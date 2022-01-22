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22 января, суббота | Последнее обновление — 21:15 | vz.ru
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Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага.
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Посла Германии вызвали в МИД Украины из-за отказа предоставить Киеву оружие
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Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву, сообщает украинский МИД.
«В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», – говорится в заявлении на сайте МИД Украины.
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Отмечается, что для Украины важна твердость и солидарность партнеров в вопросе сдерживания «разрушительных намерений России».
«Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе», – добавили в МИД.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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В США нашли новое объяснение отсрочки вторжения России на Украину
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Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине, сообщает Bloomberg.
В этой связи журналисты напомнили о призыве МИД Китая соблюдать традиционную резолюцию ООН об «олимпийском» перемирии, действие которой начнется за семь дней до соревнований и закончится спустя неделю после Паралимпийских игр.
Быстрому «вторжению российских войск» также якобы помешает оттепель на Украине, которая начнется вскоре после этого, пишет Bloomberg.
Другие источники заявили агентству, что в этот период Россия может прибегнуть к «ограниченному вторжению», смысл которого заключается в кибератаках и других попытках дестабилизировать Украину.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Зеленскому не понравилось намерение США эвакуировать американцев с Украины
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На следующей неделе США, вероятно, начнут эвакуацию семей персонала посольства в Киеве, сообщают источники.
Как сообщает CNN, посольство «попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать». По данным телеканала, США заявили Киеву, что эвакуацию семей дипломатов из посольства «скорее всего, начнут на следующей неделе». Источник, близкий к украинскому правительству, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил этот вопрос с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Зеленский считает эвакуации «чрезмерной реакцией», передает РИА «Новости».
Напомним, New York Times опубликовала провокационный материал об «эвакуации российских дипломатов из Киева». Публикация была дополнена заявлением представителя Белого дома Джейн Псаки, которая сказала, что Госдеп якобы «располагает информацией об эвакуации» российского персонала из Киева и Львова, но не знает, как это расценивать. Российский МИД официально опроверг американскую публикацию, которая вызвала обвал российского фондового рынка.
В МИД Украины потребовали опровержения слов командующего ВМС Германии о Крыме
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Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС Кая-Ахима Шенбаха со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», – написал Николенко в своем Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева невозможно.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.
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Генсек ООН оценил вероятность «вторжения» России на Украину
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Гутерреша спросили, каким был бы его призыв к главе российского государства Владимиру Путину. Генсек ответил, что «не должно быть никакого военного вмешательства». По его словам, «дипломатия должна решать проблемы». Комментируя вероятность «вторжения», Гутерреш сказал: «Надеюсь, что это не произойдет. Я убежден, что это не произойдет и надеюсь, что окажусь прав».
Он также прокомментировал переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем Энтони Блинкеном. «Для меня главное, чтобы этот диалог привел к успешному разрешению, которое заключается в деэскалации и окончании этого кризиса. Это наша цель», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Генерал ВСУ описал сценарий быстрого присоединения Украины к России
Заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.tv описал сценарий присоединения Украины к России при помощи воздушного десанта.
«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», – приводит РенТВ слова Кривоноса.
Генерал подчеркнул, что первый эшелон вертолетов может миновать зону разведки украинской ПВО, на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины и установить контроль над взлетно-посадочными полосами. Затем военно-транспортные вертолеты приземлятся в аэропортах, при этом все эти события произойдут очень быстро.
Ранее Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Глава ВМС Германии счел возвращение Крыма под контроль Киева невозможным
Крым никогда не вернется под контроль Украины, заявил глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.
Шенбах принимал участие в конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара. Комментируя ситуацию на Украине, Шенбах заявил, что «крымского полуострова нет, он никогда не вернется». «Это факт», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Крым останется частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. МИД Украины счел неприемлемыми его заявления.
Кулеба прокомментировал отказ Германии отправлять Украине оружие
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.
«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению России от SWIFT – не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Кулебы в Twitter.
