Как остановить применение Украиной оружия НАТО против Донбасса

ВС Украины использовали натовские снаряды против ДНР, обстреляв электроподстанцию в Еленовке. Ранее США и Британия поставили Украине тонны вооружений и боеприпасов якобы в оборонительных целях. Однако, по словам главы МИД ДНР, «поставка любого вооружения Киеву от стран Запада приводит к новым обстрелам». Как защитить мирное население Донбасса от натовского оружия?

В четверг полпред Донецкой народной республики (ДНР) в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что в конце января Киев применил западное оружие на востоке Украины, произведя обстрел подстанции в Еленовке натовскими боеприпасами.

«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.

По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения Киеву от стран Запада приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.

В конце января глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. В общей сложности Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов.

В середине января Британия поставила Киеву несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, включая комплексы NLAW, предназначенные для наступления. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.

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Примечательно, что из крупных стран западного блока только Германия отказывается поставлять Украине летальное оружие. Более того, правительство ФРГ запретило Эстонии передать Украине выпущенные в ГДР 122-миллиметровые буксируемые гаубицы Д-30. Этим фактом недовольно киевское руководство.

Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.

Позже министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование позицией немецкого правительства. После таких демаршей Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч военных касок.

«Вооружая Украину, Запад неминуемо подталкивает ее к конфликту на юго-востоке страны. Они также рассчитывают втянуть в этот конфликт Россию», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, из стран Запада только Германия осознает риски от бесконтрольного снабжения Киева оружием. «Нынешние украинские власти уже замучили немцев своими постоянными требованиями и претензиями. Более того, обостряя обстановку в Донбассе, они не дают Берлину нормально развивать отношения с Москвой. В частности, препятствуют вводу в эксплуатацию «Северного потока – 2». Я думаю, что немцев такая политика Украины раздражает и они понимают: чем больше оружия Запад поставляет Киеву, тем выше шанс начала войны между юго-востоком Украины и центральными властями страны», – полагает сенатор.

«Вероятно, стоит рассмотреть инициативу «Единой России» об оказании военной помощи Донбассу, включая поставки боеприпасов. И нужно наконец добиться того, чтобы западные партнеры Украины убедили ее прекратить разрушать Минские соглашения», – добавил Джабаров.

«Также необходимо как можно больше освещать факты обстрелов Киевом Донбасса натовским оружием и боеприпасами на международных площадках,

чтобы показать Западу ошибочность и преступность их политики в отношении Украины. В частности, нужно поставить этот вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН, где Россия сейчас председательствует», – заключил собеседник.

В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник рассказал о деталях обстрела Киевом подстанции в Еленовке. «Нам трудно определить, где именно были произведены эти снаряды и какая страна их поставляет Украине, по осколкам этого мы установить пока не можем. Но могу сказать точно одно: ВСУ раньше использовали снаряды советского образца калибра 82 мм или 120 мм, а обстрел Еленовки производился снарядами стандарта НАТО – 60 мм», – отметил он. По его словам,

обстрелы новым для украинцев видом снарядов по времени совпали с существенным увеличением числа авиарейсов по доставке оружия на Украину из стран НАТО.

«Украинские военные каждый день говорят о «птичках», имея в виду массовый завоз оружия с территории стран – членов Североатлантического альянса. Учитывая, что такие снаряды ВСУ не использовали даже на полигонах, могу точно сказать: усиление снабжения Украины оружием со стороны стран НАТО ведет к интенсификации обстрелов мирного населения Донбасса», – пояснил собеседник.

Мирошник сообщил, что всего по железнодорожной Еленовской тяговой подстанции украинцы выпустили девять снарядов, в результате чего были повреждены кровля, остекление подстанции и силовой трансформатор № 1, у которого миной пробило радиатор и вытекло пять тонн масла. Кроме того, под удар попали изоляторы линии электропередач и железнодорожная дрезина.

«Подстанция находится на территории локомотивного депо для электровозов. Это ключевой транспортный узел, и ВСУ целенаправленно его обстреливали, чтобы нарушить сообщение с другими районами. Но наши специалисты все достаточно быстро восстановили», – добавил собеседник.

Мирошник сообщил также, что обстрелы зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, но посетовал, что надежды на то, что отчеты СММ привлекут внимание мирового сообщества к произошедшему, мало.

«К примеру, в декабре СММ фиксировала, что ВСУ подтянули к линии соприкосновения около сотни гаубиц, но ничего не изменилось. Важнее то, что Россия, вероятно, в ближайшее время поднимет этот вопрос на заседании Совбеза ООН, где будет обсуждаться выполнение Минских соглашений», – подчеркнул собеседник.

По его словам, произошедшее доказывает нарушение Киевом и странами НАТО минских договоренностей как минимум в пунктах о прекращении огня и разведении вооружений.

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