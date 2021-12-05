Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину

Россия не представляет угрозы для какой-либо страны и имеет суверенное право развертывать войска на национальной территории, при этом «истерические оценки» официальных лиц США о якобы готовящемся вторжении на Украину в прошлом уже оказывались ложными, заявило российское посольство в Вашингтоне.

«Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории – наше суверенное право. Это никого не касается. Именно НАТО и его государства-члены опрометчиво передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам», – говорится в заявлении, опубликованном на странице российского посольства в соцсети Facebook.

«Прошлой весной истерические оценки американских официальных лиц о якобы подготовке Россией вторжения на Украину оказались ложными», – напомнили российские дипломаты. «Все, что нужно сейчас сделать Вашингтону, – заставить правительство [президента Украины Владимира] Зеленского выполнять Минские соглашения», – подчеркнули в посольстве.

Заявление российских дипломатов было опубликовано в ответ на запрос вашингтонского бюро британского издания Financial Times, журналисты которой попросили прокомментировать появившиеся ранее в американских СМИ предупреждения официальных лиц США о том, что Москва якобы планирует масштабное вторжение на Украину с участием до 175 тыс. военнослужащих в начале следующего года.

Накануне в МИД заявили, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и обвинению в этом России. В четверг глава Пентагона призвал Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Днем ранее в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги». В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

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