По словам украинского политика, Германия должна прекратить подрывать единство Запада по отношению к России. Он, отметил, что для сдерживания России сейчас прилагаются огромные усилия
«Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину», – отметил Кулеба.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Швыдкой назвал новые украинские санкции оскорблением самих украинцев и их культуры
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Новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских культурных организаций и учреждений, оскорбляют самих украинцев и умаляют значимость их культуры, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Новые санкции, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский против компании «Русские сезоны» и фонда «Национальное культурное наследие» – это всего лишь один из эпизодов борьбы нынешнего руководства Украины с русской культурой на украинской территории. С моей точки зрения, и эти санкции, и запрет на демонстрацию русских телевизионных программ, русских фильмов, равно как и запрет на русскую прессу – все это оскорбительно, прежде всего, по отношению к украинской культуре и украинской публике», – передает РИА «Новости» его слова.
Швыдкой добавил, что подобные запреты и ограничения свидетельствуют о том, что нынешнее руководство Украины «глубочайшим образом недооценивает выдающееся значение украинской культуры и украинского языка». По его словам, такого рода ограничения и запреты можно вводить только тогда, когда есть «серьезная неуверенность» в том, что национальная культура украинцев достаточно богата, чтобы выступать наравне с другими мировыми культурами.
«С таким же успехом нужно запрещать распространение на Украине английской, немецкой, французской культуры. Я думаю, что все это не на пользу, прежде всего, самим гражданам Украины», – сказал он.
При этом Швыдкой подчеркнул, что не следует забывать о значительной части украинского населения, украинских гражданах, которые являются этническими русскими и имеют право на пользование собственным языком и на доступ к собственной культуре. По словам эксперта, существование санаций нарушает «всевозможные европейские законы».
«В данном случае я, к сожалению, думаю только о том, что великая украинская культура ставится в положение слабого феномена мировой художественной жизни, которая может проиграть некой более сильной культуре. Это огромная ошибка и серьезное заблуждение», – заключил он.
Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских компаний, постпреда президента России на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
Лебедев с иронией отнесся к украинским санкциям
Российский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал решение Украины ввести против него санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО страны о персональных санкциях против Лебедева, передает РИА «Новости».
«Зая, теперь я могу спать спокойно», – заявил в Telegram Лебедев, комментируя новость о пятилетних санкциях против него. Санкции, в частности, предусматривают «блокирование активов» и «предотвращение выведения капиталов за пределы Украины».
Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских компаний, постпреда президента России на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
Германия запретила Эстонии передавать Украине выпущенные в ГДР гаубицы
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Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение, сообщили СМИ со ссылкой на представителей властей Германии и Эстонии.
Wall Street Journal пишет, что эта ситуация указывает на проблемы в попытках США и Европы выработать единую позицию по ситуации вокруг Украины, передает «Интерфакс».
Тем временем глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что не Германии критиковать другие страны, если те «готовы поставлять оборонительные вооружения» Украине. Однако сама она «не считает реалистичным, что такими поставками возможно изменить военный дисбаланс», передает ТАСС со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
Напомним, Эстония попросила у Германии разрешения передать Украине выпущенные в ГДР гаубицы Д-30. Военный эксперт Андрей Фролов указывал, что размещать 122-миллиметровые гаубицы около линии фронта в Донбассе запрещено Минскими соглашениями. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти страны не планируют отправлять летальное вооружение Украине. Тем временем США разрешили странам Балтии передать Украине Javelin и Stinger.
Германия напомнила Украине о Минских соглашениях
Реализация Минских договоренностей должна приблизить выход из украинского кризиса, Киев не должен принимать законы, противоречащие Минским соглашениям, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
«Да, Киев тоже должен при реализации «Минска» выполнить свое домашнее задание», – заявила министр в интервью газете Suddeutsche Zeitung.
Также политик сказала, что хочет провести подготовку для того, чтобы говорить о каждом отдельном предложении, которое есть в тексте «Минска», передает ТАСС.
«Это остается сложным. Мы будем бороться за каждый миллиметр, который нас приблизит к безопасной ситуации. Это лучше, чем оставаться вообще без движения», – заявила глава МИД Германии.
Минские соглашения призваны урегулировать конфликта в Донбассе. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, а также проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом должна стать децентрализация власти с учетом статуса ДНР и ЛНР.
Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против России
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Решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против российских граждан и компаний вводится в действие, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.
