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В СВР назвали ложью заявления Госдепа о концентрации Россией сил на границе Украины
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Заявления Госдепартамента США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину являются абсолютной ложью, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки.
«Пресс-бюро СВР России сообщает, что в последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к «агрессии» в отношении Украины. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину», – передает заявление ведомства РИА «Новости».
«Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие «достоверные сведения» о таких намерениях России. Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды», – добавили в СВР.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад намерено «подтягивает» Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как «тяжеловесный» фактор для обвинений.
Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
Украинские войска применили «Джавелин» в Донбассе
Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», сообщают СМИ.
Главный редактор Military Times Говард Олтмен сообщил, что по словам Буданова, Javenlin «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой».
В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии». Отметим, что Киев отказывается признавать конфликт в Донбассе внутриукраинским и продолжает утверждать, что в Донбассе якобы действуют российские войска.
Захарова отказалась представлять «нетрадиционные методы доставки» войск США
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НАТО называет маневры российских войск на территории самой России «непрозрачными» и «агрессивными», при этом США устраивают свои учения вблизи российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила в Telegram, что НАТО «регулярно обвиняет Россию в «непрозрачности действий» и «агрессивном поведении», причем речь идет о «маневрах российских вооруженных сил» на территории самой России. Однако, когда Россия «предостерегает НАТО от создания напряженности вблизи российских границ, НАТО молчит и продолжает».
Так, американское посольство в Эстонии объявило о «проведении совместных учений Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США». Как заявили в посольстве, на учениях отрабатываются «нетрадиционные методы доставок». «Даже представлять себе не хочу, о чем это они», – заявила Захарова.
По ее словам, в «военных играх» Пентагона «эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ», иных «целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооруженных сил, не несут и нести не могут». Также Захарова указала, что «учения прошли через несколько дней после заключения очередного военного соглашения между Таллином и Вашингтоном о взаимном обеспечении войск топливом». Она заявила, что это лишь «подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряженность вблизи России».
«А теперь хотелось бы узнать, насколько генсек НАТО Столтенберг считает подобные действия прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными? Если, с его точки зрения, всё нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским маневрам, которые постоянно вызывают у него тревогу?» – говорится в сообщении.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
На Западе Москву обвиняют в якобы наращивании войск у украинских границ. Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину, сама же Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
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Экс-командующий Северным флотом заявил о столкновении подлодки НАТО с «Курском»
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Трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом.
«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта», – приводит его слова РИА «Новости».
Попов заявил, что «с вероятностью 90% знает наименование» субмарины НАТО, но «нужно иметь доказательства и выложить их», чтобы указать на подлодку. Попов сказал, что доказательства «выложить не может». «Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», – сказал он.
По сообщениям СМИ, тогда в районе учений находились АПЛ «Мемфис» и «Толидо» ВМС США, а также «Сплендид» ВМС Великобритании. Вашингтон и Лондон ответили отказом на запрос Минобороны России об инспекции подлодок, США и Великобритания заявили, что те находятся в рабочем состоянии.
В 2000 году Попов заявил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». Тогда он не указал ее принадлежность и тот факт, что знает ее название.
Гибель атомной подлодки «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений Северного флота. От взрыва на борту подлодка затонула, погибли 118 человек. По выводам правительственной комиссии, причиной гибели экипажа стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.
В ЛНР и ДНР отреагировали на заявления Киева о применении «Джавелинов» в Донбассе
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«Это нарочито показательный политический шаг, с помощью которого Киев стремится и дальше размывать договорные механизмы минского процесса», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник. Ранее на Украине заявили о применении в Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
«Точно такую же тактику использовал Киев, говоря о применении турецких беспилотников «Байрактар» в Донбассе. До сегодняшнего дня у нас нет никаких подтверждений этому. Аналогично выглядит и ситуация с противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это нарочито показательный политический шаг, с помощью которого Киев стремится и дальше размывать договорные механизмы минского процесса. Задача таких заявлений – показать, что Украина не собирается выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений, – полагает собеседник. – Это касается как Комплекса мер по их имплементации, так и подписанных год назад дополнительных мер по устойчивому и всеобъемлющему прекращению огня. И там, и там есть пункты, запрещающие использование такого рода вооружений».
