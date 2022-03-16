Почему Украина затягивает переговоры

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16 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций

Российские авиакомпании получают легальное право не возвращать самолеты в лизинге Владимир Гердо/ТАСС
Западные санкции обещали лишить Россию иностранных самолетов. Летать за границу уже стало опасно – в любой момент наш лайнер могли арестовать. Однако авиационные власти нашли санкционную лазейку. Москва лишает «великую авиационную державу Бермуды» власти над нашими самолетами – и перерегистрирует их в России. Почему раньше наши самолеты были прописаны на Бермудах? И как перерегистрация поможет сохранить наш авиационный парк? Подробности...
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Как украинцы «покоряли» Херсонщину

Город-порт Херсон основала Екатерина II, а укрепляли Суворов и двоюродный дед Пушкина кадр из видео
Первым регионом Украины, полностью взятым под контроль российскими войсками, стала Херсонская область. Хотя абсолютное большинство херсонцев – люди русской культуры, сразу после смены власти население опасалось идти на контакт с военными РФ. В городе даже прошел мирный митинг против «русской оккупации». Почему в созданном Россией крае так сильны «заукраинские» настроения? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Как найти украинских ракетчиков – убийц мирных жителей ДНР

Украинскую ракету удалось сбить, иначе она нанесла бы гораздо больший ущерб REUTERS/Stringer
15 марта в Донецке – день траура по погибшим в результате обстрела украинской ракетой «Точка-У». Кто из украинских военнослужащих персонально несет ответственность за это военное преступление, какая военная часть и каким образом применила эту ракету – и что рассказал о ее действиях секретный ноутбук, найденный разведкой?  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Почему Украина затягивает переговоры

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучшее лекарство для Зеленского и его вельмож – это успехи русского оружия. Без этой «терапии» любые российско-украинские переговоры будут просто фикцией и уподобятся минскому процессу. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск №6)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Эвакуция в Киеве остановилась. Причина – введение комендантского часа почти на двое суток. Из-за этого более двух миллионов человек оказались заперты в городе, и теперь у них нет шансов вырваться за пределы столичного региона. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Украинские беженцы останутся в Европе навсегда

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Кто смог добраться до ЕС, тот там и останется. Для начала ЕС собирается дать беженцам право жить и работать на своей территории в течение трех лет, а уж потом временное, как водится, превратится в постоянное. Подробности...
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Китай принуждают предать Россию

Обсуждение: 6 комментариев

Экономику немцев убьют назло русским

Япония требует нового миропорядка

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
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  • Не пользуюсь им
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
  • С радостью

  • С безразличием

  • С огорчением
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    амбиции Токио


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    на ваш взгляд


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    Сергей Миркин

    Почему Украина затягивает переговоры

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		16 марта 2022, 09:10

    В Турции прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Закончились они без результата, как и ранее проведенные встречи российской и украинской делегаций в Белоруссии. Поскольку гуманитарные коридоры, о которых договорились, так и не заработали по вине Украины.

    Почему ситуация складывается таким образом? Казалось бы, киевский режим жизненно заинтересован в прекращении боевых действий и должен стремиться к договоренностям. Тем более, согласно информации украинских СМИ, требования у России умеренные: отказ от вступления в НАТО, нейтральный статус Украины, одним из гарантов которого становится Россия. Русский язык – второй государственный, отмена всех законов, которые его ущемляют. Признание Украиной Крыма российским, признание Украиной независимости ДНР и ЛНР в административных границах областей 2013 года. Денацификация и запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов. Демилитаризация Украины и полный отказ от наступательных вооружений, под которые, при желании, можно подвести любые виды вооружений.

    Как видим, ничего сверхъестественного Москва от Киева не требует. Все пожелания России направлены либо на обеспечение безопасности РФ (внеблоковый статус и разоружение), либо признание свершившихся фактов (российский Крым, независимые республики Донбасса) или защиту прав русскоязычных граждан Украины (русский язык второй государственный, запрет неонацистских организаций).

    Но почему Зеленский и его соратники не хотят идти на эти условия? Думается, этому способствуют ряд факторов. Первый: ЗЕ-команда верит в победу над Россией. Как бы это дико ни звучало, но, видимо, это так. Если почитать, что пишут украинские «аналитики», то можно увидеть, что они рассуждают о том, какую контрибуцию можно получить с РФ и что делать с Донбассом и Крымом после победы Украины. А министр обороны Украины Алексей Резник заявил, что Украина готова принять капитуляцию России. Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов и вовсе пригрозил вторжением в Россию. Возникает закономерный вопрос: что все они курят? Ответа на него нет. Зато можно понять, на что надеются Зеленский и его люди. Они верят, что в середине апреля из-за санкций начнутся протесты в России, что Китай не выдержит высоких цен на энергоносители, надавит на РФ и заставит Москву прекратить специальную операцию. Кроме этого, в Киеве надеются, что после проведения мобилизации смогут начать контрнаступление.