В частности, в санкционный список включены компании «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», АО «Страховая бизнес группа». Всего в списке 24 компании, которые, как считают в Киеве, причастны к «незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив», организации пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с территорией России и «причинению вреда национальному культурному наследию на территории Севастополя», передает ТАСС.
Кроме того, санкции вводятся против постпреда президента России на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, а также ряда других лиц. Срок действия ограничений – «пять лет», передает РИА «Новости».
Также под санкции попал ряд российских судей, крымских чиновников и правоохранителей. Санкции введены и против граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH: Геральда Кригера, Александера Отта, Вольфа Дитера Прикса, Маркуса Проснига, Бенджамина Шмидта, Каролин Шмидбаур-Фольк.
В конце декабря Киев ввел санкции в отношении нынешних крымских властей, а также лиц, причастных к строительству Крымского моста и «отчуждению» собственности так называемой Православной церкви Украины в Крыму.
Порошенко призвал Зеленского объединиться
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Украине необходимо объединиться перед «внешней угрозой», заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Порошенко сказал, что они с Зеленским «точно» не будут «друзьями». «Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24».
Экс-президент страны сказал, что «первый за единство». Он считает, что недооценка угрозы – «это тоже преступление». Порошенко заявил, что не желает «никого пугать», но для «спасения» Украины необходимо объединиться. По его словам, «Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда она объединенная». Он добавил, что «тут не нужно слов, нужны действия».
Порошенко возмутился тем, что Зеленский «обратился к народу Украины, как к зрителям «Папика» или «Сватов». Он потребовал «уважать народ Украины» и «не разговаривать» с украинцами «как с какими-то неразвитыми людьми, которым нужно говорить неправду».
По словам Порошенко, в 2022 году не состоялось ни одного заседания Совета национальной безопасности и обороны, поскольку этот орган превратился в инструмент пиара. Экс-глава государства предложил собрать и внеочередное заседание Верховной рады и принять изменения в госбюджет, чтобы перераспределить средства для накопления стратегических резервов, передает РИА «Новости».
Напомним, заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной оккупации уже спровоцировали панику в Харькове. Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
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Белый дом заявил о планах эвакуировать американцев с Украины
Госдепартамент США планирует вывезти американцев с Украины, как и в случае с любой другой страной, где ухудшаются условия безопасности, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Так она ответила на вопрос, есть ли у президента США Джо Байдена планы по эвакуации американцев с Украины.
«Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем в случае ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира, Госдепартамент проводит такую оценку», – приводит ее слова ТАСС.
Ранее Псаки заявила о готовности властей США передать Украине несколько вертолетов Ми-17 российского производства.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Молдавия оценила украинские заявления об «угрозе» со стороны сил России в ПМР
У Кишинева нет информации об угрозе со стороны расквартированных в Приднестровье российских войск, но власти Молдавии изучают различные сценарии, касающиеся Украины, сообщила президент Молдавии Майя Санду.
Санду, комментируя сообщения в украинских СМИ об угрозе исходящей от российских военных, заявила, что власти Молдавии «очень серьезно следят за ситуацией». По ее словам, «сейчас нет причин для беспокойства». «Они есть из-за присутствия войск, но за последние дни и недели ничего не было замечено. Это не значит, что ситуация не может измениться, поэтому мы сохраняем бдительность», – приводит слова Санду ТАСС со ссылкой на ProTV.
Президент Молдавии сообщила, что силовики изучают возможные военные сценарии вокруг Украины, в том числе и включающий нападение со стороны Приднестровья. При этом Кишинев продолжает настаивать на выводе российских сил, которые охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свезенных туда после вывода советских войск из европейских стран.
Санду также заявила, что «с Россией ведется сложный, но необходимый диалог», в «повестке много вопросов». В частности, обсуждается «проблема вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне», есть «проблемы экономического характера», передает РИА «Новости».
Она отметила, что хотела бы избавиться от торговых барьеров, с которыми сталкиваются молдавским экспортеры. Также Молдавия беспокоится о социальной защите своих граждан, которые работают в России. Санду подчеркнула, что Молдавия сотрудничает с Россией на разных уровнях, уделяя особое внимание решению приднестровского конфликта.
Напомним, заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной оккупации уже спровоцировали панику в Харькове. Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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