«При этом поведение Киева не вызывает серьезной обеспокоенности ни у западных «гарантов» Минских соглашений, ни у их заокеанских кураторов. Напомню, что Франция и Германия взяли на себя роль посредников в переговорах, а США проголосовали за соответствующую резолюцию Совбеза ООН. Фактически такого рода действия Украины и отсутствие реакции Запада демонстрируют демонтаж международно-договорного механизма», – уточнил собеседник.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский также уверен, что комплексы «Джавелин» в Донбассе никто не применял. «Это самонаводящаяся ракета, которая используется для нанесения удара по бронетехнике. За последнее время у нас не было случаев поражения танков. Так что слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины – это ложь», – убежден он.
«Это скорее политико-психологическая атака, которая нужна Украине для поддержки своих бойцов. В условиях нагнетания истерии по поводу возможного вторжения России на Украину, такие заявления необходимы, чтобы поддержать боевой дух в армии и избежать в случае чего массового дезертирства», – подытожил Бердичевский.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
Как передает главный редактор Military Times Говард Олтмен слова Буданова, «Джавелины» «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой». Накануне Буданов утверждал, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников «Байрактар» турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии». Отметим, что Киев отказывается признавать конфликт в Донбассе внутриукраинским и продолжает утверждать, что в Донбассе якобы действуют российские войска.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Байрактар» Зеленского возмутил Европу.
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Американцы высмеяли сравнение Украины с «зубастой козой»
Читателей американского издания The Washington Post рассмешила статья журналиста Дэвида Игнатиуса, в которой автор сравнил Украину с «зубастой козой».
«Украина всегда испытывала трудности с созданием мотивированной и надежной национальной армии. Хваленая украинская армия численностью 250 000 человек, переоснащенная, реорганизованная и модернизированная Североатлантическим альянсом, это бумажный тигр. Большая часть этой армии растворится», – выразил уверенность Andrew Clifford, передает РИА «Новости».
В свою очередь Gezhou считает, что США взяли на себя слишком много обязательств в конфликтах на востоке Украины, на Тайване, на Ближнем Востоке.
Тем временем George Cornell отметил, что американцам не нужна война с Россией, поскольку они не готовы сражаться за Украину. «А ваши дети пойдут туда воевать? Вы в своем уме?» – задал он вопрос.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с делегацией Сената США на Галифаксском международном форуме по безопасности. Данилов при этом заявил, что Киев «не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ».
Напомним, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
Возле офиса Зеленского протестующие подрались с полицией
В Киеве на Банковой улице участники акции в память о погибших на Майдане начали стычку с полицией.
«Участники акции не успокоились после первых попыток и снова пытаются опять прорваться к Офису президента. Над толпой разносится «Зелю геть (прочь)!». К силовикам со стороны Офиса президента подтягивается подмога», – сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что участники шествия пришли к Офису президента с Майдана, где проходил молебен в память погибших. Они потребовали от полицейских, которые стоят перед территорией ОП, чтобы те им открыли проход и не досматривали личные вещи участников акции так как сегодня день Достоинства и свободы. Участники протеста не хотели показывать личные вещи правоохранителям и кричали «пропускай».
В марше принимает участие около 500-700 человек, среди них – большое число сторонников экс-президента Петра Порошенко. Они растянули баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью «их ложь унижает. Защитим наше достоинство».
Ранее у офиса Зеленского произошло столкновение националистов с полицией.
Украина договорилась с американской Westinghouse о строительстве двух энергоблоков АЭС
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Украинский «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали два соглашения о реализации проектов по строительству двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.
Подписание соглашений состоялось во время международной конференции «Атомные возможности для развития страны» в Киеве. Соглашения подписали врио президента «Энергоатома» Петр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман, передает агентство «Прайм».
Отмечается, что первое соглашение касается закупки услуг американской компании по проектированию энергоблоков, второе – закупки тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.
В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона подписала меморандум с американской компанией о строительстве нового энергоблока Хмельницкой атомной электростанции.
