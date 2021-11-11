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11 ноября, четверг | Последнее обновление — 08:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за войск России у границ
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Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за войск России у границ
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике из-за сообщений западных СМИ о концентрации российских войск вблизи украинских границ.
«Наши западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации… Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации в Донбассе», – приводит Зеленского в телеобращении к гражданам ТАСС.
В то же время, по его словам, такие сообщения вызывают панику. «Удивляет то, что это стало открытием для некоторых экспертов, журналистов и некоторых блогеров, которые подняли медиашумиху. Обстрелы и взрывы, скопление и перемещение войск происходят на фронте восьмой год подряд, психологическое давление со стороны России на нас давно не действует», – заявил Зеленский.
Он заверил, что украинские спецслужбы, разведка «владеют полной информацией», армия Украины «готова дать отпор кому-либо когда-либо и где-либо». «Ваша паника точно не поможет, но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший ущерб, чем боевые действия», – заявил политик.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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В Крыму ответили Ротару на заявление о статусе полуострова
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Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук посоветовал певице Софии Ротару, которая заявила о желании вновь увидеть Крым в составе Украины, не скатываться до махрового украинского национализма.
«Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», – сказал РИА «Новости» Форманчук.
По его словам, крымчане искренне любили Ротару и ее творчество. Глава общественной палаты Крыма добавила, что крымчане любят Ротару и ценят ее вклад в отечественную эстраду, но при нынешней политической ситуации они оказались по разные стороны баррикад.
Ранее сестра певица Софии Ротару Аурика заявила, что артистка ждет «возвращения» Крыма в состав Украины.
Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума Верховного совета Крыма за «выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство».
В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
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«Беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В среду американский самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе на фоне высокой активности США в Черном море.
«Задействованный США над Черным морем самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars оснащен радиолокатором бокового обзора, который позволяет видеть объекты на земле за несколько сот километров. Также с этого самолета можно управлять ударными соединениями, тактической и стратегической авиацией, крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования. Это говорит о том, что США и НАТО с привлечением Украины и Грузии готовят так называемую многосферную военную операцию против России», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Собеседник напомнил, что НАТО в ежедневном режиме проводит разведку южных границ России с помощью стратегических беспилотников Global Hawk, взлетающих с авиабазы Сигонелла на Сицилии, а также с самолета радиоэлектронной разведки RC-135, базирующегося в Греции.
Эксперт заметил, что происходящее в Черном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса. «Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России», – указал аналитик.
Напомним, 9 ноября над акваторией Черного моря был обнаружен
самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны. Американский самолет 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
«На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», – отметили в Минобороны.
Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее, 6 ноября, для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем были проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС, указали в российском военном ведомстве. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может ответить Россия на «кулак Пентагона» в Черном море.
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Ярош выступил с призывом о готовности к украинским националистам
Командующий Украинской добровольческой армией (УДА) Дмитрий Ярош выступил с экстренным обращением к личному составу УДА и заявил, что уже в ближайшее время Украине может потребоваться весь ее потенциал на фоне якобы новой «волны агрессии» со стороны России.
В статье для «Укринформ» Ярош заявил, что Россия якобы наращивает военную активность около границ Украины. На своей странице в Facebook он обратился к личному составу добровольческой армии. «Не исключено, что скоро, ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, снова, понадобятся нашей Матери-Украине!» – написал Ярош.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала ранее заявил, что наращивание российских войск на границе Украины разведка не отмечает, зафиксированные перемещения военных России связаны с окончанием учений.
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Украина решила передислоцировать корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское
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Кабинет министров Украины принял решение передислоцировать корабли Военно-морских сил Украины из портов Черного моря в Азовское, сообщил депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«Состоится передислокация военных частей, катеров и судов обеспечения ВМС ВС Украины. В частности, в Бердянск (порт в Азовском море) из Одессы, Николаева и Очакова, а также в Новые Беляры (порт Южный) Одесской области из Одессы», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Депутат также опубликовал документ, в котором говорится, что в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева. Кроме того, в этот порт из Одессы прибудет поисково-спасательное судно «Донбасс», малые бронированные артиллерийские катера «Лубны», «Кременчуг», «Вышгород» и «Аккерман», а из Очакова Николаевской области – морской буксир «Корец».
