США пообещали Украине военную помощь

Администрация Соединенных Штатов продолжит работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе летальных вооружений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Госсекретарь США подчеркнул, что приверженность Соединенных Штатов суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины непоколебима и «проявляется различными способами», передает ТАСС.

«Она выражается в предпринимаемых нами усилиях по поддержке Украины, в том числе посредством [предоставления] различных видов помощи, в частности, значительной помощи в сфере обороны», – заявил Блинкен.

«Конгресс [США] по запросу администрации [США Джо Байдена] выделил почти 400 млн на военную помощь только в этому году. Мы будем работать с Конгрессом, чтобы обеспечить продолжение предоставления необходимой Украине военной помощи, включая летальные оборонительные вооружения для защиты от любой российской агрессии», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

«Мы также работаем с европейскими партнерами и союзниками, чтобы убедиться, что все сосредоточены на имеющихся у нас опасениях о возможности российской агрессии, основанных на сообщениях о <…> необычном перемещении российских сил там (у границы с Украиной)», – добавил руководитель Госдепа.

Во вторник Минобороны России обвинило США в создании многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы, дестабилизации в Черноморском регионе с целью военного освоения территории Украины. В воскресенье в Госдуме посоветовали США не «безобразничать» и не испытывать Россию на прочность прохождением американских кораблей через территориальные воды у берегов Крыма.

В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».

Москва призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».

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