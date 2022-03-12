Биолаборатории США – это фабрики смерти

Минобороны России заявило, что обнаружены документы, свидетельствующие о разработке биологического оружия на Украине в сети биолабораторий, подконтрольных Пентагону. Американская специалистка по раздаче печенек Виктория Нуланд не скрывает, как мы писали, своей озабоченности тем, что «российские военные могут пытаться взять под контроль» эти фабрики смерти.

Давно уже секрет Полишинеля, что США создали военные биолаборатории в 25 странах: на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии и на территории бывшего Советского Союза. На Украине их полтора десятка: в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Харькове, Киеве, Херсоне и Тернополе. Несколько лабораторий – рядом с Крымом и вблизи Луганска.

В конце 1991 года Конгресс США утвердил Программу совместного уменьшения угрозы (Cooperative Threat Reductio, CTR), которая реализуется Агентством по уменьшению угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) при Пентагоне. Россию окружили десятками пентагоновских референс-лабораторий (CDL). Кроме Украины, такие лаборатории расположены в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии и Узбекистане.

В этих лабораториях разрабатывают биологическое оружие. Об этом говорят даже американские ученые. Автор американского «Закона против биологического терроризма», профессор международного права Иллинойского университета Френсис Бойл два года назад сообщил мировым СМИ, что около 13 тысяч ученых в США и за рубежом заняты созданием новых штаммов боевых вирусов и микробов-убийц, устойчивых к вакцинам. По словам Бойла, Пентагон и ЦРУ «готовы, хотят и могут начать биологическую войну, когда это будет соответствовать их интересам». Почему Пентагон расположил свои смертоносные лаборатории не у себя дома, в Америке, а в других странах?

Потому что это страны-мишени. В пентагоновских фабриках смерти создается биологическое этническое и расовое оружие. Создание такого оружия стало возможным с открытием в 1998 году американскими учеными Эндрю Файером и Крейгом Мелло механизма РНК-интерференции. В 2006 году ученые получили за это открытие Нобелевскую премию. Возможность использования РНК-интерференции для создания этнического и расового оружия упоминается в докладе подчиненного Пентагону Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA), которое курирует все биолаборатории Пентагона, в том числе на Украине.

При помощи РНК-интерференции можно влиять на работу генов определенных этнических групп таким образом, что у людей из этой этнической группы проходят тяжелые болезни или, напротив, перестает вырабатываться иммунитет против того или иного заболевания. Это и есть генетическое оружие. Первая попытка создания такого оружия направленного действия была предпринята в конце 70-х в ЮАР в рамках проекта «Coast», секретной программы по разработке биологического оружия, опасного только для чернокожих.

В рамках Project Coast было произведено большое количество боевых биотоксинов. В начале 1990-х годов эта программа была остановлена. В интервью BBC бывший глава южноафриканской программы биологического оружия Даан Гусен рассказывал, что в рамках Project Coast удалось разработать вакцину, с помощью которой можно было бы стерилизовать чернокожих без их ведома.

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Весной 2002 года Даан Гусен предложил спецслужбам США обменять запасы созданных его группой биотоксинов на 5 млн. долларов. По официальным данным его предложение было отклонено под предлогом, что штаммы устарели, однако, позднее Гусен и образцы боевых штаммов были переправлены ЦРУ в Америку, как сообщила The Washington Post. После этого работа над генетическим оружием в США заметно активизировалась. В числе стран, где возможно применение расового оружия, издание назвало, в частности, Украину: «такие страны, как Украина и Казахстан… оказалась в серой зоне, где оружие прошлого представляет серьезную опасность для настоящего».

В июле 2017 года Учебное авиационное командование американских ВВС устроило тендер на покупку образцов РНК граждан России европеоидной расы. Американским военным требовались образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов. 30 октября 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что в России специализированные западные структуры «целенаправленно и профессионально» собирают биологический материал представителей разных этносов. Деятельность американских сборщиков российских геномов была пресечена, и вскоре Госдума приняла закон о биологической безопасности.

А вот на Украине, впрочем, как и в других странах, где расположены пентагоновские биолаборатории, власти не озаботились защитой своих граждан от расового биооружия. По данным Минобороны РФ, в настоящее время на Украине экстренно сворачиваются биологические программы. Это подтверждают обнаруженные накануне документы Минздрава Украины, в которых содержится требование с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты в лабораториях. Российские эксперты предполагают, что в первую очередь будут уничтожаться документы, свидетельствующие о разработке биологического оружия, действующего по этническому, половому или какому-то иному признаку.

Сейчас американцы из кожи вон лезут, лишь бы Россия не захватила документацию из украинских биолабораторий Пентагона. Тогда весь мир увидит, что в XXI веке высококультурные англосаксы занимались тем же, чем военные преступники из японского отряда 731 – разрабатывали биологическое оружие. То есть совершали преступление против человечности и человечества. Точно такое же, какое совершали фашисты в 30-40 годах 20 века. А, значит, их может и должен ждать новый Нюрнбергский трибунал.