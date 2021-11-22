Мир готовят к зимней войне на Украине

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22 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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США неожиданно начали скупать в России еще один вид топлива

Интерес США к российским углеводородам только усилился Виталий Тимкив/ТАСС
Одной рукой США вводят санкции против России и молятся на «зеленую» энергетику, а другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов. До недавнего времени США возили из России в основном тяжелую нефть и мазут, а теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу. Чем же объясняется этот неожиданный поворот? Подробности...
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Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
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Чем финская АЭС угрожает России

АЭС «Ловииса», построенная силами советских атомщиков, работает с 1977 года fortum.com
Российские экологи обратились к Финляндии с призывом закрыть АЭС в Ловиисе, которая стоит прямо на берегу Балтики. По их словам, объект в любой момент может стать масштабной радиационной угрозой для Петербурга. Опасение у них вызывает и российский аналог «Ловиисы» – Кольская АЭС. Насколько реальна угроза, почему финские власти намерены продлить работу своей атомной станции и чем объясняется активизация экологов? Подробности...
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Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

Кайл Риттенхаус стал символом справедливости для одних и «белого превосходства» – для других EyePress News/Reuters
Знаменитая американская «система правосудия сломана», заявляют в Конгрессе по итогам знакового процесса, завершившегося в США. 18-летний Кайл Риттенхаус оправдан по обвинению в двойном убийстве – он застрелил напавших на него BLM-погромщиков. Почему этот приговор вновь расколол Америку и теперь способен спровоцировать новые массовые беспорядки в Соединенных Штатах? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Россия поможет поделить воду и свет в Центральной Азии

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
До 1991 года энергосистемы стран Центральной Азии входили в Единую энергосистему СССР, причем гидроэнергетика и ирригационное земледелие были взаимосвязаны. Зимой Киргизия и Таджикистан копили воду в водохранилищах и получали электроэнергию и энергоресурсы из энергоизбыточных Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Подробности...
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В русском языке все определяется условием уместности

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Наши папы и мамы волкали на стриту в шузах и аскали на батл, чтобы дринкнуть на флэту. Это был их язык, приводивший в ужас наших бабушек. А сейчас они так говорят? Подробности...
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Центр тюркского мира – это Россия

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Пока Москва не спешит конкурировать с Турцией за «тюркский мир». Однако не исключено, что через какое-то время ситуация изменится – тем более, что бороться за умы и сердца «тюркского мира», а это 10 российских республик и пять стран бывшего СССР, нужно было еще вчера. Подробности...
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Украину побили по огурцам

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Лаврова «достали» Париж и Берлин

Тихановская объедает Литву

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    По мнению США, вероятность «вторжения России» возрастает «по мере того, как погода становится холоднее»
    		   22 ноября 2021, 19:30
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Дмитрий Бавырин

    «Россия хочет ввести войска в Украину в нескольких местах сразу и осуществит атаку в январе-феврале». Число заявлений такого рода в США и ЕС резко возросло. Судя по всему, речь идет о подготовке крупной провокации со стороны Киева, и Запад заранее предостерегает Москву от ответа на нее. В СВР уже заявили, что ситуация вокруг Украины опасно напоминает ситуацию вокруг Грузии 2008 года.

    Заявления украинцев о том, что Россия готовит вторжение на Украину и со дня на день его осуществит, в самой России принято высмеивать. Крики про «волков» продолжаются уже который год, и чем больше фантастических подробностей приводят в Киеве, тем больше поводов для шуток.

    Вот и теперь к словам начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, 35-летнего генерала Кирилла Буданова трудно отнестись серьезно. Буданов «точно знает», что нападение будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют десантные операции российских войск в Одессе и Мариуполе, а также вторжение через Белоруссию. 

    Даже для этого юноши с золотыми погонами столь протяжный крик о волках уже не первый. Несколько дней назад Буданов уже «прогнозировал» вторжение российских войск, и даже высказался о его предполагаемых датах – январь-февраль следующего года.

    С учетом того, что у президента Владимира Зеленского очередные проблемы с рейтингом, все это можно было бы посчитать стандартной попыткой Киева сплотить частично напуганных, частично разозленных граждан вокруг главы государства и против общего врага. Это старый политический метод, который не на Украине придумали, но на Украине особенно сильно ценят и очень часто используют. 

    Но есть соображение, что на сей раз ситуация обстоит значительно сложнее и не сводится к пиар-поддержке президента Зеленского. Дело в том, что разгонять тему с «подозрительными перемещениями» российских войск и возможностью их вторжения на Украину первыми начали американцы, причем в Киеве американцев даже опровергали, что само по себе нетипично.

    То, что Зеленский мог рекрутировать в свою информационную обслугу американскую разведку, мягко говоря, сомнительно. Это не уровень президента Украины, тем более, как показала публикация т. н. досье Пандоры, сейчас американская разведка склонна работать скорее против Зеленского.

    Меж тем, как утверждает New York Times, именно ЦРУ рассылает по союзникам в НАТО алармистские призывы «помешать России предпринять военные действия на Украине». В свою очередь канал CBS News со ссылкой на чиновников, проинформированных по данному вопросу, утверждает, что «вторжение зависит от погодных условий» и «может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада»

    Это только наиболее свежие примеры в густом двухнедельном потоке аналогичных публикаций и заявлений. Общественное мнение недвусмысленно готовят к тому, что между Россией и Украиной начнется военный конфликт. И это уже не пустые разговоры о российской угрозе. Это само по себе угроза в адрес России.

