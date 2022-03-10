Украинскую власть надо судить за один только Мариуполь

Информационная война Запада с Россией, которая активно ведется параллельно боевым действиям, имеет очень мало общего с реальной картиной происходящего. Мои ожидания перед поездкой в Мариуполь были примерно понятны. Как и вы, я насмотрелся в соцсетях видео тотального негатива, с которым Вооруженные силы России встречают украинцы из, казалось бы, лояльных Русскому миру Харьковской и Херсонской областей. Слезы и проклятия в адрес «освободителей», лишающих их всего и вся, «коктейли Молотова» и броски людей под танковые гусеницы «клятых оккупантов». Очень скоро ожидания сменились настоящим удивлением, во многом ужасающим.

Что оставил после себя «Азов»

Первое, что бросилось в глаза, это спокойствие людей. Какая-то странная отрешенность тех, кто только что пережил нечто ужасное, что осталось далеко позади. Местные разбирали гуманитарную помощь, привезенную МЧС ДНР, рассказывали прибывшей гуманитарной делегации о необходимых для жизни лекарствах, продуктах питания и вещах первой необходимости. На фоне этой обыденной для пережившего бой города картины удивляли лежащие в огородах разрушенных домов огромные гильзы от артиллерийских снарядов. Один из обладателей такого «урожая» на заднем дворе рассказал, что обстрелы территорий из жилых районов вел расквартированный здесь печально известный батальон «Азов». Фактически вокруг города не осталось ни одного целого окна или неповрежденного строения. Всё это вместе с наводнившими улицы бродячими собаками выглядело весьма гнетуще.

Нацбаты оставили после себя не только отстрелянные снаряды и разрушения, но и немалое количество трупов местных жителей. Возле поселка Толоковка были расстреляны две машины с семьями, пытавшимися выехать на территорию ДНР, еще двое были убиты незадолго до ухода батальона, их тела оперативно забрала с улиц украинская полиция и вывезла в неизвестном направлении. Вдоль дороги на оставленных ВСУ минах было подорвано несколько машин, выехавших на обочину. Сколько в них находилось людей, еще предстоит выяснить. Получающие помощь женщины рассказали о существовании пыточных помещений в домах, занятых «Азовом», что вскоре подтвердилось, когда в одном из подвалов нашли чьи-то отрезанные уши.

Страх местных говорить об «Азове» – это самое поражающее. Многие отказывались беседовать даже без камеры, несмотря на то, что батальон был полностью выбит и заблокирован.

Объяснение этому – Мариупольский аэропорт. Не сама воздушная гавань, а одна из секретных тюрем СБУ, которая находится в этом районе. Это место неоднократно фигурировало в докладах ОБСЕ и сотрудников Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

Описание зверских пыток и убийств нелояльного Киеву населения, происходящие в тамошних стенах, из этических соображений здесь я приводить не стану. При желании читатель может ознакомиться с подробностями в докладе УВКПЧ ООН от 2 июля: «Произвольные задержания, пытки и жестокое обращение в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины, 2014–2021 годы».

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Местных, которые были заподозрены бойцами «Азова» в приверженности республикам Донбасса, отправляли именно в это место. Многие из них теперь числятся в списках пропавших без вести. По рассказам жителей, рядом с тюрьмой под аэропортом незадолго до подхода сил МО РФ и НМ ДНР в срочном порядке эксгумировали тела вместе с землей и вывозили буквально самосвалами – и останки просто выпадали из кузовов при выезде грузовиков по неровным дорогам.

Как работает армия России в Мариуполе

Отойдя от общения с гражданскими, я обратил внимание на лежащую передо мной как на ладони промышленную зону Мариуполя. С возвышенности открывалась картина, объясняющая, почему продвижение операции проходит столь небыстро.

Мариупольская промзона из-за большого количества труб заводов выглядит сверху как карта, в которую воткнуто много игл. ВС России и ДНР полностью блокируют город, в то время как ВКС наносят точечные удары по локальным скоплениям противника, оставляя на их месте тонкие струи дыма, минуя гражданскую и промышленную инфраструктуры. За все время своего нахождения там я не услышал ни одного залпа нашей артиллерии, только отдельные глухие звуки выстрелов снайперских винтовок, несмотря на то, что обстреливаемая промзона Мариуполя выглядит пустой и безжизненной.

МО России не только всеми силами пытается избежать жертв среди мирного населения, но и сохраняет гражданскую инфраструктуру. Полагаю, что даже после эвакуации населения по зеленым коридорам никто не будет накрывать крупные города РСЗО и артиллерией.

Судя по репортажам украинских и иностранных СМИ, к вторжению России готовились уже больше двух месяцев, но эвакуация населения и обеспечение людей гуманитарной помощью даже не планировались. Складывается впечатление, что руководство Украины целенаправленно бросило собственное население на востоке один на один со своими проблемами, даже не попытавшись хотя бы проинструктировать их о дальнейших действиях.

Ужас, в котором живут люди под властью националистических батальонов, вряд ли знаком жителям крупных украинских городов, защищаемых законом, местными элитами и полицией. Пока харьковчанам и киевлянам, а также некоторым сочувствующим Украине россиянам «центральное телевидение» каждый день рассказывает о неминуемом поражении России, героизме нацбатов и сотнях побед «Призрака Киева», командиры «Айдара» при содействии городских властей проводят уроки патриотизма в детских садиках и школах о том, как правильно убивать «русню», умалчивая про свои «подвиги» в таких поселках, как Толоковка.

Есть поговорка: «Добр волк до овец, да пасти ему не дают», кажется, ее смысл постепенно, несмотря на пропаганду, начинают узнавать многие из крупных городов Украины. Реальность рано или поздно всегда настигает каждого. К сожалению, сейчас она пришла в Мариуполь, население которого националисты фактически взяли в заложники, превратив их в живой щит, дважды отказав в эвакуации. Похоже, что жизни граждан Украины для российской армии стоят гораздо дороже, чем для Зеленского и его окружения, но об этом вряд ли скажут по местному ТВ.

Преступления украинских властей, а также их преступное бездействие в отношении нацистских батальонов в Мариуполе, я уверен, должны стать предметом рассмотрения трибунала – который Россия просто обязана будет провести после завершения военной фазы спецоперации.