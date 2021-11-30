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30 ноября, вторник | Последнее обновление — 09:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Генералов Росгвардии заподозрили в хищениях
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Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет.
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В США предрекли катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
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В гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины США ожидают масштабные потери, заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила, что «США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия, подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
При этом она не исключила, что в целях «самообороны» Россия прибегнет к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по территории США, так как своими недавними испытаниями противоспутниковых ракет Москва продемонстрировала способность сбить американские спутники.
Как только будет нанесен первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой, предупредила Коффлер.
Она также напомнила, что никто не смог победить Россию на ее территории: «Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году».
«Так входит ли Украина в число жизненно важных интересов безопасности США? Зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины? В обоих случаях ответ – однозначное «нет», – заключила эксперт.
Напомним, в Кремле заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
При этом источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер».
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Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Погребинский оценил шансы Китая отсудить у Украины 4,5 млрд долларов по делу «Мотор Сич»
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Сомневаюсь, что Украина выиграет суд в Гааге. Но проблема состоит в том, что цена, которую требуют китайцы, очень велика. Украина просто не сможет заплатить требуемую сумму. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя иск, который китайские инвесторы предприятия «Мотор Сич» подали против Украины в Арбитражный суд в Гааге.
«Будучи знаком с тем, насколько тщательно китайцы составляют договоры, они наверняка предусмотрели в инвестиционном соглашении подобную ситуацию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По мнению политолога, суд продлится долго – в ближайшие год-два он не завершится.
«Мы прекрасно знаем, что сделка о продаже компании сорвалась из-за давления американцев. В связи с этим я не думаю, что у Украины много шансов выиграть суд в Гааге. Но проблема состоит в том, что цена, которую требуют китайцы, очень велика. Украина просто не сможет заплатить требуемую сумму, если она проиграет тяжбу», – считает он.
«Жаль, что в Киеве не делают выводов из похожих ситуаций. Украина, ставшая фактически инструментом реализации планов США, продается задаром. В реальности она не получает ничего, кроме кредитов, которые нужно выплачивать, и пустых обещаний», – посетовал Погребинский.
«Устоявшаяся философия украинской власти основана на принципе удаления от Москвы и максимального сближения с Западом, без оглядки на возникающие издержки, – пояснил политолог. – То, что мы теряем рынки и оказались в условиях энергетического кризиса, никого не волнует. Реальной помощи от США нет».
В понедельник стало известно, что Beijing Skyrizon – китайский инвестор предприятия «Мотор Сич» – через Арбитражный суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов, приводит РИА «Новости» заявление компании.
В сообщении китайской стороны отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
«В соответствии с «соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов США», – указано в документе.
Подчеркивается, что «китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».
Руководство Beijing Skyrizon добавило, что компания всегда надеется на добрую волю и примирение, но никогда не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января на Украине ввели санкции против китайских инвесторов, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.
МИД КНР потребовал от Киева соблюдать права инвесторов, которым был причинен ущерб в 3,5 млрд долларов.
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Порошенко заявил о новой «энергетической игле» Украины
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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов, закупка электричества у Минска – это ловушка.
«Увидите: Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15–20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще более болезненно», – сказал Порошенко, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины вынуждены сидеть на шпагате, чтобы пройти отопительный сезон.
Напомним, на Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.
В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов.
В Германии отреагировали на требование Украины вернуть ноты Баха
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«То Киев прославляет пособников нацистской Германии, то требует у Берлина репарации. Пусть наконец определятся, за кого они», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт. Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал репараций за утраченные во время Второй мировой войны украинские культурные ценности.
«Требования господина Мельника обычно носят популистский характер. Наверняка он сам понимает, что говорит глупость. Но привлекать внимание к собственной персоне – его конек. Серьезно относиться к таким высказываниям не стоит, это очередной пиар-ход», – уверен депутат бундестага прошлого созыва от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. «Даже сами по себе требования Мельника выглядят нелогично. То Украина возвеличивает и прославляет тех, кто сотрудничал с нацистской Германией, то просит репарации от ФРГ. Пусть уж они как-то определятся. Они за «красных» или за «белых», – недоумевает он.
Гердт также добавил, что лучше ящик Пандоры со взаимными претензиями постепенно закрыть, а то их можно будет предъявлять до бесконечности. «В итоге придется тем же полякам платить репарации России за разрушенную Москву и так далее, – сыроинизировал он. – Украинской власти следовало бы наконец заняться налаживанием дипломатических отношений со своими соседями – вместо того, чтобы их разрушать».
«Такое ощущение, что у Киева вся генеральная линия основана на идее, что им все вокруг должны: Россия, ЕС, Германия, США. И это при том, что та же Германия и так уже перечисляет туда большие суммы на проведение реформ. В ФРГ все еще надеются, что на Украине действительно произойдут реформы. Не знаю, насколько хватит терпения», – отметил собеседник.
«Кроме того, не понимаю, зачем им вдруг понадобились обратно ноты Баха. Вероятно, великий композитор просто пришелся кстати для исполнения извечной роли Украины – арии обиженного и просящего государства», – предположил Гердт.
В понедельник посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался, что немецкие власти игнорируют предложения Киева о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки в украинские музеи ценных арт-объектов мирового уровня. Он потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, а заодно вернуть и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину в годы правления президента Леонида Кучмы.
Посол сказал, что за время оккупации культурная сфера Украина была полностью разорена. Он отметил, что более полумиллиона музейных экспонатов пострадали, 46 млн архивных материалов и 50 млн книг пропали. Всего же, по его мнению, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна расстроена отказом Германии поставлять оборонительное оружие Киеву.
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Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена
В Ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совопкупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что формат переговоров пока не определен.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.
Госдеп: Отъезд российских дипломатов нельзя рассматривать как высылку
США считают, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру, заявила на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.
«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – приводит ее слова ТАСС. По ее словам, США предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.
Также Портет заявила, что США намерены продолжать консультации с Россией по визовым вопросам
«Равно как Россия предоставляет нашим дипломатам трехлетний срок пребывания в стране, так же и США предупредили Россию около года назад, что ее дипломатам будет предоставлен аналогичный трехлетний срок пребывания», – заявила она.
Это будет способствовать большему паритету в отношениях между двумя странами, отметила она. Портер добавила, что США продолжают обсуждать вопрос сроков пребывания дипломатов с Россией, передает РИА «Новости».
«Это создает больше паритета в наших дипломатических миссиях по мере того, как обе (страны) будут ротировать сотрудников с определенной частотой. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией», – подчеркнула Портер.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.
Антонов отмечал, что российско-американские консультации по вопросам кибербезопасности развиваются в позитивном русле, но есть некоторые проблемы.
Антонов: США де-факто выдворяют российских дипломатов
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну и что речь идет о фактическом выдворении.
«В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», – цитирует заявление Антонова РИА «Новости».
По его словам, именно госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.
По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства».
«Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.
Ранее официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России.
Зеленский без объяснений уволил начальника департамента контрразведки СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака, указ опубликован на сайте офиса президента.
«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», – говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского. Причины увольнения не уточняются.
Руснак был назначен Зеленским на свою должность в сентябре 2019 года.
Ранее Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц.
Стрелявшему в сторону Донбасса украинскому журналисту пообещали госохрану
Украинского журналиста Юрия Бутусова, который ранее выложил в сеть видео со стрельбой из гаубицы, могут убить, поэтому ему будет предоставлена государственная охрана, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, Бутусова используют «черные политические аферисты», а сам журналист уже давно превратился в «черного пропагандиста с признаками распада личности», которого «очень качественно накачивают психологически». Арестович считает, что Союз журналистов Украины должен дать соответствующую оценку видео, где Бутусов стреляет из гаубицы, потому что журналисты «должны соблюдать нейтралитет особенно строго».
«Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного (журналиста Георгия) Гонгадзе. Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум – недели. Его убьют те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков – с искренним возмущением граждан», – написал Арестович в Facebook.
Также он сообщил, что будет просить предоставить журналисту государственную охрану. «Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать», – сказал советник.
Ранее украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором производит выстрел из 152 мм гаубицы Д-20 по позициям ополченцев. Между тем госбюро расследований (ГБР) Украины заинтересовалось опубликованным видео и пообещало провести проверку.
Напомним, руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
На Украине началось расследование дела о подготовке к госперевороту
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и начала расследование о подготовке некоторыми гражданами Украины и России к захвату власти в стране, сообщает пресс-служба ведомства.
«Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Производство открыто по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины - по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.
Отмечается, что о ходе расследования будут сообщено позже.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть информация о том, что 1 декабря на Украине произойдет госпереворот. К этому будет причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Также политик сказал, что участие примут граждане Украины и России.
Политолог: Эрдоган - не идеальный посредник для переговоров между Москвой и Киевом
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«Украина – важнейшая страна для России. Наверное, с другим поколением украинских лидеров у нас будет диалог. Но при Зеленском никакого диалога, даже с участием третьей стороны, не предвидится. Тем более – при посредничестве Эрдогана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение президента Турции о посредничестве между Киевом и Москвой
«У Эрдогана хорошие отношения и с украинским лидером, и с российским. Но есть нюанс, заключающийся в том, что Российская Федерация не хочет и не будет общаться с нынешним поколением украинских лидеров и конкретно с Зеленским», – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Поэтому, я думаю, что инициатива турецкого президента довольно бесполезная. И, скорее всего, она просто направлена на то, чтобы напомнить о себе международному сообществу, добавив в свой образ за границей немного позитивных нот. Сомневаюсь, что даже сам Эрдоган верит в успешность этой идеи», – добавил Ткаченко.
«Он сейчас подвергается очень жесткой критике за поведение на международной арене, на Ближнем Востоке, в Африке. И внутри страны у него нарастают очень большие проблемы с оппозицией на фоне обвала лиры. В ситуации, когда в стране валютный кризис и галопирующая инфляция, такого рода позитивные новости нужны любому лидеру», – говорит собеседник.
«По идее, в подобных украинской ситуациях посредник даже необходим. И, как правило, в такой роли выступает нейтральное государство. Но даже если мы хотим его найти, то лучше поискать где-нибудь в Швейцарии, Австрии или Финляндии. Эрдоган не является нейтральным игроком в глазах России. У него есть своя позиция по Крыму и другим вопросам, которая Россию совершенно не устраивает. Так что это не идеальный посредник. А вот для Украины он подходит вполне», – считает Станислав Ткаченко.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Ранее президент Турции в интервью турецким журналистам заявил о своем намерении выступить посредником в решении кризиса между Россией и Украиной. В Кремле оставили без комментариев предложение президента Турции. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу. Там есть две стороны – это Киев и ЛДНР.
В то же время украинская сторона высказала свое согласие на участие турецкого лидера в их диалоге с Москвой. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал единственное условие: не должно быть никаких соглашений по Украине, которые делаются или заключаются без Украины.
Напомним, в прошлую среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Рябков: Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России
Москва не позволит США вмешиваться во внутренние дела России, а на подобные попытки намерена отвечать жестко и решительно, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Мы никому не позволим разговаривать с Россией менторским и высокомерным тоном и тем более совать нос в наши дела. Ответ будет жестким и решительным», – подчеркнул он.
По его словам, Вашингтон не оставляет попыток сдержать развитие России и тратит значительные средства на дестабилизацию ее внутренней обстановки.
«И сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику посредством санкций, шантажа, информационных войн. Действуя, в том числе, через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России», – приводит ТАСС слова Рябкова.
