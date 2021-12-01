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Нуланд озвучила Киеву альтернативу «нормандскому формату»
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Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, они могут сделать это вновь, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует представителя Вашингтона РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности.
«Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Лавров объяснил Блинкену значение Минских соглашений
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснил ему суть Минских соглашений, сообщил глава российского МИДа.
«Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения Минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
«То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует», – подчеркнул Лавров.
Ранее встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут. Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.
До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом
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Украина добровольно отдала России Крым и свой черноморский флот в 2014 году, заявил бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн.
В статье для журнала Newsweek Коэн утверждает, что коррупция и некомпетентность мешают Киеву «перестать зависеть от Москвы». «Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», – передает РИА «Новости» слова Коэна.
Аналитик выразил мнение, что сейчас Россия «усиливает давление» на Украину благодаря «сосредоточению войск» на границе страны. Также, по словам Коэна, Москва якобы использует энергетическую зависимость Киева.
Ариэль Коэн (Валерий Коган, родился 3 апреля 1959 года в Ялте) – американский политолог и журналист, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики регионов Россия – Евразия, Восточная Европа, Ближний Восток, отмечает «Википедия».
Напомним, в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В десятку любимых исполнителей украинцев вошли только россияне
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Российский рэпер Алишер Валиев (Моргенштерн) возглавил рейтинг любимых исполнителей на Украине, также в лидерах оказалась рок-группа из России «Король и Шут».
Сервис Spotify опубликовал ТОП-10 самых известных музыкантов в Украине. Первое место занял запрещенный на Украине Моргенштерн. Следом за ним идут рэперы из РФ kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Pharaoh, Soda Luv, GONE.Fludd, трэп-исполнитель из Тюмени Mayot, а также пережившая второе рождение рок-группа «Король и Шут».
В ТОПе самых просматриваемых музыкальных видео оказался всего один украиноязычный – «Гуси» от Wellboy, сообщает «Новое время». Зато там есть клипы других отечественных звезд – Тины Кароль, Насти Каменских, Artik & Asti, Макса Барских и Zivert. Первое место, к слову, занимает ролик на песню «Родной» Светланы Лободы – певицы, которая живет и работает в России.
Среди самых популряных блогеров – Юрий Дудь.
Напомним, рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) внесли в черный список министерства культуры и информационной политики Украины под фамилией Моргенштерн.
Моргенштерн подавал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
Музыкант также попросил истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на территорию страны. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде.
Напомним, впервые рэпер был внесен в черный список министерства культуры и информационной политики Украины из-за пропаганды культа насилия и жестокости.
В офисе Зеленского объяснили сорвавшийся в стране госпереворот
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Государственный переворот, ожидавшийся на Украине, сорван из-за заявления президента страны Владимира Зеленского, сказал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан (в госпереворот), политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенное сомнение в искренности «отставников», хотя некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти», – приводит слова Подоляка Liga.net.
В прошлую пятницу Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами».
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью». Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
США пригрозили ввести пошлины на российские удобрения
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Минторг США утверждает, что производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси в России получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии.
Ведомство «в предварительном порядке определило», что соответствующие субсидии предоставлялись в России «в течение прошлого года». Минторг сообщает, что заинтересованные стороны могут представить свои аргументы в связи с указанным разбирательством. Речь, в частности, идет о компаниях «Еврохим» и «Акрон», передает ТАСС.
Минторг США представил предварительные оценки «предполагаемой индивидуальной ставки подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий»: для компании «Еврохим» – 9,84%, «Акрон» – 9,66%, для других производителей – в 9,72%. Ведомство планирует озвучить окончательное решение в апреле.
Напомним, расследование в отношении продукции из России, а также из Тринидада и Тобаго началось в июне после жалобы американских производителей удобрений. В августе сообщалось, что США заподозрили российскую экономику в «нерыночности».
МИД Украины: Лукашенко после заявления о Крыме «сжег мосты» в отношениях с Киевом
Белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Лукашенко ранее заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, это подтвердит его будущая поездка на полуостров.
«Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларуссию страной, враждебной для Украины», – заявил Кулеба в интервью латышскому новостному порталу «Sargs.lv», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, якобы договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным есть, а поездка будет означать признание Крыма российским.
Эксперт оценил угрозу для России от модернизированных атомных бомб США
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«Принятые США на вооружение модернизированные атомные бомбы B61-12 дают им возможность нанести ограниченный ядерный удар по России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее в США сообщили, что модернизация продлит жизненный цикл этих бомб на 20 лет.