На территории Одесской области произойдет перебазирование военной части, а также американских патрульных катеров типа «Айленд» – «Славянск» и «Старобельск».
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
Сестра Ротару заявила о надеждах артистки на «возвращение» Крыма Украине
Певица София Ротару ждет «возвращения» Крыма в состав Украины, заявила ее сестра Аурика Ротару.
По ее словам, артистка не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia прекратил работу. Аурика добавила, что Софию Ротару приглашают на гастроли в Россию, но она отказывается от этих предложений.
«Закрыли все там, Villa не работает. Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», – заявила сестра Ротару в эфире Youtube-канала DOROTYE.
Напомним, в декабре Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года», в котором отказалась участвовать в 2018 году, чтобы не «провоцировать радикально настроенных» украинцев.
Эксперт: США и Украина хотят унизить власти Франции и Германии
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«Из моего Ивано-Франковска на днях выдвинулись на восток два огромных воинских эшелона – с танками и БТР. Все это – открыто, на глазах у горожан», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский правозащитник Руслан Коцаба, комментируя рост военной активности США и Украины вокруг Крыма и Донбасса. По его мнению, так Киев намерен избавиться от обязательств в рамках «нормандского формата».
«Обратите внимание на то, что произошло в акватории Черного моря в последние дни. Там появились два американских боевых корабля, один из которых заправляет другие корабли. Понятно, что ожидается долгосрочное пребывание этих кораблей», – пояснил украинский правозащитник и публицист Руслан Коцаба.
«То, что самолет ВВС США летал по самому краю разрешенной зоны, провоцируя тем самым силы ПВО в Крыму. Все эти жесты говорят не только о желании США устроить военную провокацию на границах Украины. Одновременно Соединенные Штаты хотят тем самым унизить власти Франции и Германии, доказывая бесполезность любых попыток действовать в «нормандском формате», тщетность минских мирных переговоров», – добавил эксперт.
По мнению Коцабы, за активизацией действий ВСУ на линии фронта в Донбассе также стоят США. «Выходит, что третьей стороне, которая находится вне Украины, выгоден бардак, который усиливается в нашей республике», – предположил Коцаба. «Армия Украины в последнее время демонстративно усилила свою активность. На днях из моего Ивано-Франковска выдвинулись на восток два огромных воинских эшелона – с танками и БТР. Все это – открыто, на глазах у горожан. Такое показное бряцание оружием вызывает у меня беспокойство», – отметил украинский правозащитник.
По его мнению, кризис с беженцами на границе Польши и Белоруссии следует рассматривать как звено той же цепи событий. Он полагает, что в перспективе кризис может очень скоро перекинуться и на границу Польши с Украиной, если мигранты направятся на юг.
«В итоге, как мне кажется, в последние дни мы оказались на грани большого конфликта. Причем он уже не будет украинским – это будет геополитический конфликт. Не хочу оказаться пророком смерти в своем отечестве, но из-за всех этих провокаций в Донбассе и на границе с Польшей может начаться горячая фаза новой мировой войны. Постучим, конечно, по дереву», – оговорился эксперт.
Как сообщили в среду в Минобороны России, разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ нашей страны в Черноморском регионе. «В прошедшие сутки российскими зенитными ракетными войсками над акваторией Черного моря сопровождались три разведывательных самолета», – заявили в министерстве. Там добавили, что речь идет об отправившемся с Крита стратегическом самолете-разведчике RC-135 ВВС США, который приблизился к нашей границе на 30 км; о взлетевшем с авиабазы на Сицилии базовом патрульном самолете P-8А «Посейдон» ВМС США, приближавшемся к границе на 70 км; вылетевшем с авиабазы в Румынии самолете-разведчике С-160G «Габриэль» ВКС Франции, который подлетел к границе тоже на 30 км.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины». Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в этом году по сути утроила интенсивность полетов над акваторией Черного моря.
Хинштейн отреагировал на задержание в Ялте депутата за шпионаж
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«Единая Россия» исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. Сейчас решается вопрос о прекращении членства в партии экс-депутата горсовета Ялты Юрия Ломенко, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. В среду ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза за шпионаж в пользу Украины.
