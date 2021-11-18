Взгляд
18 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
Разделы

США задумали сбить цены на нефть за счет Китая

Богатые США тоже плачут из-за нефти REUTERS/Richard Carson
Джо Байден склоняет Китай вместе сбить цены на нефть, распечатав резервные запасы. На такой союз Вашингтон готов пойти после того, как Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК+ отказали Байдену нарастить добычу сверх плана. Почему американцы так нервничают из-за нефти по 80 долларов и хватит ли сил у США осуществить задуманное? Подробности...
Перейти в раздел…

Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
Перейти в раздел…

QR-коды касаются главного права россиян

Антипрививочники видят в появлении QR-кодов очередное нарушение прав граждан Максим Киселев/ТАСС
Законы о QR-кодах, первые чтения которых должны пройти через месяц, вызвали дискуссию в обществе. Противники увидели в них нарушение своих прав на передвижение. Их оппоненты уверены – базовым является право на жизнь, а законы не запрещают передвигаться куда угодно без QR-кода. Не видят противоречий законов с Конституцией и законодатели. А пока идут споры, Россия продолжает терять более тысячи жизней в сутки. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Западу дороги мантры о «российской агрессии»

Агрессивную политику ведет Запад, а вовсе не Россия Victoria Jones/Reuters
За последние дни западные лидеры отметились новой серией крайне антироссийских высказываний. Москву теперь обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса. Как говорят политологи, реальный смысл этих заявлений вовсе не тот, каким он видится на поверхности. Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Есть ли предел экспансии Эрдогана

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Президент Эрдоган все больше напоминает велосипедиста, который не может остановиться под риском падения, но и мчаться вперед у него уже не хватает сил. Подробности...

Почему Колчак не смог выиграть Гражданскую войну

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда белые наконец разобрались с внутренними склоками, было уже слишком поздно. На кампанию у них оставался лишь 1919 год. Но к этому моменту вести войну пришлось уже против полноценной армии, в которую удалось спаять РККА. Подробности...
Обсуждение: 72 комментария

Удар по клану Клинтонов усилит антироссийских «ястребов»

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Понятно, почему Москва ведет прямые переговоры со всеми идущими на контакт высокопоставленными должностными лицами США. Сегодня заранее не скажешь, кто в Вашингтоне завтра будет принимать внешнеполитические решения. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Тихановская объедает Литву

Путин приблизил Донбасс к России

Армения просит у России военной помощи

Перейти в раздел…

В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
Подробности...

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?
  • Да, всегда внимательно читаю упаковку

  • Нет, не верю во вред ГМО

  • Это невозможно проверить
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
  • Да

  • Нет
Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
  • Через 6 месяцев

  • Через 1 год

  • Не намерен ревакцинироваться

  • Я не вакцинирован
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Набиуллина заявила о росте продовольственной инфляции до двузначных показателей
    Хинштейн раскритиковал признавшегося в убийстве лося Рашкина Украина впервые в истории решила импортировать огурцы из России Польша госпитализировала семью из пяти мигрантов после штурма границы Стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%
    Политолог оценил открытие представительства Тайваня в Литве Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России «Русский» штамм коронавируса получил официальное название Назван самый опасный симптом у переболевших ковидом
    Против министра культуры Крыма начали расследование Дробницкий предсказал Европе поражение в гонке за лидерство в 21-м веке Китай возмутился представленным Christian Dior фото жительницы страны Минпромторг рассказал о крупном заказе из ОАЭ автомобилей Aurus

    новейшее вооружение


    «Адмирал Горшков» поразил «Цирконом» мишень в Белом море

    антироссийские «пугалки»


    Радзиховский объяснил «детские» призывы Польши к Германии отказаться от «Северного потока – 2»

    «тюркский мир»


    Сатановский: Турки считают русских терпилами и лохами

    Видео

    «ест за наши деньги»


    Прибалтике надоело кормить политических беженцев

    резервные запасы


    США задумали сбить цены на нефть за счет Китая

    ДНР и ЛНР


    Донбасс станет почти российским регионом

    конфликт в Закавказье


    Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

    транзит газа


    Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

    миграционный кризис


    Вадим Трухачёв: Лукашенко может чувствовать себя победителем

    майданный режим


    Сергей Миркин: Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

    конфликт на границах


    Олег Хавич: В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

    на ваш взгляд


    Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?