Напомним, Хмельницкая АЭС располагается в городе Нетешин. В 2010 году Украина и Россия договорились о сотрудничестве Росатома и Минтопэнерго Украины в постройке третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, строительством должна была заниматься ЗАО «Атомстройэкспорт».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский ввязался в ядерную авантюру США.
В Совбезе указали на рост угрозы украинских провокаций в Черном море
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В последнее время возросли риски украинских провокаций на крымском направлении, в Азовском и Черном морях, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.
Гребенкин заявил, что «обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной» и «формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников», пишет «Российская газета».
Он отметил «значительное повышение военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе». Как заявил Гребенкин, «не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе»
Гребенкин указал, что после «государственного переворота власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию». Киев «безосновательно объявил из собственных конъюнктурных соображений нашу страну «агрессором», сказал он, отметив, что это «оказывает крайне негативное влияние на оперативную обстановку» на границе.
По словам Гребенкина, «в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях».
Кроме того, растет уровень «трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов».
Гребенкин заявил, что «деструктивная деятельность украинских властей» направлена на создание «негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах России». В частности, «это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны».
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. Президент России Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Порошенко перед выборами.
Украина поставила себе в заслугу задержки с запуском «Северного потока – 2»
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Задержка запуска «Северного потока – 2» – заслуга Украины, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«Северный поток – 2» давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», – цитирует РИА «Новости» заявление Кулебы в эфире канала «Украина 24».
По словам Кулебы, официальный Киев, Евросоюз и Еврокомиссия будут и впредь требовать, чтобы «Северный поток – 2» подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС.
Он добавил, что Еврокомиссия и ряд стран Евросоюза убеждены, что для «Северного потока – 2» не должно быть никаких исключений из европейского законодательства.
«Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что «Северный поток – 2» должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить «Северный поток – 2» в северное оружие», – передает «Интерфакс» слова Кулебы.
Ранее Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Напомним, в конце октября президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
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Лавров назвал одну из тем предстоящей встречи Путина и Байдена
Москва и Вашингтон обсуждают детали нового контакта президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, лидеры затронут тему Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – цитирует ТАСС Лаврова.
Глава МИД напомнил, что во время саммита в Женеве Байден подтвердил приверженность Минским договоренностям, признав необходимость выполнять и ту их часть, которая предполагает особый статус Донбасса.
«Это обсуждалось, и когда у нас была заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд. Мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию. Но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», – заявил министр.
Как указал Лавров, у российской стороны были контакты по Украине и с предыдущей американской администрацией.
«Есть нормандский формат, и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях, имею в виду Контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и РФ. Выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», – заявил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
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Украина обсудила с США Россию и обещала не допустить «повторения 2014 года»
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с делегацией Сената США на Галифаксском международном форуме по безопасности, сообщает СНБО.
СНБО сообщил, что на переговорах «особое внимание» уделили вопросу «скопления войск» России на «украинской границе». Данилов при этом заявил, что Киев «не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ», передает ТАСС.
Он поблагодарил США «за оказанную помощь, в частности в военной сфере», отметив, что «настоящую поддержку и помощь не всегда можно измерить деньгами». По словам Данилова, «совместные военные учения и работа иностранных военных инструкторов на Украине в дополнение к снабжению оружием и противодействию в информационном пространстве позволяют получить кумулятивный эффект».
Напомним, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
Янукович заявил об угрозе возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия и призвал к «нейтральному статусу» Украины.
«С этой датой вновь возникает ключевой вопрос, который не снимается с повестки дня с момента, когда мирная Украина прекратила свое существование, став страной воюющей: что дальше? Неужели мы обречены оставаться источником нестабильности в Европе, государством, из которого вынуждены бежать миллионы граждан, спасающихся от беззакония, преследований, нищеты, от угроз этой войны, превратившей некогда цветущую Украину в самую бедную и нестабильную страну на континенте?», – говорится в обращении экс-президента к восьмой годовщине начала событий, известных как «евромайдан», которое опубликовал на своей странице в Facebook представитель Януковича Юрий Кирасир.
По словам Януковича, промышленный потенциал Украины практически разрушен, а энергетическая безопасность находится в критическом состоянии.
