всего добивается Киев – закрытие воздушного пространства. Поскольку киевское руководство в лице Владимира Зеленского признало, что Украина не войдет в НАТО, ставка делается на некий оборонный союз с участием страны с ядерным оружием. Во вторник секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал такую страну – это, по его мнению, должна быть Британия.

    Замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что Украина де-факто требует себе статус члена НАТО, «поэтому подобная постановка вопроса для России абсолютно неприемлема». «Украина, с одной стороны, говорит о готовности к нейтралитету, а с другой – что будет добиваться обязательств со стороны определенных стран НАТО, в том числе ядерных государств, защищать ее. Это ни в коем случае не является нейтральным статусом, это подмена понятий», – пояснил Суслов газете ВЗГЛЯД.

    Столь напористый тон Украины на переговорах можно объяснить тем, что Киев по-прежнему «пользуется поддержкой со стороны Вашингтона, а тот, в свою очередь, уговаривает продолжать оказывать сопротивление и накачивает ВСУ вооружениями и бронетехникой, оказывает финансовую помощь. «Американцы однозначно делают ставку на затягивание конфликта, а это придает украинской стороне определенный кураж и заодно усиливает жесткость ее позиции на переговорах», – пояснил собеседник. 

    Суслов предположил, что признание Мединского о готовности украинских властей обсуждать австрийскую или шведскую модель нейтралитета «могло вызвать бурную реакцию и даже сопротивление у радикального крыла украинской политической элиты и общества, – особенно среди националистов». Не исключено, Подоляк был вынужден выступить со своим комментарием к сообщению Мединского, – чтобы сбить эмоциональную волну и предотвратить обвинения в предательстве и сговоре с Москвой. «Возможно, заявление Подоляка как раз и прозвучало в расчете на внутреннюю политическую аудиторию», – отметил Суслов.

    Показательно, что в качестве образца нейтралитета называется не только Австрия (действительно не милитаристская страна, с законодательно прописанными ограничениями по части ВПК – здесь, в частности, запрещено производство ракет и военной авиатехники), но и Швеция. Как отметил в Telegram-канале политолог Александр Носович, шведский нейтральный статус заметно отличается от австрийского, финского или швейцарского. «Швеция – страна с развитым военно-промышленным комплексом. Она производит и продает ракеты, военную авиацию, БТР, гаубицы, подводные лодки и много чего еще», – напомнил эксперт. При этом шведские военные участвовали в совместных мероприятиях с НАТО, например в Афганистане. «Шведская внешняя политика не нейтральна. Швеция – одна из заводил антироссийской дуги Европы, наряду с Великобританией, Польшей и странами Балтии», – указал Носович.

    Впрочем, отмечают эксперты, вопрос о шведском, австрийском, финском или каком-либо еще варианте нейтралитета Украины – может оказаться неактуальным, если военные опередят дипломатов, и Киеву придется подписывать уже не мирное соглашение, а акт о капитуляции.

    «России не подходят ни австрийская, ни шведская модели нейтрального статуса Украины. У этих стран есть свои вооруженные силы, а на Украине их быть не должно»,

    – подчеркнул военный эксперт Игорь Коротченко. «Российская позиция должна заключаться в том, что Украина не должна никогда иметь свои вооруженные силы, ни армии, ни флота, а также предприятия оборонного комплекса – только силы полиции и нацгвардии», – полагает собеседник. По его мнению, Украине также должно быть запрещено закупать вооружение за границей. «Помимо этого, Киев должен признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – суверенными государствами. Все это должно быть базовыми условиями Москвы, без которых нет вариантов для продолжения нынешнего диалога с Украиной», – подчеркнул эксперт.

    Помимо этого, отметил собеседник, внеблоковый статус Украины должен быть обеспечен не только юридическими документами, но и дислокацией российских военных баз на постоянной основе на украинской территории. «В ином случае через десять, двадцать или 50 лет мы вернемся к тому, что имеем сейчас», – предупредил Коротченко.

    В любом случае, любые переговоры с Киевом о внеблоковом или нейтральном статусе будут вестись с учетом позиции Москвы, и без какого-либо давления со стороны «пула союзников» Киева. «До Вашингтона доведена позиция России о недопустимости попыток затягивания переговорного процесса, предпринимаемых Киевом по указаниям извне», – сообщили «Интерфаксу» в среду в пресс-службе Совета безопасности России. Секретарь Совбеза Николай Патрушев в разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном призвал «американскую сторону оказать влияние на Киев для скорейшего достижения прогресса в урегулировании кризиса дипломатическим путем». Одновременно Москва дала понять главному участнику вероятного «пула союзников» Киева – Соединенным Штатам, что следует отказаться от поставок оружия на Украину.

     

    Что же касается позиции Москвы в возможном переговорном процессе, то ее в среду вновь обозначил президент Владимир Путин. «Мы надежно обеспечим безопасность России и нашего народа и никогда не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны», – цитировал ТАСС верховного главнокомандующего.

    «Принципиальные для России, для нашего будущего вопросы по нейтральному статусу Украины, по демилитаризации и денацификации, мы были готовы и готовы сейчас обсуждать в ходе переговоров», – добавил президент, подчеркнув – российская сторона сделала все для организации и проведения таких переговоров, «понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни».

    Вскоре после выступления Путина FT со ссылкой на свои источники сообщила о том, что на переговорах все же достигнут промежуточный успех: согласно этой версии, пишут РИА «Новости», Россия и Украина подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения численности ВСУ.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •