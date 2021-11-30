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30 ноября, вторник | Последнее обновление — 15:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил рассмотреть возможность экспорта водорода в ЕС по существующим трубам
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В США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной
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США обеспокоены якобы передвижениями российских вооруженных сил рядом с российско-украинской границей, но оценка Вашингтоном этих маневров будет известна после обсуждения с союзниками по НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы очень обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы», – цитирует РИА «Новости» Блинкена.
Он не смог определенно озвучить американскую оценку характера перемещений ВС России и обещал дать более подробный ответ на эту тему в среду. Глава американской дипломатии указал, что Вашингтон надеется продолжить консультации со своими союзниками.
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Ранее в США предрекли катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины.
Напомним, в Кремле заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории» РФ ассоциировать с агрессивными планами.
При этом источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Порошенко заявил о новой «энергетической игле» Украины
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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов, закупка электричества у Минска – это ловушка.
«Увидите: Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15–20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще более болезненно», – сказал Порошенко, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины вынуждены сидеть на шпагате, чтобы пройти отопительный сезон.
Напомним, на Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.
В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов.
Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена
В Ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совопкупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что формат переговоров пока не определен.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.
Госдеп: Отъезд российских дипломатов нельзя рассматривать как высылку
США считают, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру, заявила на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.
«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – приводит ее слова ТАСС. По ее словам, США предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.
Также Портет заявила, что США намерены продолжать консультации с Россией по визовым вопросам
«Равно как Россия предоставляет нашим дипломатам трехлетний срок пребывания в стране, так же и США предупредили Россию около года назад, что ее дипломатам будет предоставлен аналогичный трехлетний срок пребывания», – заявила она.
Это будет способствовать большему паритету в отношениях между двумя странами, отметила она. Портер добавила, что США продолжают обсуждать вопрос сроков пребывания дипломатов с Россией, передает РИА «Новости».
«Это создает больше паритета в наших дипломатических миссиях по мере того, как обе (страны) будут ротировать сотрудников с определенной частотой. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией», – подчеркнула Портер.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.
Антонов отмечал, что российско-американские консультации по вопросам кибербезопасности развиваются в позитивном русле, но есть некоторые проблемы.
Украина впустую потратила рекордную сумму на спасение гривны
Национальный банк Украины (НБУ) с 22 по 26 ноября впустую продал 630,1 млн долларов ради спасения курса гривны, следует из данных регулятора.
Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (103 млн долларов) более чем в шесть раз. Однако усилия регулятора оказались безрезультатными: курс гривны за неделю снизился до 27,10 за доллар – максимум за пять месяцев, сообщает портал Finance.ua.
Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3,6 млрд долларов и продал 984,7 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2,6 млрд долларов.
В августе национальная валюта Украины за 25 лет существования обесценилась в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году подешевела в 90 тыс. раз.
В Германии высмеяли Кулебу за слова о «российском вторжении» на Украину
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Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого он назвал «подлинной угрозой» появление российских войск у границ страны.
Дипломат в очередной раз призвал европейские страны к поддержке Киева. Он выразил мнение, что Украина является «естественной частью европейского и евроатлантического сообщества», а ее вступление в ЕС и НАТО – «лишь вопрос времени», передает РИА «Новости».
В комментариях читатели назвали его слова о якобы имеющем место стягивании Россией сил у границы Украины истерией.
«Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации «Минска-2», чем продолжать просить больше оружия и денег», – написал пользователь Friedrich Brinkmann.
«Членство Украины в обоих альянсах – лишь вопрос времени». Он может с радостью в это верить. Но дело не только в мнении министра», – указал DasImperiumSchlagtZuruck.
«Редко читаю столько ерунды. Это, вероятно, многое объясняет о политиках на Украине», – заметил jsber.
«Этому человеку помогут, он найдет своего слушателя в лице (будущего) министра иностранных дел (Анналены) Бербок, которая занимает критическую позицию по отношению к России. США, безусловно, поддержат Бербок по геостратегическим причинам. Однако я слышу в его словах бряцание оружием, все-таки надеюсь, что «зеленые» будут придерживаться дипломатического пути», – отметил другой комментатор.
«Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии», – добавил Maander59.
Ранее Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия республики стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Антонов: США де-факто выдворяют российских дипломатов
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну и что речь идет о фактическом выдворении.
«В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», – цитирует заявление Антонова РИА «Новости».
По его словам, именно госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.
По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства».
«Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.
Ранее официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России.
Киев заявил об отсутствии переговоров по транзиту газа
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Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.
Витренко отметил, что в текущий момент не ведется никаких переговоров. «Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения», – цитирует РИА «Новости» Витренко.
По его словам, участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока – 2» не дает украинским властям никаких возможностей остановить этот процесс. Он добавил, что украинская сторона планирует оспорить финальную сертификацию в суде. Это будет сделано в том случае, если Киев посчитает, что решение не соответствует европейскому законодательству.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его слловам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.
Зеленский без объяснений уволил начальника департамента контрразведки СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака, указ опубликован на сайте офиса президента.
