США пообещали Украине военную помощь

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11 ноября, четверг | Последнее обновление — 00:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Блинкен заявил об усилиях США по продлению транзита газа через Украину
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Россия, к сожалению, была государством, где дешевый крестьянский труд и солдатская кровь низкорангового русского большинства оплачивали лояльность разного рода окраин, живших лучше и имевших куда больше прав и возможностей по сравнению с великорусским ядром.
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Слова о цивилизационном размежевании, звучавшие не так давно на Валдае, не стали для нас каким-то там откровением. Сто пятьдесят лет назад на то же тотальное размежевание указывал Достоевский. Вот где по-настоящему актуальное значение для нас сегодня Достоевского.
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На берегах Вислы в обществе, давно сбросившем рубашку социалистической морали, расцвела политическая культура, совершенно не укладывающаяся в представления о гуманизме, свойственные нашему времени.
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США пообещали Украине военную помощь
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Администрация Соединенных Штатов продолжит работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе летальных вооружений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Госсекретарь США подчеркнул, что приверженность Соединенных Штатов суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины непоколебима и «проявляется различными способами», передает ТАСС.
«Она выражается в предпринимаемых нами усилиях по поддержке Украины, в том числе посредством [предоставления] различных видов помощи, в частности, значительной помощи в сфере обороны», – заявил Блинкен.
«Конгресс [США] по запросу администрации [США Джо Байдена] выделил почти 400 млн на военную помощь только в этому году. Мы будем работать с Конгрессом, чтобы обеспечить продолжение предоставления необходимой Украине военной помощи, включая летальные оборонительные вооружения для защиты от любой российской агрессии», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
«Мы также работаем с европейскими партнерами и союзниками, чтобы убедиться, что все сосредоточены на имеющихся у нас опасениях о возможности российской агрессии, основанных на сообщениях о <…> необычном перемещении российских сил там (у границы с Украиной)», – добавил руководитель Госдепа.
Во вторник Минобороны России обвинило США в создании многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы, дестабилизации в Черноморском регионе с целью военного освоения территории Украины. В воскресенье в Госдуме посоветовали США не «безобразничать» и не испытывать Россию на прочность прохождением американских кораблей через территориальные воды у берегов Крыма.
В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».
Москва призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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На Украине назвали условие для поставок газа из России
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Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, заявил аналитик Александр Кочетков.
По его мнению, Москва намерена «задушить» Киев энергетической удавкой. Уже сейчас складывается такая ситуация, когда для преодоления кризиса одних только денег становится мало, отмечает аналитик.
«Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», – пояснил он в статье для издания «Главред».
При этом в высоких ценах на газ в стране аналитик обвиняет действующую украинскую власть: она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа, считает Кочетков.
В то же время перекрыта лазейка по поставке угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на Украину через Россию, написал аналитик.
В заключение Кочетков высказал предположение, что, если на Украине начнутся протесты из-за дефицита газа, президент Зеленский выступит «максимально жестко».
Украина не закупает газ у России напрямую с 2015 года. Она использует реверсные схемы закупок из Европы.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через украинскую территорию с начала ноября увеличился более чем на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей.
В Крыму ответили Ротару на заявление о статусе полуострова
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Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук посоветовал певице Софии Ротару, которая заявила о желании вновь увидеть Крым в составе Украины, не скатываться до махрового украинского национализма.
«Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», – сказал РИА «Новости» Форманчук.
По его словам, крымчане искренне любили Ротару и ее творчество. Глава общественной палаты Крыма добавила, что крымчане любят Ротару и ценят ее вклад в отечественную эстраду, но при нынешней политической ситуации они оказались по разные стороны баррикад.
Ранее сестра певица Софии Ротару Аурика заявила, что артистка ждет «возвращения» Крыма в состав Украины.
Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума Верховного совета Крыма за «выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство».
В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
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«Беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В среду американский самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе на фоне высокой активности США в Черном море.
«Задействованный США над Черным морем самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars оснащен радиолокатором бокового обзора, который позволяет видеть объекты на земле за несколько сот километров. Также с этого самолета можно управлять ударными соединениями, тактической и стратегической авиацией, крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования. Это говорит о том, что США и НАТО с привлечением Украины и Грузии готовят так называемую многосферную военную операцию против России», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Собеседник напомнил, что НАТО в ежедневном режиме проводит разведку южных границ России с помощью стратегических беспилотников Global Hawk, взлетающих с авиабазы Сигонелла на Сицилии, а также с самолета радиоэлектронной разведки RC-135, базирующегося в Греции.
Эксперт заметил, что происходящее в Черном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса. «Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России», – указал аналитик.
Напомним, 9 ноября над акваторией Черного моря был обнаружен
самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны. Американский самолет 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
«На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», – отметили в Минобороны.
Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее, 6 ноября, для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем были проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС, указали в российском военном ведомстве. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может ответить Россия на «кулак Пентагона» в Черном море.
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Сестра Ротару заявила о надеждах артистки на «возвращение» Крыма Украине
Певица София Ротару ждет «возвращения» Крыма в состав Украины, заявила ее сестра Аурика Ротару.
По ее словам, артистка не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia прекратил работу. Аурика добавила, что Софию Ротару приглашают на гастроли в Россию, но она отказывается от этих предложений.
«Закрыли все там, Villa не работает. Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», – заявила сестра Ротару в эфире Youtube-канала DOROTYE.
Напомним, в декабре Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года», в котором отказалась участвовать в 2018 году, чтобы не «провоцировать радикально настроенных» украинцев.
Украина решила передислоцировать корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское
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Кабинет министров Украины принял решение передислоцировать корабли Военно-морских сил Украины из портов Черного моря в Азовское, сообщил депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«Состоится передислокация военных частей, катеров и судов обеспечения ВМС ВС Украины. В частности, в Бердянск (порт в Азовском море) из Одессы, Николаева и Очакова, а также в Новые Беляры (порт Южный) Одесской области из Одессы», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Депутат также опубликовал документ, в котором говорится, что в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева. Кроме того, в этот порт из Одессы прибудет поисково-спасательное судно «Донбасс», малые бронированные артиллерийские катера «Лубны», «Кременчуг», «Вышгород» и «Аккерман», а из Очакова Николаевской области – морской буксир «Корец».
На территории Одесской области произойдет перебазирование военной части, а также американских патрульных катеров типа «Айленд» – «Славянск» и «Старобельск».
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
Ярош выступил с призывом о готовности к украинским националистам
Командующий Украинской добровольческой армией (УДА) Дмитрий Ярош выступил с экстренным обращением к личному составу УДА и заявил, что уже в ближайшее время Украине может потребоваться весь ее потенциал на фоне якобы новой «волны агрессии» со стороны России.
В статье для «Укринформ» Ярош заявил, что Россия якобы наращивает военную активность около границ Украины. На своей странице в Facebook он обратился к личному составу добровольческой армии. «Не исключено, что скоро, ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, снова, понадобятся нашей Матери-Украине!» – написал Ярош.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала ранее заявил, что наращивание российских войск на границе Украины разведка не отмечает, зафиксированные перемещения военных России связаны с окончанием учений.
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Анонсированы переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции по Украине
На полях международной конференции по Ливии в Париже состоятся переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции, сообщил французский МИД.
Встреча пройдет 12 ноября. МИД Франции сообщил, что «Сергея Лаврова и Сергея Шойгу примут в Париже в рамках совета сотрудничества по вопросам безопасности». На переговорах планируется обсуждение ситуации на Украине и в Сахаро-Сахельском регионе. Также стороны хотят обсудить «совместные усилия Франции и России в рамках сопредседательства в минской группе» и «тесное сотрудничество между странами Евротройки и Россией для скорейшего возобновления переговоров с Ираном для возвращения к соблюдению СВПД», передает РИА «Новости».
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, новая дата пока не определена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», а с этим у остальных участников формата «пока проблема».
Хинштейн отреагировал на задержание в Ялте депутата за шпионаж
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«Единая Россия» исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. Сейчас решается вопрос о прекращении членства в партии экс-депутата горсовета Ялты Юрия Ломенко, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. В среду ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза за шпионаж в пользу Украины.
«Задержанный – экс-депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко. Он был выдвинут по одномандатному избирательному округу от партии «Единая Россия». В этой связи в ЕР решается, если уже не решен, вопрос о прекращении членства Ломенко в партии», – сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.
По его словам, партия исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. «К сожалению, такая практика нередка, и мы вынуждены избавляться от людей в том или ином регионе, дискредитировавших себя», – пояснил парламентарий.
Депутат добавил, что украинские спецслужбы продолжат свою дестабилизирующую, разведывательную и террористическую деятельность против России, особенно в Крыму и Севастополе. «Противопоставлять этому Россия будет то же, что и сейчас – профессиональную, слаженную работу спецслужб для поимки шпионов и предотвращения их преступлений», – подчеркнул собеседник.
По версии следствия, бывший депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко, также возглавлявший поселковый совет Симеиза, вел шпионскую
деятельность с 2017 по 2018 год, собирая по заданию украинской разведки сведения, являющиеся государственной тайной. Среди прочего, ялтинец интересовался данными сотрудников ФСБ, отметили в ЦОС.
Против Ломенко было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («государственная измена»), максимальное наказание по которому – 20 лет заключения. Фигурант был арестован по решению Ялтинского городского суда. По словам главы городского совета Константина Шимановского, Ломенко 25 октября по собственному желанию сложил полномочия депутата Ялтинского городского совета.
Ломенко 48 лет. Он стал мэром Симеиза в 2013 году еще при украинской власти. Его выдвинула Партия регионов после того, как был убит его предшественник на этом посту мэра Кирилл Костенко. Несколько лет назад Ломенко учредил и возглавил крымскую региональную общественную организацию «Национально-культурная автономия «Украинцы Крыма».
Ранее Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины.
