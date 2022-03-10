Украинскую власть надо судить за один только Мариуполь

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10 марта, четверг  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

США покусились на святое – нефтегазовые поставки из России Алексей Андронов/ТАСС
Впервые санкции против России коснулись напрямую российского сырья. Эмбарго на нефть, газ и уголь из России решились ввести США и Канада. Возможно, к ним присоединится и Великобритания. Лондон ранее также призвал ЕС сильней ударить по России через запрет импорта ее ископаемого топлива. Однако Брюссель совершать экономическое самоубийство пока не спешит. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине Евгений Софийчук/ТАСС
Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Украинскую власть надо судить за один только Мариуполь

Руслан Ильинский
Руслан Ильинский, специалист аппарата Уполномоченного по правам
Похоже, что жизни граждан Украины для российской армии стоят гораздо дороже, чем для Зеленского и его окружения, но об этом вряд ли скажут по местному ТВ. Подробности...

Бессердечие и злорадство – это удар по нашему будущему

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Так бывает в этом мире – одни люди расплачиваются за решения, которые принимают другие. И в этом нет ничего справедливого. Ни расплаты за грехи (которая будет только на Страшном Суде), ни «кармы», которой вообще не существует. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 1)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Казалось, спасение людей из пригородов Киева организовать не очень сложно, ведь Россия не первый день открывает гуманитарные коридоры на этом направлении. Но ВСУ по-прежнему отказываются пропускать местных жителей в сторону белорусской границы. Подробности...
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Байден запретил русскую нефть

Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Руслан Ильинский

    Украинскую власть надо судить за один только Мариуполь

    Руслан Ильинский
    специалист аппарата Уполномоченного по правам
    		10 марта 2022, 12:08

    Информационная война Запада с Россией, которая активно ведется параллельно боевым действиям, имеет очень мало общего с реальной картиной происходящего. Мои ожидания перед поездкой в Мариуполь были примерно понятны. Как и вы, я насмотрелся в соцсетях видео тотального негатива, с которым Вооруженные силы России встречают украинцы из, казалось бы, лояльных Русскому миру Харьковской и Херсонской областей. Слезы и проклятия в адрес «освободителей», лишающих их всего и вся, «коктейли Молотова» и броски людей под танковые гусеницы «клятых оккупантов». Очень скоро ожидания сменились настоящим удивлением, во многом ужасающим.

    Что оставил после себя «Азов»

    Первое, что бросилось в глаза, это спокойствие людей. Какая-то странная отрешенность тех, кто только что пережил нечто ужасное, что осталось далеко позади. Местные разбирали гуманитарную помощь, привезенную МЧС ДНР, рассказывали прибывшей гуманитарной делегации о необходимых для жизни лекарствах, продуктах питания и вещах первой необходимости. На фоне этой обыденной для пережившего бой города картины удивляли лежащие в огородах разрушенных домов огромные гильзы от артиллерийских снарядов. Один из обладателей такого «урожая» на заднем дворе рассказал, что обстрелы территорий из жилых районов вел расквартированный здесь печально известный батальон «Азов». Фактически вокруг города не осталось ни одного целого окна или неповрежденного строения. Всё это вместе с наводнившими улицы бродячими собаками выглядело весьма гнетуще.

    Нацбаты оставили после себя не только отстрелянные снаряды и разрушения, но и немалое количество трупов местных жителей. Возле поселка Толоковка были расстреляны две машины с семьями, пытавшимися выехать на территорию ДНР, еще двое были убиты незадолго до ухода батальона, их тела оперативно забрала с улиц украинская полиция и вывезла в неизвестном направлении. Вдоль дороги на оставленных ВСУ минах было подорвано несколько машин, выехавших на обочину. Сколько в них находилось людей, еще предстоит выяснить. Получающие помощь женщины рассказали о существовании пыточных помещений в домах, занятых «Азовом», что вскоре подтвердилось, когда в одном из подвалов нашли чьи-то отрезанные уши.