«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», – говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского. Причины увольнения не уточняются.
Руснак был назначен Зеленским на свою должность в сентябре 2019 года.
Ранее Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц.
Эксперт оценил новое разбирательство Нидерландов против России по делу МН17
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Политизированность Запада в расследовании дела по MH17 может привести к жесткому решению ИКАО против России и тем самым нарушить сотрудничество стран в сфере авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя подготовку Нидерландами нового иска против Москвы.
«Россия – один из важнейших участников мирового авиасообщения и членов Совета Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО). Поэтому принятие против нашей страны жестких мер в рамках иска Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 разрушит сложившуюся сегодня систему взаимоотношений между странами в области гражданской авиации», – подчеркнул исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, сложно говорить о рисках этого иска для России ввиду беспрецедентности самого разбирательства и явной запредельной политизированности подхода стран Запада к этой трагедии, который мешает конструктивному расследованию.
«При этом временных подтекстов в подаче заявления именно сейчас нет. Думаю, Нидерланды несколько лет вели расследование и сейчас собрали, по их мнению, достаточно материалов для инициации новой процедуры. Но их достоверность вызывает сомнения», – говорит собеседник.
Накануне RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в ИКАО по делу о крушении рейса MH17.
Источники RTL называют эту новую процедуру «очень многообещающей» для Нидерландов. Источники уверяют, что Москва якобы нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации, сообщает РИА «Новости».
Чикагская конвенция – это основной документ, который с 1944 года и по настоящее время содержит ключевые правила международного авиасообщения. Он определяет облик гражданского авиасообщения. В Чикагской конвенции говорится, в частности, что «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов».
При этом ранее голландские власти открыли расследование по факту незакрытия Украиной своего воздушного пространства для гражданской авиации, однако затем рекомендовали это расследование остановить.
Отмечается, что окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО должен принять новый кабмин Нидерландов. По данным RTL Nieuws, не исключается, что к иску против России в ИКАО может присоединиться и Австралия – на борту MH17 находилось 39 ее граждан.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
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Кулеба заявил о готовности армии Украины «ответить на удар» России
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия республики стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России, сообщает AFP.
Также Кулеба призвал к «оперативным действиям» для «сдерживания» Москвы, сообщает РИА «Новости».
«Если Россия решит провести военную операцию, все произойдет буквально в мгновение ока», – заявил министр. По его словам, армия Украины стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.
Кулеба заявил, что «Россия развернула значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины». Как отмечает агентство со ссылкой на министра, речь идет о 115 тыс. военных, танках, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских силах, а также о средствах радиоэлектронной борьбы.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Второй энергоблок Запорожской АЭС отключился через два часа после ремонта
Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от сети в результате срабатывания системы защиты, сообщили на станции.
«30 ноября в 5.47 (6.47 мск) после завершения планового среднего ремонта энергоблок № 2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 7.47 (8.47 мск) действием электрической защиты при проведении электрических испытаний энергоблок № 2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы», – передает ТАСС сообщение станции.
На станции добавили, что группа инженеров выясняет причины отключения энергоблока.
Второй энергоблок ЗАЭС был планово отключен от энергосети 1 сентября 2021 года и выведен в средний планово-предупредительный ремонт.
Ранее третий энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключили от сети для проведения капитального ремонта.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские атомные реакторы превращаются в труху.
Стрелявшему в сторону Донбасса украинскому журналисту пообещали госохрану
Украинского журналиста Юрия Бутусова, который ранее выложил в сеть видео со стрельбой из гаубицы, могут убить, поэтому ему будет предоставлена государственная охрана, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, Бутусова используют «черные политические аферисты», а сам журналист уже давно превратился в «черного пропагандиста с признаками распада личности», которого «очень качественно накачивают психологически». Арестович считает, что Союз журналистов Украины должен дать соответствующую оценку видео, где Бутусов стреляет из гаубицы, потому что журналисты «должны соблюдать нейтралитет особенно строго».
«Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного (журналиста Георгия) Гонгадзе. Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум – недели. Его убьют те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков – с искренним возмущением граждан», – написал Арестович в Facebook.
Также он сообщил, что будет просить предоставить журналисту государственную охрану. «Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать», – сказал советник.
Ранее украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором производит выстрел из 152 мм гаубицы Д-20 по позициям ополченцев. Между тем госбюро расследований (ГБР) Украины заинтересовалось опубликованным видео и пообещало провести проверку.
Напомним, руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
На Украине началось расследование дела о подготовке к госперевороту
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и начала расследование о подготовке некоторыми гражданами Украины и России к захвату власти в стране, сообщает пресс-служба ведомства.
«Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Производство открыто по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины - по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.
Отмечается, что о ходе расследования будут сообщено позже.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть информация о том, что 1 декабря на Украине произойдет госпереворот. К этому будет причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Также политик сказал, что участие примут граждане Украины и России.