Такие шаги предпринимаются американской стороной «под видом содействия укреплению демократических институтов и гражданского общества», при этом большие средства выделяются на финансирование проектов, способствующих протестным, сепаратистским настроениям.
«Причем делается это под вывеской охраны природы, борьбы с коррупцией, обеспечения гендерного равенства, сохранения этнокультурного разнообразия», – заявил замглавы МИД.
Как отметил Рябков, российская сторона отмечает, что «с годами американская пропаганда и дезинформация приобретают более изощренные формы, мимикрируя под независимые медиа, журналистские расследования и низовые общественные инициативы».
«Информационная война, на которой, как считают американцы и некоторые их союзники, все средства хороши, ведется по всем линиям, в частности в социальных сетях и мессенджерах. Целевая аудитория – молодежь», – заявил Рябков.
Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что США совершили более 100 актов грубого вмешательства в суверенные дела других государств с момента принятия Устава ООН, закрепившего принцип невмешательства, с 1946 по 2000 год.
Рябков заявил об ответе на новую высылку дипломатов из США
Москва ответит на новую высылку российских дипломатов, Вашингтону нужно остановиться, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Обязательно (ответим), и мы предупредили американцев о том, что во избежание дальнейшего сокращения их персонала здесь – мы не хотим этого, но мы не можем не отвечать в таком жанре», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.
Антонов отмечал, что российско-американские консультации по вопросам кибербезопасности развиваются в позитивном русле, но есть некоторые проблемы.
Кулеба озвучил «красные линии» для посредничества Турции между Россией и Украиной
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о «красных линиях» для посредничества президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана между Украиной и Россией, об этом политик сказал в ходе брифинга для иностранных СМИ.
Он заявил о преданности Украины работе в нормандском формате, а также добавил о принятии предложений или инициатив «добрых услуг» от партнеров и друзей.
«И мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам прекратить эту войну, вернуть украинские территории, которые сейчас под российским контролем. Мы готовы сотрудничать с такими партнерами и координировать усилия», – цитирует Кулебу агентство УНИАН.
По словам главы ведомства, между главами Украины и Турции есть высокий уровень доверия, а между самими странами налажены отличные отношения.
«Красной линией» Кулеба назвал следующее: не должно быть никаких соглашений по Украине, которые делаются или заключаются без Украины.
«Все остальное приветствуется, мы готовы говорить и обсуждать любые инициативы, направленные на прекращение конфликта», – подчеркнул политик.
Ранее сообщалось, что президент Турции заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. В Кремле не стали комментировать это заявление.
Республиканцы блокировали оборонный бюджет из-за «российской угрозы»
Республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате оборонного бюджета на фоне требований обсудить «российскую угрозу», свидетельствуют результаты голосования.
Голосование по прекращению дебатов относительно оборонного бюджета с дальнейшим принятием законопроекта простым большинством не набрало необходимых по процедуре 60 голосов из 100, сообщает РИА «Новости».
Сенат вернулся в понедельник с каникул и должен до конца года успеть обсудить бюджет, оборонный бюджет и принятый палатой представителей масштабный план затрат на социальные расходы и климат стоимостью в 1,8 триллиона долларов. Республиканцы и демократы обвиняют друг друга в попытке принять неоправданные расходы на фоне неясного экономического прогноза и опасений инфляции.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Кулеба пообещал, что украинская армия сумеет «ответить на удар» России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия республики стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России, сообщает AFP.
Также Кулеба призвал к «оперативным действиям» для «сдерживания» Москвы, сообщает РИА «Новости».
«Если Россия решит провести военную операцию, все произойдет буквально в мгновение ока», – заявил министр. По его словам, армия Украины стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.
Кулеба заявил, что «Россия развернула значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины». Как отмечает агентство со ссылкой на министра, речь идет о 115 тыс. военных, танках, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских силах, а также о средствах радиоэлектронной борьбы.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
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