«В сочетании с современными носителями типа истребителя-бомбардировщика F-35, модернизированные атомные бомбы B61-12 – опасное оружие, способное точечно поражать хорошо защищенные цели. F-35 обладают способностью с немалой долей вероятности преодолевать ПВО. На некоторых высотах они могут подавить или ослабить российскую систему противовоздушной обороны в ряде районов», – сказал заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Другими словами, в отношении России модернизированные атомные бомбы B61-12 являются стратегическим оружием, указал эксперт. «Это показывает, что требование Вашингтона к Москве включать в программы сокращения вооружения тактическое ядерное оружие необоснованно, поскольку наши ракеты до США достать не могут», – добавил он.
«В то же время США стремятся получить оружие, которое может быть им полезно на этапе эскалации конфликта и открывает им возможности для ограниченного ядерного удара по нашей территории. Впрочем, американцы не могут не понимать, что любое применение ими ядерного оружия приведет к нашему незамедлительному ответу и грозит неконтролируемой эскалацией», – заключил аналитик.
Ранее Национальное управление ядерной безопасности США сообщило, что первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12 уже передан американскому министерству обороны.
Модернизация должна продлить жизненный цикл этих бомб как минимум на 20 лет, давая возможность использовать их с существующих и перспективных авиационных платформ. При этом значительно снижена мощность, но повышена точность. Управление полагает, что программа модернизации «обеспечит безопасность и эффективность вооружения». Полномасштабное производство должно начаться в мае, «завершение выпуска» ожидается в 2026 финансовом году.
B61 существует в модификациях B61-3, B61-4, B61-7 (эти три версии и должна заменить B61-12), а также B61-11. B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200, а также «будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F», передает РИА «Новости».
Весной в обзоре состояния ядерных сил США эксперты FAS сообщали, что количество американских бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции).
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Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Вашингтон ведет ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Это сообщение прозвучало на фоне просьб европейцев и японцев к США не отказываться от доктрины упреждающего ядерного удара по России.
В то же время российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. По мнению экспертов, благодаря новой сборке Ту-160 Россия получит ядерное преимущество над НАТО.
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Украина попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО
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Украина испытывает проблемы в сфере противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) и рассчитывает на помощь Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Украине от Запада необходима «любая поддержка настолько, насколько это возможно». «На данный момент у нас большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой. Однако для модернизации этих мощностей требуются системные изменения», – уточнил Кулеба в интервью порталу латвийского министерства обороны Sargs.lv, опубликованном на сайте украинского посольства в Латвии.
Он признал, что даже при наличии средств эту проблему нелегко решить, так как «такого рода вооружения нельзя свободно покупать на рынке». При этом Кулеба упрекнул Запад в недостаточной поддержке Украины.
«Когда нужны конкретные и четкие шаги, некоторые страны, которые, по крайней мере формально, поддерживают усилия Украины, в то же время не готовы предпринять практические шаги в поддержку Украины», – отметил министр.
По его мнению, они так поступают, оглядываясь на отношения с Россией. «Многим европейским странам следует наконец-то отказаться от такого подхода. Если Берлин, Париж и другие европейские столицы решат изменить свою призму взгляда в отношениях с Украиной, ситуация изменится в позитивную сторону», – утверждал министр.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что министерство работает над усилением возможностей противовоздушной и береговой обороны страны, поскольку эти направления в настоящий момент «критически недоразвиты».
Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщило украинское ведомство.
МИД Украины сообщил, что Кулеба изложил «видение Украины о ключевых событиях 2021 года на пространстве» ОБСЕ и «их влиянии на общеевропейскую безопасность». Киев утверждает, что «ведущее место в перечне вызовов безопасности и в дальнейшем продолжает занимать вооруженная агрессии России против Украины», передает РИА «Новости».
Кулеба, как сообщила украинская сторона, заявил о «наращивании российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения». Он «призвал мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплощение комплексного пакета сдерживания» России «от новой волны агрессии». При этом «Украина внесла проект итогового решения Совета министров иностранных дел ОБСЕ о налаживании постоянного мониторинга в приграничных районах, поддержанного 36 государствами-участниками».
Сам Кулеба рассказал, что на двусторонних встречах в Стокгольме обсуждал «то, каким будет комплексный пакет сдерживания России», в «какие сроки он будет сформирован». Министр заверил, что «прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мероприятиями, санкциями экономическими, которые будут включены в этот пакет сдерживания».
«Главное в том, что Россия видит. И России очень четко коммуницируют то, что происходит, какие вопросы проговариваются. И все это для них – очень четкий сигнал, что они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера», – сказал он.
По его словам, «сейчас все идет по плану», а «разработка пакета сдерживания» ведется «по трем направлениям». Первое – «четкая коммуникация России по всем каналам открытым и закрытым о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия», заявил Кулеба. Второе – «разработка санкционного пакета, который будет вмиг применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции, это будут санкции очень тяжелые для нее экономически», сказал он. Третье – «углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления обороноспособности».
Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий», он будет включать в себя жесткие экономические санкции, заявил Кулеба. При этом, по его словам, Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.
Ученые спрогнозировали сокращение населения Украины наполовину
К концу века население Украины может сократиться на 50% – до 22 млн человек, следует из прогноза ученых Национальной академии наук Украины (НАНУ).
«К концу XXI века население Украины сократится наполовину – до 22 млн. И мы пока не видим путей приостановки этого процесса», – сказал замдиректора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Александр Гладун, передает РИА «Новости».
Ученый пояснил, что в стране отсутствует отдельная демографическая политика для улучшения демографической ситуации, Большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей в первую очередь по экономическим причинам – низкая зарплата, отсутствие собственного жилья и неразвитая социальная инфраструктура. «Изменилось и репродуктивное поведение женщин: сначала они учатся и делают карьеру, а потом создают семью и рожают детей, потому что иначе рискуют потерять зарплату и полученный статус», – пояснил Гладун.
Также на Украине отмечается половой дисбаланс в пользу женщин в возрастных группах старше 35 лет из-за высокой смертности мужчин. «Во-первых, мужчины больше работают на опасных производствах, где более высокие риски. Во-вторых, мужчины составляют три четверти погибших в ДТП. В-третьих, мужчины совершают гораздо больше самоубийств, чем женщины», – объяснил исследователь.
Население Украины составляет около 41,3 млн человек.
Ранее стало известно, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».
Политолог, экономист Иван Лизан Ранее пояснил газете ВЗГЛЯД, что «в рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются лишними, поэтому они уезжают из страны. К 2050 году население может сократиться до 30 млн человек».
В МИД ЛНР заявили об отсутствии признаков подготовки Украиной наступления на Донбасс
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Власти Луганской народной республики не видят признаков подготовки Украиной наступления на Донбасс, заявил 2 декабря министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
«Действительно, нагнетание есть и в практической плоскости: <...> это и обстрелы гражданской инфраструктуры, это и социальные объекты, образовательные объекты – они получают сейчас повреждения. Есть раненые среди гражданского населения, это действительно так», – сказал политик, отметив, что признаков подготовки к чему-то более серьезному нет, передает ТАСС.
По словам Дейнего, сейчас качественно отрабатывается именно информационная составляющая, речь идет о нагнетании украинской стороной ситуации в Донбассе.
Говоря по поводу реального вторжения, глава МИД заявил, что ситуацию нагнетают так сильно, что вряд ли это превратится в реальность.
Ранее сообщалось, что самопровозглашенная ДНР в случае ухудшения ситуации в Донбассе может обратиться не только к России, но и к Белоруссии, заявил глава республики Денис Пушилин.
Названа вероятная дата встречи Путина и Байдена по видеосвязи
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Обсуждаются разные варианты даты встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видео-конференц-связи. … Это может быть и на следующей неделе, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы», – передает его слова РИА «Новости».
На вопрос, рассматривается ли дата 7 декабря для проведения встречи, Песков ответил: «И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Лавров предложил обнулить все ограничения в работе дипмиссий России и США
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на прошедшей в Стокгольме встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил обнулить все ограничения в работе дипмиссий России и США и вернуться к нормальному функционированию.
«Мы внесли некоторые предложения. Но в идеале, и я сегодня Тони Блинкену это подтвердил, в идеале просто обнулить все вот эти ограничения и вернуться к нормальному взаимоуважительному функционированию наших дипломатических миссий», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
При этом Лавров посетовал, что Москва пока «не очень видит готовности наших переговорных партнеров идти на конструктивные шаги».
Во вторник посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.
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Украина начала строительство двух военно-морских баз в Азовском и Черном морях
Украина начала строительство двух военно-морских баз в Николаевской и Запорожской областях, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) и другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», – передает ТАСС слова Резникова в Верховной раде.
В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание инфраструктуры для строительства флота и баз военно-морского флота. Зеленский заявил, что к 2035 году в стране планируют реализовать большую программу по развитию ВМФ.
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим на Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тыс. рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
Напомним, адмирал Вячеслав Попов сказал газете ВЗГЛЯД, что нынешнее состояние экономики Украины не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота.
В Кремле заявили о предварительной дате переговоров Путина и Байдена
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Утверждена предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить», – цитирует Ушакова ТАСС.
В ходе беседы мировые лидеры намерены обсудить юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток, добавил помощник Путина.
Он напомнил, что о необходимости гарантий в этой сфере российский президент говорил на коллегии МИД России и во время встречи с послами иностранных государств.
«Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих нам напрямую оружейных систем», – подчеркнул помощник главы государства.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря.