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В Кремле ответили на претензии Украины на «военное присутствие у границ»
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Россия сохраняет свое военное присутствие у границ там, где это необходимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление минобороны Украины о российском военном присутствии у границы.
«Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе якобы находятся около 90 тыс. российских военных.
Напомним, американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной. Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области.
Песков заявил, что публикации о якобы присутствии российской военной техники «у границ Украины» являются некачественными вбросами, на которые даже не стоит тратить время.
СМИ: Россия и Белоруссия оставят Украину без угля и электричества
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Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть, пишут украинские СМИ.
Издание «Страна» пишет, что Россия из-за ухудшившихся отношений между странами не будет помогать украинской власти решать энергетические проблемы ни через поставки угля, ни через поставки электричества. По крайней мере до тех пор, пока Киев не скорректирует свою политику по важнейшим вопросам, либо пока в Киеве не поменяется власть.
По данным издания, в ноябре ситуация на энергорынке еще не будет критической. Но все кардинально поменяется, когда по-настоящему похолодает. «В декабре-январе, особенно если будут сильные морозы, возникнут проблемы. Придется ограничивать потребление электроэнергии – или договариваться с предприятиями об отключениях кулуарно, или применять веерные отключения», – заявили источники в Минэнерго Украины.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что в ноябре к импорту страна может не прибегать. Поскольку даже при нехватке угля власти могут централизовано выделить ТЭС определенные запасы газа и сжигать его, добавил Попенко.
«Но вот что будет в январе-феврале, когда может закончиться не только уголь, но и газ (его мало даже на отопление, не говоря уже о потребностях ТЭС) – вопрос открытый», – подчеркнул он.
Настоящие проблемы могут начаться уже в декабре. «Сначала, чтобы не пугать общественность веерными отключениями, будут кулуарно договариваться с предприятиями об уменьшении потребления, то есть чтобы сами отключались. Если это не поможет, будут плановые отключения, в первую очередь бизнеса», – пояснил источник.
Не исключено, что население Украины тоже пострадает: как от того, что его включат в графики плановых отключений, так и из-за участившихся аварий, которые неизбежны, если энергосистема будет работать на пределе.
Кроме того, для бизнеса есть еще одна угроза – рост цен. Уже сейчас предприятия покупают электроэнергию вдвое дороже, чем год назад. По словам источника, если в ближайшее время не будет решена проблема с поставками угля на ТЭС, либо не будут достигнуты договоренности об импорте электричества из России и Белоруссии, украинскую энергетику ждет очень трудная зима, а украинских потребителей – угроза массированных отключений электроэнергии.
Ранее экономист Игорь Юшков рассказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе.
В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.
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Турция обратилась к Украине из-за применения Bayraktar в Донбассе
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Чавушоглу указал, что Украина не должна ассоциировать поставленное Турцией оружие с Анкарой.
«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. <...> Украина также должна перестать использовать название нашей страны», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
По его словам, в разных странах можно столкнуться с различным оружием, произведенным в том числе и в России. Чавушоглу заверил, что в ситуации с Украиной, которая утверждает, что применила в Донбассе дрон Bayraktar турецкого производства, Анкару винить не в чем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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Названы способы наказать Украину и Турцию за атаки «Байрактаров» в Донбассе
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«В отличие от Украины, против Турции Москве необходимо искать реальные рычаги воздействия. Потому что негодовать и топать ногами здесь недостаточно, это никого не напугает», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее американские СМИ предупредили Украину о последствиях применения турецких «Байрактаров» в Донбассе. На этом фоне Анкара попыталась откреститься от действий Киева.
«Россия поставляет Турции зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, а она, в свою очередь, поставляет Украине БПЛА «Байрактар». Такова реальность. От того, что сейчас мы будем за это клеймить Анкару, ничего не изменится, потому что мы ведем сложную и нелинейную геополитическую игру», – отметил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
По его словам, Турция одновременно выступает как соперник и партнер России. «Эта ситуация вынуждает Москву действовать исключительно дипломатическими методами. Понятно, что результат от этого нулевой, и выходит что-то вроде «Васька слушает да ест», – посетовал политолог.
«Вместо этого мы можем еще жестче реагировать на действия Турции в Сирии, поскольку у нас там есть определенные механизмы воздействия за счет авиационной группы ВКС и других ресурсов. Также у нас есть возможность вводить экономические меры. Поэтому здесь наше негодование по поводу турецких поставок Украине беспилотников ни к чему не приводит, – отметил Коротченко. – Надо искать рычаги реального влияния».
«С Украиной дело обстоит иначе. У Москвы есть широкий спектр инструментов воздействия на Киев: от полной блокады поставок энергоресурсов и введения санкций – до приятия военных мер», – считает эксперт. По его словам, необходимо создать общее пространство безопасности с ДНР и ЛНР и ввести бесполетную зону. «Это приведет к тому, что «Байрактары» больше не будут летать над территорией Донбасса, а обстрелы моментально и жестко будут пресекаться ударами высокоточного оружия по украинским позициям», – пояснил Коротченко.
«Но вопрос в том, пойдет ли Россия на этом направлении до конца или ограничится полумерами. Здесь необходимо взвесить все политические, экономические и военные риски», – уверен собеседник.
«А что касается клеймения кого-либо, то сотрясание воздуха еще никого никогда не пугало. Либо будут практические действия, либо нет. Негодовать, топать ногами и одновременно с этим строить в Турции АЭС, реализовывать «Турецкий поток» и осуществлять поставки С-400 нелогично. Нужны реальные меры воздействия», – заключил Коротченко.
В то же время доктор военных наук Констатин Сивков обратил внимание на недавнее заявление Владимира Зеленского о намерении и впредь использовать беспилотники «Байрактар» в Донбассе, хотя «это грубейшее нарушение Минских соглашений». «Но Киеву все равно: он никогда их и не соблюдал, ни при Зеленском, ни при Порошенко», – добавил эксперт.
«Что касается позиции Турции, то с формальной точки зрения она права, когда пытается откреститься от действий Украины в Донбассе», – пояснил Сивков, однако добавил: России необходимо послать Киеву четкий сигнал о готовности решить все проблемы военным путем, а Турции – продемонстрировать готовность пойти на крайние меры в вопросах экономики.
Накануне в National Interest вышла
статья Марка Эпископоса, в которой сообщается, что Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения Киевом дрона Bayraktar в Донбассе.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации. «Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», – заключил обозреватель.
В то же время пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский заявил, что Украина путем фальсификации сути Минских соглашений пытается оправдать применение беспилотника «Байрактар» в Донбассе. По его словам, представители Киева пытаются создать новую альтернативную реальность, в которой не существует Минских соглашений и мер по обеспечению режима прекращения огня.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
В свою очередь депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «если следовать логике главы турецкой дипломатии, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий ДНР и ЛНР, перестанут быть российскими».
Между тем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны не для нападения, а «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, на минувшей неделе генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после первого использования «Байрактара» украинской стороной, Запад (в лице Германии и Франции) впервые с 2014 года открытым текстом раскритиковал Украину за нарушение Минских соглашений. «Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года», – заявил МИД Франции, выразив свою «обеспокоенность возросшей интенсивностью боевых действий».
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Украину предупредили о последствиях применения «Байрактаров» в Донбассе
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Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения Киевом дрона Bayraktar в Донбассе, сообщили американские СМИ.
«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», – передает РИА «Новости» текст статьи Марка Эпископоса для National Interest.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации.
«Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», – заключил обозреватель.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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Зеленскому назвали единственный способ «спасти Украину от России»
Президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента, заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко.
«Энергетическая катастрофа непутевого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда», – перечислил ошибки Зеленского в статье для интернет-издания «Украинская правда» Луценко.
Луценко также уверен, что России выгоднее видеть на посту украинского президента слабого человека с небезупречной репутацией, чтобы иметь возможность шантажировать его. Он также выразил мнение, что скандал с офшорами Зеленского подрывает поддержку президента на Западе.
По его мнению, единственный вариант спасения Украины заключается в том, что президент должен во всем сознаться, это добьет его рейтинг, после чего пройдут досрочные выборы в Верховную раду и будет создано новое, подотчетное парламенту правительство.
Ранее Зеленский заявил, что смотрел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были компании за рубежом, однако их не использовали для отмывания денег.
Напомним, украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, сообщается в опубликованных четырех указах главы государства.
«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
Украина обвинила Литву и Молдавию в предательстве ради России
Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию (электроэнергию) из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине», – написал Рабинович в Facebook.
В другом посте депутат посетовал, что цены на электричество в его стране возросли на 25% из-за «отказа России от поставок угля и электричества».
Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.
В ДНР оценили претензии Турции к Украине из-за «Байрактаров»
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«Если следовать логике главы турецкой дипломатии, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий ДНР и ЛНР, перестанут быть российскими», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Мевлют Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать с Турцией приобретенные у Анкары беспилотники.
«После того, как украинская армия применила «Байрактары» в Донбассе, Турция больше не хочет, чтобы ее вооружение связывали с тем, что происходит в регионе», – сказал Бердичевский. По его мнению, логику заявления Мевлюта Чавушоглу можно объяснить.
«Например, американское вооружение продается по всему миру и нередко попадает в руки террористов. Однако никто не говорит, что США виноваты в террористической атаке, совершенной американским вооружением», – привел аналогию собеседник.
«В любом случае, заявление министра иностранных дел Турции связано с тем, что Украина приплетала Анкару к истории с применением «Байрактара» на линии соприкосновения», – отметил депутат парламента ДНР. Тем самым, по его словам, Анкара пытается дистанцироваться от бомбардировок Донбасса с помощью беспилотников.
«Но, если следовать логике Чавушоглу, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий Донецкой и Луганской народных республик, перестают быть российскими. Украинским военным и их западным партнерам это следует учесть», – резюмировал Бердичевский.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил
, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. «Украина должна перестать использовать название нашей страны, – подчеркнул турецкий министр. – Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским».
Заявление Чавушоглу прозвучало после того, как генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого ударного беспилотника «Байрактар».
Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где ВСУ попытались занять небольшое село Старомарьевка. Применение турецких вооружений прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский – он заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после первого использования «Байрактара» украинской стороной, Запад (в лице Германии и Франции) впервые с 2014 года открытым текстом раскритиковал Украину за нарушение Минских соглашений. «Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года», – заявил МИД Франции, выразив свою «обеспокоенность возросшей интенсивностью боевых действий».
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Срок моратория на импорт электроэнергии из России истек на Украине
В понедельник на Украине завершается срок действия моратория, введенного властями страны на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, сообщают информационные агентства.
Запрет действовал в течение сентября, затем он был продлен на октябрь, передает РИА «Новости».
Напомним, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. В конце октября Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии. Позднее украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию.
Украинский генерал пообещал России «кровавую баню»
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В случае начала боевых действий Украина устроит России «кровавую баню», заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в статье для издания «Главред».
«Безусловно, они (ВС России – прим. ВЗГЛЯД) к этому готовятся, но если [президент России Владимир] Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», – приводит мнение Романенко РИА «Новости».
Украинский военачальник выступил с утверждением, что Россия якобы «стягивает войска» к границе уже на протяжении нескольких последних недель. «В целом новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», – заключил автор статьи.
Напомним, в понедельник глава «Нафтогаза» увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Зеленского пообещали России поражение в случай войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Политолог объяснил, почему Украина осталась без электричества из РФ и Белоруссии
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На украинском энергетическом рынке уже много лет продолжается конфликт олигархов. В высоких ценах на электричество заинтересованы компании миллиардера Рината Ахметова. Коломойский и его союзники заинтересованы в допуске иностранной электроэнергии, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Руслан Бортник.
