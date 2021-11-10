США не исключили повторения 2014 года в политике России по Украине

Соединенные Штаты обеспокоены необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Мы обеспокоены сообщениями о необычной российской военной активности рядом с Украиной. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, как и всегда. Мы продолжим тесно консультироваться с нашими союзниками по этому вопросу. Как мы уже говорили, любая эскалация и агрессивные действия вызывают обеспокоенность у США», – приводит слова Блинкена ТАСС.

«Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и разрешение конфликта на востоке Украины дипломатическими методами», – добавил госсекретарь США.

«Как я говорил, мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России близ Украины. Мы следим за этим очень и очень внимательно. Мы также находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами. <…> У нас нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны ее методики. И мы обеспокоены, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись заново сделать то, что она предприняла в 2014 году», – заявил шеф американской дипломатии в ходе выступления в Госдепартаменте США.

В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В Кремле подчеркивали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

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