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Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину
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Россия не представляет угрозы для какой-либо страны и имеет суверенное право развертывать войска на национальной территории, при этом «истерические оценки» официальных лиц США о якобы готовящемся вторжении на Украину в прошлом уже оказывались ложными, заявило российское посольство в Вашингтоне.
«Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории – наше суверенное право. Это никого не касается. Именно НАТО и его государства-члены опрометчиво передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам», – говорится в заявлении, опубликованном на странице российского посольства в соцсети Facebook.
«Прошлой весной истерические оценки американских официальных лиц о якобы подготовке Россией вторжения на Украину оказались ложными», – напомнили российские дипломаты. «Все, что нужно сейчас сделать Вашингтону, – заставить правительство [президента Украины Владимира] Зеленского выполнять Минские соглашения», – подчеркнули в посольстве.
Заявление российских дипломатов было опубликовано в ответ на запрос вашингтонского бюро британского издания Financial Times, журналисты которой попросили прокомментировать появившиеся ранее в американских СМИ предупреждения официальных лиц США о том, что Москва якобы планирует масштабное вторжение на Украину с участием до 175 тыс. военнослужащих в начале следующего года.
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Накануне в МИД заявили, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и обвинению в этом России. В четверг глава Пентагона призвал Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Днем ранее в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги». В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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«Нафтогаз» поднял для украинских потребителей тарифы на газ в пять раз
По решению компании «Нафтогаз» украинским потребителям теперь придется платить за газ в пять раз больше. Изменения коснулись почти 500 тыс. человек.
Так, стоимость газа теперь составляет 47 гривен (127 рублей) за 1 куб для потребителей, получающих газ от компании «Поставщик последней надежды». Отмечается, что компания фактически принадлежит «Нафтогазу», она обслуживает тех украинцев, чьи поставщики обанкротились, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Согласно закону, такие клиенты 60 дней получают газ от «Последней надежды». Сейчас это 457 тыс. потребителей, передает «Страна».
Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о транспортировке газа на Украину после 2024 года. По словам пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова, тема транспортировки российского газа на Украину вторична, топливо сначала надо продать.
Кулеба заявил о трех странах НАТО, мешающих Украине вступить в альянс
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Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран Североатлантического альянса изменят свое отношение к нему, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», – заявил Кулеба в интервью латвийскому изданию Sargs.lv.
Перевод приводится на сайте посольства Украины в Латвии.
Он отказался называть эти столицы и подчеркнул, что, когда в этих странах изменится отношение к Киеву, ситуация «кардинально изменится».
«Пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения пока будет закрыта», – сказал министр.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз подчеркивал, что альянс поддерживает Киев, но Украина не может рассчитывать на принцип коллективной обороны НАТО, так как не является членом объединения.
До этого президент Владимир Путин заявлял, что Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток.
В МИДе назвали «красную линию» для России по Украине
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Вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Риге встречу министров иностранных дел стран – членов альянса.
«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, «красная линия». Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», – приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.
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Дипломат напомнила, что после окончания холодной войны России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении.
«Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности», – заявила представитель МИД.
«В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилось к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, единственный вариант разрешения сложившейся ситуации – совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России.
Ранее Владимир Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В Кремле заявили, что Украина, не выполняя Минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Лавров объяснил Блинкену значение Минских соглашений
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснил ему суть Минских соглашений, сообщил глава российского МИДа.
«Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения Минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
«То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует», – подчеркнул Лавров.
Ранее встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут. Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.
До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом
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Украина добровольно отдала России Крым и свой черноморский флот в 2014 году, заявил бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн.
В статье для журнала Newsweek Коэн утверждает, что коррупция и некомпетентность мешают Киеву «перестать зависеть от Москвы». «Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», – передает РИА «Новости» слова Коэна.
Аналитик выразил мнение, что сейчас Россия «усиливает давление» на Украину благодаря «сосредоточению войск» на границе страны. Также, по словам Коэна, Москва якобы использует энергетическую зависимость Киева.
Ариэль Коэн (Валерий Коган, родился 3 апреля 1959 года в Ялте) – американский политолог и журналист, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики регионов Россия – Евразия, Восточная Европа, Ближний Восток, отмечает «Википедия».
