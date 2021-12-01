Захарова: Половина украинской армии стянута в Донбасс

Войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, нарушения режима прекращения огня фиксируются уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения.

«И в последние недели их количество в отдельные дни превышало те максимумы, которые миссия регистрировала до вступления в силу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Все чаще применяются запрещенные Минскими соглашениями тяжелые вооружения... от обстрелов украинских военных страдают прежде всего мирные жители», – отметила она.

Она указала, что «этого не видят правозащитники, которые находятся в западных странах». По словам Захаровой, большинство подтвержденных специальной мониторинговой миссией ОБСЕ разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры находятся на территории отдельных районов Донбасса. Дипломат подчеркнула, что речь идет не об одном конкретно взятом человеке, который становится объектом западных медийных кампаний, а речь идет о населении региона.

Также она отметила, что курс киевских властей режима на демонтаж Минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта вызывает серьезную обеспокоенность.

Представитель МИД также добавила, что Минским соглашениям противоречит законопроект офиса президента Украины Владимира Зеленского о разрешении иностранным войскам находиться на территории страны для прохождения совместных учений в 2022 году.

Кроме того, дипломат заявила, что заявления Киева о якобы готовящемся наступлении России являются истерикой, отвлекающим маневром для дальнейшего военного освоения территории Украины.

«Мы призываем страны НАТО прекратить провокации и поощрения милитаристских планов киевского режима, приложить все силы для побуждения Киева наладить прямой диалог с Донецком и Луганском в целях нахождения устойчивого мирного решения внутриукраинского конфликта в соответствии с комплексом мер, одобренных резолюцией Совета безопасности ООН. Она не просто ссылается на минские договоренности, она их включает в свой текст», – подчеркнула она.

Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.

В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.

Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.