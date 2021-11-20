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20 ноября, суббота | Последнее обновление — 10:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения
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Разведка США предупредила союзников о возможном скором «вторжении» России на Украину
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Представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины, необходимо принять военные и экономические меры для сдерживания Москвы, пишет газета New York Times.
«Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
По данным издания, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе ездила в Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном «военном вторжении» России на Украину. По утверждению информированных чиновников, растущая озабоченность по поводу России была одной из самых обсуждаемых «краткосрочных угроз».
Как утверждают американские чиновники, Россия якобы «еще не решила», что собирается делать с войсками, которые она «собрала» у границ Украины, однако США относятся к этому серьезно.
Ранее обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg написал, что газопроводу «Северный поток – 2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину.
Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
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В ЛНР раскрыли схему выхода Украины из Минских соглашений
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«Закон «Об основах госполитики переходного периода» предполагает установление оккупационного режима над территориями Донбасса в результате силовых действий Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя намерение властей Украины принять соответствующий законопроект.
«Этот документ противоречит всем пунктам Минских соглашений. Во-первых, в нем зафиксирована роль России как стороны конфликта и «страны-агрессора», что противоречит пункту №2 Минских соглашений», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Во-вторых, закон предусматривает запрет на проведение референдумов и выборов в ЛДНР, то есть лишает жителей этих территорий политических и гражданских прав. Также грубым нарушением договоренностей является отмена языковой автономии Донбасса», – добавил собеседник.
«Кроме того, согласно законопроекту, к моменту «деоккупации» Донбасса в ключевых городах региона должны появиться музеи «российской агрессии» вплоть до фиксации дня «освобождения», которые станут чуть ли не национальными праздниками, – указал он. – Также украинские власти намереваются создать специальный пул кадров, включающий «патриотов Украины», которые должны будут править на этой территории».
«По сути, это закон об установлении оккупационного режима над территориями Донбасса. По доброй воле ни один здравомыслящий человек не согласится на введение таких норм, – убежден Мирошник. – Если украинские власти его примут, то все ранее достигнутые договоренности в рамках «Минска» станут ничтожными. После этого разговаривать с Украиной будет не о чем».
Собеседник также обратил внимание на попытки Франции и Германии пересмотреть Минские соглашения и встать на сторону Украины в конфликте. «В этой ситуации публикация переписки российского МИД с Парижем и Берлином достаточно явно показывает стремление этих «гарантов» нивелировать действующие договоренности и подменить понятия», – пояснил Мирошник.
«По сути, они стараются перетянуть переговоры из минского формата в нормандский формат. Хотя его решения носят исключительно рекомендательный характер, в то время как главной переговорной площадкой является Трехсторонняя контактная группа в Минске», – добавил собеседник.
«Поэтому принятие законопроекта будет означать выход Украины из Минских соглашений. В этом случае она может предпринять новую военную провокацию в Донбассе», – предполагает представитель ЛНР. По его словам, «на это рассчитывают такие одурманенные украинские политики, как советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и иже с ними».
«Это станет очередной «кастрюлей майдана», которую натянут на голову простых обывателей и будут им рассказывать сказки о невероятных возможностях украинской армии. При этом со стороны своих западных партнеров Киев не получит ничего, кроме информационной поддержки. Не понимаю, на что еще они могут надеяться», – резюмировал Мирошник.
Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции Донбасса Ирина Верещук заявила, что законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» будет доработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, передает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятие этого закона будет означать выход Киева из Минского комплекса мер.
Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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В Германии предрекли Донбассу роль «порохового погреба» Европы
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«Меркель стала заложницей интересов Украины и США, и это ее очень коробит», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины отсутствия встреч в нормандском формате.
«В заявлении госпожи Меркель чувствуется личная обида на Россию и Украину из-за их нежелания провести встречу в «нормандском формате». Судя по всему, она очень хотела завершить свое канцлерство переговорами в Берлине. Ведь именно она придумала этот формат, боролась за него и призывала конфликтующие стороны за стол переговоров даже тогда, когда не было и речи о прогрессе», – полагает германский политолог Александр Рар.
По его словам, в глубине души Меркель понимает, что «нормандский формат» и Минские соглашения фактически провалились. «Ей очень больно это признать, учитывая, что в таком случае мы снова выходим на путь конфронтации, к которому обязательно подключатся США, – считает эксперт. – Она надеялась, что европейцы сами смогут решить этот конфликт, доказав свою независимость от Вашингтона. Это ее очень коробит».
Рар также добавил, что новое правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем вряд ли будет сильно заинтересовано в нормандских встречах. «Более того, такие встречи не особо интересуют и президента Франции, потому что он ведет свою игру с Россией. Так что обвинять в провале «нормандского формата» можно еще и французов», – уточнил он.
По мнению политолога, Меркель действительно разочаровала жесткая позиция Москвы. «При этом глава МИД России Сергей Лавров верно подмечает: если Франция и Германия поддерживают точку зрения Украины в конфликте, то смысла встречаться нет. Москву такое поведение европейских лидеров правомерно раздражает, учитывая, что Берлин и Париж являются гарантами исполнения Минских соглашений», – рассказал Рар.
«Меркель попала в ловушку, став заложницей интересов Украины и США, хотя она могла с большей твердостью отстаивать свою посредническую роль и заставить Украину следовать букве достигнутых договоренностей», – рассуждает эксперт.
«При этом я не понимаю, на что до сих пор надеется Зеленский. Подозреваю, что он уже осознает утрату Донбасса, поскольку Украина сделала все, чтобы настроить жителей региона против себя. Их уже фактически невозможно включить в состав Украины ни мирным, ни даже военным путем, – считает Рар. – Просто украинские власти не хотят этого признавать и, вероятно, хотят выторговать себе в обмен на Донбасс членство в НАТО и ЕС».
«Говорить о последствиях возможного выхода Украины из Минских соглашений довольно страшно, особенно в условиях милитаризации Европы, в частности Великобритании, – отметил политолог. – Больше всего меня пугает, что к развязыванию новой войны может привести случайная искра, как это было во время Первой мировой. Поэтому всем сторонам нужно быть максимально осторожными в поведении, чтобы Донбасс не стал новым пороховым погребом Европы».
Ранее и. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в «нормандском формате» на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки ничего не меняет.
«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом», – добавила канцлер.
В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник «нормандского формата» и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
Позже в ЛНР раскрыли схему выхода Украины из Минских соглашений, а в ДНР заявили о попытке Киева подорвать доверие к ООН.
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МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за слов президента страны о Крыме
МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве, а также ждет от президента Румена Радева опровержений его слов о российском Крыме, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.
Ранее глава Болгарии во время предвыборных теледебатов назвал Крым российским.
«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В МИД отметили, что слова болгарского политика о Крыме сильно отличаются от официальной позиции Софии, которая поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность Украины. Высказывание «не способствует развитию добрососедских отношений».
Напомним, Крым входит в состав Российской Федерации с марта 2014 года после референдума, проведенного в Крыму и Севастополе.
Ранее украинцы заявляли, что водная блокада Крыма завершилась неудачей, особенно после найденных пластов пресной воды под дном Азовского моря.
В США заявили о неготовности увеличить поставки оружия Украине
Соединенные Штаты на данный момент не намерены заявлять о дополнительной военной помощи Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мне пока нечего анонсировать или предвосхитить в контексте поставок дополнительной помощи (Украине). Мы поставляем Украине различные виды помощи – военного и мирного характера – и оказываем ей сильную поддержку на протяжении многих лет», – цитирует Псаки РИА «Новости».
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников во время визита в Вашингтон попросил Соединенные Штаты нарастить поставки вооружений в страну.
Резников также встретился с американским сенатором от Республиканской партии Джимом Инхофом, они обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Облсовет Тернополя потребовал построить мавзолей для Бандеры и Петлюры
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Депутаты Тернопольского областного совета приняли обращение к главе государства Владимиру Зеленскому и Верховной раде Украины с требованием построить в Киеве мавзолей для перезахоронения останков украинских националистов Степана Бандеры и Симона Петлюры, сообщил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский.
«Чтобы Бандере и Андрею Мельнику было не одиноко, народные избранники предлагают перенести в мавзолей мощи Евгена Коновальца, Богдана Хмельницкого и героев Колиивщины. Депутаты считают, что мавзолей с останками военных преступников и нацистских коллаборантов должен стать местом единения живых, где каждый украинец будет чувствовать себя представителем великого народа, гордым за его героическое прошлое», – написал Долинский на своей странице в Facebook, передает РИА «Новости».
По его словам, депутаты облсовета видимо считают, что только «тлен Бандеры может объединить украинцев».
Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на соцгарантии.
Ранее первоклассники из Тернополя записали в TikTok видео, в котором исполнили песню «Батько наш – Бандера» («Отец наш Бандера»).
МИД потребовал прекратить гонения на российскую диаспору в США
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Требуем немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав приостановку деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США.
«В течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах. Легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Целенаправленные репрессии в отношении представителей нашей общины привели к грубому попранию личных и гражданских прав и свобод человека, считает дипломат.
«Подобные действия ведут к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Будем требовать немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США», – заявила Захарова.
Ранее координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Посольство России в Вашингтоне в свете приостановки деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США потребовало от американской стороны прекратить преследование диаспоры.
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Стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США
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Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили осведомленные источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь – на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», – приводит слова первого источника РИА «Новости».
Другой источник отметил, что «для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности».
Источники уточнили, что фактически мобильная система ПРО С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с «Прометеем». При этом перехват воздушных аэродинамических целей будет исключен из задач С-550.
Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС России первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550.
Напомним, в сентябре в «Алмаз-Антее» заявили о наличии у США многоразовых боевых беспилотных орбитальных аппаратов X-37, способных наносить внезапные ядерные удары из космоса. В мае гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что к 2025 году США планируют развернуть восемь космических беспилотников X-37, каждый из которых способен нести до шести ядерных боеголовок. В августе 2019 года американский многоразовый беспилотный шаттл X-37B установил рекорд продолжительности полета.
США приветствовали заявления Путина об урегулировании в Донбассе
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Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Путин в своей речи [на расширенном заседании коллегии МИД России в четверг] <…> затронул широкий спектр тем, в том числе отношения между США и Россией и необходимость поддержания диалога для разрешения множества разногласий. Мы согласны. <…> Мы приветствуем заявление президента Путина по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе посредством Минских договоренностей», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь американской администрации также просили прокомментировать заявление Путина о том, что западные страны «очень поверхностно относятся» к российским «предостережениям и разговорам о красных линиях», а также слова о том, что поставки Западом летального оружия Украине обостряют ситуацию в Донбассе. В контексте этого пресс-секретарь Белого дома попросили объяснить, к чему склоняются Соединенные Штаты: к тому, чтобы прислушаться к предостережениям о красных линиях или к помощи Украине. «Мы следуем тому, что соответствует интересам США, что соответствует интересам нашей национальной безопасности», – ответила Псаки.
Накануне Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения
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Посольство России в США рассчитывает, что Вашингтон прислушается к экспертным оценкам относительно необходимости повлиять на Украину с целью выполнения Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, говорится в заявлении российского дипломатического представительства.
«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Посольство также обратило внимание на дискуссии в местных политологических кругах, в которых так или иначе поднимается вопрос о путях прекращения кровопролития на юго-востоке Украины», – говорится в заявлении российского дипломатического представительства на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
«Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений», – говорится в заявлении. «Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», – подчеркнули в посольстве.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей.
В четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Москва неоднократно требовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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На Украине собрались запретить импорт товаров из Белоруссии
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Проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады Украины, следует из карточки к законопроекту.
«Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь», – говорится в карточке к законопроекту, автором которого является депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дануца, передает РИА «Новости».
Ранее Белоруссия прекратила поставлять на Украину электроэнергию.
В пятницу Украина провела военные учения на границе с Белоруссией. В тот же день глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о готовности силовиков применять огнестрельное оружие в случае агрессивных действий нарушителей границы. Днем ранее пограничники Украины заявили о попытке мигрантов нелегально попасть в страну с территории Белоруссии.
Ранее глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в приграничных областях страны в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. В прошлое воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией.
В свою очередь министр обороны Белоруссии заподозрил НАТО в подготовке к войне. Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
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Украина попросила США нарастить поставки оружия
Украинский министр обороны Алексей Резников во время визита в Вашингтон попросил Соединенные Штаты нарастить поставки вооружений в страну, сообщают СМИ.
Резников также попросил США помочь Украине в защите в воздухе и на море, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
«Нам нужно прикрыть наше небо и наше море», – заявил Резников после встречи с американским коллегой, передает РИА «Новости».
Резников выразил удовлетворение тем, что глава Пентагона пообещал «стоять плечом к плечу» с Украиной в условиях якобы нарастания напряженности на границе с Россией.
Украинский министр встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
Резников также встретился с американским сенатор от Республиканской партии Джимом Инхофом, они обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона.
В ДНР заявили о попытке Киева подорвать доверие к ООН
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«Законопроект Украины «Об основах государственной политики переходного периода» противоречит не только Минским соглашения, но и решению СБ ООН», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Венецианская комиссия Совета Европы с незначительными оговорками положительно оценила соответствующий законопроект.
«Во-первых, в Комплексе мер по имплементации Минских соглашений четко определено, кто с кем должен договариваться, и кто является сторонами конфликта. России в этих пунктах нет. Поэтому украинский законопроект и упоминание там России – полная чушь, которая разрушает весь смысл переговоров», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Во-вторых, пункт о том, что президент Украины должен определять так называемую «контактную линию» и перечень относящихся к ней районов – это серьезное нарушение Минских договоренностей. Они, конечно, могут у себя в кабинетах определять, кто за что ответственен, но на переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе это влиять не должно. Эти нюансы определены Минскими соглашениями, и не могут определяться президентом Украины», – добавил собеседник.
«Вообще весь этот законопроект напоминает антиутопию, потому что в реальности даже его составители наверняка понимают всю сложность и даже невозможность его реализации на практике, – полагает Бердичевский. – Он противоречит не только Минским соглашениям, но и здравому смыслу».
По мнению парламентария, также прямым нарушением ранее достигнутых договоренностей являются пункты законопроекта о запрете амнистии, а также о проведении выборов в Донбассе только после так называемой «деоккупации».
Бердичевский обратил внимание и на то, что украинские власти уже реализуют часть положений данного законопроекта. В частности, это касается установления государственного статуса украинского языка в регионе, хотя особый статус Донбасса предполагает в том числе и языковое самоопределение.
«Там уже нет ни одной полностью русскоязычной школы. За счет этого они пытаются полностью изменить ментальность населения. Уже сейчас промывают мозги «послемайдановскому» поколению и собираются сносить старые памятники и строить новые. Цель у всего этого одна – воспитать людей, которые будут ненавидеть Россию», – отметил он.
«Все это идет в разрез с положениями Минских соглашений и подрывает доверие к международным институтам, включая ООН. Напомню, что за резолюцию СБ ООН, из которой исходит Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, проголосовали все ключевые страны», – резюмировал парламентарий.
Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции Донбасса Ирина Верещук заявила, что законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» будет доработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, передает ТАСС. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятие этого закона будет означать выход Киева из Минского комплекса мер.
Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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Франции предложили выйти из НАТО и заключить союз с Россией
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Читатели электронной версии издания Le Figaro выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы, предложив властям Франции выйти из НАТО и заключить союз с Россией.
Читатели издания возмутились позицией автора статьи о «сосредоточении российских войск» у границы с Украиной. Пользователь с ником Voîna Krasnaîa отметил, что Россия вынуждена реагировать на воинственную и коварную политику НАТО под руководством США. «Какая страна может похвастаться таким терпением, как Россия?» – поинтересовался читатель, мнение которого приводит РИА «Новости».
«Ну конечно же, НАТО не делает ничего, что может спровоцировать конфликт с Россией», – сыронизировал другой посетитель сайта издания. Он напомнил о воздушном патрулировании у западных границ России и заходах кораблей в ее территориальные воды в Черном море.
Пользователь с ником PNL призвал власти Франции не равняться на «так называемых американских друзей». «Украина – яблоко раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать нам сблизиться с Россией в стратегическом плане, хотя это наша историческая стратегическая задача!» – заявил Lugdunum. Он призвал оставить украинцев в покое и дать им самостоятельно решить собственные проблемы. «Давайте <…> выйдем из НАТО и начнем договариваться о стратегическом партнерстве с Россией, нашим давним союзником», – предложил читатель электронной версии издания.
«В будущем Украина должна воссоединиться с Россией, как когда-то ГДР объединилась с ФРГ», – подытожил Giovani Grimaldi.
Напомним, во вторник французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Франции защищать «территориальную целостность» Украины. Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.
В понедельник генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Посещавшему Крым актеру Добронравову не стали повторно запрещать въезд на Украину
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Служба безопасности Украины не стала повторно запрещать въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, несмотря на его выступления в Крыму, сообщили в СБУ.
«Данные о запрете въезда в Украину указанному актеру и внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, министерства культуры и информационной политики в Службе безопасности Украины отсутствуют», – заявили в ведомстве в ответ на запрос агентства «Украинские новости», передает РИА «Новости».
Также там пояснили, что не расследовали и не расследуют уголовных дел, заведенных после высказываний Добронравова о том, что Крым законно вошел в состав РФ.
Добронравов сыграл в сериале «Сваты», производимом студией нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
В 2017 году на Украине запрещали показ сериала «Сваты», но позже киевский суд снял запрет.
В 2017 году Добронравова сочли угрозой нацбезопасности Украины – ему и актерам Николаю Добрынину, Людмиле Артемьевой, игравшим в сериале «Сваты», запретили въезд на Украину в течение трех лет за пребывание на территории Крыма.
В январе 2020 года служба безопасности Украины отменила запрет российскому актеру Федору Добронравову на въезд в страну.
Захарова ответила на вопрос о возможности непризнания выборов в США
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У Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на вопрос о возможности непризнания выборов в США в будущем в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас есть критерии того, как мы принимаем решение о признании или непризнании электоральных процессов (в других странах), хотя это внутреннее дело государства, но все равно есть абсолютные четкие наши внутренние критерии относительно этого процесса. А придумывание вот таких схем – это не наш подход», – приводит РИА «Новости» ответ дипломата на вопрос о том, может ли Россия в будущем не признать американские выборы.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что Россия при оценке тех или иных выборов в других странах исходит из фактов и реальности, руководствуется определенными критериями, на основе которых принимаются соответствующие решения. Она добавила, что Россия направляет наблюдателей в составе международных миссий, наблюдателей в соответствии с приглашениями других стран, основывается на материалах, которые считает объективными.
Накануне в Палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. В МИД раскритиковали идею конгрессменов США о «непризнании» Путина президентом России в случае его победы на выборах главы государства в 2024 году.
Как подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, проект резолюции Конгресса США является вмешательством во внутренние дела России в чистом виде. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если Путин на них пойдет, приведет к разрыву российско-американских отношений.
В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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