Напомним, в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Посол Украины в Германии предъявил новому канцлеру список требований
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал будущего канцлера Германии Олафа Шольца сделать предупреждение России сразу после своего избрания. Он потребовал пригрозить новым пакетом санкций из-за якобы скорого нападения на Украину.
«Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства», – заявил Мельник изданию Bild, передает Страна.ua.
По мнению дипломата, необходим «жесткий каталог суровых карательных мер», который нужно представить не позднее 8 декабря.
Он должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT.
По словам политика, чтобы предотвратить катастрофу, нужно что-то большее, чем просто предупреждение. Мельник призвал Шольца сразу после избрания продемонстрировать «все серьезные последствия нападения на Украину».
Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Его попросили прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». Президент США заявил, что хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Оценивая ситуацию на границе России и Украины, Байден заявил: «Мы давно знаем о действиях России». Он не указал возможных сроков и формата переговоров, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США утверждена. Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, рассматривается в том числе 7 декабря.
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В десятку любимых исполнителей украинцев вошли только россияне
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Российский рэпер Алишер Валиев (Моргенштерн) возглавил рейтинг любимых исполнителей на Украине, также в лидерах оказалась рок-группа из России «Король и Шут».
Сервис Spotify опубликовал ТОП-10 самых известных музыкантов в Украине. Первое место занял запрещенный на Украине Моргенштерн. Следом за ним идут рэперы из РФ kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Pharaoh, Soda Luv, GONE.Fludd, трэп-исполнитель из Тюмени Mayot, а также пережившая второе рождение рок-группа «Король и Шут».
В ТОПе самых просматриваемых музыкальных видео оказался всего один украиноязычный – «Гуси» от Wellboy, сообщает «Новое время». Зато там есть клипы других отечественных звезд – Тины Кароль, Насти Каменских, Artik & Asti, Макса Барских и Zivert. Первое место, к слову, занимает ролик на песню «Родной» Светланы Лободы – певицы, которая живет и работает в России.
Среди самых популряных блогеров – Юрий Дудь.
Напомним, рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) внесли в черный список министерства культуры и информационной политики Украины под фамилией Моргенштерн.
Моргенштерн подавал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
Музыкант также попросил истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на территорию страны. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде.
Напомним, впервые рэпер был внесен в черный список министерства культуры и информационной политики Украины из-за пропаганды культа насилия и жестокости.
Частные компании Украины задолжали России более 1 млрд долларов
Долг частных украинских компаний перед Россией составляет 1,1 млрд долларов по состоянию на 1 июля, Россия входит в десятку кредиторов предпринимателей страны, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).
Уточняется, что по географической структуре долгов реального сектора по негарантированным кредитам доля России с начала года увеличилась с 2,5% до 2,6%, передает ТАСС.
По итогам первого полугодия общая сумма долга частных предприятий Украины составила 43 млрд 964 млн долларов. В лидерах стран, которым должны украинские бизнесмены, находится Кипр – около 21 млрд долларов, в списке есть Великобритания и Нидерланды. Россия находится на восьмом месте.
Основная валюта заимствований – доллары (62,2%), евро (23,1%) и другие валюты, говорится в релизе Нацбанка.
Ранее сообщалось, что Киев начал переговоры с Еврокомиссией по поводу выделения финансовой помощи стране на сумму менее 1,2 млрд евро.
В офисе Зеленского объяснили сорвавшийся в стране госпереворот
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Государственный переворот, ожидавшийся на Украине, сорван из-за заявления президента страны Владимира Зеленского, сказал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан (в госпереворот), политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенное сомнение в искренности «отставников», хотя некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти», – приводит слова Подоляка Liga.net.
В прошлую пятницу Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами».
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью». Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
Украина купит не подошедшие США атомные реакторы
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На Хмельницкой АЭС планируют построить два новых атомных энергоблока, для этого использовать реакторы Westinghouse.
Приобретет в кредит у американской компании реакторы для АЭС украинский «Энергоатом», сообщает «КорреспонденТ» со ссылкой на «Зеркало недели».
Отмечается, что компания Westinghouse продает два комплекта оборудования реакторов АР-1000, оставшихся от неудавшегося строительства в США.
«По условиям контракта компания должна это сделать до 2025 года, желательно подороже. Чем она и занимается. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС», – говорится в статье.
