Взгляд
9 марта, среда  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
Разделы

Калининград подготовился к европейской блокаде

Из России в Калининград заработал важный паром Михаил Голенков/РИА Новости
На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?  Подробности...
Перейти в раздел…

В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Топливо в России уже в 100 дешевле, чем в Европе REUTERS/Karoly Arvai
Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Здравствуй, дерево». Как Европа отомстила мертвому дубу Тургенева

Тургеневский дуб после падения. Декабрь 2021 года архив музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"
Даже на фоне потока антироссийских санкций в самых различных сферах – экономика, культура, спорт и выставки кошек – история о том, как Европа успешно победила дуб Тургенева, выделяется своей нелепостью и абсурдностью. Спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в имение писателя – одного из наиболее значимых русских европейцев – и узнал подробности участия тургеневского дуба в европейском конкурсе деревьев. Подробности...
Перейти в раздел…

Когда Украина станет сговорчивее

Зеленский не оставляет надежд на помощь Запада REUTERS/Umit Bektas
Вот уже четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной ожидается в ближайшее время. Почему три прошедших встречи не привели почти ни к каким результатам, на какие спасительные возможности все еще надеется Зеленский и почему Москва все равно продолжает кажущиеся безнадежными попытки договориться с Киевом? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

«Эхо» исчерпало лимит терпения

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Хотите кусать – кусайте, но с умильным великодушием теперь будут некоторые трудности. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Россия ведет операцию на Украине по-рыцарски

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия, в отличие от украинской власти, заинтересована в стабильности и контролируемости Украины после операции. Для этого надо как можно меньше всего разрушить в ходе боевых действий и сберечь как можно больше людей – причем не только мирных, а вообще. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Куда подевались коммунисты?

Олег Матвейчев
Олег Матвейчев, философ, политик, политолог и политический консультант, эксперт СМИ, писатель
В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию. Подробности...
Обсуждение: 126 комментариев
Перейти в раздел…

Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 13 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Оценивая будущее России, вы скорее:
  • Оптимист

  • Пессимист
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Москва заявила об отсутствии доверия публичным заявлениям Зеленского
    Минобороны России рассказало о ходе спецоперации на Украине Главе российской диаспоры в США предъявили обвинения на 35 лет тюрьмы США установили предельный срок закрытия сделок с энергоресурсами из России Fitch выразило мнение о неизбежности дефолта России в валюте
    На Украине оценили готовность Киева на нейтральный статус страны Пентагон отказался передавать польские истребители Украине Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом В США допустили возможность продолжения поставок российского урана
    Российские военные эвакуировали иностранцев с Украины в Крым на бронепоезде США решили перебросить в Польшу две батареи ЗРК Patriot Власти Молдавии подтвердили отсутствие планов вступать в НАТО McDonald's решил временно закрыть 850 ресторанов в России

    секретный приказ


    Опубликованы доказательства подготовки Киевом нападения в Донбассе

    «весьма озабочены»


    США признали наличие секретных биолабораторий на Украине

    временный порядок


    В России ограничили операции с наличной валютой

    Видео

    Запорожская АЭС


    Зеленский пошел на атомный шантаж

    разрыв экономических связей


    Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции

    «солдаты удачи»


    Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

    «задний двор»


    США потеряли владычество над Америкой

    стратегический товар


    Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

    гитлеровские укрепрайоны


    Владимир Прохватилов: Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

    повадки нацистов


    Сергей Миркин: Почему Украине нужна денацификация

    страны «абсолютного добра»


    Герман Садулаев: Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

    на ваш взгляд


    Оценивая будущее России, вы скорее оптимист или пессимист?

    Когда Украина станет сговорчивее

    Зеленский не оставляет надежд на помощь Запада
    		   9 марта 2022, 10:12
    Фото: REUTERS/Umit Bektas
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Вот уже четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной ожидается в ближайшее время. Почему три прошедших встречи не привели почти ни к каким результатам, на какие спасительные возможности все еще надеется Зеленский и почему Москва все равно продолжает кажущиеся безнадежными попытки договориться с Киевом?

    Весной 1945 года Адольф Гитлер, находившийся в окруженном Красной армией Берлине, до последнего надеялся на победу. Надежды его возлагались на 12-ю армию Вальтера Венка, которая должна была якобы вот-вот прийти и отбросить русских. По легенде, фюрер регулярно спрашивал у своих генералов: «Где армия Венка, где она?»

    Вот примерно на такую же фантомную армию Венка сейчас надеется Владимир Зеленский. Причем вид этой «армии», как инструмента чудесного спасения, может принимать различные формы. Установление бесполетной зоны над Украиной (чтобы российская авиация не утюжила украинские военные объекты), ввод войск НАТО или отрядов ЧВК, включение Украины в НАТО, массовая отправка современных систем вооружений (включая самолеты), введение против России еще более тотальных экономических санкций.

    И несмотря на то, что Запад говорит о невозможности таких шагов, Зеленский все равно надеется и верит. По крайней мере, заверяет в этом. А поскольку для «прихода армии Венка» нужно время, он и пытается его тянуть через переговорный процесс с Российской Федерацией на территории Белоруссии.

    «Киев пять лет тянул кота за всё, что можно, дабы закосить от выполнения Минских соглашений. Вероятно, по подсказке из Вашингтона команда Зеленского решила поиграть в эту же игру, надеясь притормозить Путина», – поясняет газете ВЗГЛЯД крымский журналист Сергей Веселовский.

