МИД потребовал от НАТО призвать Киев не спекулировать на теме вступления альянс

Страны НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс, это не способствует безопасности в регионе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Если бы НАТО как сторона, которая уважает интересы безопасности партнера, была действительно заинтересована в сохранении и укреплении безопасности Украины, то, прежде всего она должна была призвать Украину прекратить спекулировать на возможности вступления в НАТО. Эти спекуляции, совершенно ясно направлены на то, чтобы стимулировать партию войны в Киеве, которая думает, что конфликт может быть разрешен неполитическим путем», – заявил Грушко, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Украина пытается позиционировать свое сближение с НАТО как единственную защиту от внешнего врага, что является попыткой еще раз показать Западу, что именно Россия является стороной в конфликте, что противоречит и реальности «на земле» и истории самого конфликта.

«Во-вторых – (НАТО должна) прекратить оказание военной поддержки, в частности поставки туда легального и нелегального оружия, которые происходят», – пояснил замглавы МИД России.

По словам Грушко, поставки оружия используется силами, «которые сегодня саботируют минские договоренности как дополнительный аргумент» для того, чтобы их не выполнять, якобы все международное сообщество таким образом поддерживает Украину.

«Как сказал президент [Владимир Путин], минские договоренности ведут к реинтеграции Донецка и Луганска при условиях и гарантиях, абсолютно необходимых для защиты базовых прав населения, включая русский язык и многие другие вещи, прописанные в минских договоренностях. Это был бы вклад НАТО в региональную безопасность и укрепление безопасности самой Украины, но на сегодняшний день мы видим, что превалируют другие мотивы, в первую очередь, оказать давления на Россию, а, в конечном счете – показать востребованность самого альянса», – резюмирован он.

Ранее постпред России при ОБСЕ заявил, что НАТО, прикрываясь учениями, поставляет на Украину вооружение, которое попадет в ВСУ и военизированные формирования украинских националистов.