В публикации говорится, что реакторы «лежат без дела» около пяти лет, если их купят, то они продолжат еще столько же. Согласно оценкам СМИ, «Энергоатом» и Westinghouse не имеют необходимого количества средств, чтобы построить реакторы, поэтому строить их будут в кредит, в том числе и под госгарантии.
Ранее сообщалось, что Великобритания поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
ФСБ раскрыла цель планировавшегося Киевом теракта в Крыму
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Теракт в Крыму, который пять лет назад готовила украинская разведка, должен был вывести из строя связь для объектов Черноморского флота, признался старший офицер ГУР Минобороны Украины капитан первого ранга Сергей Швиденко.
Видео с признательными показаниями Швиденко обнародовала российская спецслужба, передает РИА «Новости».
«Был подобран один объект для подрыва, запланированного на ноябрь 2016 года. Это была мачта радиоантенны... На определенное время была бы выведена из строя связь для объектов Черноморского флота», – сказал Швиденко.
Между тем пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко назвал «фейком и элементом гибридной войны» сообщение ФСБ России о задержании трех агентов украинских спецслужб.
«Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», – цитирует УНИАН Дехтяренко.
По его словам, одной из главных задач СБУ является противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории страны. В ноябре СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, которые совершили пять тысяч кибератак на госорганы республики, утверждает Дехтяренко.
«Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», – добавил он.
Ранее в четверг ФСБ сообщила, что задержала двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта. Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России.
Швиденко был взят под стражу в июле 2021 года. Его вина была полностью доказана. Мужчина дал подробные признательные показания об организации диверсий в России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник – полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР МО Украины.
Швиденко был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В Крыму в 2016 году задержали членов диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырех сотрудников ГУР МО Украины: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. Они «по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России».
Захарова рассказала о разработанной США спецоперации против России
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Власти США разработали план по проведению спецоперации, направленной на ухудшение обстановки вокруг Украины, а ответственность будет переложена на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», – цитирует Захарову «Коммерсантъ».
По ее словам, основу составляют провокационные действия США вблизи российских границ, сопровождаемые обвинениями в адрес Москвы. Захарова назвала происходящее классической западной тактикой.
Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, заявила, что Россия в начале 2022 года якобы планирует нападение на Украину, будет задействовано до 175 тыс. военных.
В Москве обвинения отвергли, заявляя, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России – лишь предлог для размещения большого количества техники НАТО у границ России.
В Киеве и Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская техника передвигается только лишь по территории России и никому не угрожает.
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В Кремле сочли угрозой слова Зеленского о «возвращении Крыма»
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В Кремле расценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма – цель и философия Украины, как прямую угрозу в адрес России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Взять вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что в Кремле анализируют выступления Зеленского по российской проблематике.
«Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения. Мы анализируем, конечно же, высказывания президента Зеленского», – заверил он.
Он также подчеркнул, что киевский режим намерен использовать все возможности, чтобы посягнуть на российский Крым. «Конечно, подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион. Вот именно так мы склонны это воспринимать», – считает Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, вероятность военных действий на юго-востоке Украины высока.
«Вероятность войны в Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас», – ответил он на соответствующий вопрос.
В среду в ходе ежегодного обращения к Верховной раде Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Президент Украины утверждает, что нынешний киевский режим «борется не за гектары, а за своих граждан» на полуострове.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
Захарова ответила на ложь Блинкена об отсутствии агрессии со стороны НАТО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что «единственная агрессия, которую видели в последние годы, исходила со стороны России», а не НАТО.
Захарова в Telegram указала, что в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии НАТО во главе с США пошло на «открытую вооруженную агрессию». На Украине, как отметила официальный представитель МИДа, Вашингтоном «в координации с натовским и есовским Брюсселем осуществлялось руководство антиконституционным переворотом».
«Куба, Венесуэла, Никарагуа, Белоруссия и т.д. – демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странам НАТО», – напомнила она, отметив, что для НАТО стали «рутиной» сотни «спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки»
Как подчеркнула Захарова, «это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий», изображенные «крупными мазками». Результатом этих действий стали «миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру».
Она назвала заявление главы Госдепа «провальной попыткой подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «саммит демократий». Захарова посоветовала США искать «нарушающих международное право агрессоров», «стоя перед зеркалом».
Напомним, Блинкен заявил, что не НАТО «планирует агрессивные действия» против России, а «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния.
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