«Задержанный – экс-депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко. Он был выдвинут по одномандатному избирательному округу от партии «Единая Россия». В этой связи в ЕР решается, если уже не решен, вопрос о прекращении членства Ломенко в партии», – сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.
По его словам, партия исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. «К сожалению, такая практика нередка, и мы вынуждены избавляться от людей в том или ином регионе, дискредитировавших себя», – пояснил парламентарий.
Депутат добавил, что украинские спецслужбы продолжат свою дестабилизирующую, разведывательную и террористическую деятельность против России, особенно в Крыму и Севастополе. «Противопоставлять этому Россия будет то же, что и сейчас – профессиональную, слаженную работу спецслужб для поимки шпионов и предотвращения их преступлений», – подчеркнул собеседник.
По версии следствия, бывший депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко, также возглавлявший поселковый совет Симеиза, вел шпионскую
деятельность с 2017 по 2018 год, собирая по заданию украинской разведки сведения, являющиеся государственной тайной. Среди прочего, ялтинец интересовался данными сотрудников ФСБ, отметили в ЦОС.
Против Ломенко было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («государственная измена»), максимальное наказание по которому – 20 лет заключения. Фигурант был арестован по решению Ялтинского городского суда. По словам главы городского совета Константина Шимановского, Ломенко 25 октября по собственному желанию сложил полномочия депутата Ялтинского городского совета.
Ломенко 48 лет. Он стал мэром Симеиза в 2013 году еще при украинской власти. Его выдвинула Партия регионов после того, как был убит его предшественник на этом посту мэра Кирилл Костенко. Несколько лет назад Ломенко учредил и возглавил крымскую региональную общественную организацию «Национально-культурная автономия «Украинцы Крыма».
Ранее Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины.
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Грызлов объяснил цель Киева по нагнетанию напряженности в Донбассе
Нагнетание Киевом напряженности в Донбассе является попыткой отвлечь внимание украинцев от энергетического кризиса, заявил журналистам полпред России в Контактной группе Борис Грызлов по окончании очередного заседания в видеоформате.
Он рассказал, что киевская делегация продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта попытками найти способы пересмотра Минских соглашений с целью замены одной из его сторон, передает ТАСС.
«Представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня. Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, «валяют дурака». Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно», – сказал Грызлов.
Он также отметил, что нагнетание Киевом напряженности в Донбассе является попыткой отвлечь внимание украинцев от энергетического кризиса.
По мнению Грызлова, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводит политику молчаливого одобрения фактов невыполнения Украиной Минских соглашений.
«Отсутствие должной реакции представителей ОБСЕ на очевидные попытки Украины заблокировать процесс мирного урегулирования может свидетельствовать о том, что, по существу, ведется политика молчаливого одобрения фактов невыполнения украинской стороной договоренностей о перемирии и Минских соглашений в целом», – отметил он.
Грызлов считает, что «Украина пытается увести дискуссию по политической проблематике в сторону от разработки Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками совместного Плана действий по урегулированию конфликта – ключевого вопроса о достижении политического урегулирования внутриукраинского кризиса».
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу. Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. На последнем саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года стороны решили, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса на постоянной основе.
Накануне Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.
Ранее стало известно, что США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
Зеленскому запрещали читать соцсети из-за «ранимости»
Артист студии «Квартал 95» Юрий Великий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – очень ранимый человек, таким он стал уже после вступления в должность.
«Что о нем говорят – для него это важно. И ему даже, насколько я помню, запрещали читать Facebook, YouTube и прочее», – сказал он в интервью украинской журналистке Алесе Бацман на YouTube-канале.
Великий добавил, что не помнит, откуда знает эту информацию, однако предположил, что артистам об этом «давно» известно, рассказала пресс-секретарь президента.
Политик подчеркнул, что на Украине чересчур много желающих покритиковать Зеленского, однако в сатирических номерах студии «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, стараются его не «мочить».
Ранее жена Зеленского Елена заявила, что президент Украины очень хочет принести мир в Донбасс.