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Зеленскому запрещали читать соцсети из-за «ранимости»
Артист студии «Квартал 95» Юрий Великий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – очень ранимый человек, таким он стал уже после вступления в должность.
«Что о нем говорят – для него это важно. И ему даже, насколько я помню, запрещали читать Facebook, YouTube и прочее», – сказал он в интервью украинской журналистке Алесе Бацман на YouTube-канале.
Великий добавил, что не помнит, откуда знает эту информацию, однако предположил, что артистам об этом «давно» известно, рассказала пресс-секретарь президента.
Политик подчеркнул, что на Украине чересчур много желающих покритиковать Зеленского, однако в сатирических номерах студии «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, стараются его не «мочить».
Ранее жена Зеленского Елена заявила, что президент Украины очень хочет принести мир в Донбасс.
Блинкен заявил об усилиях США по продлению транзита газа через Украину
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Соединенные Штаты используют все доступные средства для пролонгации соглашений о транзите российского газа через Украину, ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов Киеву и координируют эти усилия с союзными странами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы также поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину», – приводит РИА «Новости» слова Блинкена по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Напомним, в понедельник оператор ГТС Украины сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 млрд кубометров, сократившись по сравнению с тем же периодом 2020 года почти на 22%.
В тот же день глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины с начала ноября увеличился на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше оплачиваемых Газпромом показателей.
Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, что вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
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Киев пообещал «жесткий ответ» на возможный «энергетический терроризм» Москвы
Украинская сторона готова ответить в случае «энергетического терроризма» со стороны российской, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией «энергетического терроризма» в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны», – цитирует Данилова РИА «Новости».
Ранее аналитик Александр Кочетков заявил, что Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму. Москва, по его словам, намерена «задушить» Киев энергетической удавкой.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что транзит российского газа через украинскую территорию с начала ноября увеличился более чем на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей.
Киев пригрозил Минску последствиями после слов главы белорусского МИД о Крыме
Белоруссии грозят «непоправимые последствия» в случае признания Крыма российским, заявил МИД Украины, говоря о словах главы белорусского МИД Владимира Макея об этом полуострове.
«В министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Белоруссии о Крыме», – сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Киев исходит из того, что Белоруссия по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, добавил Николенко.
«Изменение подхода Белоруссии для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», – сказал он.
Он понадеялся, что в Минске отдают себе отчет в вопросе принадлежности полуострова и не будут допускать шагов, противоречащих международному праву.
Ранее глава МИД Белоруссии Владмир Макей заявил, что позиция белорусской стороны по Крыму неизменна. «Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», – сказал он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
РПЦ дала оценку господдержки на Украине фильма об ЛГБТ
Господдержка, которую получил на Украине фильм об ЛГБТ, может быть «частью каких-то внешних обязательств» Киева, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Легойда в Telegram отметил, что в Сети «активно обсуждается скорая премьера первого украинского фильма об однополой любви «Мой юный принц». Указывается, что «съемки фильма проходят за государственный счет, который составил 20 млн гривен» (более 766 тыс. долларов).
В РПЦ высказали предположение, что «господдержка фильма, заведомо провокационного для большей части христиан Украины», является «частью каких-то внешних обязательств». «Ведь зачем действующей власти платить за творчество, плоды которого лишь увеличат к ней недоверие?» – заявил Легойда.
Напомним, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июле ЛГБТ-рейв состояля у офиса президента Украины Владимира Зеленского.
США не исключили повторения 2014 года в политике России по Украине
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Соединенные Штаты обеспокоены необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
«Мы обеспокоены сообщениями о необычной российской военной активности рядом с Украиной. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, как и всегда. Мы продолжим тесно консультироваться с нашими союзниками по этому вопросу. Как мы уже говорили, любая эскалация и агрессивные действия вызывают обеспокоенность у США», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и разрешение конфликта на востоке Украины дипломатическими методами», – добавил госсекретарь США.
«Как я говорил, мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России близ Украины. Мы следим за этим очень и очень внимательно. Мы также находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами. <…> У нас нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны ее методики. И мы обеспокоены, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись заново сделать то, что она предприняла в 2014 году», – заявил шеф американской дипломатии в ходе выступления в Госдепартаменте США.
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Пентагон и Госдеп обещали следить за границей России и Украины
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявили, что США отслеживают ситуацию на границе России с Украиной, куда якобы стягиваются российские войска.
Кирби сказал, что глава Пентагона Ллойд Остин «по-прежнему обеспокоен этим наращиванием» сил и «поддерживает контакты с представителями военного руководства» как в самих США, так и в Европе, передает ТАСС.
«Не нам говорить о намерениях России, но мы, как обычно, очень внимательно отслеживаем ситуацию и будем вести консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу», – сказал Прайс, отметив, что в среду госсекретарь Энтони Блинкен в Вашингтоне проведет «стратегический диалог» с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Напомним, Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Евросоюз, а также Германию, Францию и не входящую в ЕС Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. Вашингтон утверждает, что Россия якобы стягивает войска к границе Украины. При этом в Киеве в очередной раз опровергли информацию о сосредоточении российских военных у границ Украины.
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