    Надо отметить, что, начиная с 24 февраля, многие надежды адептов ЗЕ-команды рассеялись. Так, в Киеве изначально рассчитывали, что западные санкции сразу так напугают россиян, что те поднимут бунт против власти – и российская армия уйдет с Украины. Этого не произошло. Зато в России, наконец, зачистили антироссийские СМИ, которые много лет были пятой колонной, отстаивая позицию Запада, и ограничили социальные сети, которые выступали рупором американской пропаганды.

    Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Зеленский надеялся, что если раздать представителям территориальной обороны автоматы – они остановят армии России и Донбасса. Но как итог на Украине появились десятки тысяч неадекватных людей с оружием, которые творят массовый беспредел в стране. Расстреливают невинных только за одно подозрение в диверсии. Устраивают публичные порки. Грабят население, прикрываясь словами о нуждах армии. А каждый командир теробороны мнит себя большим человеком.

    Потом Зеленский призвал жителей городов, в которых находятся гарнизоны России и республик Донбасса, протестовать против операции России. Местные националисты и агенты СБУ в некоторых городах смогли устроить подобные акции, но спровоцировать солдат на расправу над мирными жителями им не удалось. А в этом, думается, и был основной замысел Зеленского. ЗЕ-команда пыталась добиться от НАТО, чтобы альянс «закрыл небо над Украиной». Однако это означало, что ВВС НАТО должны были бы воевать против авиации России. В Брюсселе и Вашингтоне быстро сообразили, что Киев хочет втянуть их в войну с Россией – и отказались.

    После этого ЗЕ-команда попросила у Польши истребители МиГ-29, но Варшава отказалась давать их Киеву и решила передать США. Вашингтон, в свою очередь, не захотел их принимать. Ни Вашингтон, ни Варшава не захотели брать на себя ответственность за передачу самолетов Украине. Также Зеленский призывал Евросоюз устроить нефтяное эмбарго России, на что глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала: «Треть нашего импорта нефти поступает из России. Если мы немедленно прекратим их, то на следующий день мы не сможем даже передвигаться по Германии».

    Такое поведение коллективного Запада вызывает гнев Зеленского: в нескольких своих обращениях он прямо критиковал бездействие НАТО, США и ЕС. А также отметил, что «охладел» к идее вступления Украины в НАТО. Как видим, все «мечты» Зеленского разбиваются о суровую реальность. Но украинский лидер, видимо, не до конца адекватен, как и его команда, и продолжает жить в мире иллюзий и ложных надежд на чудо.

    Второй фактор: ЗЕ-команда утратила нити управления Украиной. Как уже упоминалось выше, в стране творится хаос, наступили времена новой «атаманщины», только сейчас «атаманы» – это командиры отрядов теробороны и вожди различных нацистских группировок. И им глубоко наплевать на любые приказы руководителей государства. Судя по всему, утратил Зеленский и контроль над армией. Так, по информации источников на Украине, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ отказалась выполнять приказ Зеленского на выдвижение для защиты Киева. И тем более приказы Зеленского не будет выполнять неонацистский полк «Азов» (запрещенный в России) и другие подобные ему подразделения. Они и раньше ни во что не ставили ЗЕ-команду, а теперь тем более. «Азовцам» выгодно прикрываться жителями Мариуполя как живым щитом – и они будут это делать. И неважно, о чем там договорятся делегаты в Белоруссии и министры в Турции. Окончательное решение относительно судеб жителей того или иного города будет принимать какой-нибудь комбат или даже ротный из «Азова», а не Зеленский или Резник. Неонацистам на людей из того же Мариуполя наплевать: они для них такие же враги, как жители Донецка или Луганска, которых «азовцы» и подобные им радикалы, мечтали уничтожить восемь лет.

    Третий фактор – это приказы Зеленскому из Вашингтона. Совершенно ясно, что в Вашингтоне есть силы, которые заинтересованы, чтобы военная операция тянулась как можно дольше, поскольку она ослабляет и Россию, и ЕС. Таким образом, чтобы Зеленский согласился на условия России, надо избавить его от иллюзий о возможной победе над Россией, максимально зачистить неонацистов и дать понять ЗЕ-команде, что никакие силы на Западе ей не помогут. Лучшее лекарство для Зеленского и его вельмож – это успехи русского оружия. Без этой «терапии» любые российско-украинские переговоры будут просто фикцией и уподобятся минскому процессу.

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