«Цены выросли, поскольку пришло понимание, что в ближайшее время российской и белорусской электроэнергии на украинском рынке не будет», – пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Скорее всего, в ближайшее время цена продолжит рост, но он будет уже более умеренный. Коллапса не будет. В любом случае Евросоюз не позволит случиться на Украине масштабному энергетическому кризису, потому что он приведет к политическому кризису, а это не в интересах Запада», – добавил эксперт.
«При этом повышение не касается рядовых потребителей, поскольку для них цены на свет регулируют власти. Повышение касается небольшой части рынка», – уточнил эксперт.
Накануне украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщило, что цена электроэнергии на 1 ноября повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч – после того как Москва и Минск отказались продавать Украине электроэнергию, а также был остановлен экспорт российского энергетического угля. Негативные последствия, а именно – плановые отключения, на себе первым ощутит украинский бизнес, это может произойти в декабре. Не исключено, что население Украины тоже пострадает: как от того, что его включат в графики плановых отключений, так и из-за участившихся аварий, которые будут неизбежны при работе энергосистемы на пределе, пишет «Страна.UA».
Стоит отметить также, что цены на электричество устанавливает государство, и уже сейчас украинские предприятия покупают электроэнергию вдвое дороже, чем год назад.
Бортник напоминает, что на украинском энергетическом рынке уже много лет продолжается конфликт олигархов. «Условно говоря, в высоких ценах на электричество заинтересованы компании миллиардера Рината Ахметова и другие генерирующие компании. Они электричество производят и продают, а вот Игорь Коломойский – покупает для выпуска своих ферросплавов. Ему нужно электричество подешевле», – пояснил киевский эксперт.
«В дешевой электроэнергии заинтересованы не только ферросплавщики, но и химики и другие конечные потребители – коммунальные хозяйства. Коломойский и его союзники заинтересованы в допуске иностранной электроэнергии, чтобы сбить цену на украинском рынке. Такая ожесточенная борьба идет как минимум уже лет пять. Это постоянный фон. Но в этой борьбе пока что ничего нового не произошло», – добавил Бортник.
«Что касается цен зимой, то все будет зависеть, во-первых, от энергетического баланса, то есть наличия или отсутствия на Украине угля, добавил эксперт. Во-вторых, все будет зависеть от цен на энергоносители на международных рынках – прежде всего, на европейском. В-третьих – от погодных условий, от степени суровости зимы. Вот эти три фактора будут влиять на то, сколько будет стоить свет на украинском рынке», – подытожил Бортник.
Ранее экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития РФ.
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Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией
Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.
«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.
Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.
Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
«ГТС Украины»: Газпром на треть сократил транзит в ЕС
С 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей, сообщает глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.
«Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается... С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 миллионов кубометров в сутки», – говорится в посте главы компании.
Он заявил, что с 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров в сутки, при этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн кубометров в сутки. Макогон отметил, что с таким объемом поставок компания недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров.
Согласно соглашению, заключенному между Россией и Украиной, транзит в 2021-2024 годах должен составить 40 млрд кубометров в год. Газпром отплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Президент России Владимир Путин поручил компании после пополнения российских запасов начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ.
Турчинов: Украина провалила закупки газа и угля
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У Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны, считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Потому что они (российские власти) загоняют их (Зеленского и его соратников) как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники Зеленского) считали, что 200 долларов – это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена «упала» – настолько, что вообще нет ресурса закупать», – приводит его слова в эфире телеканала «Прямой» РИА «Новости».
По словам Турчинова, у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны. По его мнению, Украина провалила и закупку угля.
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву.
Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Зеленскому посулили «идти на поклон» в Москву
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Из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву, заявил в эфире UkrLive политолог Дмитрий Корнейчук.
«Власть сознательно – и Порошенко, и Зеленский – ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдем на поклон к Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Корнейчук отметил, что Зеленский и Порошенко ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны.
Эксперт полагает, что такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом». Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.
Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.