Политолог: Эрдоган - не идеальный посредник для переговоров между Москвой и Киевом
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«Украина – важнейшая страна для России. Наверное, с другим поколением украинских лидеров у нас будет диалог. Но при Зеленском никакого диалога, даже с участием третьей стороны, не предвидится. Тем более – при посредничестве Эрдогана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение президента Турции о посредничестве между Киевом и Москвой
«У Эрдогана хорошие отношения и с украинским лидером, и с российским. Но есть нюанс, заключающийся в том, что Российская Федерация не хочет и не будет общаться с нынешним поколением украинских лидеров и конкретно с Зеленским», – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Поэтому, я думаю, что инициатива турецкого президента довольно бесполезная. И, скорее всего, она просто направлена на то, чтобы напомнить о себе международному сообществу, добавив в свой образ за границей немного позитивных нот. Сомневаюсь, что даже сам Эрдоган верит в успешность этой идеи», – добавил Ткаченко.
«Он сейчас подвергается очень жесткой критике за поведение на международной арене, на Ближнем Востоке, в Африке. И внутри страны у него нарастают очень большие проблемы с оппозицией на фоне обвала лиры. В ситуации, когда в стране валютный кризис и галопирующая инфляция, такого рода позитивные новости нужны любому лидеру», – говорит собеседник.
«По идее, в подобных украинской ситуациях посредник даже необходим. И, как правило, в такой роли выступает нейтральное государство. Но даже если мы хотим его найти, то лучше поискать где-нибудь в Швейцарии, Австрии или Финляндии. Эрдоган не является нейтральным игроком в глазах России. У него есть своя позиция по Крыму и другим вопросам, которая Россию совершенно не устраивает. Так что это не идеальный посредник. А вот для Украины он подходит вполне», – считает Станислав Ткаченко.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Ранее президент Турции в интервью турецким журналистам заявил о своем намерении выступить посредником в решении кризиса между Россией и Украиной. В Кремле оставили без комментариев предложение президента Турции. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу. Там есть две стороны – это Киев и ЛДНР.
В то же время украинская сторона высказала свое согласие на участие турецкого лидера в их диалоге с Москвой. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал единственное условие: не должно быть никаких соглашений по Украине, которые делаются или заключаются без Украины.
Напомним, в прошлую среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России
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«Думаю, США с трудом смогли бы объяснить причину запрета на въезд детям и женам наших дипломатов. Такие действия американцев неприемлемы в дипломатической работе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее посол России в Вашингтоне заявил, что США де-факто выдворяют российских дипломатов и разлучают их с семьями.
Попытка США разлучить семьи российских дипломатов отказом в выдаче им виз – это один из инструментов, направленный на еще большее осложнение работы диппредставительства России, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Дипломатическая практика предполагает, что визы членам семей сотрудников посольства выдаются автоматически. Думаю, США с трудом смогли бы объяснить причину запрета на въезд детям и женам дипломатов. Вероятно, это связано с попыткой Вашингтона дать асимметричный ответ на наши ограничительные меры, которые мы, что характерно, также вводили в ответ на действия США», – сказал эксперт.
В целом такие действия американской стороны он назвал неприемлемыми и непопулярными в дипломатической работе.
«Ситуация действительно очень сложная. Дипломатическая война, продолжающаяся уже несколько лет, довольно сильно ударила по отношениям двух стран. При этом восстановить нормальную работу диппредставительств при наличии политической воли можно прямо сейчас. В этой сфере, в отличие от других, у России и США нет коренных противоречий», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Это показатель того, на каком уровне находятся наши отношения. Я думаю, что это самый низкий уровень со времен холодной войны. Именно поэтому мы видим с обеих сторон постоянные обвинения. Поэтому правых и неправых в дипломатическом конфликте установить довольно сложно», – полагает собеседник.
«Однако обеим странам надо стремиться к налаживанию отношений. Но в связи с общей напряженностью, связанной с заявлениями США о якобы подготовке Россией военной операции на Украине, мы вряд ли увидим в ближайшие недели и месяцы какие-то подвижки в дипломатическом вопросе. Ситуация останется прежней как минимум до проведения онлайн-саммита двух президентов, который, будем надеяться, состоится», – считает Дудаков.
«Что же касается слов Антонова о проведении Соединенными Штатами политики по разъединению семей дипломатов, то такие прецеденты в двусторонних отношениях уже бывали. Хотя и не так часто. Но, безусловно, это обоснованная жалоба со стороны российских дипломатов», – уверен он.
Эксперт сомневается, что обострению дипломатического кризиса поспособствовала деятельность главы Госдепа Энтони Блинкена. «Он продвигает стратегию, предусматривающую заморозку отношений с Россией, чтобы в них не было ни резких ухудшений, ни улучшений, – указал Дудаков. – Вероятно, в этой сфере не сложились женевские договоренности. В каких-то других аспектах политики стало лучше. Видно, что налажен прямой диалог на уровне президентов, а где-то – договоренности просто не заработали. Но как раз это может стать поводом для обсуждения проблемы на предстоящем саммите президентов».
Во вторник посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.
По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства». «Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.
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