Блинкен заявил об усилиях США по продлению транзита газа через Украину
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Соединенные Штаты используют все доступные средства для пролонгации соглашений о транзите российского газа через Украину, ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов Киеву и координируют эти усилия с союзными странами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы также поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину», – приводит РИА «Новости» слова Блинкена по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Напомним, в понедельник оператор ГТС Украины сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 млрд кубометров, сократившись по сравнению с тем же периодом 2020 года почти на 22%.
В тот же день глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины с начала ноября увеличился на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше оплачиваемых Газпромом показателей.
Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, что вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
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Минобороны назвало цель активности США в Черном море
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Действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Подобные действия, по мнению Минобороны, являются дестабилизирующим фактором во всем Черноморском регионе.
В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Российские РЛС сопровождали самолет на всем протяжении полета над Черным морем.
Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
США поддержали «полную интеграцию» Украины «в евроатлантические институты»
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США поддерживают Украину в стремлении «придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями» и будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в евроатлантические институты», говорится в американо-украинской хартии о «стратегическом партнерстве».
Как отмечается в документе, текст которого распространил Госдепартамент США, по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, стороны нацелены на «углубление сотрудничества в таких сферах, как безопасность на Черном море, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией <…>», передает ТАСС.
Хартия также провозглашает, что Вашингтон и Киев будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в европейские и евроатлантические институты» ради обеспечения «экономического процветания» ее народа. При этом в хартии утверждается, что Россия якобы демонстрирует агрессию, а США с Украиной планируют этому противостоять.
Наконец, в документе содержится заверение в том, что «США привержены энергетической безопасности» Украины. Вашингтон собирается «поддерживать усилия Украины, нацеленные на то, чтобы стать энергетически независимой», перейти на «чистую» экономику, осуществить дерегуляцию энергетического сектора, диверсифицировать источники энергии, произвести интеграцию в электросеть Европы, модернизировать ядерный сектор, справедливым образом отказаться от угля и предотвратить использование Кремлем энергоресурсов в качестве геополитического оружия», пишут составители хартии.
Они также подчеркивают, что США сохраняют стремление «оказывать Украине содействие в реализации продолжающихся реформ в сферах обороны и безопасности», обучении личного состава вооруженных сил, организации военных учений. «Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины, нацеленные на то, чтобы придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями в целях повышения оперативной совместимости [войск сторон]», – говорится в тексте.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Киев пообещал «жесткий ответ» на возможный «энергетический терроризм» Москвы
Украинская сторона готова ответить в случае «энергетического терроризма» со стороны российской, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией «энергетического терроризма» в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны», – цитирует Данилова РИА «Новости».
Ранее аналитик Александр Кочетков заявил, что Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму. Москва, по его словам, намерена «задушить» Киев энергетической удавкой.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что транзит российского газа через украинскую территорию с начала ноября увеличился более чем на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей.
Киев пригрозил Минску последствиями после слов главы белорусского МИД о Крыме
Белоруссии грозят «непоправимые последствия» в случае признания Крыма российским, заявил МИД Украины, говоря о словах главы белорусского МИД Владимира Макея об этом полуострове.
«В министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Белоруссии о Крыме», – сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Киев исходит из того, что Белоруссия по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, добавил Николенко.
«Изменение подхода Белоруссии для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», – сказал он.
Он понадеялся, что в Минске отдают себе отчет в вопросе принадлежности полуострова и не будут допускать шагов, противоречащих международному праву.
Ранее глава МИД Белоруссии Владмир Макей заявил, что позиция белорусской стороны по Крыму неизменна. «Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», – сказал он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
США не исключили повторения 2014 года в политике России по Украине
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Соединенные Штаты обеспокоены необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
«Мы обеспокоены сообщениями о необычной российской военной активности рядом с Украиной. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, как и всегда. Мы продолжим тесно консультироваться с нашими союзниками по этому вопросу. Как мы уже говорили, любая эскалация и агрессивные действия вызывают обеспокоенность у США», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и разрешение конфликта на востоке Украины дипломатическими методами», – добавил госсекретарь США.
«Как я говорил, мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России близ Украины. Мы следим за этим очень и очень внимательно. Мы также находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами. <…> У нас нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны ее методики. И мы обеспокоены, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись заново сделать то, что она предприняла в 2014 году», – заявил шеф американской дипломатии в ходе выступления в Госдепартаменте США.
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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