    Почему Западу дороги мантры о «российской агрессии»

    Агрессивную политику ведет Запад, а вовсе не Россия
    		   18 ноября 2021, 14:50
    Фото: Victoria Jones/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    За последние дни западные лидеры отметились новой серией крайне антироссийских высказываний. Москву теперь обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса. Как говорят политологи, реальный смысл этих заявлений вовсе не тот, каким он видится на поверхности.

    «Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?». «Тем же, чем и всегда, Пинки. Попробуем завоевать мир!». Этот комедийный диалог из прекрасного мультфильма, по мнению коллективного Запада, регулярно происходит в руководстве России. И по итогам этих разговоров российские власти придумывают все новые и новые способы агрессии против «свободного мира» – причем агрессии многоплановой, многовекторной.

    Россия, мол, собирается вторгнуться на Украину – доказательством чему служат перемещения войск на суверенной российской территории. Россия, мол, использует газ как оружие и специально устроила нынешний энергетический кризис в Европе. Россия якобы устроила миграционный кризис, чтобы поставить на колени Европу. Про многочисленные обвинения во вмешательстве в выборы даже вспоминать не хочется. Даже словосочетание такое на Западе придумали – «гибридная война», которая объясняет любые действия Москвы как агрессию.

    Объяснение мотиваций такое же странное. Например, через принцип скорпиона из известной притчи – конфликтное поведение, мол, лежит в природе России. «Это классическое российское поведение – использовать все имеющиеся у нее в наличии инструменты, угрозы, язык, интерпретацию закона и дезинформацию для того, чтобы вывести нас из равновесия, постоянно тревожить, дестабилизировать ситуацию на границе ЕС и дать Западу понять, что Украина – это несостоявшееся государство», – пишет издание Politico. В общем, как говорилось в гениальном фильме, «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу».

    Еще один вариант – через принцип «позвони мне, позвони». По мнению CNN, Путин, организуя Западу проблемы, с их помощью резко повышает свою легитимность. «Каждый раз, когда кто-нибудь типа Меркель вынужден брать трубку и звонить Путину о предотвращении кризиса, он становится одновременно и причиной, и решением проблемы. Это позволяет ему казаться очень сильным как дома, так и в Европе», – цитирует издание высокопоставленного европейского дипломата.

    Ну и, конечно, куда же без сказок о намерении российских властей через силу и угрозы силы восстановить Советский Союз.

    Зачем Запад тиражирует все эти сказки и создает альтернативную реальность? Причем создает ее не для России. В Москве почему-то не верят в собственную агрессивность и смеются над западными обвинениями.

    «Я, конечно, не утверждаю, что президент Байден невменяем, но иногда сомневаюсь, что мы с ним живем в одной реальности». Эти слова конгрессмена из Техаса Майкла Берджесса фактически повторяет любой российский политик или политолог, причем не только в отношении Байдена как такового, а в адрес целого сонма западных политиков, рассказывающих сказки о российской агрессии. Но нет, Запад тиражирует эти сказки для себя – своих элит и своего населения. Зачем же?

    Во-первых, он разговаривает с тем, кого считает врагом. «Все это отражает доминирование конфронтационной парадигмы в политике Запада по отношению к России. Мы реально перешли к новой холодной войне. Россия воспринимается как противник, как враг. Военный, политический, геополитический и даже цивилизационный. Это восприятие проявляется во всем. Оно определяет мышление, национальные интересы, политику и риторику», – говорит газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных международных и европейских исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. 

    И это еще можно было бы понять, если бы в России звучали ответные агрессивные заявления. Но ведь ситуация прямо обратна – исходящие из Москвы сигналы предельно миролюбивы и аккуратны. «Нацелены на конструктивное взаимодействие», «надеемся на снижение конфронтации», «ищем компромиссы с партнерами» – буквально такими словосочетаниями насыщены внешнеполитические выступления высших российских чиновников.