    Страх местных говорить об «Азове» – это самое поражающее. Многие отказывались беседовать даже без камеры, несмотря на то, что батальон был полностью выбит и заблокирован.

    Объяснение этому – Мариупольский аэропорт. Не сама воздушная гавань, а одна из секретных тюрем СБУ, которая находится в этом районе. Это место неоднократно фигурировало в докладах ОБСЕ и сотрудников Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

    Описание зверских пыток и убийств нелояльного Киеву населения, происходящие в тамошних стенах, из этических соображений здесь я приводить не стану. При желании читатель может ознакомиться с подробностями в докладе УВКПЧ ООН от 2 июля: «Произвольные задержания, пытки и жестокое обращение в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины, 2014–2021 годы».

    Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС

    Местных, которые были заподозрены бойцами «Азова» в приверженности республикам Донбасса, отправляли именно в это место. Многие из них теперь числятся в списках пропавших без вести. По рассказам жителей, рядом с тюрьмой под аэропортом незадолго до подхода сил МО РФ и НМ ДНР в срочном порядке эксгумировали тела вместе с землей и вывозили буквально самосвалами – и останки просто выпадали из кузовов при выезде грузовиков по неровным дорогам.

    Как работает армия России в Мариуполе

    Отойдя от общения с гражданскими, я обратил внимание на лежащую передо мной как на ладони промышленную зону Мариуполя. С возвышенности открывалась картина, объясняющая, почему продвижение операции проходит столь небыстро.

    Мариупольская промзона из-за большого количества труб заводов выглядит сверху как карта, в которую воткнуто много игл. ВС России и ДНР полностью блокируют город, в то время как ВКС наносят точечные удары по локальным скоплениям противника, оставляя на их месте тонкие струи дыма, минуя гражданскую и промышленную инфраструктуры. За все время своего нахождения там я не услышал ни одного залпа нашей артиллерии, только отдельные глухие звуки выстрелов снайперских винтовок, несмотря на то, что обстреливаемая промзона Мариуполя выглядит пустой и безжизненной.

    МО России не только всеми силами пытается избежать жертв среди мирного населения, но и сохраняет гражданскую инфраструктуру. Полагаю, что даже после эвакуации населения по зеленым коридорам никто не будет накрывать крупные города РСЗО и артиллерией.

    Судя по репортажам украинских и иностранных СМИ, к вторжению России готовились уже больше двух месяцев, но эвакуация населения и обеспечение людей гуманитарной помощью даже не планировались. Складывается впечатление, что руководство Украины целенаправленно бросило собственное население на востоке один на один со своими проблемами, даже не попытавшись хотя бы проинструктировать их о дальнейших действиях.

    Ужас, в котором живут люди под властью националистических батальонов, вряд ли знаком жителям крупных украинских городов, защищаемых законом, местными элитами и полицией. Пока харьковчанам и киевлянам, а также некоторым сочувствующим Украине россиянам «центральное телевидение» каждый день рассказывает о неминуемом поражении России, героизме нацбатов и сотнях побед «Призрака Киева», командиры «Айдара» при содействии городских властей проводят уроки патриотизма в детских садиках и школах о том, как правильно убивать «русню», умалчивая про свои «подвиги» в таких поселках, как Толоковка.

    Есть поговорка: «Добр волк до овец, да пасти ему не дают», кажется, ее смысл постепенно, несмотря на пропаганду, начинают узнавать многие из крупных городов Украины. Реальность рано или поздно всегда настигает каждого. К сожалению, сейчас она пришла в Мариуполь, население которого националисты фактически взяли в заложники, превратив их в живой щит, дважды отказав в эвакуации. Похоже, что жизни граждан Украины для российской армии стоят гораздо дороже, чем для Зеленского и его окружения, но об этом вряд ли скажут по местному ТВ.

    Преступления украинских властей, а также их преступное бездействие в отношении нацистских батальонов в Мариуполе, я уверен, должны стать предметом рассмотрения трибунала – который Россия просто обязана будет провести после завершения военной фазы спецоперации.


     
     
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