Путин предупредил о катастрофических последствиях закрытия неба над Украиной

Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

«Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно с самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. Членами каких организаций. Надеюсь, понимание этого есть, и до этого не дойдет», – цитирует ТАСС Путина.

Президент подчеркнул серьезность последствий в случае попыток установить бесполетную зону над Украиной.

«Реализация этого требования закрыть небо сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто там на той стороне что-то воркует, есть», – подчеркнул президент.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.

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