    Напоминаем, что холодная война – это именно тотальное противостояние во всех областях, кроме непосредственно военной. Во всех областях, а также на всех пространствах великой шахматной доски. «Абсурднейшим проявлением этой конфронтационной логики было заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сделанное после фиаско США и НАТО в Афганистане. По его словам, нельзя допустить перехода Афганистана в российскую сферу влияния. Казалось бы, при чем тут Боррель, при чем тут ЕС?» – продолжает Дмитрий Суслов.

    Во-вторых, Западу этот враг очень нужен. «Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил, что в штаб-квартире НАТО когда-нибудь будет стоять памятник Путину, как человеку, сохранившему организацию. Не было поводов для консолидации, для проекции силы, тяжелую форму стала приобретать провинциализация Европы. И конфликт с Россией изменил ситуацию», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Изменение было особенно актуальным на фоне того, что весь западный мир идеологически разваливался на части. «Запад теряет почву под ногами. Все рушится. Рушится иллюзия конца истории, ощущение нахождения на правильной стороне истории, наследие победы в холодной войне, момент однополярности. И ничто не объединяет так, как общий враг. Если ты ощущаешь зло рядом с собой или воспринимаешь другого в качестве однозначного зла, то это помогает сплотиться, мобилизоваться и возродиться. Именно поэтому Байден говорит о противостоянии демократий и автократий как главном экзистенциальном конфликте XXI века», – говорит Дмитрий Суслов.

    Для Америки этот вопрос был даже в какой-то степени актуальнее, чем для Европы. «Атлантическое сотрудничество очень актуально и для США. Особенно сейчас, когда глобального лидерства Америки фактически уже нет, и без НАТО американцы рисковали остаться на в своем роде острове», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Да, Россия – не единственная страна, которую Запад изображает врагом. Есть Китай, который реально угрожает как западным интересам в странах третьего мира, так и западным правилам и нормам международных отношений. Америка уже активно разворачивает гаубицы антикитайской пропаганды, в том числе и через саботаж проведения пекинских Олимпийских игр 2022 года.

    Однако конфликтовать с Китаем пока страшно – никто не хочет терять доходы от торговли с КНР, а Пекин уже начал вводить санкции за хамство в свой адрес (например, против Австралии). Кроме того, для Европы Китай является врагом далеким, а Россия – близким и понятным. На протяжении всей европейской истории (даже когда мы были союзниками) Старый Свет воспринимал Россию как варварское образование на границе цивилизованного мира. Орду немытых дикарей, которых можно использовать в своих целях, но которых никогда нельзя признавать равными себе.

    В-третьих, обвинение России в организации «гибридных войн» создавало не только врага, но и виноватого. Как в глобальных неудачах Запада (провале глобализации, развале миропорядка), так и в проблемах внутри российско-западных отношений.

    «На Западе колоссальные традиции самооправдания за всё – за крестовые походы, рабовладение, многочисленные геноциды, агрессию против России и др. Если сейчас по объективным причинам отношения между Россией и Западом находятся в очень низкой точке, то европейцам и американцам удобнее не осмыслять причины и не искать пути выхода, а обвинять во всем Путина или все чаще русских, которые его поддерживают (после 2014 года постепенно сформировался такой тренд)», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Да, подобный подход не решает фундаментальных западных проблем, а иногда даже усугубляет их (ведь первый шаг для исправления ошибки – признание ее факта). Но, с другой стороны, а кто будет их исправлять? Нынешние западные элиты, которые и близко не обладают такими же управленческими навыками, как их предшественники даже из 90-х годов? Элиты, озабоченные идеями экошизы, псевдотолерантности и демократизации, а не качественным управлением мировым порядком?

    Вот и думают они каждый раз, чем им заняться сегодня вечером. И находят достойный их уровня ответ: «Тем же, чем и всегда – обвинить Россию в очередной агрессии, очередной гибридной войне».


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •