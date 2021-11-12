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США готовят Европу к провокации с Украиной

На пресс-конференции с Кулебой Блинкен призвал Россию не повторять «ошибку 2014 года» REUTERS/Leah Millis/Pool
По итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на очередной волне обвинений в адрес России, которая, как считают американцы, «готовит вторжение на Украину». Информацию на этот счет США якобы передали в ЕС. Что это – бесплотные страхи или анонс собственной провокации? Подробности...
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    США готовят Европу к провокации с Украиной

    На пресс-конференции с Кулебой Блинкен призвал Россию не повторять «ошибку 2014 года»
    		   12 ноября 2021, 10:56
    Фото: REUTERS/Leah Millis/Pool
    Текст: Игорь Полежаев

    По итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на очередной волне обвинений в адрес России, которая, как считают американцы, «готовит вторжение на Украину». Информацию на этот счет США якобы передали в ЕС. Что это – бесплотные страхи или анонс собственной провокации?

    В видимой части визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтон и в итогах его переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном нет ничего интересного, потому что нет ничего нового.

    Это касается в том числе и подписанной сторонами хартии «о стратегическом партнерстве» – пустого и не оригинального даже в своем роде документа, в рамках которого США по-прежнему обещают Украину поддерживать, но не берут на себя четких обязательств.

    Гораздо интереснее другие моменты, сопутствовавшие подписанию хартии. Они вынуждают предположить, что по крайне болезненным для России крымскому и донбасскому вопросу затевается что-то очень нехорошее, причем затевается именно в Вашингтоне, а не в Киеве, давно набившем руку на провокациях.

    Первое. Получил дополнительное развитие запутанный сюжет, о котором газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее. В последние дни официальные лица в Вашингтоне и источники американских СМИ обвиняют Россию в «подозрительных» и «опасных» перемещениях техники у украинских границ.

    Казалось бы, банальность, уж сколько таких обвинений было. Но разница с сотней предыдущих случаев в том, что украинские чиновники «подозрительной» перегруппировки сил не видят и угрозы не чувствуют. Прежде они по таким поводам с американцами никогда не спорили.

    Несмотря на исчерпывающие вроде бы опровержения наиболее заинтересованной стороны (то есть Украины), Блинкен опять упомянул об этом фейке. «Все провокации, которые мы видим, идут из России, все эти передвижения войск, которые мы видим вдоль украинских границ», – сказал он, поблагодарив Киев за «сдержанность».

    На сей раз Кулеба с Блинкеном спорить не стал. Он заявил, что получил «новые данные» о «попытках эскалации» со стороны России, что «добавляет ряд новых элементов» и «позволяет сформировать более полную картину происходящего».

    Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский, офис которого ранее опровергал перемещения войск, заявил о нем как о бесспорном факте, призвав не поддаваться панике.

    В то же время, как утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники, власти США предупредили европейские страны о возможном «вторжении» российских войск на Украину, сославшись на некую собственную информацию. 

    Это выглядит так, будто общественное мнение готовят к очередному военному обострению. Его виновник американцами уже обозначен – Россия. А то, что прежде украинские чиновники Штатам не подыгрывали, может объясняться тем, что их в эту игру (информационную спецоперацию) не посвятили.

    Второе. Полтора десятка американских конгрессменов написали президенту Джо Байдену открытое письмо. В нем также упомянуто «сосредоточение российских войск у границ Украины» и обозначен необходимый, по мнению конгрессменов, ответ на него. Главу государства просят ни много ни мало «развернуть военное присутствие США в Черном море для сдерживания российского вторжения».

    То есть история с британским эсминцем «Дефендер» в Черном море их ничему не научила, риск возможного столкновения с российскими войсками их не пугает. Меж тем, напомним, президент России Владимир Путин, комментируя скандал с «Дефендером», выразился в том духе, что его могли бы и потопить – полномасштабной войны от этого не случилось бы, «потому что те, кто осуществлял провокацию, прекрасно понимали, что в их ситуации нельзя победить».

    По сути это означает следующее: если провокации со стороны кораблей НАТО продолжатся, «рука не дрогнет».

    И байденовская администрация, и конгрессмены-«ястребы» вряд ли хотят довести дело до настоящей войны с Россией. Но они, вполне вероятно, тоже не считают, что «вероятный противник» на войну решится, чем оставляют себе простор для провокаций.  

    Которые, разумеется, будут поданы как ответ на «агрессивные действия России» – те самые, о которых сейчас американцы предупреждают ЕС и при упоминании которых украинцы еще три дня назад удивленно таращили глаза.

    Что именно нам готовят – вопрос открытый. Это могут быть, например, существенные поставки вооружений в ВСУ. При президенте Бараке Обаме американцы от поставок летального оружия воздерживались, но при президенте Дональде Трампе «процесс пошел», а Байден с точки зрения собственного позиционирования не может помогать Украине меньше, чем Трамп, который Украину, по легенде демократов, «предал» и готов был сдать «российским агрессорам».

    Такой подход нравится в Демократической партии не всем – там полно искренних пацифистов, считающих, что продажа летальных вооружений сторонам действующих конфликтов к добру привести не может. Не исключено, что для снятия таких возражений сейчас и разыгрывают спектакль с таинственной «информацией о подготовке российской агрессии».

    Поставки американского оружия ВСУ – это швыряние боеприпасов в костер, нечто само по себе опасное и чреватое трагическими последствиями. Но есть вариант и похуже – ускоренная милитаризация Черного моря за счет повышенного американского присутствия, к которому США, кстати говоря, как раз недавно призвали румыны

    Это для России станет уже полномасштабным вызовом. На который нам, конечно, есть чем ответить, но этот ответ, по логике спирального развития конфликтов, вызовет еще один ответ от НАТО, то есть вместо как бы желаемой всеми сторонами разрядки мы получим обострение риска третьей мировой.

    Наконец, всегда остается Донбасс, где ситуация ухудшается, по оценкам не только Москвы, но и ОБСЕ. На словах (все того же Блинкена) американцы выступают «за исключительно дипломатическое урегулирование», но оно подразумевает имплементацию Минских соглашений, что для нынешней администрации в Киеве неприемлемо. Значит, будет или «недипломатическое», военное урегулирование, или «заморозка» конфликта, но на заморозку всё происходящее сейчас вокруг Донбасса и Черного моря похоже менее всего.

    «Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще в апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», – заявил недавно советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. 

    Всё это, конечно, может оказаться всего лишь совпадением, набором несуммирующихся обстоятельств. Блинкен – один из наиболее яростных русофобов в команде Байдена, подозревать Россию и грозить ей последствиями – его стиль. При этом в Конгрессе есть русофобы и покруче, есть платные украинские лоббисты, возможно, они думали своим письмом поддержать подписание хартии – и не более того. Что же касается заявлений украинских чиновников, им по определению грош цена.

    Но это тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть – а значит, надо исходить из того, что американцы на Украине действительно затевают что-то нехорошее.

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