Биолаборатории США – это фабрики смерти

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12 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
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Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Биолаборатории США – это фабрики смерти

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сейчас американцы из кожи вон лезут, лишь бы Россия не захватила документацию из украинских биолабораторий Пентагона. Тогда весь мир увидит, что в XXI веке высококультурные англосаксы занимались тем же, чем военные преступники из японского отряда 731 – разрабатывали биологическое оружие. Подробности...

Европа разрешила нападения на русских

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русских просто терпели – во многом, из-за денег и из-за «приличий». Сейчас приличия слетели, как с яблонь белый дым. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
То, что было нельзя по правилам соцсети, вплоть до удалений аккаунтов – теперь разрешено. Достаточно указать контекст, произнести волшебную формулу «вторжение на Украину» – и правила исчезают: можно призывать к убийствам Russians. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Владимир Прохватилов

    Биолаборатории США – это фабрики смерти

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		12 марта 2022, 12:10

    Минобороны России заявило, что обнаружены документы, свидетельствующие о разработке биологического оружия на Украине в сети биолабораторий, подконтрольных Пентагону. Американская специалистка по раздаче печенек Виктория Нуланд не скрывает, как мы писали, своей озабоченности тем, что «российские военные могут пытаться взять под контроль» эти фабрики смерти.

    Давно уже секрет Полишинеля, что США создали военные биолаборатории в 25 странах: на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии и на территории бывшего Советского Союза. На Украине их полтора десятка: в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Харькове, Киеве, Херсоне и Тернополе. Несколько лабораторий – рядом с Крымом и вблизи Луганска.

    В конце 1991 года Конгресс США утвердил Программу совместного уменьшения угрозы (Cooperative Threat Reductio, CTR), которая реализуется Агентством по уменьшению угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) при Пентагоне. Россию окружили десятками пентагоновских референс-лабораторий (CDL). Кроме Украины, такие лаборатории расположены в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии и Узбекистане.

    В этих лабораториях разрабатывают биологическое оружие. Об этом говорят даже американские ученые. Автор американского «Закона против биологического терроризма», профессор международного права Иллинойского университета Френсис Бойл два года назад сообщил мировым СМИ, что около 13 тысяч ученых в США и за рубежом заняты созданием новых штаммов боевых вирусов и микробов-убийц, устойчивых к вакцинам. По словам Бойла, Пентагон и ЦРУ «готовы, хотят и могут начать биологическую войну, когда это будет соответствовать их интересам». Почему Пентагон расположил свои смертоносные лаборатории не у себя дома, в Америке, а в других странах?

    Потому что это страны-мишени. В пентагоновских фабриках смерти создается биологическое этническое и расовое оружие. Создание такого оружия стало возможным с открытием в 1998 году американскими учеными Эндрю Файером и Крейгом Мелло механизма РНК-интерференции. В 2006 году ученые получили за это открытие Нобелевскую премию. Возможность использования РНК-интерференции для создания этнического и расового оружия упоминается в докладе подчиненного Пентагону Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA), которое курирует все биолаборатории Пентагона, в том числе на Украине.

    Фото: Nir Alon/ZUMA/Global Look Press

    При помощи РНК-интерференции можно влиять на работу генов определенных этнических групп таким образом, что у людей из этой этнической группы проходят тяжелые болезни или, напротив, перестает вырабатываться иммунитет против того или иного заболевания. Это и есть генетическое оружие. Первая попытка создания такого оружия направленного действия была предпринята в конце 70-х в ЮАР в рамках проекта «Coast», секретной программы по разработке биологического оружия, опасного только для чернокожих.

    В рамках Project Coast было произведено большое количество боевых биотоксинов. В начале 1990-х годов эта программа была остановлена. В интервью BBC бывший глава южноафриканской программы биологического оружия Даан Гусен рассказывал, что в рамках Project Coast удалось разработать вакцину, с помощью которой можно было бы стерилизовать чернокожих без их ведома.

    Весной 2002 года Даан Гусен предложил спецслужбам США обменять запасы созданных его группой биотоксинов на 5 млн. долларов. По официальным данным его предложение было отклонено под предлогом, что штаммы устарели, однако, позднее Гусен и образцы боевых штаммов были переправлены ЦРУ в Америку, как сообщила The Washington Post. После этого работа над генетическим оружием в США заметно активизировалась. В числе стран, где возможно применение расового оружия, издание назвало, в частности, Украину: «такие страны, как Украина и Казахстан… оказалась в серой зоне, где оружие прошлого представляет серьезную опасность для настоящего».

    В июле 2017 года Учебное авиационное командование американских ВВС устроило тендер на покупку образцов РНК граждан России европеоидной расы. Американским военным требовались образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов. 30 октября 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что в России специализированные западные структуры «целенаправленно и профессионально» собирают биологический материал представителей разных этносов. Деятельность американских сборщиков российских геномов была пресечена, и вскоре Госдума приняла закон о биологической безопасности.

    А вот на Украине, впрочем, как и в других странах, где расположены пентагоновские биолаборатории, власти не озаботились защитой своих граждан от расового биооружия. По данным Минобороны РФ, в настоящее время на Украине экстренно сворачиваются биологические программы. Это подтверждают обнаруженные накануне документы Минздрава Украины, в которых содержится требование с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты в лабораториях. Российские эксперты предполагают, что в первую очередь будут уничтожаться документы, свидетельствующие о разработке биологического оружия, действующего по этническому, половому или какому-то иному признаку.

    Сейчас американцы из кожи вон лезут, лишь бы Россия не захватила документацию из украинских биолабораторий Пентагона. Тогда весь мир увидит, что в XXI веке высококультурные англосаксы занимались тем же, чем военные преступники из японского отряда 731 – разрабатывали биологическое оружие. То есть совершали преступление против человечности и человечества. Точно такое же, какое совершали фашисты в 30-40 годах 20 века. А, значит, их может и должен ждать новый Нюрнбергский трибунал.

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