«Давно пора понять, что расчет исключительно на поддержку извне – ошибочен. Запад ничего не будет делать в ущерб себе. И в ЕС, и в США достаточно своих проблем. Необходим незамедлительный переход к принципиально новой стратегии развития страны. Первое: принятие нейтрального статуса нашего государства. Естественно, под реальные, а не мнимые гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав», – заявил Янукович.
Бывший президент выразил мнение, что такой шаг «будет положительно оценен как в России, так и в ЕС, что существенным образом усилит безопасность на континенте и ощутимо повысит международный авторитет нашей страны. Знаю, что большинство наших граждан поддержит такое решение».
«Заявляя о том, что мы желаем сотрудничать и жить в добрососедстве со всеми, мы не расписываемся в собственной слабости. Нет. Просто, уверенный в себе никогда не кичится силой. Это я к тому, что армию нашу, безусловно, нужно всячески укреплять. Данный вопрос не дискутируется. Другое дело, что армия не должна воевать со своими гражданами», – заявил экс-президент.
Ранее госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.
По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.
Напомним, в ноябре 2013 года, когда правительство Украины заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, на площадь майдан Незалежности вышли сторонники евроинтеграции.
На площади позже противостояли силовики и радикалы, а ответственность за гибель более 100 человек новые украинские власти возложили на политического оппонента – Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
Лавров оценил заявления Киева о применении «Джавелинов» в Донбассе
Украина явно идет на провокации, используя в Донбассе американские ракетные комплексы «Джавелин», заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.
«Я не слышал эту новость, не видел никаких сообщений. Но в принципе в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства. Особенно со стороны военных, поток сознания такого чрезмерно воспаленного и опасного. Потому что когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, на возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет обсуждаться и Украина.
«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – сказал он.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
Как передает главный редактор Military Times Говард Олтмен слова Буданова, «Джавелины» «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой». Накануне Буданов утверждал, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников «Байрактар» турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Байрактар» Зеленского возмутил Европу.
Украинцев задержали в Литве за перевозку нелегальных мигрантов
Двое граждан Украины задержаны в Литве за незаконную перевозку нелегальных мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.
«В Шальчининкском и Вилкавишкском районах во время контрольного рейда на автомагистралях были остановлены автомобили, управляемые гражданами Украины, в которых находились нелегальные мигранты. Перевозившие их водители задержаны», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Отмечается, что в обоих случаях задержанные украинцы перевозили в своих машинах по семь нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые проникли в Литву с территории Белоруссии. Их размещают в центрах приема, где ожидают решения по просьбе о предоставлении убежища. До его вынесения беженцы не имеют права свободного передвижения по стране. Задержанным грозит штраф или лишение свободы на срок до шести лет.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Накануне в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
В Кремле выразили обеспокоенность в связи с наращиванием Украиной военной силы
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В Кремле с большой тревогой наблюдают за тем, как Киеву помогают наращивать силы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы. Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное, высокотехнологичное вооружение. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине», – ответил он на вопрос о возможности наращивания Киевом сил для начала военных действий в Донбассе, сообщает РИА «Новости».
Песков отметил, что количество провокаций со стороны Украины в районе Донбасса растет.
«Безусловно, количество провокаций растет. Значительно растет. Причем это провокации, они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется НАТО Украине. И все это идет в нарушение действующих минских договоренностей», – заявил представитель Кремля.
На вопрос, видит ли Россия какое-либо концентрирование войск на украинской стороне, Песков сказал, что детализация – это вопрос для военных, как и вопрос о том, увеличилось ли в последнее время количество российской военной техники на границе с Украиной.
«Я только могу сказать, что в данном случае любые перемещения войск Российской Федерации внутри нашей территории, а речь идет именно о российской территории, ни для кого не представляет угрозы и не должно ни у кого вызывать обеспокоенности», – подчеркнул он.
Он также ответил, что активность российских войск на границе не выросла.
По словам Пескова, Россия фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине, сообщает ТАСС.
«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Для вбросов в качестве, скажем так, трубы используется и [информационное агентство] Блумберг, мы это фиксируем, некоторые американские газеты в этом участвуют. Это нагнетание напряженности, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», – отметил пресс-секретарь.
Напомним, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.