В Госдуме призвали США не испытывать Россию на прочность

США лучше не «безобразничать» и не испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через территориальные воды у берегов Крыма, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.

«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», – сказал Шеремет, передает РИА «Новости».

По его словам, любые попытки провокаций «будут пресечены на корню».

«Россия не заинтересована в конфликтах. Мы всегда выступаем за диалог. Военным путем не решить никакие проблемы и вопросы. Все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров, а не вооруженным путем. Свое оружие мы используем исключительно для защиты и обороны», – добавил он.

Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер» и штабной корабль «Маунт Уитни» ВМС США находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями.

Напомним, Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.

Кроме того, в октябре американский эсминец попытался нарушить российскую границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.