    Наиболее безобидное объяснение происходящему (если исключить теперь уже маловероятную информационную спецоперацию по накачиванию рейтинга Зеленского) – попытка американцев согласовать с союзниками новый пакет санкций против России, чтобы использовать его как средство давления на нее. По крайней мере, именно такой призыв содержался в упомянутом выше предупреждении американской разведки, а то, что собственный запасной пакет санкций в Вашингтоне готовят уже давно, не новость.

    Сообщалось даже, что президент Джо Байден успел отвергнуть несколько вариантов проекта ограничений как «недостаточно жесткие».

    Во Франции – одном из участников «нормандского формата» – о подготовке собственных пакетов не сообщалось. Но накануне глава МИД этой страны Жан Ив Ле Дриан выступил с категоричным предупреждением к Москве на ту же тему – «любое нарушение границы, любое вторжение приведет к чрезвычайно серьезным последствиям». 

    В намерении западных стран зарядить револьвер и положить его в задний карман под предлогом «агрессивных планов Москвы» приятного для нас мало, но ничего принципиально опасного все же нет. Гораздо хуже, если это является промежуточным шагом в схеме, за которым последует полномасштабная провокация – такая, при исполнении которой от России ждут военного вмешательства в украинскую жизнь, или по крайней мере чего-то такого, что можно было бы за такое вмешательство выдать.

    Тогда этот метафорический пистолет можно будет достать и нажать на метафорический курок. Как минимум украинская сторона будет на этом горячо настаивать. Новый пакет санкций может даже стать главным ориентиром для украинской внешней политики на ближайшее время – за нехваткой других ориентиров, небезнадежных в плане достижения (список безнадежных известен; в первую очередь это вступление в ЕС и НАТО).

    Что же касается российской внешней политики, в ней явным образом прослеживается принцип, который не смогут отрицать ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе: мы не атакуем первыми.

    На нашу совесть пытаются возложить три случая «военной агрессии» – войну с Грузией в 2008-м, воссоединение с Крымом и начало конфликта в Донбассе. У нас, конечно, принципиально другая позиция по поводу того, было ли это «агрессией» во всех трех случаях, а в случае Донбасса – по поводу участия российской армии в конфликте в принципе. Но дело сейчас не в этом, а в том, что военное вмешательство России, реальное оно или мнимое, всегда было продиктовано экстраординарными событиями со стрельбой и трупами.

    В 2008-м – нападением на российских миротворцев и попыткой штурма Цхинвала грузинской армией. В 2014-м – вооруженным государственным переворотом в Киеве и полномасштабной военной атакой новых властей на Донбасс, жители которого потребовали для себя автономии.

    Что такого должно произойти в «январе-феврале» следующего года, чтобы российские войска перешли украинскую границу сразу в нескольких местах, страшно даже представить. Само их нахождение неподалеку от оной, как бы того ни хотелось американцам, ни разу не доказательство агрессивных намерений, наоборот, это сдерживающий психологический фактор как для Украины в плане провокаций в Донбассе, так и для стран НАТО, зачастивших с военными учениями и прощупывающими возможность расширить свое присутствие в Черном море.

    Для провокаций с украинской стороны сейчас, к большому сожалению, благодатное время. Напомним, что несколько дней назад между Москвой с одной стороны и Берлином и Парижем с другой окончательно оформился острый дипломатический конфликт. Вместо того, чтобы принуждать Киев к размораживанию миротворческого процесса и имплементации Минских соглашений, западные посредники, вопреки собственным заявлениям, украинцам потакают, а ответственность за простой пытаются переложить на Россию.

    После констатации этого тупика и неразрешимости противоречий Владимир Путин подписал исторический указ, который должен вернуть к жизни производство и внешнюю торговлю в ДНР и ЛНР. Еще неделю назад у Украины были значительно более выгодные позиции в конфликте с непризнанными республиками. Теперь план по взятию Донбасса измором можно считать официально похороненным – открытие российского рынка кардинально меняет расклад не в пользу Украины, так что стоит ожидать шагов уже со стороны Киева, где наверняка обсуждают и военный вариант решения проблемы.

    Таких шагов, при которых там ждут реакции от российской армии. А то, что американцы готовят Европу и мировое общественное мнение к подобному развитию событий, говорит о согласованности действий между ними и Киевом.

    Это больше не домыслы, это официальная позиция России, которой вооруженный конфликт с Украиной, тем более со странами НАТО, сулит огромное количество проблем и не сулит абсолютно никакой выгоды. О том, что Киев может пойти на провокации, чтобы оправдать заявления об угрозе вторжения, заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его мнению, истерика нагнетается искусственно, и через нее украинское руководство пытается выйти на силовое решение конфликта в Донбассе, возможно, что под прикрытием учений НАТО в Черном море.

    «Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина», – подчеркнул Песков, призвав США остановить продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ и прекратить «накачивать» Украину современным вооружением, «окрыляя» тем самым на безумные поступки.

    Адресат сообщения принципиально важен. Россия сейчас исходит из того, что договориться о чем-либо с действующим украинским руководством нельзя. Надежды найти взаимопонимание с Берлином и Парижем также исчерпаны. Последний путь, позволяющий избежать большой беды, – это диалог с США, поэтому грядущий онлайн-саммит Москва – Вашингтон с участием первых лиц приобретает колоссальное значение. 

    И Киев, и его западные партнеры слишком красноречиво дают нам понять, что ставкой на провал этих переговоров может быть война с непредсказуемой пока степенью «гибридности».

    В Службе внешней разведки России уже заявили, что положение дел вокруг Украины сильно напоминают ситуацию в Грузии накануне 2008 года. Теперь, как и тогда, Запад формирует у российского соседа «чувство вседозволенности и безнаказанности», что грозит привести к непоправимым последствиям.

    Какими бы смешными ни казались рассказы про российский десант под Одессой, шутки кончились. А вот Украина осталась.


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