    Вашингтон действительно подсказал – и, на первый взгляд, это кажется странным. США не готовы поддерживать Украину – но в то же время просят, чтобы она тянула время. Разгадка очень проста – Штаты искренне надеются, что Россия под грузом санкций отступится. Прекратит операцию на Украине.

    «Ни американцы, ни украинцы так до конца и не поняли, что Москва решение приняла и больше не будет играть в поддавки с невменяемыми», – продолжает Сергей Веселовский. Однако надежда на приход Венка/капитуляцию Москвы умирает последней, поэтому украинская делегация уже третий раз встречается с российской на территории Белоруссии. Третий раз проходят многочасовые переговоры – и третий раз они вызывают, мягко говоря, разочарование.

    «Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», – заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Украинцы же, следуя своей тактике, демонстрируют готовность идти на четвертый заход.

    Без единого шага

    При этом Киев играет очень топорно – за три раунда переговоров, по сути, не было достигнуто никакого прогресса. Как говорят китайцы, путь в тысячу ли начинается с первого шага, однако Украина его не делает, даже в гуманитарных вопросах. В частности, не может согласовать с Россией минимум миниморум – открытие гуманитарных коридоров для вывода беженцев из осажденных городов (Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, Чернигова).

    Не может – но и не хочет. По трем реальным причинам.

    Прежде всего потому, что беженцы молчать не будут. «Нам понятно, что киевский режим всеми методами всячески препятствует выходу желающих мирных граждан и иностранцев в Россию, поскольку боится, что люди, оказавшись на свободе, расскажут правду о действиях украинских радикалов, как это делают те, кому удалось вырваться из рук этих радикалов», – заявил постпред России в ООН Василий Небензя. По его словам, речь идет об «угрозах, запугивании, шантаже физическим насилием, применении оружия против мирных граждан и иностранцев». А подобные рассказы станут серьезным ударом по украинской пропаганде.

    Кроме того, как верно рассказывает военный эксперт Юрий Подоляка, вся система обороны Украины построена на узловых точках обороны в крупных городах. В этих точках находятся механизированные части, которые выходят из города, наносят контрудары по российским частям – а потом заходят назад в города, под прикрытие мирных жителей. И если мирных жителей вывести, то украинские части окажутся без защиты.

    Наконец категорически против такого сценария выступают нацистские батальоны. Ведь если Киев все-таки захочет устраивать гумкоридоры и тем самым ослаблять оборону городов, то части украинской армии могут сдаваться в плен. Их накормят, напоят и после окончания боевых действий в массе своей отпустят по домам. А тех же нацистов из «Азова» ждет совсем иная судьба – в лучшем случае длительные сроки, а в худшем...

    При этом Киев, не способный достичь даже простейших договоренностей, уже хочет повышения переговорного уровня. «Мы давно хотели прямых переговоров между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что мы все понимаем, что именно он принимает окончательные решения, особенно сейчас», – говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    Говорим до последнего

    В этой связи возникает резонный вопрос: а зачем Россия это терпит, зачем она продолжает посылать Мединского на бессмысленный диалог с Киевом?

    Причин тут несколько. Так, Киев бывает разным – говорить там можно не только с Зеленским, но и с генералитетом, а также олигархатом.

    «Внутри украинской "ставки Гитлера" не все малохольные. Некоторые понимают, что конец близок и надо подстелить себе хоть пару пучков соломки. Но делают это не всегда умело и глупо палятся, не следя за языком. Киреев был убит вместе с офицерами ГУР сотрудниками СБУ, выполнявшими приказ тех, кто не хочет договариваться с Москвой», – говорит Сергей Веселовский.

    И если «альтернативные центры силы» будут вести переговоры чуть более умно, то, возможно, освобождение ряда городов Украины (которые контролируются, например, олигархами) пойдет гораздо быстрее.

    Во-вторых, Москва демонстрирует западной публике готовность договариваться. История международных отношений и банальные правила пиара гласят, что никогда не нужно отказываться от предложений обсудить мирное решение проблемы – даже если ты понимаешь, что переговоры никуда не приведут.

    При этом две вышеперечисленные причины меркнут по сравнению с третьей, самой важной. Для Владимира Путина, в отличие от Зеленского с его «наркоманами и нацистами», украинцы являются своими. Частью большого русского народа. Именно поэтому он хочет минимизировать жертвы среди мирного населения, именно поэтому оставляет шанс на денацификацию и демилитаризацию Украины через переговорный процесс. Именно поэтому в российском руководстве говорят, что военная операция закончится сразу после того, как украинская армия сложит оружие. Поэтому Владимир Мединский регулярно посещает Белоруссию и будет посещать дальше.

    Правда, бесконечного посещения тоже не ожидается. Российские войска успешно продвигаются вперед. Массовое же разочарование украинцев от осознания реальности (которую они уже чувствуют благодаря бандам мародеров из фольксштурма, бродящим по улицам городов) может вызвать, в свою очередь, переворот или даже коллапс украинской государственности.

    Поэтому время играет против президента Зеленского. Ему нужно понять, что армии Венка нет и не будет. И что если он будет продолжать надеяться на не заслуженное им чудо, то вполне может закончить так же, как разочарованный отсутствием этого чуда Гитлер.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •