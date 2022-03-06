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6 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
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Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

Рынки готовятся к эмбарго российских нефти и газа Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
У Запада осталось едва ли последнее серьезное средство надавить на Россию – отказаться от закупок российских энергоносителей. Эта идея активно обсуждается сегодня и в США, и в Европе. Насколько реален подобный сценарий, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?  Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Украина подает сигналы распада

Очереди за продуктами выстроились даже там, где поблизости пока нет никаких российских войск EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС
Киев почти утратил способность управлять областями и районами, сообщили в Минобороны России, а страна распалась на фрагменты. В этих условиях местные чиновники выказали неспособность заботиться о своих гражданах: даже в городах, которые не блокированы войсками, наблюдается острый дефицит продуктов и лекарств. Почему и как это происходит? Подробности...
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Украина оправдает военное поражение «предательством» НАТО

Евроатлантическая поддержка Украины оказалась фикцией Zuma/ТАСС
Зеленский признался, что обманулся в своих надеждах относительно НАТО: альянс не ввел бесполетную зону над страной, а помог только дизтопливом. С критикой в адрес блока разразился и глава МИД Кулеба. На фоне появившихся сообщений в западных СМИ о планах эвакуировать Зеленского в Польшу для руководства партизанской войной в изгнании, похоже, в военном поражении Украины уже никто не сомневается. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Исход украинской операции зависит от каждого из нас

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо. Подробности...
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Эпоха Facebook подошла к концу

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждет суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются. Подробности...
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Болгары отомстили за Россию

Как «закенселить» всю Россию

Триллер на Запорожской АЭС

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Украина оправдает военное поражение «предательством» НАТО

    Евроатлантическая поддержка Украины оказалась фикцией
    		   6 марта 2022, 10:12
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Ростислав Зубков

    Зеленский признался, что обманулся в своих надеждах относительно НАТО: альянс не ввел бесполетную зону над страной, а помог только дизтопливом. С критикой в адрес блока разразился и глава МИД Кулеба. На фоне появившихся сообщений в западных СМИ о планах эвакуировать Зеленского в Польшу для руководства партизанской войной в изгнании, похоже, в военном поражении Украины уже никто не сомневается.

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к нации, в котором осыпал упреками своих западных покровителей. «Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – бросил обвинение в адрес НАТО раздосадованный киевский руководитель. В том же духе в субботу выступил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Североатлантический альянс по сути устранился от помощи Украине. НАТО проявляет себя не так, как представляли себе украинцы, позиция альянса – по крайней мере пока – «не вызывает уважения», приводит РИА Новости слова Кулебы.

    «Вы должны были думать о людях, о человечности. А про что вы думали на том заседании?», – задал Зеленский вопрос руководству альянса. Речь идет об экстренном совещании НАТО, по итогам которого альянс  решил отказать Зеленскому в его просьбе установить бесполетную зону над Украиной – так как такие попытки приведут к войне с Россией.

    В Брюсселе безусловно учли жесткую позицию Москвы, о которой в субботу напомнил президент Владимир Путин. «Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта», – цитирует ТАСС российского верховного главнокомандующего.

    Генсек альянса Йенс Столтенберг разъяснил Киеву – в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Он добавил, что блок якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.

    В одном из своих видео Зеленский обратился, минуя руководства альянс, и напрямую к лидеру страны-флагмана НАТО Джо Байдену с той же просьбой, которая звучала как требование – ввести бесполетную зону. Украинский президент даже назвал с точностью до процента долю граждан США, которая по его мнению, поддерживают это решение – 74%. «Что вам еще нужно, чтобы принять соответствующее решение?», – цитировал «МК» слова украинского президента. 

    «Я обратился к президенту Байдену, я обращался, мне кажется, и к Шольцу и к Макрону, – жаловался Зеленский в интервью, которое он дал в четверг иностранным журналистам. – Я сейчас прошу закрыть небо, а если у вас нет сил, мощи закрыть небо, то дайте мне самолеты».

    Зеленский уже обращается уже не ко всему Североатлантическому альянсу, а к каждой отдельно взятой стране – участнице НАТО: США, Германии, Франции и так далее, констатирует замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Правда, идти на поклон к европейским союзникам Соединенных Штатов по альянсу и пытаться с ними договориться в двустороннем порядке – явно бесполезная затея, сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    «С тем же успехом Афганистан после бегства американцев мог бы обратиться, например к Германии и просить оставить немецкий контингент, – заметил Жарихин. – Будучи главой зависимой страны, Зеленский мог бы уже понять, что и государства НАТО недалеко ушли от Украины по части своей несамостоятельности. Решение по всем принципиальным вопросам принимает только Вашингтон».  

    Но дело в том, что в Вашигнтоне уже дали недвусмысленный ответ. Глава Госдепа Энтони Блинкен прямо заявил по итогам  встречи глав МИДов НАТО и G7 –  Соединенные Штаты не намерены создавать бесполетную зону. Объяснение то же  – это чревато войной с Россией.

    Киев пытается игнорировать реальность – ведь и США, и их союзники неоднократно давали понять, что приняли решение воздержаться от непосредственного вмешательства в ситуацию на Украине, заметил Жарихин. «Они заранее предупредили, что будут помогать Киеву только санкциями и поставками оружия», – напомнил эксперт.

    «Но в Киеве почему-то думали так: чем хуже будут развиваться события для украинской власти, тем выше вероятность, что НАТО передумает и вмешается.

    Но альянс этого не сделал. Отсюда эта обида Зеленского, его отчаяние», – констатирует Жарихин.

    Эмоциональные заявления, обвинения и угрозы, звучащие из Киева в адрес союзников, объясняются растущим пониманием – Запад не готов ставить под угрозу собственную безопасность ради интересов своих украинских подопечных, подчеркнул политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. «Даже Кулеба начал прозревать и вынужден признавать, что украинских руководителей используют как пушечное мясо, как расходный материал для какой-то большой игры, и не более того», – отметил собеседник. По его мнению, «такие люди как Зеленский и Кулеба нужны Западу в виде сакральных жертв». «Даже как правительство Украины в изгнании – они не нужны, слишком уж одиозные фигуры», – добавил Скачко.

    Впрочем, в субботу вечером издание Washington Post сообщило, что все-таки именно Зеленского Америка видит главой украинского правительства в изгнании и что уже готовится план его эвакуации в Польшу. В Польше «его [Зеленского] правительство в изгнании будет руководить партизанской войной», – написало издание. 

    Но, как предположил Скачко, именно ссылка киевских руководителей на то, что «Запад  предал Украину» может стать их оправданием за вполне вероятную капитуляцию ВСУ перед российскими войсками, рассуждает Скачко. «Именно на не вмешавшихся западных союзников можно будет возложить ответственность за такое развитие событий», – подчеркнул собеседник.

    Терпит поражение Украина и на фронте поставок ей оружия. Так, Польша и Болгария опровергли сообщения украинских военных, о том, что эти страны намерены передать Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. Польский президент Анджей Дуда прямо заявил, что Варшава не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику. «Сообщение ВСУ с самого начала было фейком. Вопрос заключался даже в том, где бы они эти самолеты применяли, когда все воздушное пространство над Украиной находится под контролем России. Это даже Зеленский знает», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Добавим, что дополнительным подтверждением нежелания НАТО всерьез вкладываться в помощь Украины, стали новости из стран Восточной Европы – которые в наибольшей степени зависимы от позиции США. В субботу стало известно, что Словакия не планирует передавать Украине боевые самолеты. «Обсуждения данного вопроса даже никогда не было. Мы не можем передать такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены», – передает РИА «Новости» сообщение словацкого Минобороны.

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