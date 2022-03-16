Зачем Украина оттягивает свой нейтралитет

В диалоге с Россией делегация Украины непрерывно меняет позицию. То предлагает австрийский или шведский вариант нейтралитета. То в окружении Зеленского требуют создания военного союза с Британией, которая должна предоставить ей защиту в случае конфликта. Но Киев знает, что Москва на такие условия не согласится. Так зачем офис Зеленского делает подобные заявления и с какой целью тянет время?

Украинская сторона на переговорах с Россией предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию. Об этом сообщил в среду глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский.

«Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины – обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии», – сказал российский переговорщик. Австрийская или шведская модель для Украины, по словам Мединского, обсуждается на уровне руководств Минобороны двух стран. Вариант о создании на Украине по примеру Австрии или Швеции демилитаризованной страны с собственной армией обсуждается и может рассматриваться как компромисс, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Мединский напомнил, что нейтральный статус Украина получила изначально с приобретением независимости. «Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины», – пояснил глава российской делегации.

Мединский также отметил, что ключевыми для России остаются вопросы о статусе Крыма и Донбасса, права русскоязычного населения и денацификация. Он также опроверг заявления из Киева об исключении последнего пункта из повестки переговоров. «Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения, в первую очередь, наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке», – сказал помощник президента России.

Со своей стороны советник главы офиса Зеленского, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности. По его словам, Украине нужны абсолютные гарантии безопасности, действенные, а не протокольные или «будапештские» (имеется в виду Будапештский меморандум 1994 года). «Это означает, что подписанты гарантий... принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объема оружия», – разъяснил Подоляк.

Заявленное стремление Украины заручиться такой поддержкой «пула союзников» перечеркивает саму идею нейтрального статуса республики, и означает – Киев не отказывается от тесных контактов с НАТО, пусть не де-юре (через формальное вступление в альянс), но фактически. Это подразумевает и поставки вооружений и то, чего активнее всего добивается Киев – закрытие воздушного пространства. Поскольку киевское руководство в лице Владимира Зеленского признало, что Украина не войдет в НАТО, ставка делается на некий оборонный союз с участием страны с ядерным оружием. Во вторник секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал такую страну – это, по его мнению, должна быть Британия.

Замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что Украина де-факто требует себе статус члена НАТО, «поэтому подобная постановка вопроса для России абсолютно неприемлема». «Украина, с одной стороны, говорит о готовности к нейтралитету, а с другой – что будет добиваться обязательств со стороны определенных стран НАТО, в том числе ядерных государств, защищать ее. Это ни в коем случае не является нейтральным статусом, это подмена понятий», – пояснил Суслов газете ВЗГЛЯД.

Столь напористый тон Украины на переговорах можно объяснить тем, что Киев по-прежнему «пользуется поддержкой со стороны Вашингтона, а тот, в свою очередь, уговаривает продолжать оказывать сопротивление и накачивает ВСУ вооружениями и бронетехникой, оказывает финансовую помощь. «Американцы однозначно делают ставку на затягивание конфликта, а это придает украинской стороне определенный кураж и заодно усиливает жесткость ее позиции на переговорах», – пояснил собеседник.

Суслов предположил, что признание Мединского о готовности украинских властей обсуждать австрийскую или шведскую модель нейтралитета «могло вызвать бурную реакцию и даже сопротивление у радикального крыла украинской политической элиты и общества, – особенно среди националистов». Не исключено, Подоляк был вынужден выступить со своим комментарием к сообщению Мединского, – чтобы сбить эмоциональную волну и предотвратить обвинения в предательстве и сговоре с Москвой. «Возможно, заявление Подоляка как раз и прозвучало в расчете на внутреннюю политическую аудиторию», – отметил Суслов.

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Показательно, что в качестве образца нейтралитета называется не только Австрия (действительно не милитаристская страна, с законодательно прописанными ограничениями по части ВПК – здесь, в частности, запрещено производство ракет и военной авиатехники), но и Швеция. Как отметил в Telegram-канале политолог Александр Носович, шведский нейтральный статус заметно отличается от австрийского, финского или швейцарского. «Швеция – страна с развитым военно-промышленным комплексом. Она производит и продает ракеты, военную авиацию, БТР, гаубицы, подводные лодки и много чего еще», – напомнил эксперт. При этом шведские военные участвовали в совместных мероприятиях с НАТО, например в Афганистане. «Шведская внешняя политика не нейтральна. Швеция – одна из заводил антироссийской дуги Европы, наряду с Великобританией, Польшей и странами Балтии», – указал Носович.

Впрочем, отмечают эксперты, вопрос о шведском, австрийском, финском или каком-либо еще варианте нейтралитета Украины – может оказаться неактуальным, если военные опередят дипломатов, и Киеву придется подписывать уже не мирное соглашение, а акт о капитуляции.

«России не подходят ни австрийская, ни шведская модели нейтрального статуса Украины. У этих стран есть свои вооруженные силы, а на Украине их быть не должно»,

– подчеркнул военный эксперт Игорь Коротченко. «Российская позиция должна заключаться в том, что Украина не должна никогда иметь свои вооруженные силы, ни армии, ни флота, а также предприятия оборонного комплекса – только силы полиции и нацгвардии», – полагает собеседник. По его мнению, Украине также должно быть запрещено закупать вооружение за границей. «Помимо этого, Киев должен признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – суверенными государствами. Все это должно быть базовыми условиями Москвы, без которых нет вариантов для продолжения нынешнего диалога с Украиной», – подчеркнул эксперт.

Помимо этого, отметил собеседник, внеблоковый статус Украины должен быть обеспечен не только юридическими документами, но и дислокацией российских военных баз на постоянной основе на украинской территории. «В ином случае через десять, двадцать или 50 лет мы вернемся к тому, что имеем сейчас», – предупредил Коротченко.

В любом случае, любые переговоры с Киевом о внеблоковом или нейтральном статусе будут вестись с учетом позиции Москвы, и без какого-либо давления со стороны «пула союзников» Киева. «До Вашингтона доведена позиция России о недопустимости попыток затягивания переговорного процесса, предпринимаемых Киевом по указаниям извне», – сообщили «Интерфаксу» в среду в пресс-службе Совета безопасности России. Секретарь Совбеза Николай Патрушев в разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном призвал «американскую сторону оказать влияние на Киев для скорейшего достижения прогресса в урегулировании кризиса дипломатическим путем». Одновременно Москва дала понять главному участнику вероятного «пула союзников» Киева – Соединенным Штатам, что следует отказаться от поставок оружия на Украину.

Что же касается позиции Москвы в возможном переговорном процессе, то ее в среду вновь обозначил президент Владимир Путин. «Мы надежно обеспечим безопасность России и нашего народа и никогда не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны», – цитировал ТАСС верховного главнокомандующего.

«Принципиальные для России, для нашего будущего вопросы по нейтральному статусу Украины, по демилитаризации и денацификации, мы были готовы и готовы сейчас обсуждать в ходе переговоров», – добавил президент, подчеркнув – российская сторона сделала все для организации и проведения таких переговоров, «понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни».

Вскоре после выступления Путина FT со ссылкой на свои источники сообщила о том, что на переговорах все же достигнут промежуточный успех: согласно этой версии, пишут РИА «Новости», Россия и Украина подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения численности ВСУ.

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